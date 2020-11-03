Экс-начальник учреждения исполнения наказаний подозревается в получении 52 тыс. грн взятки, - ГБР

Следователи ГБР сообщили о подозрении в получении взятки бывшему начальнику одного из государственных учреждений исполнения наказаний.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По данным следствия, чиновник, который был привлечен руководством исправительной колонии в качестве пособника, требовал и получил взятку в сумме 52 тыс. гривен за направление в суд представления про условно-досрочное освобождение осужденного от отбывания наказания", - говорится в сообщении.

Экс-начальник подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Следствием проверяется причастность и роль руководства и должностных лиц учреждения к совершению указанного преступления.