В законе о языке нет особых проблем, но есть вопросы нацменьшинств, - глава КС Тупицкий
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Так называемый "языковой" закон, который регулирует использование украинского языка как государственного, не является проблемным. Но вопросы вызывают положения, связанные с национальными меньшинствами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Конституционного Суда Александр Тупицкий.
По словам Тупицкого, Конституционный Суд еще не вынес решение по этому закону. В то же время, он подчеркнул, что не видит особых проблем с его конституционностью.
"Нет там особых проблем. Но есть вопросы нацменьшинств", - заявил Тупицкий.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 3 ноября, Конституционный суд продолжит рассмотрение конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного.
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-Активісти їдуть додому до Тупицького: везуть з собою шини і "зимові коктейлі
небажанні та імперській пихатості.
а ще в невмінні українців змусити завезену наволоч поважати українське.
Інша справа, що в нас вигодонабувач від всіх муток з нацменшинами один - кацапстан.
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Вопрос нацменшинств регулируется законом про НАЦМЕНЬШИНСТВА, а не законом про статус государственного языка...
Десь це вже чули у 2013 - 2014 му
ВІДРИЖКА РОСТОВА
Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств
Страсбург, 5 ноября 1992 года
Неофициальный перевод
За роки незалежності питанням про мову розколювали суспільство України, а це є злочином.
Проблеми з мовним питанням в Україні не існує, його весь час використовують політики для досягнення своїх забаганок.