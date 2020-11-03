Мы находимся на критическом этапе пандемии коронавируса: следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, - ВОЗ

Мир в настоящее время переживает критический этап пандемии коронавируса.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. По ее словам, в ближайшие несколько месяцев ситуация будет тяжелой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся в тяжелом положении. Заболеваемость COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным", - сказала Вуйнович.

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Она отметила, что в апреле-июне число заражений стало снижаться из-за строгого карантина, однако "вирус никуда не ушел" и, когда жесткие ограничения снимают, заболеваемость растет. ВОЗ призывает все страны принять меры, чтобы предотвратить новые смерти, а также поддерживать мощности здравоохранения.

Вуйнович считает, что расслабленность, потеря бдительности и отсутствие дезинфекции каждый раз будут приводить к новым вспышкам коронавируса.

По ее словам, развитие пандемии определяется принимаемыми мерами и поведением каждого человека. "Вирус остается и живет среди нас. Как только мы в силу разных причин расслабляемся, забываем о соблюдении базовых правил, таких как дезинфекция рук, респираторный этикет, ношение маски, вирус опять набирает свою силу, - пояснила Вуйнович. - Мы все устали от вируса и ограничений, но он не устал".