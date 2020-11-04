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Новости Политика Украины Обыски в Окружном админсуде Киева
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Судья Вовк решал вопросы с экс-главой ОП Богданом и Офисом ГПУ, - "Слідство Інфо" опубликовало вторую часть расследования "Нарадча кімната-2". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналисты обнародовали вторую часть фильма "Нарадча кімната-2". В ней говорится о контактах главы скандального Окружного административного суда Киева Павла Вовка с окружением президента Владимира Зеленского в 2019 году, в частности, с Андреем Богданом.

Как передает Цензор.НЕТ, расследование размещено на ютуб-канале "Слідства.Інфо"

Во второй серии издание обещает показать разговора судей ОАСК, касающихся решений в пользу Русской православной церкви в Украине и снятие запрета на показ в Украине сериала "Сваты", к производству которого в свое время был причастен Владимир Зеленский.

Отмечается, что эти разговоры до сих пор не публиковались.

Во время работы над фильмом журналисты "Сліства.Інфо" проанализировали почти две тысячи часов записей из кабинета председателя ОАСК Вовка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+30
"Нарадча кімната-2", - журналисты "Слідство Інфо" опубликовали вторую часть расследования о связях судьи Вовка в офисе Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7963
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03.11.2020 19:18
+23
Связи судьи Вовка и офиса Генпрокурора не зависят от законов
а показывают в наглую- жизнь по-понятиям
..плюют они на законы и народ Украины
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03.11.2020 19:29
+22
Отак судді...іменем України кацапським матєрним ізиком рішення приймають.
СВОЛОТА
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03.11.2020 19:34
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"Нарадча кімната-2", - журналисты "Слідство Інфо" опубликовали вторую часть расследования о связях судьи Вовка в офисе Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7963
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03.11.2020 19:18 Ответить
Не за попкорном надо идти.... Пора забрать и точить инструмент у Ляшко - он им только пиарился))))
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03.11.2020 22:22 Ответить
и это всё "журналисты" знали давно, молчали, только сейчас видосик выпустили...
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04.11.2020 00:59 Ответить
предлагаю переименовать вторую часть расследования в "тамбовский волк и его киевские товарищи" ))
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03.11.2020 19:26 Ответить
Суддів мочуть в сортирі.
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03.11.2020 19:27 Ответить
Связи судьи Вовка и офиса Генпрокурора не зависят от законов
а показывают в наглую- жизнь по-понятиям
..плюют они на законы и народ Украины
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03.11.2020 19:29 Ответить
Русккєє гопники.Навіть укр. мовою не говорять.
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03.11.2020 22:39 Ответить
Зеля, он же (Вовк) даже человеком тебя не считает. Ты для него насекомое. На самом деле, ты поставил нас, порохоботов, в сложное положение. С одной стороны, ты лох, но с другой ты Президент Украины, и тут какая-то случайная сволочь тебя возводит до этого уровня. (и совершенно справедливо, вот только, он сволочь, который уничтожает страну, у несчастью которой, ты президент.)
Что ты сделаешь, Зеля? Что ты сделаешь ему? Думай... те.
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03.11.2020 19:33 Ответить
Надеюсь, теперь тебе нравится, зелебобик. Кушай теперь. "Нарадча кімната-2", - журналісти "Слідство Інфо" опублікували другу частину розслідування про зв'язки судді Вовка в офісі Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3012
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03.11.2020 22:32 Ответить
Отак судді...іменем України кацапським матєрним ізиком рішення приймають.
СВОЛОТА
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03.11.2020 19:34 Ответить
Теперь понятно почему зеленому черту так неохота распускать окружной суд
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03.11.2020 19:39 Ответить
Зцими вовками та Вовками треба щось робити.
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03.11.2020 19:42 Ответить
В тому числі з тими, що паслись в нкрєкп
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03.11.2020 21:05 Ответить
От чого ЗЕ не хоче розганяти оцей вовчий ОАСК. Він йому бабло торчить
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03.11.2020 20:16 Ответить
Про якого суддю ми зараз тут говоримо? Це звичайний криміналітет... ЗВИЧАЙНИЙ КАРЛ! Це падло просто є злочинцем і по суті і по життю. Ця паскуда зобовязана відповісти за свої діяння. І не тільки він... КОЛИ ЦЕ БУДЕ? Дотолі, поки всю цю мразоту не преберемо з нашої землі, як це зробили країни Балтії, - нічого не буде! НІЧОГО! І треба сказати ще - все це ******** на домбасі треба закінчувати так, як це роблять азербайджанці... Війну треба закінчувати - війною, яка призведе або до поразки, або до перемоги України НА ЗАВЖДИ!!! НАД росієй... Так і все!
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03.11.2020 20:25 Ответить
Ці судді без мату і двох слів не можуть зв'язати. Це не люди, а звичайне бидло. Влаштувати їм тестування на знання української мови і вони його з тріском провалять (як і більшість Верховної Ради). Думаю не є секретом той факт, що більшість судових рішень пишуться помічниками, яких саме для цього і наймають.
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03.11.2020 21:11 Ответить
ви не замислювались, панство, чому НАБУ такі плівки "злило" в ЗМІ?
та тому що Ситник обізнаний, що йому не дозволять дати цим записам офіційного ходу, тому діє саме так - через суспільство.
і свідчить це про одне: людина-поверхня зеленське разом зі своїм кодлом цінують й бережуть цей кацапський суд й із задоволенням користуються його послугами.
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03.11.2020 23:07 Ответить
Вертящие законом.
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04.11.2020 07:37 Ответить
А цей суд Зе не хоче розігнати?
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04.11.2020 08:10 Ответить
ПаРашенко этот бЫдляцкий суд устраивал полностью , он его холил и лелеял, походу и Зеленского всё устраивает .
Посмотрим ...
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04.11.2020 13:17 Ответить
бидляцька гопота, кончені бандити і дебільні клоуни при владі, а народ дивується, чому це він так бідно живе??? ГІВНО ВИБРАЛИ - В ГІВНІ І ЖИВІТЬ!!!!
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04.11.2020 11:12 Ответить
 
 