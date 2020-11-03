Заявление Тупицкого об угрозе территориальной целостности Украины в случае прекращения работы КС - шантаж, спровоцированный РФ, - "слуга народа" Безгин

Заявление председателя Конституционного Суда о том, что переизбрание состава КСУ может угрожать территориальной целостности Украины, является шантажом, спровоцированным Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа" Виталий Безгин.

"Моя подпись есть под этим обращением (к судьям КСУ о добровольной отставке. - Ред.), я думаю, что это попытка наиболее простым способом урегулировать этот искусственно созданный кризис, основанный на том, что некоторые решения КСУ в последнее время имеют признаки антигосударственного характера. Думаю, чтобы сейчас не вступать в политико-правовую полемику, Рада приняла решение обратиться к судьям КСУ, чтобы они добровольно ушли в отставку", - сказал нардеп.

По словам Безгина, заявление главы КСУ является шантажом парламента.

"В то же время мы видели заявление главы КСУ, которое свидетельствует о том, что перезагрузка Конституционного суда приведет к рискам, связанным с территориальной целостностью. Думаю, что это прямой шантаж по отношению к Верховной Раде, какие-то угрозы, скорее всего инспирированные марионетками нашего северного соседа", - сказал Безгин.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что прекращение работы КС может повлечь угрозу территориальной целостности Украины.

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