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Новости Политика Украины
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КС (2131) государственная измена (950) Тупицкий (232)

Тупицкий заявил, что боится за свою безопасность: "Есть сфабрикованное дело о государственной измене"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тупицкий заявил, что боится за свою безопасность:

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что обеспокоен из-за собственной безопасности и считает, что ему хотят вручить подозрение и отстранить от должности.

Об этом заявил во время брифинга глава КС Александр Тупицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Что касается моей личной безопасности. Я также обеспокоен и также вышел в эфир, чтобы открыто об этом предупредить.

Есть сфабрикованное дело о государственной измене. В чем она заключается, в том, что еще в советское время я получил земельный участок в Крыму и приватизировал его и 10 лет строил дом. После ввода в эксплуатацию я внес его в декларацию...

Понимая абсурдность этого вопроса, на правоохранителей начинают давить, чтобы как-то сфармазонить подозрение. Затем вручить подозрение и через суд отстранить меня от должности. Таков был план. Руководитель ГБР отказывается это сделать. Его вчера уволили. Найдут другого", - заявил Тупицкий.

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По его словам, после оккупации Крыма произошло смещение участков его и соседскго. Сосед в Крыму поставил ему ультиматум по разграничению участков, иначе - угрожал снести дом Тупицкого.

Тупицкий объяснил, что заключил договор с адвокатами, чтобы урегулировать этот вопрос. Глава КС заявил, что защищал свою собственность в Крыму, потому что сосед не мог ввести в эксплуатацию сооружения на своем участке без этого разграничения.

Председатель КС заявил, что это очень просто "не признавать" сделки в оккупированном Крыму, вместо того, чтобы защищать право собственности украинцев там.

Он также пояснил, что не задекларировал дом, потому что не имел правовых оснований и имел спор с соседом.

Тупицкий также сказал, что для его дискредитации подняли дела по аннексии Крыма, когда КС встал на защиту этих нарушений. По одному из этих дел Тупицкий был докладчиком. По двум этим делам Тупицкий голосовал "за". Он также добавил, что судья по закону не несет ответственности за свою позицию.

Председатель КС надеется, что мнение представителя президента в Раде не отражает мнений Зеленского. Представитель президента заявил, что в КС есть группа предателей, которую возглавляет Тупицкий.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Топ комментарии
+28
А в Донецке у тещи хорошо...
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03.11.2020 15:40
+25
Сдам клетчатое одеяло. Дорого.
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03.11.2020 15:44
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А в Донецке у тещи хорошо...
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03.11.2020 15:40 Ответить
ТЕБЯ ГНИДА НУЖНО ПОСАДИТЬ --- ВСЕ майно ВОЕННЫМ !!!
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03.11.2020 15:46 Ответить
Всіх суддів КСУ потрібно взяти під цілодобову охорону, і утримувати на території СІЗО, найближчі 15 років.
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03.11.2020 16:09 Ответить
Твоє ,гівнюк, життя не варто шелягу ломаного! Киздуй до тьоці на бліни в родной лднр!
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03.11.2020 15:54 Ответить
Так теща там по-ходу бездомная,бомжует,она же свой дом продала и ему квартиру купила.
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03.11.2020 15:56 Ответить
кому ты (вы) пардон вср....лыся..прости господи!.. вас в дурку чтобы не наломали еще больше дров чем уже натворили убогий мосх вообще не в состоянии оценить того что вы суки натворили своей наглстью необразованностью интелектом на уровне унитаза.. диплом и кресло под 5 тчокой в счет не принмиаются априори....
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03.11.2020 15:41 Ответить
вот так и начинает гореть земля под ногами - вали в ростов и больше ничего не бойся
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03.11.2020 15:41 Ответить
для начала надо памперс сменить, а то хозяин на рассею не пустит))
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03.11.2020 15:44 Ответить
Иди в ГБР, тварь, пиши признание по махинациям с недвижимостью в Крыму.
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03.11.2020 15:41 Ответить
Пока Организм полтора года всеми силами реализовывал свои комплексы на счет Порошенко,всякие Вовки и Тупицкие были властью в стране и имели всех ввиду Тупицкий заявил, что боится за свою безопасность: "Есть сфабрикованное дело о государственной измене" - Цензор.НЕТ 6763
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03.11.2020 15:41 Ответить
организм пишется с маленькой буквы, даже если оно живое и в кресле президента сидит ))
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03.11.2020 15:46 Ответить
"Есть сфабрикованное дело о государственной измене"
Тю.... Отменить статьюо государственной измене! Признать ее некоституционной! Делов-то...
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03.11.2020 15:42 Ответить
От это я понимаю! От это Тупецкий-царь будет!
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03.11.2020 15:47 Ответить
Тупицький заявив, що боїться за свою безпеку: "Є сфабрикована справа про державну зраду" - Цензор.НЕТ 7729
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03.11.2020 20:50 Ответить
Круто Зеленский разворошил это кубло пауков.
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03.11.2020 15:43 Ответить
А по-моему это кубло пауков разворошило Зеленского
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03.11.2020 15:49 Ответить
Сначала да, только не разворошил, а точнее матерным словом характеризуется, вот и реакция.
Получилось бы завершить начатое
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03.11.2020 15:52 Ответить
Сдам клетчатое одеяло. Дорого.
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03.11.2020 15:44 Ответить
Да эти клетчатые одеяла волшебные. После накрывания ими подозреваемого, уголовные статьи отменяются Тупицкий заявил, что боится за свою безопасность: "Есть сфабрикованное дело о государственной измене" - Цензор.НЕТ 8116
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03.11.2020 15:49 Ответить
И обращения в Конституционный Суд не надо.
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03.11.2020 17:20 Ответить
"Есть сфабрикованное дело о государственной измене"

Одно?
И про что крик?
Вот у Пети 54 дела, и ничего!
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03.11.2020 15:45 Ответить
Якраз в сизо там посидишь. Тупецкий, там охрана, безопасность твоя будет на самом высшем уровне. Даже ключ от камеры тебе передадут через окошко. Шоб нихто не зашел.
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03.11.2020 15:45 Ответить
да-да, можно вип-камеру прикупить - как раз имеются
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03.11.2020 15:48 Ответить
А шо. Это решение. Телевизор, холодильник, джакузи. Чем не курорт?
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03.11.2020 15:49 Ответить
опять же - круглосуточная казённая охрана Тупицкий заявил, что боится за свою безопасность: "Есть сфабрикованное дело о государственной измене" - Цензор.НЕТ 4610 безопасность превыше всего
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03.11.2020 16:00 Ответить
Для него нора в крыму важнее Украины.
Слуга ЗАЖОПинцев.
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03.11.2020 15:46 Ответить
Суддя не несе відповідальність за свою позицію.Тоді на бісову матір нам такі судді щоб ми їх утримували. Притягнути зрадників до відповідальності довічно з конфіскацією майна Тупицкий заявил, что боится за свою безопасность: "Есть сфабрикованное дело о государственной измене" - Цензор.НЕТ 7675
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03.11.2020 15:48 Ответить
Не бзди тупой, не утонешь, гавно не тонет
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03.11.2020 15:49 Ответить
Тупицкий заявил, что боится за свою безопасность/ это для простаков. Власть воровского кодлана Коломойского своих не сдаёт.
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03.11.2020 15:50 Ответить
тупой -Українці не бояться за твою безпеку... - безпека зрадника нам пох... Йди!! поки не пізно.
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03.11.2020 15:51 Ответить
Слушал брифинг этого деятеля. Правильно делает, что боится. Потому что ВКС Украины сам составляет себе повестку дня и определяет перечень вопросов.. Кому надобилось сейчас поднимать вопрос о языках понятно. Враги должны бояться
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03.11.2020 15:51 Ответить
Голова КСУ України,визнав приналежність Крима росіянській *********,і по його словам,це не державна зрада,а шо це тоді?
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03.11.2020 15:52 Ответить
Бояться надо было начинать, когда незаконное решение о роспуске Рады принимал.
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03.11.2020 15:53 Ответить
Смотрю зеголосилки уже все разгромили и Майдан устроили) конченые неудачники вы, зесрань, а не люди...
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03.11.2020 15:54 Ответить
Собственность он защищал...десять лет строил...У Пороха завод отняли, у страны вообще хрен сощитаешь....мантию снял, стал простым гражданином - и вперед на мины! А пока ты чиновник высшего эшелона - ЛЮБЫЕ твои телодвижения по признанию законов мордора в АРК это таки преступление
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03.11.2020 15:55 Ответить
Пускай не боится у нас по этой статье еще ни кого , ни при каком президенте не посадили. Каста своих не выдает, и это не имеется в виду каста судейских, имеется в виду общая каста "сливок общества" она же "элита", она же " шайка лейка".
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03.11.2020 15:58 Ответить
Прочитал: "Тупицкий заявил, что боится за свою беременность" Тупицкий заявил, что боится за свою безопасность: "Есть сфабрикованное дело о государственной измене" - Цензор.НЕТ 7106
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03.11.2020 15:58 Ответить
Что падло, понял что можешь не успеть потратить взятую у Медведчука взятку? Правильно,бойся и не спи.
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03.11.2020 15:59 Ответить
На гиляку!
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03.11.2020 16:02 Ответить
а деньги у )(уйла не боялся брать??
На Кол посадят-лучшее лекарство от боязни
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03.11.2020 16:02 Ответить
А как насчёт лично передать привет Чечетову? На ветру мантия смешно бы развевалась.
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03.11.2020 16:03 Ответить
Был бы как мультяшный герой.
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03.11.2020 17:25 Ответить
Розстріляти падонка
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03.11.2020 16:04 Ответить
Купить в Крыму дополнительный участок к имеющемуся нельзя, не имея рос. гражданства.
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03.11.2020 16:06 Ответить
боїшся - тікай звідси
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03.11.2020 16:07 Ответить
У этого кренделя золотой парашют в Крыму от кремля.Он будет за него гробить Украину до последнего.Поэтому надо вязать всю судейскую банду и выставлять на обмен.За них можно много наших ребят выменять.Однако седни Рада тоже на кремль сработала.Особенно ЮВТ,за Майбах,ЕС,Голос ,ОПЗЖ и банда Дубинского.Очень сплочённая Зрада.
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03.11.2020 16:07 Ответить
По факту голова КС признав російську юрисдикцію Криму. І на кого він працює?
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03.11.2020 16:10 Ответить
На того, кто платит "вторую" зарплату. Я лично сомневаюся, чтобы бывшие "донецкие" работали на государство Украина.
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03.11.2020 17:28 Ответить
Беги ато заарестують
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03.11.2020 16:13 Ответить
На нари крису.
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03.11.2020 16:14 Ответить
Мешок лайна боится за свою безопасность, для тебя на сегодняшний день есть самое надежное и безопасное место на зоне, возле параши, ты уже "наработал" на максимальный срок.
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03.11.2020 16:16 Ответить
Перехідного лікарняного возика з клітчатою ковдрочкою давно не бачили.
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03.11.2020 16:23 Ответить
п.1 Судьям разрешено иметь огнестрельное оружие для самозащиты. Вот пусть и
защищает свою тушку лично.
п.2 Имущество в Крыму - а почему Тупицкий молчал на офшоры, липецкую фабрику, барыгу и бизнес на крови?
п.3 Межа с соседним участком вообще бред - кацапам насрать на законы - вон целые села выселяют и сносят и попробуй не радоваться при этом мудрости Путина и ГосДумы.
Не удивлюсь, если этот тип не корешует с Яныком, ******, Лукашенком и прочей братвой.
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03.11.2020 16:26 Ответить
Мабуть, готується здриснути в Крим...
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03.11.2020 16:37 Ответить
Божья роса- смещение участков, разграничение.Пане тупицкий, это как в анекдоте- вас погубила жадность:"а це під помідори" жалко было уступить соседу пару метров.уже одно то, что переоформление состоялось по законам рф а значит де-юре вы признали анексию вы, госслужащий и здесь не надо даже выдумывать госизмену, она есть и ваши действия это подтверждают
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03.11.2020 16:38 Ответить
у тебя земелька прикуплена в Крыму, похоронют тебя так сказать на расее на ворованной (родине), не переживай за свою ******** и продажную шкуру.
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03.11.2020 16:51 Ответить
Трёп
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03.11.2020 16:52 Ответить
У них завжди так, поки крадуть нічого не бояться, а як смаженим запахне - починають боятися за свою безпеку...
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03.11.2020 16:57 Ответить
Беги в растов..... там безопасно !!!!
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03.11.2020 17:11 Ответить
Так не надо было законы Украины и здравый смысл ногами топтать ради кремлевского бабла.
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03.11.2020 17:19 Ответить
Тупица тупит.
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03.11.2020 17:22 Ответить
И чего бояться, мил человек? Живопыра пообещал, что зарежет небольно, чик, - и на небесах.
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03.11.2020 17:31 Ответить
не тупи Тупицкий.... дело не сфабрикованное, а реальное...
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03.11.2020 18:40 Ответить
Тварь покупает земле в Крыму не декларирует и потом принимает закон который здесь блокирует правовое составляющие.ГНИДА за такие вещи раньше просто к стенке ставили !
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03.11.2020 18:42 Ответить
продажная консерва януковича во всей красе.
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03.11.2020 18:48 Ответить
Повісити падлу!
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03.11.2020 19:29 Ответить
В стране есть выбранные народом Верховная Рада и Президент. Все остальное шобло должно им подчинятся. Самые главные законы принимаются конституционным большинством, так нахрена кому нужен этот, созданный Кучмой суд-- прислуга коррупционеров и казнокрадов, он так и остался КС( КучмаСуд). Пусть кто-то назовет хоть одно их державныцьке решение-- показал.
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03.11.2020 22:58 Ответить
"Сфабрикованное"?!! С*ка!
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04.11.2020 00:25 Ответить
 
 