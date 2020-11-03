Когда полтора года назад КС разрешил провести досрочные выборы и распустить парламент, всем все нравилось, - Палица
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Законопроект о прекращении полномочий Конституционного Суда, который президент выносит на рассмотрение Верховной Рады - неконституционный. И если в парламенте депутаты будут нарушать Основной Закон Украины, то не стоит надеяться соблюдения закона от граждан.
Такую позицию высказал лидер партии "За Майбутнє" Игорь Палица, выступая с трибуны Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас в Верховной Раде хотят принять неконституционное решение - о роспуске Конституционного Суда, потому что кому-то не нравятся его выводы. Когда полтора года назад Конституционный Суд сказал, что досрочные выборы проводить можно и приказ о роспуске предыдущего парламента - законный, тогда всем все нравилось. Сегодня не нравится, потому что он позволил себе сказать о неправомочности принятого закона", - прокомментировал Палица.
Политик убежден: антикоррупционная система нужна так же, как и антикоррупционные органы - НАЗК и НАБУ, но они должны отвечать Основному Закону Украины - Конституции.
"Если кто-то позволяет себе говорить, что Конституцию можно поносить и топтать, то эти люди не имеют права называться депутатами и президентами", - отметил Палица.
Он добавил, что законы нужно менять цивилизованным способом, а не принимая антиконституционные решения.
"Давайте вместе за две-три недели напишем нормальный конституционный законопроект, вернем все полномочия НАЗК, вернем декларирование, вернем все для того, чтобы бороться с коррупцией в стране. А тому, кто хочет получать деньги из-за границы, я скажу: мы не дадим разрушить Украину! Украина будет независима от всех, только будет зависеть от народа Украины", - заявил политик.
Пожалуйста, подождите...
Так это что можно теперь маску больше не носить в АТБ?
"Выборы в Верховную Раду 29 октября 2023" !!!
pravda.com
...Фракции "Голоса", "Европейской солидарности", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и депутатская группа "За будущее" в Верховной Раде выступают против принятия законопроекта авторства президента Владимира Зеленского, который предлагает распустить Конституционный суд.
А мені - НІ
Теперь, когда простуженную крысу не пинает только ленивый, нужны другие рычаги. Жопошники подходят каломойше не идеально, но шмаркля уже фсе!
Теперь, когда простуженную крысу не пинает только ленивый, нужны другие рычаги. Жопошники подходят каломойше не идеально, но шмаркля уже фсе!
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не всем ,а только ЗЕБИЛАМ
адекватным людям все было понятно - что роспуск АБСОЛЮТНО НЕ СООТВ Конституции
Їм потрібний точно такий суд, але із своїх людей. Вони це вже провернули у ДБР, ГПУ... тільки НАБУ ніяк не нагнуть...
Зверніть увагу, що "наша влада", яка так обурена "рішенням КСУ" чомусь досі не спромоглась зареєструвати кримінальне провадження по діям суддів і вирішити це питання через вирок цим суддям і визнання їх рішення завідомо неправосудним... а що таке, генпрокурор ваш?
Та просто це рішення обнуляє і їх гріхи... Тому це усе дешевий зебільний цирк, а те що ця наволоч плюнула їм у обличчя назвав правду правдою, приємно...але мету воно переслідує не благородну.
ця шарашка бородатої баби каломойшi вже таки партiя? i вiдколи ця шобла в парламентi?
Приватбанк списал кредиты каломойши еще на 3 миллиарда(!!!)
Кінець епохи бідності наближається дуже швидко.
Зебіли, "ви зробили це разом!"