Рада одобрила в первом чтении законопроект о штрафах для владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов
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В Украине хотят штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №3890.
За документ проголосовал 251 нардеп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Документ предусматривает, что для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100 грн).
Штрафовать будут:
- за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно,
- непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.
"Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - указано в тексте закона.
Топ комментарии
+6 Саша Горб
показать весь комментарий03.11.2020 15:57
+6 Андерсен a4cbf7de
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+5 Reagan Bush
показать весь комментарий03.11.2020 16:03
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Так вот... разговор оттуда между собственно телохранителем и наркобароном.
Н: Наркота для идиотов. Я же не приставляю пистолет к их голове, и не требую употреблять наркотики... Вот ты (телозранителю) в детстве употреблял наркотики?
Т: Нет. Но тогда тебя в городе не было.
Да, надо "трахать" именно табачную фабрику. Потому как продажи сигарет = бизнес. А бизнес это продвижение Товара для увеличения объемов продаж. Понимаете взаимосвязь?
З.Ы.: Я понял аллегорию, но она тут не к месту.
а) незаконно, но всем насрать
б) в карантин бизнес не настолько зажрался, чтобы отказывать покупателям в обслуживании - а вот на это уже мало кому насрать
То есть самопошив можно