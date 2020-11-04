Судья Вовк решал вопросы с экс-главой ОП Богданом и Офисом ГПУ, - "Слідство Інфо" опубликовало вторую часть расследования "Нарадча кімната-2". ВИДЕО

Журналисты обнародовали вторую часть фильма "Нарадча кімната-2". В ней говорится о контактах главы скандального Окружного административного суда Киева Павла Вовка с окружением президента Владимира Зеленского в 2019 году, в частности, с Андреем Богданом.

Как передает Цензор.НЕТ, расследование размещено на ютуб-канале "Слідства.Інфо"

Во второй серии издание обещает показать разговора судей ОАСК, касающихся решений в пользу Русской православной церкви в Украине и снятие запрета на показ в Украине сериала "Сваты", к производству которого в свое время был причастен Владимир Зеленский.



Отмечается, что эти разговоры до сих пор не публиковались.



Во время работы над фильмом журналисты "Сліства.Інфо" проанализировали почти две тысячи часов записей из кабинета председателя ОАСК Вовка.

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