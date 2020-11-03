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КС (2131) территориальная целостность (166) Тупицкий (232) Виталий Безгин (38)

Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, -

Заявление председателя Конституционного Суда о том, что переизбрание состава КСУ может угрожать территориальной целостности Украины, является шантажом, спровоцированным Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа" Виталий Безгин.

"Моя подпись есть под этим обращением (к судьям КСУ о добровольной отставке. - Ред.), я думаю, что это попытка наиболее простым способом урегулировать этот искусственно созданный кризис, основанный на том, что некоторые решения КСУ в последнее время имеют признаки антигосударственного характера. Думаю, чтобы сейчас не вступать в политико-правовую полемику, Рада приняла решение обратиться к судьям КСУ, чтобы они добровольно ушли в отставку", - сказал нардеп.

По словам Безгина, заявление главы КСУ является шантажом парламента.

"В то же время мы видели заявление главы КСУ, которое свидетельствует о том, что перезагрузка Конституционного суда приведет к рискам, связанным с территориальной целостностью. Думаю, что это прямой шантаж по отношению к Верховной Раде, какие-то угрозы, скорее всего инспирированные марионетками нашего северного соседа", - сказал Безгин.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что прекращение работы КС может повлечь угрозу территориальной целостности Украины.

Также читайте: "Слуга народа" Безгин ответил на критику в свой адрес от коллеги по фракции Шевченко, назвав его "ватным клоуном": "Твои достижения основываются на эфире с Пушилиным"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Как отсутвие наличия хабарников из КСУ может навредить териториальной целосности? для меня это загадка Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 1949
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03.11.2020 16:18
+11
Я ни что не намекаю, да вы и сами уже догадались...
Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 9644
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03.11.2020 16:16
+10
Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 9303
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03.11.2020 16:23
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Правила форума Совет форумчан
Весь склад КСУ потрібно терміново брати "під охорону" і утримувати під вартою до кінця їх гнилого життя.
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03.11.2020 16:15 Ответить
Действительно КС необходимо срочно взять "под охрану", чтобы Тупицкий вместе со своей компанией не драпанул
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03.11.2020 16:25 Ответить
думаю що Україна не обідніє , якщо на одну добу віділить охорону . ..ну щоб ці бл яді не втікли.
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03.11.2020 18:26 Ответить
Я ни что не намекаю, да вы и сами уже догадались...
Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 9644
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03.11.2020 16:16 Ответить
СМИ сообщили, что Кернес умер, в горсовете это назвали "х...йней"


Не, ну то шо кернес - х...ня - это понятно, а на самом деле, шо сирйозна? представился крысеныш?
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03.11.2020 16:20 Ответить
Все уже заждались...
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03.11.2020 16:21 Ответить
Допу жалко Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 7708
Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 9629
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03.11.2020 16:21 Ответить
Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 9303
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03.11.2020 16:23 Ответить
Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 7477
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03.11.2020 16:25 Ответить
Так или иначе, а нам кризис выгоден. Чем больше треша при зе, тем меньше шансов, что этот позор будет иметь шансы на переизбрание. Тем более, что при Слугах Коломойского борьбой с коррупцией никто не занимался от слова вообще.
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03.11.2020 16:18 Ответить
Нам этот треш еще терпеть, может быть все оставшиеся 3,5 года.
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03.11.2020 19:40 Ответить
Как отсутвие наличия хабарников из КСУ может навредить териториальной целосности? для меня это загадка Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 1949
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03.11.2020 16:18 Ответить
плюсую +++
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03.11.2020 16:22 Ответить
Он о нарушении конституции и узурпации власти по средством посадки полностью контролируемых судей. А вот что по поводу территориальной целостности, скорее всего речь о задумке зеленского про закон про референдумы, на который по его задумке можно будет выносить так же и вопросы связанные с изменением границ )
А как зе умеет проводить референдумы и писать результаты от балды мы уже видели )
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03.11.2020 16:28 Ответить
все намного проще потужно отреформований хряк просто офуел.
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03.11.2020 16:50 Ответить
У нас местных хватает, желающих организовать "народные республики", имеют свои частные армии, Тупицкий на это не пошел бы, не имея хорошей "крыши".
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03.11.2020 16:22 Ответить
Хватило ума главой КСУ назначить донецкого. Это верх слабоумия.
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03.11.2020 16:23 Ответить
Главу ксу ещё януковощ ставил по квоте
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03.11.2020 16:36 Ответить
Ты ба?!. Чистосердечное признания от бубочки

Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 5018
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03.11.2020 16:23 Ответить
Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 7273
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03.11.2020 16:26 Ответить
У него подгорает, вот и поднимает шум.
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03.11.2020 16:23 Ответить
Ну если в КС сидят агенты Кремля тогда да. А по факту, только Знленский и его подельники сдают украинские территории и сливают спец. операции И, кстати,, интересно почему Тупицкий живет в коттедже Левченко? Нищеброд что ли?
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03.11.2020 16:24 Ответить
Вот как срывается бутика при пожизненных терминах, только выборы и каждые пять лет и всё
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03.11.2020 16:25 Ответить
Ну очень не хочется в тюрьму
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03.11.2020 16:26 Ответить
тупицкий, по определению, не может выдавать на гора чё-нить острое.
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03.11.2020 16:27 Ответить
А хто такий суддя? В нарадчій кімнаті читає УК України і чекає на дзвінки щастя? Теж мені інтелектуали, ***!
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03.11.2020 16:49 Ответить
прізвища давались предками. ковалі - ставали коваленками, пасічники - пасічниками, кожум'яки - кожум'яками, бондарі - бондарями мірошники- .... , ..... так і тупицькі отримали своє прізвище, що б вони тупо не робили (як варіант - пики канєшно тоже в них!) ))
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03.11.2020 17:02 Ответить
А смотрите ситуацию, в США выборы им не нас, в ЕС террористы, тоже не до нас, и у нас КС затеял переворот откуда же это идёт....
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03.11.2020 16:29 Ответить
Как будто кто-то серьёзно выйдет на улицы защищать судей. Судей кажется больше всех ненавидят. Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 9409
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03.11.2020 16:30 Ответить
баюся я за тупыцкага, ишо не дай бох в дабравольцы пайдьот Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 5637
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03.11.2020 16:31 Ответить
Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 4893
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03.11.2020 16:35 Ответить
спи спокойно дорогой товарищ КЕРНЕС
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03.11.2020 16:37 Ответить
«Зеленский - это приговор стране и всем украинцам» Ноябрь 3, 2020Без рубрикиКомментарии: 2

Этот приговор украинцы вынесли себе сами, когда стадом бежали голосовать за Голобородько…

Заява Тупицького про загрозу територіальній цілісності України в разі припинення роботи КС - шантаж, спровокований РФ, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 3807

Многоходовка - «договорняк» Банковой и Конституционного суда проясняется. Уже ясна конечная суть.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

Сейчас оппозиция орет о том, какой хороший КС и как надо его защитить от Зеленского.
А завтра КС признает законным закон о продаже земли.
И все - выкусили. Скажите потом, что КС контролирует Зеленский)))))

Балаган-«договорняк» Зеленского и КС продолжается.
Поскольку никто и не планировал увольнять судей КС, то теперь «Слуга народа» собирает голоса за…призыв к судьям КС добровольно уйти в отставку.
- Зеленский требует от «слуг» поддержать его по КС, иначе - «кровавый хаос в стране»
Клоунаду надо ещё потянуть денёк. А со среды все будут обсуждать выборы в США))))))

Зеленский - это приговор стране и всем украинцам.
Я об этом говорил ещё во время президентских выборов.
Вот только ирония в том, что этот приговор украинцы вынесли себе сами, когда стадом бежали голосовать за Голобородько.
- «Вы наплевали этими лицемерными словами на Майдан» - Бутусов о заявлении Зеленского
Шануймося)))))
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03.11.2020 16:40 Ответить
Украинцы голосовали за Порошенко,а чернь,плебеи,малороссы и наивные дурачки за зелю.
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03.11.2020 16:45 Ответить
Все гораздо сложнее. Под пропаганду подпали и многие вполне интеллектуально развитые люди. Среди моих коллег процентов 30-40. Очень обильная и разносторонняя ипсошная обработка была. Ключики находили к разным слоям населения.
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03.11.2020 17:31 Ответить
А от мені цікаво, коли якийсь полоумний поц по телефону погрожує підірвати метро чи магазин то, йому крутять руки і відправляють в каталашку. Навіть, якщо він реально нічого не закладав і не мав наміру підривати. А тут високопосадовець реально погрожує країну кров'ю залити і нічого?
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03.11.2020 16:46 Ответить
Всі судді КС - москальські шпійони,президент - шпійон Мосаду,ОП - шпійони Сороса,всі інші - американські,москальські,євре і євро шпійони...Настала ера шпигунів,зрадництва,купівпі-продажу всіх і вся,ера клоунів в політиці,електоральних дебілів і лоханутого цілого народу...Які веселі і цікаві часи,нам просто надзвичайно повезло,що ми у ці часи поки що живемо...
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03.11.2020 16:47 Ответить
а Зеля - твій рідний, простий такий, ні разу не шпійон? Га?, шаріковський?
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03.11.2020 17:04 Ответить
Ктр єтого сепара в суд посадил?
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03.11.2020 16:56 Ответить
Читайте новости, в 2013м дваждынесудимый, в 2019м Главой судьи Главзебил.
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03.11.2020 19:43 Ответить
Интересно если эта С.ка сбежит себе в крымский маеток,ему воды хватит чтоб свою жирную задницу отмыть???
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03.11.2020 17:23 Ответить
А шо такой Безгин? Это имеет какойто вес?
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03.11.2020 17:37 Ответить
Якби це все відбувалось в РФ тупицького вже отравили би новачком,а сказали би що раптово помер від сердечного коронавірусу.
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03.11.2020 18:13 Ответить
у нас так только охранники Плюща умирают, а Мертвечук, Тупицкий, Портнов живы(
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03.11.2020 20:50 Ответить
Чем больше слышу таких говновбросов от этих бандитов, от жопаблоковцев и бениной шоблы, тем больше уверен - их надо разгонять, может сделать вообще как в Швейцарии, там вообще нет КС
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03.11.2020 18:59 Ответить
Заява Тупицького про загрозу територіальній цілісності України в разі припинення роботи КС - шантаж, спровокований РФ, - "слуга народу" Безгін - Цензор.НЕТ 4469
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03.11.2020 19:12 Ответить
У Віталій Безгін ипло зачетное, склонен верить больше ему, чем тупицкому. Но на самом деле, слугам урода верить нельзя.
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03.11.2020 20:49 Ответить
 
 