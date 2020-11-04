Волонтер Ксюша Киевская собирает средства на оздоровление детей-сирот, пострадавших из-за войны на востоке Украины

Волонтер Оксана Лазебник ( (Ксюша Киевская) традиционно организовывает летний отдых для своих подопечных детей, потерявших родителей в результате войны на востоке Украины, - которые остались круглыми сиротами, и детей погибших воинов.

Она сообщила Цензор.НЕТ, что в этом году из-за общего локдауна из-за пандемии вынуждена везти детей на оздоровление зимой.

"Я искренне благодарна каждому из вас, что все эти 6 лет вы поддерживаете меня и помогаете в волонтерской деятельности. Вместе с вами - мы огромная сила!!!!! В этом году я впервые обращаюсь к вам за помощью. Нелёгким выдался 2020 год для всех нас, к сожалению...Мировая пандемия Covid 19, карантин и т. д. Как вы помните, каждый год с вашей помощью я оздоравливала летом моих подопечных детей на море, чтобы они по максимуму получили позитивные эмоции, подкрепили здоровье перед началом учебного года, зарядились положительной энергетикой. Это очень важно для этих пострадавших детей! Этим летом из-за карантинных ограничений ряда стран мира и Украины я этого сделать не смогла. И наблюдая за тем, как тяжело сейчас детям постоянно сидеть дома, в том числе учиться все время дистанционно, я все же решилась на то, что моим подопечным детям очень необходимо сменить обстановку и оздоровиться. и под солнечніми лучами получить натуральный витамин Д для укрепления иммунитета, который сейчас очень важен.

На следующей неделе 7-17 ноября я хочу вывезти 12 детей на десятидневный отдых в 5* отель с аквапарком в Египет.

Напомню, что мои подопечные дети - это дети, пострадавшие в результате войны на востоке Украины, дети, которые остались круглыми сиротами и дети погибших на войне наших Героев. Для круглой сироты Марины Плинокос это практически последняя возможность отдохнуть в школьном возрасте, так как она заканчивает 11 класс и в следующем году ей уже поступать в вуз... Ее родители и бабушка погибли и осталась она только со старшей сестричкой, которая не имеет такой возможности. Времени отдохнуть не будет. Так и у Олега Бойко, лицеиста военного лицея им. Богуна, следующий год тоже поступление в Высшее военное училище. А круглому сироте Никите Баула нужно по медицинским показаниям оздоровление каждый год на море, так как это улучшает его общее состоянии на весь год, и приступы астмы не повторяются", - сообщила Лазебник.

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Общий счёт за путевки 144 670 гривен, плюс необходимы деньги на тесты перед вылетом. На сегодняшний день есть 4100 $. Необходимо ещё очень срочно собрать 32 600 грн.

"Прошу очень объединиться на благое дело и помочь собрать недостающую сумму и в этот раз. Осталось немного, а счастливые глаза и улыбки детей, как всегда, обещаю выставлять в ежедневном фотоотчете на моей странице в Фейсбуке ( Ксюша Киевская). Давайте ещё раз это докажем!!!! Карточка для сбора денег моя, отчёт обязательно", - призвала Оксана Лазебник..

Лазебник Оксана Петровна

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Приват Банк ( на оздоровление детей сирот).