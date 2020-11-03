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Смертность от COVID-19 среди беременных женщин в два раза выше, а количество случаев тяжелого течения болезни в три раза больше, - статистика США

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Смертность от COVID-19 среди беременных женщин в два раза выше, а количество случаев тяжелого течения болезни в три раза больше, - статистика США

Согласно статистике США, беременные женщины, которые заразились коронавирусом, подвергаются большему риску смерти и тяжелому течению болезни, чем небеременные женщины.

Данные показывают, что риск попасть в отделение интенсивной терапии для беременных женщин выше почти в три раза, а оказаться на аппарате ИВЛ — более чем в три раза, пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Однако общая угроза здоровью беременных остается не очень высокой, поскольку они, как правило, молодые и здоровые.

Из 19 600 обследованных беременных женщин 33 умерли, что составляет 0,2 процента смертности. В докладе говорится, что среди небеременных женщин смертность составила 0,1 процента.

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"Некоторые люди думают, что, если вы молоды и здоровы, с вами все будет в порядке, и наступит пандемическая усталость. Но факт в моей практике, мы видели беременных женщин на аппаратах ИВЛ. Это влияет на мать, роды и ребенка", – сказал Дэвид Джаспан, заведующий отделением акушерства и гинекологии Einstein Healthcare Network в Филадельфии.

Коронавирус во время беременности пока не передавался детям. При этом во время беременности женщинам чаще требуется интенсивная терапия, хотя они реже имеют симптомы заболевания, чем небеременные.
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Топ комментарии
+3
А у нас криворукость акушеров списывают на ковид, уже не одну роженицу ушатали кстати. Осложнение после кесарева, но поумирали от короны. Дожились - роды принять нормально не могут...
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03.11.2020 16:40
+3
Это и понятно. Легкие матери работают за двоих
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03.11.2020 16:48
+3
В том то и дело, вирус есть. Но эта новость очередное запугивание. Она сделана сознательно так чтобы напугать. Заголовок и реальные цифры (смешные 0,2% ) в конце новости свидетельствуют о манипуляции. Я сотни таких новостей написал в свое время и не только писал, уверяю вас это именно манипуляция а не новость, сделанная про канонам. Так шо не надо так сильно панически бояться Ковида, а то в могилу сами полезете с перепугу.
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03.11.2020 18:38
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Пофик, вируса ж нет.
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03.11.2020 16:40 Ответить
В том то и дело, вирус есть. Но эта новость очередное запугивание. Она сделана сознательно так чтобы напугать. Заголовок и реальные цифры (смешные 0,2% ) в конце новости свидетельствуют о манипуляции. Я сотни таких новостей написал в свое время и не только писал, уверяю вас это именно манипуляция а не новость, сделанная про канонам. Так шо не надо так сильно панически бояться Ковида, а то в могилу сами полезете с перепугу.
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03.11.2020 18:38 Ответить
Зараз вже марно звертатися і закликати до здорового глузду.
Маніпуляції і брехні. Гучні заголовки, головна мета яких - посіяти страх і паніку.
Я вчора на фб бачила статтю про якусь лікарку-пульмонолога зі Львова з =висновками= про ковід, які взагалі не стосуються її профілю і вона не може ні отримати, ні дослідити зразки на відповідному обладнанні, бо його у Львові просто нема ...
То там люди в коментах просто затовкли те "змі".

Тобто, на думку цих "дослідників", якщо взяти вагітних та невагітних і перевірити їх по інших показниках щодо тих чи інших захворювань - то там жодних відмінностей нема ...
Господи, які закінчені моральні уроди.
У мене подружки мали серйозні ускладнення після того, коли під час вагітності перехворіли на грип / сезонний вірус. В однієї дитина після народження місяць в реанімації лежала, виходили. В іншої - дитина з інвалідністю.
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03.11.2020 20:59 Ответить
Це також може бути збігом обставин, медицина - наука не точна.
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03.11.2020 21:31 Ответить
ну у беременных по определению ослаблен иммунитет - два организма, разный набор генов которые нужно как-то совмещать. а насколько влияет именно ковид - это вопрос. но шанс заболеть должен быть конечно выше.
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04.11.2020 03:18 Ответить
Уже 10 дней болею, паники уже нет.
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04.11.2020 13:12 Ответить
Ну хай Боже допомогає усім ховрим на Ковид-19! Здоровья Вам!
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04.11.2020 19:30 Ответить
А у нас криворукость акушеров списывают на ковид, уже не одну роженицу ушатали кстати. Осложнение после кесарева, но поумирали от короны. Дожились - роды принять нормально не могут...
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03.11.2020 16:40 Ответить
Вагітним взагалі страшно зараз.
Колись в період пандемії Іспанки проводились дослідження впливу вірусу на плід.
Виявилось, що народжені від перехворівших грипом під час вагітності матерів, були менш успішні в житті, менш розумово розвинуті.
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03.11.2020 16:41 Ответить
Значить, через 18 років у Зеленського є всі шанси стати президентом знову.
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03.11.2020 16:48 Ответить
Жодних шансів.
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03.11.2020 16:53 Ответить
Это и понятно. Легкие матери работают за двоих
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03.11.2020 16:48 Ответить
Як кажуть антиковідники: ви всьо врьоті! Просто вони в барокамері сидять, тому не бояться захворіти.
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03.11.2020 21:14 Ответить
Ирина ну вот больно читать Ваши посты о Ковид. На все остальные темы чаще всего читаю вас с удовольствием.Но тут...сильно много тяжелых, страшных и главное ненужных, мешающих эмоций. Нас конечно фрустрирую так, что иногда, честно, аж жить не хочется, кажется АД надвигается... Но надо все таки быть Человеком, особенно в трудные периоды.

Вы хорошо пишите, наверное вы образованный, мудрый человек - соберитесь! Надо гасить панику - иначе она сожрет всех и вся, - цивилизацию под угрозу может поставить. Паника страшней ковида. Я себя считаю обязанным быть здравомыслящим сейчас, рациональным и собранным как никогда.Так я немного повеса по жизни, но сейчас нет! На меня смотрят родные, знакомые, многие доверяют моему уму и предвидению, если я буду паниковать, что это изменит- только ухудшит состояние и мое и близких. Защищаться от Ковида нужно эффективно - а значит, НАДО отключить страх и вникать в реальную, а не медийную ситуацию с эпидемией.

Для начала почитайте интервью с эпидемиологами профессиональными - их не так много, но можно всегда найти. Обращение Бельгийских медиков я тут раз 10 ссылки осталвял. О
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04.11.2020 20:13 Ответить
 
 