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31 октября на одного из судей КС напала группа людей, - судья Слиденко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

31 октября на одного из судей КС напала группа людей, - судья Слиденко

В субботу, 31 октября, на одного из судей Конституционного Суда совершили нападение, фамилия судьи не разглашается.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко.

"Фамилию назовут в Конституционном Суде. Деталей не знаю. Нападала группа лиц. Судья сообщил нам об этом случае вчера, 2 ноября", - сказал Слиденко.

В отделе Главного управления Нацполиции в Киеве сообщили, что информации о таком случае у них нет.

"У нас такой информации нет. Никто с такими заявлениями не обращался. Если бы это было, то за столько дней, сколько времени прошло, мы бы уже точно знали", - объяснили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В обращении к фракции Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы", - судья КСУ Слиденко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+63
Ну, и где тело пострадавшего?
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03.11.2020 15:44
+45
ДА .слышали --напали завалили подарками Дачами в Крыму Особняками В Киеве и еще 10 лямов зелени заставили под кровать запрятать 31 октября на одного из судей КС напала группа людей, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 4200
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03.11.2020 15:49
+34
Слёзы мешают мне говорить...
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03.11.2020 15:46
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Есть у Владимира Александровича вредная привычка - на все ложить прибор, то на пианино, то на конституцию.
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03.11.2020 15:44 Ответить
ДА .слышали --напали завалили подарками Дачами в Крыму Особняками В Киеве и еще 10 лямов зелени заставили под кровать запрятать 31 октября на одного из судей КС напала группа людей, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 4200
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03.11.2020 15:49 Ответить
Шкода що не вбили.
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03.11.2020 16:04 Ответить
статья 5 Конституции ДЛЯ ТУПОГО СУДЬИ....Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.Ніхто не може узурпувати державну владу.
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03.11.2020 17:08 Ответить
Про поддельный паспорт забыли....
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03.11.2020 17:10 Ответить
еще и пачпортом расейским премировали... за успешную работу...
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03.11.2020 18:38 Ответить
Ну, и где тело пострадавшего?
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03.11.2020 15:44 Ответить
31 октября на одного из судей КС напала группа людей, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 715 31 октября на одного из судей КС напала группа людей, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 715 31 октября на одного из судей КС напала группа людей, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 715 31 октября на одного из судей КС напала группа людей, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 9711
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03.11.2020 15:46 Ответить
"Мєнти" любили казать: "Нету тела - нету дела...". А тут "Нема заяви - нема факту злочину...". Я не суддя Конституційного суду, але це мені відомо...
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03.11.2020 16:03 Ответить
Пошли в ход спектакли про жертв истерии и давления на самый честный и справедливый украинский Конституционный Суд.
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03.11.2020 16:27 Ответить
Їхня свята честь обісрали порьткі ілє мантєю?
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03.11.2020 23:10 Ответить
Венедіктова відмовилася відкрити справу щодо держзради Деркача і Дубінського - ЦПК
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03.11.2020 15:45 Ответить
так она в деле.
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03.11.2020 16:02 Ответить
"Тупицький - Автомайдану: Ви їдете до моєї тещі, а вона у Донецьку. Голова Конституційного суду Олександр Тупицький стверджує, що активісти "Автомайдану" і ЦПК їдуть з акцією протесту не до нього додому, а до його тещі у Васильків. Але її там, за його словами, зараз немає, бо вона поїхала в окупований Донецьк." 31 октября на одного из судей КС напала группа людей, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 85
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03.11.2020 15:46 Ответить
Вона ж продала будівлю в Донецьку, куди тоді вона поїхала? До Пушиліна?
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03.11.2020 15:48 Ответить
Це треба у терориста і зрадника Тупицького запитати.
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03.11.2020 15:52 Ответить
Слёзы мешают мне говорить...
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03.11.2020 15:46 Ответить
31 октября на одного из судей КС напала группа людей, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 5918

31 октября на одного из судей КС напала группа людей, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 8031
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03.11.2020 15:52 Ответить
Пойду приму триста капель эфирной валерьянки! Вот они, трамваи-то. © 31 жовтня на одного з суддів КС напала група людей, - суддя Сліденко - Цензор.НЕТ 6666
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03.11.2020 18:19 Ответить
АНЕКДОТ №-1112619068
Поймал мужик золотую рыбку, а она ему и говорит:
- Загадывай любое желание, только отпусти.
- Хочу чтобы по реке плыли гробы, а в гробах - судьи.
- Бывают же и среди судей хорошие люди.
- Ладно. Пусть хорошие плывут в хороших гробах, а плохие - в плохих.
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03.11.2020 15:58 Ответить
Странно ожидать другого, когда ты по-крысячему приватизируешь служебные квартиры, получаешь огромную зарплату и принимаешь разрушительные для страны решения.
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03.11.2020 15:47 Ответить
И это только начало. Оно вам судьи надо? Чемодан. Вокзал. Ростов.
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03.11.2020 15:49 Ответить
Cудейка, скажи нам по секрету, если судьи честные люди, то почему сидит Рифф, а Зеля нет?
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03.11.2020 15:49 Ответить
Ги-Ги

31 октября на одного из судей КС напала группа людей, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 4494
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03.11.2020 15:50 Ответить
31 октября на одного из судей КС напала группа людей, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 527 От блін!
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03.11.2020 15:58 Ответить
кинь сучці палку! 31 жовтня на одного з суддів КС напала група людей, - суддя Сліденко - Цензор.НЕТ 9798
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03.11.2020 16:06 Ответить
Там краше зобразить ілюстрацію до байки Крилова "Слон і Моська"...
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03.11.2020 16:06 Ответить
Жаль, что не подтвердилось. Так обнадёжить народ.... 31 октября на одного из судей КС напала группа людей, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 2959
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03.11.2020 15:51 Ответить
Сподіваюсь ДАЛІ БУДЕ !
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03.11.2020 15:51 Ответить
Горе-то какое.😆
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03.11.2020 15:51 Ответить
Ну и ? Дать все охрану по роте спецназа за наш свет ?
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03.11.2020 15:52 Ответить
Надеюсь. не снасильничали? Не лишили самого дорогого судью - чести.? А то последнее отберут, голодранцы.
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03.11.2020 15:52 Ответить
А он --- так рассчитывал!
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03.11.2020 18:55 Ответить
Якщо не вбили, то нічого й не сталося.
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03.11.2020 15:54 Ответить
Что означает " нападение"? Его побили,убили или трахнули? Где подробности?
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03.11.2020 15:54 Ответить
Обробилася свята Їхня Честь--ото й всі справи...
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03.11.2020 23:12 Ответить
А чому тільки на одного? Хіба це єдиний з вас ворог України ?
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03.11.2020 15:54 Ответить
если на суддю сегодня напав понос, то це ще не значить, шо на нього вчора напала група людей )
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03.11.2020 15:54 Ответить
Коли в країні немає ні суду, ні порядку, а ті, хто мав би тим займатися, ледь не тріщать від жиру і хабарів, судити починає вулиця. І нічого доброго з того також не виходить.
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03.11.2020 15:54 Ответить
31 октября на одного из судей КС напала группа людей, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 3418
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03.11.2020 15:55 Ответить
Это не нападения, а защита против напавших на нас судей КС
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03.11.2020 15:55 Ответить
без доказательств никто не поверит.
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03.11.2020 15:55 Ответить
И че? Вазелин у судьи то хоть был с собой? Не был?! Отож, надо им всегда с собой носить!
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03.11.2020 15:55 Ответить
Суддів КСУ треба судити судом Лінча.По іншому не виходе.
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03.11.2020 15:56 Ответить
...и они были в надбедренных повязках и с копьями наперевес, единственное что можно было понять из воинственного клича - всего 2 буквы: З Е !!!...
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03.11.2020 15:57 Ответить
У,лише на одного.
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03.11.2020 15:57 Ответить
Гівнюк цей Сліденко-ще корчмть з себе "обіженную девственницу"! Фу-мерзота!
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03.11.2020 15:58 Ответить
не висит до сих пор и не воняет, разлагаясь, значит нападение не засчитано.
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03.11.2020 16:03 Ответить
31 напали, а 2 сообщил. 31 жовтня на одного з суддів КС напала група людей, - суддя Сліденко - Цензор.НЕТ 6108
Кстати, а где напали? В личном Майбахе? Прямо в салоне этого авто?
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03.11.2020 16:05 Ответить
31 жовтня на одного з суддів КС напала група людей, - суддя Сліденко - Цензор.НЕТ 1687
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03.11.2020 16:05 Ответить
этот передаст написал заявление об отставке... и еще не ймется су ке... общая активность КС судей наталкивает на мысли что они так в круговой поруке, без перезагрузки дела не будет.
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03.11.2020 16:07 Ответить
Державної охорони нахаляву бажає жмикрут.
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03.11.2020 23:14 Ответить
"В субботу, 31 октября,...."
"Судья сообщил нам об этом случае вчера, 2 ноября...."

Как я понимаю, на очередной попойке неназванный судья похвастался своим новым приключением . А Слиденко "жаба задавила".
Иначе текст никак не воспринимается.
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03.11.2020 16:07 Ответить
Судей КСУ ждут мусорные баки!!!!.. там им место!! и никто из народа за них не заступится, кроме ОПЗЖ (вчерашних рыгионалов Януковича, ворюг гавкающих на Украину. коррупционеров)
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03.11.2020 16:09 Ответить
Якби на нього дійсно напала група, він би лікарні лежав.
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03.11.2020 16:12 Ответить
Шановні все так як ви написали в рішенні..це вам ві д народу ..оцінка того що ви наробили ваша зрада народу і конституційним принципам це вам суспільна необхідність і суспільна небезпека діяння і можливість поширення вашого діяння і звісно неефективність інших галузевих правових засобів впливу на зазначені діяння .
цитата з ріішення КСУ яка проглядається іпротянута по всім пунктам:

Конституційний Суд України також наголошував, що обмеження щодо реалізації конституційних прав і свобод не можуть бути свавільними та несправедливими, вони мають встановлюватися виключно Конституцією і законами України, переслідувати легітимну мету, бути обумовленими суспільною необхідністю досягнення цієї мети, пропорційними та обґрунтованими, у разі обмеження конституційного права або свободи законодавець зобов'язаний запровадити таке правове регулювання, яке дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у реалізацію цього права або свободи і не порушувати сутнісний зміст такого права (абзац третій підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини Рішення
від 1 червня 2016 року № 2-рп/2016).
Криміналізація конкретного вчинку людини можлива за умови, якщо це відповідає, зокрема, сукупності таких критеріїв: значна (суттєва) суспільна небезпека діяння; поширення аналогічних діянь у суспільстві; неефективність інших галузевих правових засобів впливу на зазначені діяння; неможливість успішної боротьби з діянням менш репресивними методами. Тому ви не Конституційні з ваших же слів. Читайте себе добре.
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03.11.2020 16:13 Ответить
Интересно, выразит Европарламент озабоченность или взволнованность, если кому-то из ублюдков - "судей" КС, как бы это помягче выразиться, намнут бока?
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03.11.2020 16:20 Ответить
А я думав Тупицький перший захопит перехідне медичне крісло на колесах і клітчату ковдру.
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03.11.2020 16:26 Ответить
Брехня, видимо из венеции кореша в мантиях посоветовали
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03.11.2020 16:49 Ответить
Ходи и бойся,
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03.11.2020 17:01 Ответить
Эта группа проживает с ним уже много лет в одном особняке. При нападении группа орала: "Папа, когда мы едет домой, в россию к дяде Вове!".
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03.11.2020 17:18 Ответить
Хреновая группа если судья живой. А вообще то уже пора голосовать за отставку судей, и нападать нужно на депутатов которые не проголосуют. Судьи будут вонять до последнего и все по старым схемам.
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03.11.2020 17:31 Ответить
Зачемже такие сложности?Может и элекричеством отравится,или ковид по башке настучать.
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03.11.2020 17:37 Ответить
удачи им !!!! 31 жовтня на одного з суддів КС напала група людей, - суддя Сліденко - Цензор.НЕТ 3294
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03.11.2020 17:37 Ответить
Тяжелый случай, не одна, а группа "белок" напала. Нужно срочно звонить Баканову, не то еще и зелёные чертики нападут.
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03.11.2020 17:38 Ответить
Вранье,- главное оружие рашистов. Кремлевская агентура работает по старым гэбэшным методичкам. Почему этих "судей" до сих пор пускают в здание КСУ?
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03.11.2020 18:41 Ответить
31 жовтня на одного з суддів КС напала група людей, - суддя Сліденко - Цензор.НЕТ 8939
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03.11.2020 19:26 Ответить
Напала группа людей, но в полицию не обращался.-Жена,тесть,теща ? Или любовница с мамашей?
А вообще-то правильно боитесь.Нападут непременно. И не пьяные родственники.
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03.11.2020 20:02 Ответить
А вы, потаскухи, выносите справедливые и независимые решения - и вас пальцем никто не тронет.
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03.11.2020 20:09 Ответить
Курви вони.
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03.11.2020 23:17 Ответить
 
 