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Новости За рубежом
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Байден (2386) выборы (24321) США (23212) Трамп (3351)

По последним опросам, Байден обходит Трампа, в том числе в шести колеблющихся штатах. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

По последним опросам, Байден обходит Трампа, в том числе в шести колеблющихся штатах. ИНФОГРАФИКА

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден продолжает лидировать в президентской гонке в США, опережая действующего президента США Дональда Трампа в среднем на 8% в национальном масштабе, однако разрыв в колеблющихся штатах остается небольшим.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт 270towin, средний показатель поддержки Байдена – 51,1%, Трампа – 43,1.

Среди колеблющихся штатов Байден лидирует в Нью-Гемпшире (53% против 42% у Трампа), Висконсине (52% против 43%), Мичигане (50% против 44%), Пенсильвании (49% против 46%), Флориде (49% против 46%), Аризоне (48% против 46%).

Трамп лидирует в Техасе (49% против 48%), Огайо (48% против 47%), Айове (48% против 46%).

В Джорджии и Северной Каролине опросы дают практически равные результаты двум кандидатам.

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При этом наиболее важными с точки зрения количества выборщиков являются штаты Пенсильвания (20 выборщиков), Флорида (29), Техас (38).

В 2016 году ключевое значение для итогов национальных выборов имели результаты голосования в Пенсильвании и Флориде. 2 ноября из 4-х опросов, проведенных во Флориде, 3 показывают преимущество Байдена с разрывом от 4 до 7%, один – Трампа (1%).

В Пенсильвании Байден лидирует по 4-м опросам с разницей от 4% до 9%, Трамп – по 2-м (1-2%).

По последним опросам, Байден обходит Трампа, в том числе в шести колеблющихся штатах 01
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Топ комментарии
+65
Байден хороший друг Украины. Удачи Джо!!! Наваляй этому рыжему кловану!!! А потом и за Украину возьмись, тут нада одной бородатой крысе хвоста прищемить По последним опросам, Байден обходит Трампа, в том числе в шести колеблющихся штатах - Цензор.НЕТ 8045
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03.11.2020 17:01
+50
Тут ще одна важлива річ. З Трампомипочалася ера клоунів. З його відходом ця ера мала б закінчитися.
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03.11.2020 17:12
+33
Это МакКейн был ястеб, а остались в большинстве сейчас обосранные курицы. МакКейн этого рыжего говнаря насквозь видел
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03.11.2020 17:14
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Вы идиоты? Послушайте, все перезагоузки отношений с Россией были исключительно при демократах! Тсключительно! Рейган принял капитуляцию СССР. Почему так? Потому что демократы- это американские леваки социалисты, а Россия и Китай - их партнеры. Неужели так тяжело сложить 1+2? Америка строилась исключительно на Либеральных ценностях! А не на идеях коммунизма и всеобщего блага для рабов! Кроме того, основным мотивом ненависти к Трампу является то , что он разворошил осиное гнездо " всей элиты", особенно педофильными скандалами и сексуальными утехами, и коррупцией!
Что касается выборов, то я прголосовал заранее за республиканцев и за Трампа! И так сделало на вчера( официальные данные) уже около 90 миллионов человек! Они проголосовали заранее! Это почти половина населения! Но эти данные откроют только сегодня ночью, после завершения помледнего дня голосования!
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03.11.2020 23:12 Ответить
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