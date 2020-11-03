"ЕС" призывает избавиться от законодательных норм, которыми можно давить на малый и средний бизнес, - Южанина
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Принятые монобильшинством изменения в Налоговый кодекс расширили полномочия контролирующих органов и создали инструменты для давления на бизнес.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Нина Южанина.
"Все мы помним проект закона 1210, который стал законом 466, которым были введены кардинально новые фискальные инструменты, дискредитационные нормы, которые значительно расширили полномочия контролирующих органов, изменили баланс взаимоотношений между контролирующими органами и налогоплательщиком", - отметила Южанина.
"В течение 3,5 месяцев мы ждали, что президент наложит вето на этот законопроект, но он поступил по-другому. При этом сказал своей команде - "Слуге народа", что они должны после подписания этого закона до срока, когда все эти нормы заработают, внести изменения и отменить эти дискредитационные нормы. Фракция Зеленского не сделала этого. Поэтому мой альтернативный проект закона касается именно тех изменений, которые крайне необходимы для всего бизнеса: для малого, среднего, большого", - отметила нардеп.
Южанина предложила исключить все дискредитационные нормы из закона, ведь они противоречат Конституции Украины.
"Я предлагаю исключение всех норм, которые вводят концепцию вины и увеличение ответственности налогоплательщиков. Об этом много дискутировали, и Верховный Суд, и Ассоциация юристов Украины. Все сказали, что эти нормы являются размытыми, неконкретными, и противоречат Конституции Украины", - подчеркнула Южанина.
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Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів
За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.
До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.
а кто мешал 5 лет??? амнезия?
осталось от Пети про 117 реформ услышать по новой.