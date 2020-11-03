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Новости Политика Украины
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бизнес (1595) законопроект (3045) малый бизнес (122) Южанина (151) Европейская Солидарность (998)

"ЕС" призывает избавиться от законодательных норм, которыми можно давить на малый и средний бизнес, - Южанина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Принятые монобильшинством изменения в Налоговый кодекс расширили полномочия контролирующих органов и создали инструменты для давления на бизнес.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Нина Южанина.

"Все мы помним проект закона 1210, который стал законом 466, которым были введены кардинально новые фискальные инструменты, дискредитационные нормы, которые значительно расширили полномочия контролирующих органов, изменили баланс взаимоотношений между контролирующими органами и налогоплательщиком", - отметила Южанина.

"В течение 3,5 месяцев мы ждали, что президент наложит вето на этот законопроект, но он поступил по-другому. При этом сказал своей команде - "Слуге народа", что они должны после подписания этого закона до срока, когда все эти нормы заработают, внести изменения и отменить эти дискредитационные нормы. Фракция Зеленского не сделала этого. Поэтому мой альтернативный проект закона касается именно тех изменений, которые крайне необходимы для всего бизнеса: для малого, среднего, большого", - отметила нардеп.

Южанина предложила исключить все дискредитационные нормы из закона, ведь они противоречат Конституции Украины.

"Я предлагаю исключение всех норм, которые вводят концепцию вины и увеличение ответственности налогоплательщиков. Об этом много дискутировали, и Верховный Суд, и Ассоциация юристов Украины. Все сказали, что эти нормы являются размытыми, неконкретными, и противоречат Конституции Украины", - подчеркнула Южанина.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Они все требуют, пока до корыта не дорвутся. Потом амнезия наступает.
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03.11.2020 15:04
+6
хто б казав,****!))))
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03.11.2020 15:09
+5
сказала та , которая этот бизнес кошмарила в полный рост
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03.11.2020 15:01
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А че с кернесом? Че все молчат или это фуфло?
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03.11.2020 14:59 Ответить
"ЕС" призывает избавиться от законодательных норм, которыми можно давить на малый и средний бизнес, - Южанина - Цензор.НЕТ 4436
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03.11.2020 15:07 Ответить
сказала та , которая этот бизнес кошмарила в полный рост
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03.11.2020 15:01 Ответить
Й яка знайшла ПДВ у б/в авто!
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03.11.2020 15:11 Ответить
ЕС делает правильно, что требует убрать эти законы.
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03.11.2020 15:02 Ответить
Они все требуют, пока до корыта не дорвутся. Потом амнезия наступает.
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03.11.2020 15:04 Ответить
хто б казав,****!))))
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03.11.2020 15:09 Ответить
Южанина это Гетьманцев в юбке. Главная по поборам у Шоколадника была. А теперь, когда шоколадные оказались в оппозиции, она уже против давления на малый и средний бизнес.
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03.11.2020 15:17 Ответить
А мусора с чего жить будут? Вы ещё проституцию легализуйте!
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03.11.2020 15:21 Ответить
А пяти лет не хватило?
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03.11.2020 15:23 Ответить
она о парашонке думала
а
пан парашонка думает о своем нариде
пан парашонка думает о своей Украине
пан парашонка не может без своей Украины со своим наридом
где пан парашонка харчеватся будет

Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів

За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.

До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.
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03.11.2020 15:53 Ответить
ой как заговорили!
а кто мешал 5 лет??? амнезия?
осталось от Пети про 117 реформ услышать по новой.
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03.11.2020 15:30 Ответить
Сказки не рассказывай,это при вас,порохоботах,малый бизнес сделали овечками при проверяльщиках волчарах,один путинец ревка чего стоил.
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03.11.2020 16:07 Ответить
Щось вона пізно спохватилася. Доки була при владі і з коалами в коаліції то, мала дещо іншу думку.
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03.11.2020 16:20 Ответить
"ЄС" закликає позбутися законодавчих норм, якими можна тиснути на малий і середній бізнес, - Южаніна - Цензор.НЕТ 3193 самі прийняли, пощіпали бізнес, а щас требують закриття...Ієзуіти - дітячий лєпєт
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03.11.2020 16:36 Ответить
Южанина это та "реформаторша", которая лет 5 назад заявляла, что мол дескать "и зачем вам эти евробляхи ?. Я вот каждый год новый мерс покупаю и не жужжу !" (чуть изменил оригинал). Ну, ну. Эта "реформаторша" заботилась о малом бизнесе... только на нее суку и надежда !
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03.11.2020 17:24 Ответить
А не Южанина в 2018 г. топила за фискализацию? Но тогда она была при власти, а сегодня нужно топить действующую.Вот и весь принцип опозиции.
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03.11.2020 22:30 Ответить
Он уже задушен и убежал с Украины.мразей кормить налогами последнее дело
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03.11.2020 22:44 Ответить
 
 