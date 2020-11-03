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Двум депутатам Мироновского сельсовета, причастным к организации псевдореферендума на Донетчине, сообщено о подозрении, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двум депутатам Мироновского сельсовета, причастным к организации псевдореферендума на Донетчине, сообщено о подозрении, - СБУ

По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении в посягательстве на основы национальной безопасности двум депутатам Мироновского сельсовета, что в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в апреля 2014 года депутаты принимали участие в организации и проведении так называемого "референдума о государственной самостоятельности ДНР". Во время внеочередной сессии сельсовета они, вопреки законодательству Украины, проголосовали за совершение антиконституционного "волеизъявления".

Сейчас следователи СБУ квалифицировали действия депутатов по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Ранее по материалам СБУ к 6 годам заключения приговорен один из организаторов псевдореферендуму в Донецкой области - председатель Мироновского сельсовета. Еще 12 депутатам сельсовета сообщено о подозрении. Относительно 10 фигурантов материалы досудебных расследований направлены в суд.

Автор: Володимир Янченко
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Краще б поховали їх на смітнику за цвинтарем, як самогубців.
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03.11.2020 16:16 Ответить
Погрозит и перестанет.
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04.11.2020 10:21 Ответить
 
 