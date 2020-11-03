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Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек

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Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек

Житомирская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту умышленного убийства 7 человек и законченного покушения на убийство еще одного человека, совершенного жителем Попильнянского района (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в мае 2020 местный житель - арендатор пруда, во время конфликта с группой лиц, среди которых бывшие участники ООС и военнослужащие Нацгвардии, совершил умышленное убийство семи человек и покушение на убийство еще одного человека, которому удалось сбежать и сообщить о происшествии правоохранителям.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

В ходе досудебного расследования проведены более 100 судебных экспертиз особой сложности. 

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
він убивав сплячих. Це не дід, у ****
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03.11.2020 17:16
+19
Вот пусть такой настоящий мужик зайдет к тебе в хрущевку на окраине Масквы, в которой ты спишь, после "работы" тролем, и засадит обойму и тебе и всем твоим домочадцам.
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03.11.2020 17:26
+15
тю...ты чо,хотел кацапа удивить? Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек - Цензор.НЕТ 4165у них каждый день такое.

Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек - Цензор.НЕТ 7245

Невоевавший 65-летний убил металлическим чайником и 3 ударами ножа в грудь воевавшего 96-летнего. Просто версия участника той войны никак не хотела совпадать с общепринятыми версиями в нынешней России.
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03.11.2020 17:30
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Мутная история. Как деду удалось положить столько здоровых молодых людей с боевой подготовкой и при оружии... рембо какой-та
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03.11.2020 17:06 Ответить
він убивав сплячих. Це не дід, у ****
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03.11.2020 17:16 Ответить
Ему нужно было турнир по правилам К-1 затеять видимо?
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03.11.2020 17:24 Ответить
Желание было. Бухие, самоуверенные молодые люди с хрен знает какой подготовкой оказались обыкновенной начинкой для гробов. Мораль сей басни такова, что зайцы кодлом мочят льва а лев их мочит в одиночку и трезвым. Если была угроза жизни я бы на его месте сделал то же самое и не сомневался бы. Мужик - настоящий мужик.
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03.11.2020 17:20 Ответить
Вот пусть такой настоящий мужик зайдет к тебе в хрущевку на окраине Масквы, в которой ты спишь, после "работы" тролем, и засадит обойму и тебе и всем твоим домочадцам.
показать весь комментарий
03.11.2020 17:26 Ответить
тю...ты чо,хотел кацапа удивить? Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек - Цензор.НЕТ 4165у них каждый день такое.

Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек - Цензор.НЕТ 7245

Невоевавший 65-летний убил металлическим чайником и 3 ударами ножа в грудь воевавшего 96-летнего. Просто версия участника той войны никак не хотела совпадать с общепринятыми версиями в нынешней России.
показать весь комментарий
03.11.2020 17:30 Ответить
Гыга ты с годами становишься всё тупее.... Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек - Цензор.НЕТ 1272
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03.11.2020 17:44 Ответить
я рад,что тебе понравилось Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек - Цензор.НЕТ 1286
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03.11.2020 17:52 Ответить
идиот- почитай факт и открой бухие очи..- это существо приехало и начало валить спящих..- и закрой хлебало-если туп...)))
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03.11.2020 18:31 Ответить
Подпердіти прибіг? Масове вбивство на Житомирщині: Підозрюваного Захаренка судитимуть за умисне вбивство семи осіб - Цензор.НЕТ 2675
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03.11.2020 18:33 Ответить
Почитай факт) От тупень. Ти на голову ховре? Хто до кого приїхав? Масове вбивство на Житомирщині: Підозрюваного Захаренка судитимуть за умисне вбивство семи осіб - Цензор.НЕТ 9623
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03.11.2020 18:34 Ответить
Яке ж ти бидло)
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03.11.2020 18:01 Ответить
Ну не таке еталоне як ти, і то добре) Масове вбивство на Житомирщині: Підозрюваного Захаренка судитимуть за умисне вбивство семи осіб - Цензор.НЕТ 443
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03.11.2020 18:30 Ответить
полоумный псих спящих стрелял.
не ты , а с тобой бы сделали тоже самое.
ты немужик. настоящий немужик.
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03.11.2020 19:26 Ответить
Видно,бойова підготовка з бульбаном всю службу проходила.
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03.11.2020 17:30 Ответить
Більбулятор у бойовій підготовці це основа виживання. Але не допоміг пацанчикам.
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03.11.2020 18:35 Ответить
З маць-кофьскай підерацаї вбивця той.Вітьєзь.
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03.11.2020 22:54 Ответить
Случай на рыбалке: Восемь вооруженных до зубов человек и один дед с ружьем. Что-то здесь не так....
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04.11.2020 07:07 Ответить
Дибіли нарешті роздуплились.
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03.11.2020 17:11 Ответить
Почитайте побольше информации про это! Например : https://www.youtube.com/watch?v=u25jwj_KcEk
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03.11.2020 17:27 Ответить
Ты б, кондом использованный, еще рюццкую вясну тут выложил
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03.11.2020 17:29 Ответить
Вы серьёзно думаете что тут такие дебилы сидят?для той помойки любой военный или доброволец является виноватым,а тот кто против них даже если это будет Чикатило автоматически становится невиновным.
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03.11.2020 17:36 Ответить
Гы, а какие доказательства, что это он их убил?
Его признание, от которого он откажется на суде, и показания одного свидетеля?
Аваков в срочном порядке вертолетами вывез тела и на следующий день собственноручно захоронил на лесном кладбище.

В такой спешке успели сделать экспертизу?
Сомневаюсь я однако.
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03.11.2020 17:44 Ответить
Вангую, в следующем обмене, зеленая сопля выдаст это про-кацапское мутило ради какого-то таксиста
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03.11.2020 18:14 Ответить
н6ікуясобі, ще не засуджений
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03.11.2020 19:09 Ответить
геть таку владу
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03.11.2020 19:12 Ответить
ополоумел, психопат, устроил бойню.
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03.11.2020 19:28 Ответить
*****
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03.11.2020 19:54 Ответить
Только пожизненное.
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03.11.2020 21:00 Ответить
Мне кажется что там наехали на его детей где то я читал.
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03.11.2020 21:14 Ответить
Та не то вы попутали, там не они, а лично прызыдент Хутин, ваш ненаглядный, растлевал и распинал всех детей классного арендатора пруда.
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04.11.2020 00:41 Ответить
темное дело, очень темное.
политическое.
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03.11.2020 23:42 Ответить
Серьезная заявка на политическое будущее. Голова отг, как минимум. Лозинский не даст соврать!
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04.11.2020 04:54 Ответить
 
 