Проект "Без цензуры" в прямом эфире: Что будет с Украиной? Выборы в США. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Новости несутся, как сумасшедшие, поэтому сегодня вечером берите чай (или что-то покрепче, учитывая содержание этих новостей) и приходите на стрим "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевою и Богданом Буткевичем. Время встречи - 20:45.
Поговорим о нижеследующем:
- Выборы в США. Чего ждать Украине по результатам голосования?
- Что происходит во фракции "Слуг народа"? Есть ли шансы как-то сшить монобольшинство?
- Почему "слуги народа" взбунтовались против Зеленского?
- Антиконституционный суд. Как малограмотные мужчины в мантиях с низкой социальной ответственностью бросают страну в политический кризис, а в придачу - вполне возможно - и в экономический хаос?
- Как Медведчук и Коломойский объединили усилия в наступлении на украинскую государственность и какие есть способы им противостоять?
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расия со своим агентом трампом теперь в жопе
Только тогда сработает.
Она тоже где-то у кого-то что-то забирала.
Куршавель это Жмеринка.
А Крыжопль это .... Крыжопль.
Спасибо.
И побережье обнести стеной.
Че уж там...
Твои бредни их, точно, не интересуют.