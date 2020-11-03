Решение КС - это атака на ценности Майдана, - представитель Зеленского в Суде Вениславский

Действия Конституционного Суда - атака на главные ценности, ради которых люди вышли на Майдан в 2013-2014 годах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил представитель президента в КСУ, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский.

Представитель президента в КС отметил, что этот состав КС ориентирован "на принятие тех или иных решений, которые идут в ущерб украинскому государству".

"Я сегодня на заседании Рады сказал, что на сегодняшний день мы наблюдаем атаку с помощью КСУ, который является инструментом, на главные ценности, которые декларировались и ради которых люди вышли на Майдан в 2014 году, на Революцию Достоинства - это патриотизм и порядочность. Патриотизм - это закон о языке, который стал объектом нападок. А (решение КСУ. - Ред.) по антикоррупционному законодательству - это атака на порядочность", - отметил Вениславский.

По словам нардепа, люди в 2014 году говорили о том, что должна быть порядочной патриотическая и профессиональная власть - как раз эти основные ценности являются объектом атаки сейчас.

"Более того, объектом атаки являются и другие законы, что может обеспечить разрушение экономической составляющей развития Украины. Речь идет о законе гарантирования вкладов физических лиц, о банковском законе, земельном законе и т. д. Мы видим целенаправленную атаку на те фундаментальные вещи, которые определяют евроатлантическую интеграцию Украины. Конечно, президент абсолютно адекватно отреагировал на те реальные угрозы, которые возникли... Чтобы мы не провоцировали никаких следующих негативных решений, КСУ должен сейчас взять паузу и не решать сейчас никаких вопросов, пока не будет решен главный политико-правовой кризис", - добавил Вениславский.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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