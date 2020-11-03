Рада отправила на повторное второе чтение законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов
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Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины с начала 2021 года.
Соответствующее решение принято по предложению комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования, передает Цензор.НЕТ.
Согласно документу, запрет не распространяется на сверхлегкие пакеты пластиковые шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с боковыми складками) и длиной до 450 мм (с ручками), используемые в качестве первичной упаковки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. Документ также не коснется биоразлагаемых пакетов, однако он предусматривает их обязательную маркировку в соответствии с Национальным стандартом ДСТУ EN 14995: 2018, ДСТУ EN 13432: 2015.
Законопроект предусматривает, что несоответствующие требованиям пакеты должны быть утилизированы за счет объекта хозяйствования, который их приобрел.
Распространение пластиковых пакетов осуществляется на платной основе.
Предполагается введение штрафов за бесплатное распространение пластиковых пакетов в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное в течение трех лет такое же нарушение - в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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Це як тоне Титанік, а команда обирає колір скатертин для вечері)))
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Депутати - "нє от міра сєго"... Бо вдобавок до відмови вирішувати Конституційну кризу, породили ще й політичну !!!
НЕ АДЕКВАТНІ ! Як з політичної, так і з медичної точок зору.
В медицині є визначення поняття "по життєвим показникам".... Це коли в травмованого проломаний череп і пошкодждения мізинець на лівій нозі, то спасати в першу чергу слід голову.