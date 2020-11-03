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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20267) ранение (3239) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

Украинский воин получил ранение на Донбассе в результате обстрела оккупантами, с начала суток два нарушения режима прекращения огня, - штаб ОС. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрела получил ранение украинский воин.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ОС, информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новолуганское, противник осуществил три выстрела из автоматического станкового гранатомета. К сожалению, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина доставили в лечебное учреждение, где ему оперативно была предоставлена медицинская помощь. Состояние здоровья воина оценивается как средней тяжести.

Кроме того, враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 4 гектаров территории и переданы на уничтожение 56 взрывоопасных предметов.

Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Символічне фото, зроблене Воїнами. На світлині в нашого Воїна руки зв'язані зеленою стрічкою.
Українського воїна поранено на Донбасі внаслідок обстрілу окупантами, з початку доби два порушення режиму припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3404
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03.11.2020 17:47
+14
надо больше новых,нужных и полезных КПВВ строить
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03.11.2020 17:39
+14
Одужання нашому воїну.
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03.11.2020 17:57
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03.11.2020 17:37 Ответить
по експоненті...
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03.11.2020 18:11 Ответить
Українського воїна поранено на Донбасі внаслідок обстрілу окупантами, з початку доби два порушення режиму припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5274
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03.11.2020 19:23 Ответить
Українського воїна поранено на Донбасі внаслідок обстрілу окупантами, з початку доби два порушення режиму припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4765
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03.11.2020 19:24 Ответить
Молитва за российских православных братьев.
Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Апокалипсис 6:10).
Излей ярость гнева Своего на военных Сергея Шойгу, сбивших пассажирский борт.
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска. При крушении самолета погибло 298 человек, среди них - 80 детей.
Посети жезлом железным россиян, которые радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды. Вспомни безумные решения нечестивого Правительства этой православной раковой опухоли, отдавшего распоряжение давить гусеницами бульдозеров венгерских гусей,польские яблоки и голландский сыр «Пармезан» и накажи голодом губителей продуктов питания.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Псалом 108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма, бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и мирных гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику и финансовую систему недоимперии, наводнившей весь мир автоматами «Калашникова, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. «Да будут дни его кратки» (Псалом 108:8).
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину Лизу, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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03.11.2020 18:43 Ответить
надо больше новых,нужных и полезных КПВВ строить
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03.11.2020 17:39 Ответить
нелох порешал
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03.11.2020 17:40 Ответить
Пока сушествует в россие урапотреотизм и рабское мышление не когда в востоке Украине не будет мира.дело не в питерской лилипутн
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03.11.2020 17:40 Ответить
русския язика такайа панатна
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03.11.2020 17:42 Ответить
Тому краще спілкуватись українською.
Але той пан правий.
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03.11.2020 17:58 Ответить
А ты сможешь чего-нибудь, примерно так же "панатна", написать тут на азербайджанском например?
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03.11.2020 18:21 Ответить
Символічне фото, зроблене Воїнами. На світлині в нашого Воїна руки зв'язані зеленою стрічкою.
Українського воїна поранено на Донбасі внаслідок обстрілу окупантами, з початку доби два порушення режиму припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3404
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03.11.2020 17:47 Ответить
Зебилы твари !!!!
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03.11.2020 17:47 Ответить
Никогда окопная война не приводила к победе любой из сторон враждующих . Нет смысла о чём-то договариваться с ватными обезьянами .
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03.11.2020 17:49 Ответить
Состояние здоровья воина оценивается как средней тяжести.это тоже всё было под контролем?
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03.11.2020 17:52 Ответить
його поранили під контролем
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03.11.2020 17:54 Ответить
особисто зеленського.
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03.11.2020 17:59 Ответить
а шо ви хочете від шмарклі-уклоніста
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03.11.2020 18:19 Ответить
імпічменту.
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03.11.2020 18:20 Ответить
Добровільної відставки.
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03.11.2020 18:30 Ответить
..і щоб гойдався
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03.11.2020 18:57 Ответить
Дурню, і не надійся. Гідранта будуть судити, бо є за що, на відміну від Пороха.
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03.11.2020 19:27 Ответить
как всегда скромно промолчат про оторванную ступню и выбитый глаз...
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03.11.2020 18:24 Ответить
что за режим прекращения огня? кто прекратил огонь и зачем?
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03.11.2020 17:52 Ответить
Наш Pt - москалі наперед заплатили аби зіграв роль президента; воно й грає і гадає, що через 3,5 років добавлять ще...
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03.11.2020 17:58 Ответить
Одужання нашому воїну.
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03.11.2020 17:57 Ответить
А что там Главуклонист по этому поводу говорит? Могжет, за него что скажут 73%, которые за него голосоволи?
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03.11.2020 18:06 Ответить
так...не сбивайте своими коварными вопросами главнокакбыкомандующего со счета перемирно-перемирных дней... тем более секта зелепуков ваще не понимает... как так мог неудачно наш воин подставиться...в эпоху неприцельно-хаотичного прекращения огня...
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03.11.2020 18:11 Ответить
Что только порохоботы не сотворят чтобы очернить нашу ненаглядную Бубочку.
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03.11.2020 18:07 Ответить
Українського воїна поранено на Донбасі внаслідок обстрілу окупантами, з початку доби два порушення режиму припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5198
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03.11.2020 19:25 Ответить
Все три выстрела были неприцельными и только один осколок попал в солдата!
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03.11.2020 18:10 Ответить
Бандиты и дальше будут без наказано убивать наших воинов, а паркетные продажные генералы зеленского и их загранотряды связывать руки нашим воинам, не давая им возможности дать ответный огонь,- цена зе-пиар-перемирия.
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03.11.2020 18:10 Ответить
это безобразие до сих пор называется "прекращение огня" ?????????
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03.11.2020 18:13 Ответить
Єрмак вже їх цапам пообіцяв. Зєля там ні до чого
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03.11.2020 18:28 Ответить
Якщо Пасічник прийде і нассить Зєлє на голову, то це буде вважатись як? "Порушенням припинення вогню", чи "зберіганням режиму тиші"?
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03.11.2020 18:24 Ответить
а я зразу казав, зеля-хуйло
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03.11.2020 18:41 Ответить
Мать вашу, что такое "находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью"????????????????
В ответ подстрелили пару сепаров или нет ?????????????
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03.11.2020 18:45 Ответить
с начала перемирия боевых потерь раз в 10 меньше.
перемирие работает.
хотя и "зрада с капутыляцией", конечно, же.
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03.11.2020 19:21 Ответить
А не боевых, по неосторожности и в результате подрыва неопознанного устройства?
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03.11.2020 19:26 Ответить
бредит бедняга (с)
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03.11.2020 19:33 Ответить
точно. лично и только ты
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03.11.2020 19:41 Ответить
ваши телки-говоруны хорошо... почему гибгут солдаты? ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ -ПОЧЕМУ?
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03.11.2020 20:48 Ответить
- Получил осколочное ранение от "неприцельного" обстрела. Ну что зелень паршивая, не в силах уже скрывать потери и ранения, решили потихоньку вылаживать матку-правду???
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03.11.2020 23:59 Ответить
 
 