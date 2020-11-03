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На выборах мэра Ужгорода во второй тур вышли действующий градоначальник Андриив и кандидат от "Слуги народа" Щадей , - ОПОРА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На выборах мэра Ужгорода во второй тур вышли действующий градоначальник Андриив и кандидат от

В Ужгороде (Закарпатская обл.) состоится повторное голосование на выборах городского головы, лидером избирательной гонки является действующий мэр, самовыдвиженец Богдан Андриив, на втором месте - кандидат от партии "Слуга народа" Виктор Щадей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА со ссылкой на данные Ужгородской городской территориальной избирательной комиссии, второй тур состоится 22 ноября.

По результатам выборов действующий мэр Андриив получил 9 185 голосов избирателей, на втором месте - кандидат от "Слуги народа" Щадей (6485 голосов). Третье место занял бывший мэр Ужгорода Сергей Ратушняк (5309 голосов).

В состав Ужгородского городского совета вошли шесть политических партий, преодолевших 5% барьер: "Рідне Закарпаття" (2814 голосов, 8,33%), "Слуга народа" (3894, 11,52%), ВО "Батькивщина" (4244, 12,56%), "Европейская солидарность" (2722, 8,05%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (2784, 8,24%), "Партія твого міста" (2524 голоса, 7,47%).

Также читайте: Во второй тур выборов мэра Ужгорода выходят Андриив и Щадей, - глава городской ТИК Куберка

Автор: Роман Свиридович
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Это фальсификация или в Ужгороде музицилы проживают?
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03.11.2020 18:23 Ответить
Ну от кто в здравом уме может голосовать за слуг урода... просто невероятно...
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03.11.2020 18:26 Ответить
І правда, адже його конкурент у другому турі - "колишній" риг, член ОПЗЖ, простіше кажучи - достойний для петиків кандидат (абинеслуги).
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03.11.2020 18:32 Ответить
Так в слугах бывших рыгов любят! Их на все ключевые должности Зеленский назначает!
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03.11.2020 18:35 Ответить
не був би ти зебілом то зрозумів що тепер а Ужгороді два кандидати і обидва риги.
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03.11.2020 18:39 Ответить
Щадей хотел сам, но надо от партии.. На бордах нигде зелёным не светился, иначе не набрал бы и столько.
В общем, второй тур - клептоман и маугли...
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03.11.2020 19:12 Ответить
а может щадей это его девичья хфамилиё? а так он натурально - фаркаш! )
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03.11.2020 18:42 Ответить
Хто жаба, а хто гадюка?
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03.11.2020 19:39 Ответить


10 апреля@buch10_04 3 ч

Неля Штепа прошла в горсовет Славянска.
Стать мэром "сметённого с лица земли правым сектором" города у неё не получилось, но в мэрию она всё-таки попала.
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03.11.2020 19:45 Ответить
 
 