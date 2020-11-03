Смертность от COVID-19 среди беременных женщин в два раза выше, а количество случаев тяжелого течения болезни в три раза больше, - статистика США
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Согласно статистике США, беременные женщины, которые заразились коронавирусом, подвергаются большему риску смерти и тяжелому течению болезни, чем небеременные женщины.
Данные показывают, что риск попасть в отделение интенсивной терапии для беременных женщин выше почти в три раза, а оказаться на аппарате ИВЛ — более чем в три раза, пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Однако общая угроза здоровью беременных остается не очень высокой, поскольку они, как правило, молодые и здоровые.
Из 19 600 обследованных беременных женщин 33 умерли, что составляет 0,2 процента смертности. В докладе говорится, что среди небеременных женщин смертность составила 0,1 процента.
"Некоторые люди думают, что, если вы молоды и здоровы, с вами все будет в порядке, и наступит пандемическая усталость. Но факт в моей практике, мы видели беременных женщин на аппаратах ИВЛ. Это влияет на мать, роды и ребенка", – сказал Дэвид Джаспан, заведующий отделением акушерства и гинекологии Einstein Healthcare Network в Филадельфии.
Коронавирус во время беременности пока не передавался детям. При этом во время беременности женщинам чаще требуется интенсивная терапия, хотя они реже имеют симптомы заболевания, чем небеременные.
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Маніпуляції і брехні. Гучні заголовки, головна мета яких - посіяти страх і паніку.
Я вчора на фб бачила статтю про якусь лікарку-пульмонолога зі Львова з =висновками= про ковід, які взагалі не стосуються її профілю і вона не може ні отримати, ні дослідити зразки на відповідному обладнанні, бо його у Львові просто нема ...
То там люди в коментах просто затовкли те "змі".
Тобто, на думку цих "дослідників", якщо взяти вагітних та невагітних і перевірити їх по інших показниках щодо тих чи інших захворювань - то там жодних відмінностей нема ...
Господи, які закінчені моральні уроди.
У мене подружки мали серйозні ускладнення після того, коли під час вагітності перехворіли на грип / сезонний вірус. В однієї дитина після народження місяць в реанімації лежала, виходили. В іншої - дитина з інвалідністю.
Колись в період пандемії Іспанки проводились дослідження впливу вірусу на плід.
Виявилось, що народжені від перехворівших грипом під час вагітності матерів, були менш успішні в житті, менш розумово розвинуті.
Вы хорошо пишите, наверное вы образованный, мудрый человек - соберитесь! Надо гасить панику - иначе она сожрет всех и вся, - цивилизацию под угрозу может поставить. Паника страшней ковида. Я себя считаю обязанным быть здравомыслящим сейчас, рациональным и собранным как никогда.Так я немного повеса по жизни, но сейчас нет! На меня смотрят родные, знакомые, многие доверяют моему уму и предвидению, если я буду паниковать, что это изменит- только ухудшит состояние и мое и близких. Защищаться от Ковида нужно эффективно - а значит, НАДО отключить страх и вникать в реальную, а не медийную ситуацию с эпидемией.
Для начала почитайте интервью с эпидемиологами профессиональными - их не так много, но можно всегда найти. Обращение Бельгийских медиков я тут раз 10 ссылки осталвял. О