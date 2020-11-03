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Мы находимся на критическом этапе пандемии коронавируса: следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Мы находимся на критическом этапе пандемии коронавируса: следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, - ВОЗ

Мир в настоящее время переживает критический этап пандемии коронавируса.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. По ее словам, в ближайшие несколько месяцев ситуация будет тяжелой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся в тяжелом положении. Заболеваемость COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным", - сказала Вуйнович.

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Она отметила, что в апреле-июне число заражений стало снижаться из-за строгого карантина, однако "вирус никуда не ушел" и, когда жесткие ограничения снимают, заболеваемость растет. ВОЗ призывает все страны принять меры, чтобы предотвратить новые смерти, а также поддерживать мощности здравоохранения.

Вуйнович считает, что расслабленность, потеря бдительности и отсутствие дезинфекции каждый раз будут приводить к новым вспышкам коронавируса.

По ее словам, развитие пандемии определяется принимаемыми мерами и поведением каждого человека. "Вирус остается и живет среди нас. Как только мы в силу разных причин расслабляемся, забываем о соблюдении базовых правил, таких как дезинфекция рук, респираторный этикет, ношение маски, вирус опять набирает свою силу, - пояснила Вуйнович. - Мы все устали от вируса и ограничений, но он не устал".
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Топ комментарии
+9
Мы находимся на критическом этапе пандемии коронавируса: следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 692
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03.11.2020 17:06
+4
та ви ще кілька лярдів виділіть на дороги і підтримку штанів пану Авакову - судячи з того як ви дерибанили ковідний фонд - то це самий ефективний спосіб боротьби з ковідом.
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03.11.2020 17:15
+2
Свято наближається, свято наближається....
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03.11.2020 17:02
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И какие будут предложения?
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03.11.2020 17:01 Ответить
ВОЗ-идет в жопу!
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03.11.2020 20:27 Ответить
Свято наближається, свято наближається....
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03.11.2020 17:02 Ответить
Мы находимся на критическом этапе пандемии коронавируса: следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 692
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03.11.2020 17:06 Ответить
так, але слід зазаначити, що є й зворотній бік медалі - люди, які в силу вірусу втратили нюх - будуть до вас підходити впритулок! Доречі, цей лайфхак почали використовувати таксисти Харкова. В деяких неймовірно смердить часником. Як не помічаєш запах - то,Ю будь-ласка, одягай маску і навіть відкрівають вікна!
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03.11.2020 17:17 Ответить
Стабильный перегар также отпугивает,а заодно и дезинфецирует ...
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03.11.2020 17:19 Ответить
Нету ж вируса, то всё 5Ж!
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03.11.2020 17:06 Ответить
Говорят, что короной на земле болеет около 134% наседения !
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03.11.2020 18:07 Ответить
та ви ще кілька лярдів виділіть на дороги і підтримку штанів пану Авакову - судячи з того як ви дерибанили ковідний фонд - то це самий ефективний спосіб боротьби з ковідом.
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03.11.2020 17:15 Ответить
ну так - немає фонду - немає ковіду? все по ЗЕtwarz....
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03.11.2020 17:19 Ответить
Дрессируют как животных: сидите в стойле в намордниках или мы устроим вам террор. Террористы поступают аналогично: убивая сеют панику и ужас. Ковидная мафия действует несколько иначе но суть одна и та же.
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03.11.2020 17:26 Ответить
Неужели это пугает "чемпионов мира по борьбе с коронавирусом"?
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03.11.2020 17:28 Ответить
Американцы, срочно восстановите финансирование нашей канторы, а то ковид подвергнет вас анафеме! Проснулись недофинансированные.
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03.11.2020 17:30 Ответить
Вісєла маленька пісєнька

Мы находимся на критическом этапе пандемии коронавируса: следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6362
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03.11.2020 17:31 Ответить
Модератор, ті придурок. Чем тебе мой пост не понравился ? На подавись, я серьезно все сказал, тут шутки неуместні :
Ми перебуваємо на критичному етапі пандемії коронавірусу: наступні кілька місяців будуть дуже важкими, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5063
Ми перебуваємо на критичному етапі пандемії коронавірусу: наступні кілька місяців будуть дуже важкими, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 512
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03.11.2020 17:57 Ответить



Олександр Бригинець

@bryhynets

·1 ч

Степанов заявив, що порятунок від ковіда справа кожного з нас Чому ж 67 млрд на боротьбу з ковідом забрав собі кабмін?
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03.11.2020 18:00 Ответить
Это не удивительно, Италия покажется просто шуткой(((
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03.11.2020 18:38 Ответить
Ми перебуваємо на критичному етапі пандемії коронавірусу: наступні кілька місяців будуть дуже важкими, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6270
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03.11.2020 18:44 Ответить
Мелита Вуйнович это прототип "милы йовович" из "resient evil".
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03.11.2020 19:23 Ответить
О какой пандемии эта брехливая **** из ВОЗ говорит? О пандемии триппера, передающегося воздушно-капельным путем?
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04.11.2020 14:19 Ответить
 
 