Украинский воин получил ранение на Донбассе в результате обстрела оккупантами, с начала суток два нарушения режима прекращения огня, - штаб ОС. ВИДЕО
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Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрела получил ранение украинский воин.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ОС, информирует Цензор.НЕТ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новолуганское, противник осуществил три выстрела из автоматического станкового гранатомета. К сожалению, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина доставили в лечебное учреждение, где ему оперативно была предоставлена медицинская помощь. Состояние здоровья воина оценивается как средней тяжести.
Кроме того, враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное.
В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 4 гектаров территории и переданы на уничтожение 56 взрывоопасных предметов.
Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.
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Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Апокалипсис 6:10).
Излей ярость гнева Своего на военных Сергея Шойгу, сбивших пассажирский борт.
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска. При крушении самолета погибло 298 человек, среди них - 80 детей.
Посети жезлом железным россиян, которые радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды. Вспомни безумные решения нечестивого Правительства этой православной раковой опухоли, отдавшего распоряжение давить гусеницами бульдозеров венгерских гусей,польские яблоки и голландский сыр «Пармезан» и накажи голодом губителей продуктов питания.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Псалом 108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма, бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и мирных гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику и финансовую систему недоимперии, наводнившей весь мир автоматами «Калашникова, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. «Да будут дни его кратки» (Псалом 108:8).
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину Лизу, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
Але той пан правий.
В ответ подстрелили пару сепаров или нет ?????????????
перемирие работает.
хотя и "зрада с капутыляцией", конечно, же.