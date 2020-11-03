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Решение КС - это атака на ценности Майдана, - представитель Зеленского в Суде Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение КС - это атака на ценности Майдана, - представитель Зеленского в Суде Вениславский

Действия Конституционного Суда - атака на главные ценности, ради которых люди вышли на Майдан в 2013-2014 годах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил представитель президента в КСУ, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский.

Представитель президента в КС отметил, что этот состав КС ориентирован "на принятие тех или иных решений, которые идут в ущерб украинскому государству".

"Я сегодня на заседании Рады сказал, что на сегодняшний день мы наблюдаем атаку с помощью КСУ, который является инструментом, на главные ценности, которые декларировались и ради которых люди вышли на Майдан в 2014 году, на Революцию Достоинства - это патриотизм и порядочность. Патриотизм - это закон о языке, который стал объектом нападок. А (решение КСУ. - Ред.) по антикоррупционному законодательству - это атака на порядочность", - отметил Вениславский.

По словам нардепа, люди в 2014 году говорили о том, что должна быть порядочной патриотическая и профессиональная власть - как раз эти основные ценности являются объектом атаки сейчас.

"Более того, объектом атаки являются и другие законы, что может обеспечить разрушение экономической составляющей развития Украины. Речь идет о законе гарантирования вкладов физических лиц, о банковском законе, земельном законе и т. д. Мы видим целенаправленную атаку на те фундаментальные вещи, которые определяют евроатлантическую интеграцию Украины. Конечно, президент абсолютно адекватно отреагировал на те реальные угрозы, которые возникли... Чтобы мы не провоцировали никаких следующих негативных решений, КСУ должен сейчас взять паузу и не решать сейчас никаких вопросов, пока не будет решен главный политико-правовой кризис", - добавил Вениславский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа судей КС во главе с Тупицким откровенно симпатизирует России, - представитель Зеленского в суде Вениславский

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Также читайте: Вениславский о законопроекте Зеленского по роспуску КС: Абсолютно обоснован и полностью соответствует ценностям Конституции

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
а ЗЕ блюдок шо? был на Майдане? Не видел я его там, ни разу
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03.11.2020 15:13
+10
Расстрелять без суда и следствия почти всех там можно кроме Головатого и может еще парочки судей. Кто в курсе Гепа реально сдох или это опять слухи?
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03.11.2020 15:14
+10
А рядом тема такая: Турчинова вызвали на допрос в ГБР по "делу Майдана"
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03.11.2020 15:15
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а ЗЕ блюдок шо? был на Майдане? Не видел я его там, ни разу
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03.11.2020 15:13 Ответить
На Майдане он не был, но кое-какие ценности ему достались.
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03.11.2020 15:18 Ответить
Революцию делают романтики ,а пользуются ее плодами - отпетые негодяи🤡🤢🎪
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03.11.2020 15:22 Ответить
Оно суцко полтора года балду парило, а теперь вопит! ФГВФ ( о банках) под угрозой....
ладно, порох и компания....заяву подал Верховный суд в 2015 г - не имея на это конституционных полномочий! Где твоя с Зелей ЗАЯВА в суд - по какому праву КС принял это к рассмотрению нарушая Конституцию? Чем ты курва там полтора года маялся?
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03.11.2020 15:30 Ответить
Цінності майдана у розумінні янелоха:
Рішення КС - це атака на цінності Майдану, - представник Зеленського в Суді Веніславський - Цензор.НЕТ 5342
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03.11.2020 16:05 Ответить
Да именно КС атакует, а не преЗедент и ОП.
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03.11.2020 15:13 Ответить
Він був у "нашей сталіце" мацквє. Але він дуже лицемірний. Настільки, що аж гидко! Ось як насправді до Майдану ставляться його посіпаки: "Турчинова вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана" https://censor.net/ru/news/3228807/turchinova_vyzvali_v_gbr_na_dopros_po_delu_mayidana
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03.11.2020 15:25 Ответить
Расстрелять без суда и следствия почти всех там можно кроме Головатого и может еще парочки судей. Кто в курсе Гепа реально сдох или это опять слухи?
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03.11.2020 15:14 Ответить
На Гордоне уже написали что смерть Кернеса слухи.. похоже, но вот в этот раз интуиция говорит что таки сдох смердючий пес Гепа. Скоро узнаем.
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03.11.2020 15:18 Ответить
Нічого, його випотрошать, висушать і мумію в Харків доставлять, щоб і далі мерствував. Харків`янам, напевно, то подобається, раз за трупа голосували.
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03.11.2020 15:33 Ответить
зато Допа точно еще жив!
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03.11.2020 15:49 Ответить
Ну на гардоне партия смешка каждые выборы обещается взять 20% )))))
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03.11.2020 15:38 Ответить
Источники сообщают о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. Телеграм-каналы и целый ряд СМИ пишут, что Кернес умер сегодня днем. Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале также сообщает о смерти Кернеса со ссылкой на собственные источники в Министерстве внутренних дел.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/218394_1604408396
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03.11.2020 15:31 Ответить
послухайте фахівця-----''Рішення Конституційного Суду - правове! Зеленський хоче вчергове узурпувати владу! - Віктор Шишкін''
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03.11.2020 20:34 Ответить
Новость ожидется. Народ томится в надежде.
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03.11.2020 21:53 Ответить
А рядом тема такая: Турчинова вызвали на допрос в ГБР по "делу Майдана"
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03.11.2020 15:15 Ответить
І Тетяну Чорновіл.
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03.11.2020 17:03 Ответить
уберите свои грязные ЗЕльоные лапы от Майдана !!!! Решение КС - это атака на ценности Майдана, - представитель Зеленского в Суде Вениславский - Цензор.НЕТ 4508

еще один "переживальщик" у телевизора, как Зеленский
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03.11.2020 15:16 Ответить
Ба більше - Меркурій у небезпеці. Веніславський, згадай розпуск ВР.
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03.11.2020 15:17 Ответить
КС-відмінив закон про українську мову. Щойно!
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03.11.2020 15:17 Ответить
Ай малаццы! А я предупреждал прошлой весной, тупицы Решение КС - это атака на ценности Майдана, - представитель Зеленского в Суде Вениславский - Цензор.НЕТ 283
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03.11.2020 15:20 Ответить
знову фейк?
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03.11.2020 15:21 Ответить
Пруфи?
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03.11.2020 15:22 Ответить
Обгрунтуй, чи так, аби щось ляпнуть..!?
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03.11.2020 15:31 Ответить
Я не разбираюсь в сортах говна, но по моему судьи ксу вреднее для страны, даже в сравнении с зебилами.
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03.11.2020 15:22 Ответить
Чим тебе не влаштовує робота сімейної медицини?
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03.11.2020 15:26 Ответить
А как жеж какахами в барыгу не покидацца то?
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03.11.2020 15:30 Ответить
Там у пацієнта більше претензій повинно бути не до сімейної медицини, а до психіатрії.

П.С. Це реальна клініка, співставити боротьбу громадян проти узурпації влади Януковичем і Ко із реформою медицини.
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03.11.2020 15:30 Ответить
До чувака клієнти не поперли угоди укладати, от і ковбасить...
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03.11.2020 15:31 Ответить
Дядя ты дурак?
Выдача ликарняных производится в соответствии с инструкцией МОЗ, которую в мае этого года последний раз меняли.

Иди клоуну пожалуйся, что сменили не так.
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03.11.2020 15:39 Ответить
які нах цінності для Зе? він не знав що воно таке, тай знаєте то заважало бабло рубити
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03.11.2020 15:33 Ответить
То він про ********* палочки, напевно?
«Патріотичний» гумор В.Зеленського і його команди
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03.11.2020 15:35 Ответить
Та понятно. Сейчас Парламент, как демократически избранные представители народа, должны разрулить. Желательно по закону.
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03.11.2020 15:40 Ответить
Так вони беруть приклад з преЗедента, ДБР, СБУ, генпрокурорши, які півтора року атакують Україну і патріотів, які ворогів називають "братами" і в їх очах бачать мир. А чому не назвав закон "Про мову"?
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03.11.2020 15:51 Ответить
ПреЗЕденту быстренько подсказали, что после оглушительного просера на выборах нужно снова понравится пиплу, играть по-крупному и пустить в ход всю тяжёлую артиллерию - Майдан, безвиз, мову, коррупцию, гадких судей. Согласитесь, что по сравнению с этим даже такой мастер популизма как Юлия Владимировна курит в сторонке со своими тарифами на газ.
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03.11.2020 16:20 Ответить
И вот так ненавязчиво реваншистом и врагом Майдана объявили не Зеленского, который 1,5 года методично сводил на нет все достижения Майдана, а КС, который, собственно, сделал то, что до этого очень хотел и делал Зеленский.
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03.11.2020 16:22 Ответить
Этот представитель был при решении суда. Если не было почему. Как-то намучено у них сильно
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03.11.2020 16:49 Ответить
а дибильные шуточки про эбонитовую палочку - это не атака на ценности Майдана???
Концерт в Горловке в 2014м, когда за украинский язык там УЖЕ вспаривали животы - это не атака на ценности Майдана?
ПНХ ЗЕбил вместе с КСУ
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03.11.2020 16:52 Ответить
Зелені взагалі не мають право вимовляти слово Майдан. Примазуються безсоромно.
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03.11.2020 18:40 Ответить
Всё верно сказал.
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03.11.2020 18:49 Ответить
Того Майдану, на якому замість Параду Військових ШЛЬОПАЛИ ШЛЬОПКИ УШЛЬОПКІВ??? Гнати ту зелену срамоту треба, поки не дорозвалили країну до нуля...
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03.11.2020 19:09 Ответить
 
 