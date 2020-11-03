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Рада одобрила в первом чтении законопроект о штрафах для владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Рада одобрила в первом чтении законопроект о штрафах для владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов

В Украине хотят штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №3890.

За документ проголосовал 251 нардеп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Документ предусматривает, что для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100 грн).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о нарушении противоэпидемических мер позволяет полиции штрафовать людей без маски сразу на месте, - Ляшко

Штрафовать будут:

  • за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно,
  • непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.

"Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - указано в тексте закона.
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Топ комментарии
+6
придурки а не депутаты в масках легче ворам стало
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03.11.2020 15:57
+6
Теперь осталось обеспечить бизнес постоянными патрулями полиции которые будут это претворять в жизнь. Или они хотят что бы бизнесмены, продавцы, водители, контролеры, официанты и т.д вступали в кулачные бои с "безмасочниками"...
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03.11.2020 16:01
+5
Сборище идиотов,наказывается не нарушитель,а лицо которое не имеет права даже косо посмотреть на нарушителя.
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03.11.2020 16:03
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А какие меры воздействия предусмотрены на нерадивых посетителей?
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03.11.2020 15:56 Ответить
премия от штрафа
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03.11.2020 16:00 Ответить
придурки а не депутаты в масках легче ворам стало
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03.11.2020 15:57 Ответить
хорошая статься доходов намечается для державы - ведь у нас с масками более чем крупные проблемы по их применению там где надо.
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03.11.2020 16:01 Ответить
Теперь осталось обеспечить бизнес постоянными патрулями полиции которые будут это претворять в жизнь. Или они хотят что бы бизнесмены, продавцы, водители, контролеры, официанты и т.д вступали в кулачные бои с "безмасочниками"...
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03.11.2020 16:01 Ответить
После того как у нас шо КС шо президент вытерли члены об конституцию, то маску можно не носить. Вернее нужно, но не обязательно, кароче, если не хочь не носи, но штраф с тебя списать не имеют права Рада одобрила в первом чтении законопроект о штрафах для владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов - Цензор.НЕТ 8101
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03.11.2020 16:02 Ответить
Сборище идиотов,наказывается не нарушитель,а лицо которое не имеет права даже косо посмотреть на нарушителя.
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03.11.2020 16:03 Ответить
Потому што у нас не карантин, а дурантин Рада одобрила в первом чтении законопроект о штрафах для владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов - Цензор.НЕТ 8755
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03.11.2020 16:09 Ответить
отож. шоинтересно и везде так Рада одобрила в первом чтении законопроект о штрафах для владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов - Цензор.НЕТ 6770
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03.11.2020 16:15 Ответить
Лишь бы чтонибудь да какбы. Тем временем ожидайте по 20 тыс в день к середине декабря.
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03.11.2020 16:05 Ответить
Весь мир на ковиде ипанулся. Все стараюцца делать хоть штото, пусть оно и не помогает и с нарушением законов.
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03.11.2020 16:14 Ответить
Самолайкер, вали отсюда, без тебя разберемся.
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03.11.2020 16:48 Ответить
Помогает не забывать о маске , перчатках и геле песня про реку-улицу и перекаты-скопления прижавшихся друг к другу чудаков без масок. А где-то бабы живут на свете Друзья сидят за водкою.Владеют ( камни у геологов, у остальных волны), владеет ветер.Моей дырявой лодкою.К большой реке я наутро выйду Наутро лето кончится И подавать я не должен виду Что умирать не хочется. Все перекаты, да перекаты Послать бы их по адресу.
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03.11.2020 16:07 Ответить
Честно говоря, по моему скромному мнению и, не желая обидеть никого в комментах, чьё мнение отличается от моего, но все же, рассматривая этот вопрос с другой точки зрения, в тоже время, не опротестовывая ничью позицию и, стараясь быть объективным, а также, принимая во внимание все без исключения аргументы других участников обсуждения, искренне полагаю, что я целиком и полностью забыл нахер что хотел сказать.© Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів - Цензор.НЕТ 3241
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03.11.2020 18:10 Ответить
и наоборот.
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04.11.2020 10:13 Ответить
Верховная Рада превратилась в стадо полудурков полностью согласен с Reagan Bush
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03.11.2020 16:09 Ответить
Она не сама превратилась, её довольно долго и планомерно именно такой и создавали..
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03.11.2020 22:08 Ответить
А вы обеспечили людей этими масками, шоб шото требовать?
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03.11.2020 16:11 Ответить
А шо, нет 3 гривны купить?
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03.11.2020 16:33 Ответить
Далеко не у всех они есть. Таскают с весны одну или аж 2, а ты думаешь, шо они тебя этим спасают. Или сами спасаются - как там у вас правильно?
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03.11.2020 16:43 Ответить
3 гривны далеко не у всех есть? Вы с урала?
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03.11.2020 17:12 Ответить
Тебе видней, шо там на урале.
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03.11.2020 17:16 Ответить
Ты где видел 3 гр,бот конченный
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03.11.2020 17:33 Ответить
Тогда вам и жить незачем.
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03.11.2020 16:33 Ответить
Причем здесь есть или нету? Отвечать штрафом должен тот кто без маски! Мне что ***** пистить каждого идиота? Сегодня человеку в транспорте можно случайно на ногу наступить и он тебя нахер зарежет и уйдет спокойно, а толпа будет ему поддакивать мол все правильно сделал!
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03.11.2020 16:42 Ответить
Ничего он не должен в отношении масок.
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03.11.2020 16:45 Ответить
Водитель может выгнать безмасочника, и продавец тоже.
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03.11.2020 17:08 Ответить
Продавец-молодец, выгнал, остался без покупателя.
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03.11.2020 17:17 Ответить
Или получил удар ножем в грудь. Народе недекватный, реально просто конченый.
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03.11.2020 17:26 Ответить
Ну если так нагнетать, то скоро за эти маски так и будет.
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03.11.2020 17:27 Ответить
Зато живой.
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03.11.2020 17:53 Ответить
Не обязательно, бо по вашим же канонам это только отсрочит болезнь.
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03.11.2020 18:02 Ответить
Заходил в маршрутку был в маске, потом взял и снял. Один из вариантов борьбы с конкурентами!
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03.11.2020 17:31 Ответить
Проблема за дебильными бабками гонятся, проще вжарить владельца, и это правильно. Откажите безмасочнику в обслуживании, в чем проблема?
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03.11.2020 17:10 Ответить
Проблема в том что зачем гоняться за курильщиками в общественных местах? Давайте трахнем табачную фабрику!?
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03.11.2020 17:27 Ответить
В кр. зоне требуют приобрести гаджеты или камеры детям для дистанционки. Жду, когда штрафовать начнут.
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03.11.2020 17:29 Ответить
Есть кино. Польское. "Сара", но у нас почему-то переводится как "Телохранитель дочери".
Так вот... разговор оттуда между собственно телохранителем и наркобароном.
Н: Наркота для идиотов. Я же не приставляю пистолет к их голове, и не требую употреблять наркотики... Вот ты (телозранителю) в детстве употреблял наркотики?
Т: Нет. Но тогда тебя в городе не было.
Да, надо "трахать" именно табачную фабрику. Потому как продажи сигарет = бизнес. А бизнес это продвижение Товара для увеличения объемов продаж. Понимаете взаимосвязь?
З.Ы.: Я понял аллегорию, но она тут не к месту.
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04.11.2020 09:57 Ответить
Проблема в том, что это:
а) незаконно, но всем насрать
б) в карантин бизнес не настолько зажрался, чтобы отказывать покупателям в обслуживании - а вот на это уже мало кому насрать
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03.11.2020 17:34 Ответить
Туристы-заробитчане были, МПЦщники были, школьники были... Думаю, кто же следующий, на кого можно свалить? Вот они - бизнес. Конституцию обо...рали с головы до ног, скоро, наверное, ее упразднят.
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03.11.2020 18:26 Ответить
черная маска в т ч в том числе изготовленна самостоятельно +черная одежда -можно граждан на гоп-стоп брать или отразбоить Рада одобрила в первом чтении законопроект о штрафах для владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов - Цензор.НЕТ 1989
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03.11.2020 16:11 Ответить
Ну че барыги,как вам ваша власть прастого нариду?Клятый Порошенко не снится?
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03.11.2020 16:57 Ответить
за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів - Цензор.НЕТ 9943 , в том числе изготовленных самостоятельно, Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів - Цензор.НЕТ 9943 Я так понял что самопошив нельзя?Источник: https://censor.net/ru/n3228825
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03.11.2020 17:07 Ответить
БЕЗ изгтовленных самостоятельно типа низзя.
То есть самопошив можно
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03.11.2020 17:35 Ответить
Провокации, бо масочники на безмасочников плохо кидаются.
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03.11.2020 17:19 Ответить
.....Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів - Цензор.НЕТ 3915ипанутые 250 уродов...маска ни от чего не защищает...
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03.11.2020 17:40 Ответить
А штаны на нем такие?
Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів - Цензор.НЕТ 5488
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05.11.2020 19:59 Ответить
законодательные наркоманы это когда ни дня без бестолкового закона. и эту шоблу привел с собой зеленский. им или гореть в аду или телипаться на виселицах по решению народного трибунала
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03.11.2020 20:46 Ответить
 
 