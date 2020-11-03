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В ЕС призвали Украину до 16 декабря восстановить законодательство об электронном декларировании, задачи НАПК и статус НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ЕС призвали Украину до 16 декабря восстановить законодательство об электронном декларировании, задачи НАПК и статус НАБУ

Решение Конституционного суда Украины по антикоррупционному законодательству имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной работы.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Решение также ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что борьба с коррупцией - это одно из ключевых обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации, недавно согласованной программы макрофинансовой помощи ЕС и процесса либерализации визового режима.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный кризис: комитет Рады поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал

"В то же время мы отмечаем сложность ситуации и ценим срочность, с которой президент и правительство хотят ее урегулировать", - сказано в заявлении представителя ЕВС.

Он призвал украинские власти "в кратчайшие сроки восстановить законодательство об электронном декларировании активов и соответствующие задачи Национального агентства по противодействию коррупции, а также стабилизировать правовой статус Национального антикоррупционного бюро Украины до 16 декабря как крайнего срока, установленного Конституционным Судом".

"Надежная судебная реформа по-прежнему необходима на благо всех украинцев. Мы призываем президента, правительство и Верховную Раду работать вместе над поиском всеобъемлющего и устойчивого решения. ЕС готов поддержать наших украинских партнеров в этих усилиях", - заверяют в Брюсселе.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

Также читайте: Глава Венецианской комиссии Букиккио в разговоре с Зеленским: Важно восстановить доверие к судебной системе и особенно к КС

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
В ЕС призвали Украину до 16 декабря восстановить законодательство об электронном декларировании, задачи НАПК и статус НАБУ - Цензор.НЕТ 9686
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03.11.2020 19:08
+5
ну що, зелені тварюки догрались. 73% хохлів щасливі- безвіз до 16 грудня 2020р. і все. дефолт в Україні, це було голосування по приколу тупих хохлів.
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03.11.2020 19:17
+5
Ты куда-то собралась? Карантин везде, ау. В ЕС призвали Украину до 16 декабря восстановить законодательство об электронном декларировании, задачи НАПК и статус НАБУ - Цензор.НЕТ 15
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03.11.2020 19:19
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Правила форума Совет форумчан
опа! а потом им персональных санкций и облызня! вооот такого!
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03.11.2020 19:07 Ответить
В ЕС призвали Украину до 16 декабря восстановить законодательство об электронном декларировании, задачи НАПК и статус НАБУ - Цензор.НЕТ 9686
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03.11.2020 19:08 Ответить
ну що, зелені тварюки догрались. 73% хохлів щасливі- безвіз до 16 грудня 2020р. і все. дефолт в Україні, це було голосування по приколу тупих хохлів.
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03.11.2020 19:17 Ответить
Ты куда-то собралась? Карантин везде, ау. В ЕС призвали Украину до 16 декабря восстановить законодательство об электронном декларировании, задачи НАПК и статус НАБУ - Цензор.НЕТ 15
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03.11.2020 19:19 Ответить
и шо,думаешь карантин помешает зеленой эвакуации в ростов? В ЕС призвали Украину до 16 декабря восстановить законодательство об электронном декларировании, задачи НАПК и статус НАБУ - Цензор.НЕТ 2365а если припечет?
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03.11.2020 19:20 Ответить
эта дефолтная - настоящий цап - подстрекатель.
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03.11.2020 19:44 Ответить
В ЕС призвали Украину до 16 декабря восстановить законодательство об электронном декларировании, задачи НАПК и статус НАБУ - Цензор.НЕТ 6527 №81
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03.11.2020 19:31 Ответить
Ти можеш надати увесь список до №281? А я можу надати список до твого номера.
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04.11.2020 09:43 Ответить
Следуй по маршруту. У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 5893
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04.11.2020 09:54 Ответить
Ти стверджував що я соя, але доказів так і не надав. Тому і потрапив до списку тріпачів з порядковим номером 81.
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04.11.2020 09:59 Ответить
Питання до політиків з Європейського союзу -
В ЕС призвали Украину до 16 декабря восстановить законодательство об электронном декларировании, задачи НАПК и статус НАБУ - Цензор.НЕТ 1874
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03.11.2020 19:18 Ответить
В ЕС призвали Украину до 16 декабря восстановить законодательство об электронном декларировании, задачи НАПК и статус НАБУ - Цензор.НЕТ 804
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03.11.2020 19:22 Ответить
Хоть кого-нибудь посадили за махинации с этим е-декларированием ?
Ни-ко-го .
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03.11.2020 19:31 Ответить
а чо ж тогда опажоповцы так засуетились,шо им нужно признание его неконстуционным? У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 6268 просто из вредности?та они без за принцип "шоб у нас все было и нам за это ничего не было" маму родную продадут
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03.11.2020 19:40 Ответить
К нас и за пьяную езду не сажают депутатов и судей. Отменить нафиг наказание для пьяных. Все равно никого не посадили.
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03.11.2020 20:50 Ответить
самый действеннный орган в борьбе с расхитителями и казнокрадами назывался ОБХСС (отдел борьбы с хищениями социалистической собственности). рвал всех несмотря на фамилии, звания и награды. за хищения свыше 10тыс. руб. вплоть до высшей меры У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 3842
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03.11.2020 19:35 Ответить
Партійну ЬІліту він не чіпав.
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03.11.2020 19:43 Ответить
Не только партийную но и хозяйственную из громких дел только вспомнится это директора Елисеевского растреляли и фсё! И то там больше политические игрища были! Гришина убрали что-бы не стал приемником Брежнева!
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03.11.2020 19:45 Ответить
це міф.
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03.11.2020 20:04 Ответить
Не бреши собака! Это в фильмах он рвал! Ну может продавцов ловил на обвесе а к директорам в кабинет он заходил и брал взятки!
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03.11.2020 19:43 Ответить
та ты шо...и откуда ж тогда в совке первые "артельщики " появились? У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 9315

"...Когда жлобы на деньги коммунистов
Открыли банк
Америкэн Экспрес,
Чекисты дали волю аферистам,
Имея свой бубновый интерес.
И в тот же час из общего болота
Попёрли, скинув лапти, господа,
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лавэ из мутного пруда."
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03.11.2020 19:44 Ответить
У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 1733 Причем тут чекисты до обхсс? Це абсолютно разные структуры с абсолютно разными полномочиями та программами! Чекисты даже с ментами были постоянно "на ножах"! При "совке" было такое разделение исполнителей, що щас называется "независимые органы власти"...То вы книжек начитались усяких ...
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03.11.2020 20:15 Ответить
кацапа,не прикидывайся дурачком.это лишнее.все и так тебя идентифицируют У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 9956.
дело не в том,какие структуры к кому относятся.дело в том,что все они существовали...
и жлобы,и коммунисты,и чекисты и аферисты.несмотря на хваленое обхсс.
и родили они совместными фрикциями лаптевых господ...
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03.11.2020 20:40 Ответить
У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 8374 "идентифицировать" вы можете только у себя ма...да вошек...И то - не завжди...А "родил" их, в том числе, и папа папы...Но он за это поплатился - и со злости помог обокрасть й вже Україну...
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03.11.2020 20:51 Ответить
с ...давошками или нет-но тебя видно по лаптям.свои убытки пробовал считать,сколько в виолончель ролдугина влазит налом? У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 3477

У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 5431
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03.11.2020 20:56 Ответить
У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 652 на..уя мені треба оті ваші проблеми що та як каже пісков! Ти подивись ото краще - барін то сповна та під час перерахував податки кремлю?
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03.11.2020 21:17 Ответить
переходь на гугл...бо яндекс-тлумач 21 хвилину перекладав твоє марення У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 3648
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03.11.2020 21:20 Ответить
У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 7755 по суті зауважень нема? Ауфвидерзеен!
ПиСи..У 19 році барін киримлу заплатив десь 360 мільонів тугриків "податків та сборів". У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 8378 Пишаєшся?
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03.11.2020 21:30 Ответить
із захватом дивлюсь,як кітайци тайгу освоюють У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 2677

В Китае логистика Сибирского леса высоко автоматизирована. РТ
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03.11.2020 21:50 Ответить
о, до 16-го... А там - новий рік, канікули, загострення пандемії, суха весна, літо, канікули, загострення пандемії, новий рік...
Майбуть й не так вже усе було катастрафічно у морі - але ж як будку качали пасажири, обожрамшившись просрочки с пайка...
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03.11.2020 20:00 Ответить
Зелений отримав ультиматум із загрозою втрати безвізу і асоціації. При цьому, відновити антикорупційне законодавство необхідно у відповідності з вимогами Конституції України, а у разі необхідності - змінити і конституційні норми.
У разі невиконання наслідки будуть плачевними для Зе не тільки від європейських партнерів, а й від українського народу.
На жаль надійна судова реформа не на благо Зе і його роботодавців. Потрошенко зі своїм антикорупційним судом це показав. Для цього потрібна демократично обрана влада в державі, яка буде працювати в інтересах українського суспільства, а не його ворогів.
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03.11.2020 21:00 Ответить
Ну, а если не восстановят, их расстреляют всех или как? Почему все лезут со своими предложениями в форме ультиматума??? ЕС с одной стороны, раша с другой, американцы вообще .....
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03.11.2020 21:28 Ответить
Проще говоря - прищучить должны. Такое домашнее задание. Хватить гулянки в отсутствии взрослых устраивать.
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04.11.2020 07:42 Ответить
 
 