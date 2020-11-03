Тупицкий заявил, что боится за свою безопасность: "Есть сфабрикованное дело о государственной измене"

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что обеспокоен из-за собственной безопасности и считает, что ему хотят вручить подозрение и отстранить от должности.

Об этом заявил во время брифинга глава КС Александр Тупицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Что касается моей личной безопасности. Я также обеспокоен и также вышел в эфир, чтобы открыто об этом предупредить.

Есть сфабрикованное дело о государственной измене. В чем она заключается, в том, что еще в советское время я получил земельный участок в Крыму и приватизировал его и 10 лет строил дом. После ввода в эксплуатацию я внес его в декларацию...

Понимая абсурдность этого вопроса, на правоохранителей начинают давить, чтобы как-то сфармазонить подозрение. Затем вручить подозрение и через суд отстранить меня от должности. Таков был план. Руководитель ГБР отказывается это сделать. Его вчера уволили. Найдут другого", - заявил Тупицкий.

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По его словам, после оккупации Крыма произошло смещение участков его и соседскго. Сосед в Крыму поставил ему ультиматум по разграничению участков, иначе - угрожал снести дом Тупицкого.

Тупицкий объяснил, что заключил договор с адвокатами, чтобы урегулировать этот вопрос. Глава КС заявил, что защищал свою собственность в Крыму, потому что сосед не мог ввести в эксплуатацию сооружения на своем участке без этого разграничения.

Председатель КС заявил, что это очень просто "не признавать" сделки в оккупированном Крыму, вместо того, чтобы защищать право собственности украинцев там.

Он также пояснил, что не задекларировал дом, потому что не имел правовых оснований и имел спор с соседом.

Тупицкий также сказал, что для его дискредитации подняли дела по аннексии Крыма, когда КС встал на защиту этих нарушений. По одному из этих дел Тупицкий был докладчиком. По двум этим делам Тупицкий голосовал "за". Он также добавил, что судья по закону не несет ответственности за свою позицию.

Председатель КС надеется, что мнение представителя президента в Раде не отражает мнений Зеленского. Представитель президента заявил, что в КС есть группа предателей, которую возглавляет Тупицкий.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.