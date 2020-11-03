31 октября на одного из судей КС напала группа людей, - судья Слиденко

В субботу, 31 октября, на одного из судей Конституционного Суда совершили нападение, фамилия судьи не разглашается.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко.

"Фамилию назовут в Конституционном Суде. Деталей не знаю. Нападала группа лиц. Судья сообщил нам об этом случае вчера, 2 ноября", - сказал Слиденко.

В отделе Главного управления Нацполиции в Киеве сообщили, что информации о таком случае у них нет.

"У нас такой информации нет. Никто с такими заявлениями не обращался. Если бы это было, то за столько дней, сколько времени прошло, мы бы уже точно знали", - объяснили в полиции.

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