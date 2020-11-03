Если суд в Милане не признает невиновность Маркива мы подадим кассацию в ЕСПЧ и задействуем дипломатические каналы, - Аваков
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Виталий Маркив выступил в суде с заключительным словом. Суд взял перерыв до 18:30 по итальянскому времени (19:30 по киевскому времени), после чего станет известно, когда будет объявлено решение.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который находится на заседании суда, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу МВС.
"Виталий выступил в суде. Выступил сдержанно, достойно и эмоционально. Он сказал, что сторона защиты привела достаточное количество подтверждений его невиновности. Еще раз подчеркнул, что он военнослужащий и знает, что такое дисциплина и достоинство. И все обвинения против него - безосновательны. После этого судьи заявили, что направляются в совещательную комнату. В 18:30 они или объявят приговор, или скажут сколько им еще нужно времени", - заявил Арсен Аваков.
По его словам, в случае оправдательного приговора, украинская сторона будет довольна: "Тогда Виталий садится в самолет и направляется в Украину, а мы продолжаем оспаривать в Европейском суде то, что он был задержан на этот период времени. Если суд подтвердит приговор предыдущей инстанции - мы будем подавать кассацию, обжаловать в Европейском суде, а также задействуем дипломатические каналы. Поскольку было нарушено право на защиту, что дает нам основания обращаться в европейские инстанции", - сказал Арсен Аваков.
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По словам главы МВД на сегодняшнем заседании выступала адвокат семьи погибшего Андреа Роккели Алессандра Баллерини, которая пыталась оправдать сепаратистов, замалчивая их реальные преступления:
"Адвокат заявляет, что якобы сепаратисты заботились о гражданских лицах и журналистах, прятали их от обстрелов со стороны украинских сил. При этом, она не указывает, что в эти дни в районе Славянска были убиты 165 человек, в подвалах замучено 5 журналистов. Я там был. Там были расстреляны четырех протестантских священников. И все это эти самые сепаратисты, но почему-то об этом она не говорит ", - отметил Арсен Аваков.
Мама украинской гвардейца Оксана Максимчук надеется, что сегодня суд вынесет оправдательный приговор:
"Надеюсь, что сегодняшний судебный день поставит точку в этой длинной истории, которая измучила всех нас и, в первую очередь, Виталия. Он хочет вернуться к своей жизни, к семье, побратимам", - сказала она.
Также на заседании выступала прокурор Нунции Чараволо, которая заявила, что обвинение не ведет речь о политике и не обвиняет Украину, а имело целью установить справедливость.
В свою очередь адвокат Украины Николо Бертолини Клеричи заявил, что Италия не имеет юридического права судить государство Украина за военные преступления.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
"Приговор делает "преступниками против человечества" всю украинскую армию. Этот термин был введен только для того, чтобы сделать иск к Украине. Для такого иска нет оснований. Как и нет юрисдикции павийского суда: должны быть преступления против человечества и преступление должно быть совершено на территории Италии. А этого нет ", - сказал Николо Бертолини Клеричи.
Адвокат Виталия Маркива Донателла Рапетти отмечает, что можно использовать только материалы дела.
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И речь о Герое Украины! А тебе и подобным - одно пошопиться. Или не слышал, что в Ломбардии и других 2-х регионах - Lock Down. кацапьё против Виталия, позорище.
Чекисты уже использовали элементы ****** что ковид вируса нет. Можем видеть что очень многим втерли в мозни что ковида нет. Тоесть обман под видом что вас ******* и обманули. А потом можно видеть многих больных с огромными глазами что ковид все таки есть и можно сдохнуть. Кацапы использовали это везде где возможно, раздули по всему инету и зомбоящику. Для того чтобы в мире больше покупали нефти и цены на нефть начала рост.
Теперь кацапы используют этот интсрумент по украине. Найдена щель в боковом борту с крысами с КС. Кацапы монтировками выковыряли некуевую нормальную пробоину. В чем состоит выковыривание.
1. Был использован портнов, возможно коломойша и еще интересы самых судей о собственных доходах где возможно.Куплены полностью все по вертикали и горизонтали, парашкой выделены деньги на подкуп судей-предателей с запугиванием и прочими компроматами.
2. Везде используют начальный инструмент, что мол украина расшатывается при разгоне кс, констутиционный кризис и все будет пиюдец.
Какой п-ц или качание украины, когда нужно штурмануть кс и судей или убить или посадить на 2 месяца на подвал без жратвы на 2 месяца, чтобы картинка была лучше еврейских пугалок о немецких концлагерях и нацистах. Тоесть нагнетание того что украине хана, что разгонят кс, есть эленмент кацапской спецоперации.И всех консерв которые это раздувают, чтобы никто не упирался что вытворят кс и его враги украины прошел гладко.Чтобы кс расшатал ситуацию. Консерв под зачистку.
Конечно украинскому народу выгодно уничтожение закона о распродаже украины для получения кредита, который пенсы уже выsрали в параше и часть украли олигархи во главе с коломойшей. А украине придется отдавать еще больше.
Штурм кс и судей на фонаря. Чем жестче тем лучше.А то они все уже *******. Украина в таком месте, что никому нельзя ***** расслабиться, как какая-то тварь, петлюровская вошь на кацапские деньги несется с монтировками отковырять все доски с украинского корабля, еще ******* и обмануть хочет что так надо.
Украине нельзя продавать земли, при том что предатель через одного, в крыму спу всем составом перешла без выстрела на сторону врага и украина самая суперкоррупционная страна в мире. Латинфундисты,финансовые супергруппировки со спецслужбами и войсками заходят и ставят колючку с отстрелами кто будет сопротивляться и будет против, если понадобится.Им нужно лишь приоткрыть двери и показать куда работать, дальше снести эти двери не составляет труда.Это как ислам в париже, если выскажешься против, исламисты тебя тут же зарежут. Французы тупые кучерявые пудели запустили чурка-бесов, а теперь они их режут, потом конечно наплодятся до 50%, шпили минаретов выше церквей - тогда всех лохов вырежут, остатки убегут в украину(вот считайте по геометрической прогрессии когда наплодятся больше чем тупых францов, тогда и вырежут по джихаду). Вы ходите чтобы от вас все отжали и запугали и убивали если будете против?
Откуда все страшилки что мамкин диктатор получит ручной кс - это все ****** и обман от чекисткого лукавого. А сейчас он не ручной путинский и ватного агента коломойского после сбития его самолета?
Что хуже кс суд от зелепенского, который нихрена без подсказок не шарит или от чекистов, которые всю спецоперацию на этом запустили с чекистким почерком. Агрессор продолжает нападать разными способами, особенно любимыми ълу - якобы под видом закона, как он любит тыкать своим спухшем пальцем и махать "но в рамках закона, в рамках закона".
Стратегия такая штука, если о ней не позаботится когда еще новые проблемы в зародыше, то потом придется заплатить кровью и кровью ваших детей как сегодня войной изза кравчука и подобных крыс.
Якобы конституционный суд якобы попутал что стратегия и нацбезопасноть ВЫШЕ них и их якобы правильных решений, как и ***** ****** принятых купленными олигархами и на кацапские нефтедоллары депутатами дырявых прокоррупционный, проагрессорных законов. Тоесть бороться с коррупцией это плохо, принимать интересы агрессора это правильно, уничтожать стратегически важную мову и принимать езык для причин нападать это правильно и так далее На подвал пид-ов, сделать картинку покруче жидовских о зверствах нацизма в концтаборах. Чтобы жиробасная свинья усохла до скелета, кожа растянутого до земли живота прилипла к позвоночнику. И картинку показать всем приспособленцам, что такое НАЦ ***** БЕЗОПАСНОСТЬ украины и народа.И она важнее каждого пид-ра в кс и за его пределами.
Если эти твари унитожат защиту украины от руц языга под видом громких мантр дискриминиции языков ес, открыв кацапам возможность нападать под видом защиты руцкоизычных, то эти п.ры виновны в войнах и войне.
Они принесли и еще принесут войны под видом не дискриминации агрессорного изыга, который используется для нападения и заливания бензином.В школе должен быть только украинский язык.Супер враг украины портнов с чекистами нажимом на кс и кс крысы втирают в украину инструмент нападения на украину. Эти твари уничтожают целостность страны, закладывают в фундамент песок вместо камней, чтобы дом стоял на камнях, а не на песке и чтобы его кацапы водой смыли.
А почему секретность у этих? Чтобы протянуть антиукраинские путинские хателки?
Почему закрыли режим.
Порнов с кс уничтожает украине стать украиной и возможность стать процветающей, отделенной от руцдураков украиной.
Все задели и ростки для успешности, которые почти кровью удалось выбить за последний 7 лет эта тварь уничтожает с кс.
Эта **** тварь с судами руками дерьмократии уничтожает украину и ложит ее под руцкого дурака навеки.
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Справа Шеремета: ЄСПЛ отримав позов адвоката Антоненка проти України.
Адвокат Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета, подав скаргу до Європейського суду з прав людини (ЕСПЛ).
https://bykvu.com/ua/bukvy/sprava-sheremeta-iespl-otrimav-pozov-advokata-antonenka-proti-ukraini/
Сами итальянцы об этом говорят в Сенате - " Русские тени над итальянской политикой, информацией и юстицией*.
Так я никак не пойму, рашисты по самое не балуйся в санкциях, в нищете, сутками бухают стекломой и закусывают снегирями или пол мира на кукан натянули? Ну это я к тому, что говорится о продажности итальянских судей.
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тю, я думав , воно до Карабаху переїде з усіма родичами.