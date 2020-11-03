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Законопроект о повышении кворума в КС до 17 человек подан в Раду

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект о повышении кворума в КС до 17 человек подан в Раду

Принятие решения в Конституционном суде Украины при кворуме 17 вместо 12 судей поможет вернуться в правовое русло. Соответствующий законопроект уже внесен в парламент.

Об этом заявил первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин (фракция "Голос"), передает Цензор.НЕТ.

"Наше требование... создать условия, при которых КС сможет принимать решения только консенсусом, повысив кворум в КС с 12 до 17 человек. Такой законопроект уже зарегистрирован", - сказал Юрчишин на пленарном заседании парламента во вторник.

По словам народного депутата, такое решение заставит КС работать законно в рамках Конституции.

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Законопроект "О внесении изменений в ст. 10 закона "О Конституционном суде Украины" был зарегистрирован под №4311. Карточка документа появилась на сайте Верховной Рады.

Инициаторами законопроекта указаны 47 народных депутатов фракций "Слуга народа" и "Голос", в том числе Юрчишин и замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Текст законопроекта пока не обнародован.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Топ комментарии
+10
первая здравая юридическая мысль, как ничего не нарушая, остановить(поставить на тормоз) деятельность сепарского Конституционного суда..
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03.11.2020 15:31
+4
Зебіли - зробіть кворум 19 суддів з 18! У вас і таке може бути.
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03.11.2020 15:25
+4
Сама здрава юридична думка для будь-якої влади нині, в т.ч. для КС - народ під вікнами, з готовністю запалити шини.
Все інше можна обійти. Ну, наприклад, в умовах карантину - по скайпу.
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03.11.2020 15:42
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Зебіли - зробіть кворум 19 суддів з 18! У вас і таке може бути.
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03.11.2020 15:25 Ответить
Ты статью хоть читал, порохобототупик? Это Голос вообще-то.
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03.11.2020 15:27 Ответить
Його мета не читтати, а повітря псувати, згідно заповітам потужного безальтернативця!
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03.11.2020 15:31 Ответить
"голос" очень мало отличается от земразей, они просто не сильно активны и пугливы.
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03.11.2020 15:39 Ответить
Голос нині - ніщо. Юрчишин вже одним з перших підписується під "ініціативами" слуг уродів.
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03.11.2020 15:40 Ответить
Законопроєкт про підвищення кворуму в КС до 17 осіб подано в Раду - Цензор.НЕТ 7222 так вони агенти кремля?
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03.11.2020 16:28 Ответить
Я прочитал статью, и в ней написано, что инициаторами законопроекта являются 47 депутатов из фракций слуг народа и голоса. Во фракции голос в ВР 19 депутатов.
Здесь начинается математика для зебилов: 47 - 19 = 29. 29 депутатов от слуг народа и 19 депутатов от голоса, и то если все депутатьі голоса в ВР участвовали в подготовке єтого законопроекта. 29 > 19? Да. Можно ли в єтом случае считать именно слуг народа главной движущей силой єтого законопроекта, учитьівая что без них голос ничего сам проголосовать не сможет? Да.
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03.11.2020 16:55 Ответить
НЕ нужно стеснятся !!! Вместо того что бы разогнать прибежище коррупционнеров продажных давайте увеличим их количество можно до 19 а можно и до 30 КАКАЯ РАЗНИЦА Законопроект о повышении кворума в КС до 17 человек подан в Раду - Цензор.НЕТ 1848
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03.11.2020 15:41 Ответить
+5 пожизненных нахлебников на нее народа
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03.11.2020 15:25 Ответить
Неа сын отвечает что жив и здоров, хотя в одном он точно врет
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03.11.2020 15:32 Ответить
в шарите, с такими бабками..!? Это вряд ли.
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03.11.2020 15:41 Ответить
Эм... И как это поможет?..
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03.11.2020 15:29 Ответить
сейчас в суде всего 16 судей, а еще 2 так и неназначили..
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03.11.2020 15:33 Ответить
15 і 3 непризначені зеленським.
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03.11.2020 16:04 Ответить
замість зменшення до "0", вони будуть збільшувати... хто би сумнівався
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03.11.2020 15:29 Ответить
Только заблокирует работу суда... 1 заболел, 1 в отпуске, и все кворум в жизни не собрать...
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03.11.2020 15:30 Ответить
первая здравая юридическая мысль, как ничего не нарушая, остановить(поставить на тормоз) деятельность сепарского Конституционного суда..
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03.11.2020 15:31 Ответить
Сама здрава юридична думка для будь-якої влади нині, в т.ч. для КС - народ під вікнами, з готовністю запалити шини.
Все інше можна обійти. Ну, наприклад, в умовах карантину - по скайпу.
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03.11.2020 15:42 Ответить
О да, конечно, у нас ведь толпа, как правило, настолько юридически грамотна, что сходу коллективно разберется в любом законе... И настолько сильна экстрасенсорно, что предчувствует любую корупцию, либо неправильное решение КСУ наперед... А если учесть, что толпа у нас еще и не подкупна и все делает, лишь по зову сердца, а не кошелька и желудка, то я вообще не понимаю, почему бы и нет?.. Законопроєкт про підвищення кворуму в КС до 17 осіб подано в Раду - Цензор.НЕТ 3608
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03.11.2020 16:07 Ответить
В таких простих Законах, як мовний, як е-декларації, як безвізові - не переживай, народ розбереться. Бо кожен відчує це на власній шкурі, у власному гаманці.
Розберемося, і з тобою,зебільний провокаторе, який дозволяє собі обзивати нас натовпом.
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03.11.2020 16:23 Ответить
А так принцип "правильный-неправильный" сводится к "плохо мне будет от этого закона или хорошо"? Так все просто оказывается? )) хм... ну давайте отменим налоги! Вообще все! Это ж будет хорошо, правильно? Вот только потом станет грустно, так что не бросайте красивых фраз, если не можете их подкрепить логически.
П.С. Переход на личности? )))) как мило )) ну значит будем считать, что я в итоге оказался прав, раз у вас все равно закончились аргументы по существу )
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03.11.2020 16:37 Ответить
да, саме так. Але - в комплексі. І податки слід платити, і ціни ринкові сплачувати, і на віденську каву лоукостами літати. Одного без іншого не буває. Але вам, зебілам, цього не зрозуміти
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03.11.2020 16:41 Ответить
Ну разумеется )) где уж мне ущербному ))) Я на Цензоре уже лет 7-8... За эти годы меня обзывали юлеботом, кремлеботом, порохоботом, михоботом, теперь вот зелеботом )) это случается как правило тогда, когда я говорю обьективные вещи, которые противоречат розовым очкам вот таких вот убежденных в своей правоте товарищей, а аргументы, что б продолжать дискусию у них заканчиваются ) трудно бывает принять обьективную действительность... Понимаю... )) даже сочувствую, и немного завидую такому вот романтизму и нерушимой уверенности в своей точке зрения ))
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03.11.2020 16:51 Ответить
Да, расформировать его на хрен, это было бы дело.
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03.11.2020 15:42 Ответить
На самом деле это не очень здравая мысль - таким образом КС скорее будет вообще заблокирован. Все будет зависеть от то как поставлен вопрос (прямо или через отрицание - в зависимости от того, кокой хотят получить результат), который им подадут на рассмотрение и достаточно будет 2х человек, чтобы отсутвовал кворум и те самым заблокировать решение.
Получится что "хвост виляет собакой"
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03.11.2020 15:50 Ответить
Просто дибилы.... ну заблокируете вы работу суда, кому легче станет?
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03.11.2020 15:34 Ответить
Зеля на кс молиться должен. Теперь ему за не декларирование нех, точнее х.. по роялю. Плевать,обнулили все дела
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03.11.2020 15:34 Ответить
Ты эталонный
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03.11.2020 15:41 Ответить
так он исполнителей/свидетелей преступления теперь пытается устранить, чтоб следствие не вышло на него случайно
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03.11.2020 15:41 Ответить
Хоть мытьём, хоть кататгьем нужно выходить из ситуации!
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03.11.2020 15:47 Ответить
Юрчишин,а чем голосование всех судей тебе не кворум?Хватит и 12.Головне,щоб хватило аргументов убеждения для тех,кто против. Законопроєкт про підвищення кворуму в КС до 17 осіб подано в Раду - Цензор.НЕТ 5563
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03.11.2020 16:12 Ответить
Законопроєкт про підвищення кворуму в КС до 17 осіб подано в Раду - Цензор.НЕТ 4872 а чого не 25 чи 34?
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03.11.2020 16:27 Ответить
Є й інша пропозиція: скасувати Конституційний Суд за непотребом. Це заощадить великі кошти скарбниці. Я на 100% впевнений, що Міністерство Юстиції впорає всі тяжкі справи пов'язані з законами і Конституцією.
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03.11.2020 16:57 Ответить
Президента також можна скасувати за непотребом
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03.11.2020 17:14 Ответить
И єто при том, что сейчас в КСУ 16 судей. Все через жо...
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03.11.2020 16:59 Ответить
Головне що вони свою чорну справу зробили: понад 100 кримінальних справ по самим гучним злочинам безвозвратно похерили. скасував і знищивши антикорупційну реформу ", ці кляті судді - перевертні (КС,) ... Тепер треба назад поновляти антикорупційні Закони. Закони які можуть за новою знищити ці злочинні бандити судді. І все ж їх виродків в мантіях треба просто викидати з їх антиукраїнського бандитського лігва під виглядом КС. інакше а є інформація вони припускають що і Україна саме поняття її як унітарна держава це не конституційно.
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03.11.2020 17:03 Ответить
закони потрібно писати грамотно.Про цей закон послухайте фахівця----''Рішення Конституційного Суду - правове! Зеленський хоче вчергове узурпувати владу! - Віктор Шишкін''
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03.11.2020 20:30 Ответить
Чим більше людей - тим важче ними керувати...Молоді-зелені цього не розуміють...
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03.11.2020 17:18 Ответить
да чего уж там, давайте 117 судей с з/п по пол ляма каждому.. не мелочитесь господа, обдирайте уж народ по полной... чего уж там..
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03.11.2020 18:16 Ответить
да эти ублюдочные судьи продаются как овощи на базаре.
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03.11.2020 18:42 Ответить
Это законопроект о том, как заблокировать работу КСУ навсегда.

С точки зрения текущего момента может и целесообразно. Но после этого просто посмотрите закон о Госбюджете и скажите, стоит ли тратить сотни миллионов гривень налогоплательщиков на учреждение, работа которого будет блокирована ?

Просто посмотрите со стороны на этот абсурд и задумайтесь, что мы все творим. Посмотрите на этот цирк хотя бы глазами пенсионера с 2 тыс. грн. / месяц.

Закройте тогда КСУ и передайте его полномочия Верховному Суду . . .
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03.11.2020 21:28 Ответить
А почему не 27?
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04.11.2020 10:24 Ответить
 
 