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Новости Политика Украины Выборы в США и Украина Конституционный кризис
9 675 26
США (23215) Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без цензуры" в прямом эфире: Что будет с Украиной? Выборы в США. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новости несутся, как сумасшедшие, поэтому сегодня вечером берите чай (или что-то покрепче, учитывая содержание этих новостей) и приходите на стрим "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевою и Богданом Буткевичем. Время встречи - 20:45.

Поговорим о нижеследующем:

- Выборы в США. Чего ждать Украине по результатам голосования?

- Что происходит во фракции "Слуг народа"? Есть ли шансы как-то сшить монобольшинство?

- Почему "слуги народа" взбунтовались против Зеленского?

- Антиконституционный суд. Как малограмотные мужчины в мантиях с низкой социальной ответственностью бросают страну в политический кризис, а в придачу - вполне возможно - и в экономический хаос?

- Как Медведчук и Коломойский объединили усилия в наступлении на украинскую государственность и какие есть способы им противостоять?

Оставляйте ваши вопросы и мысли по поводу всего этого в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы еще этого не сделали.

Понравилось, что мы делаем? Посмотрите предыдущие выпуски проекта журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ". И нас ничего личного - только факты, и лучшая аналитика украинского ютуба от лучшей пары украинских медиа!

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Мой прогноз- трамп победит с разгромным счетом- примерно в 320 голосов выборцев! Техас, Флорида за Трампа, впервые, скорее всего Мичиган станет республиканским, далее Нью Йорк сити- за республиканцев! Все будет ок! Кстати, наш губернатор Техаса уже разместил национальную гвардию в 4 крупных городах Техаса- Остин, Сан Антонио, Даллас , и Хьюстон! По 1000 нацгвардейцев с техникой! На всякий случай!
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03.11.2020 21:48
+3
Байден побеждает!
расия со своим агентом трампом теперь в жопе Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США - Цензор.НЕТ 5164
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03.11.2020 21:02
+3
От ти і слухай, копрофіл
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03.11.2020 21:28
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Байден побеждает!
расия со своим агентом трампом теперь в жопе Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США - Цензор.НЕТ 5164
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03.11.2020 21:02 Ответить
Повторить нужно 3 раза, повернуться против часовой стрелки и плюнуть в своё отражение в зеркале.
Только тогда сработает. Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США - Цензор.НЕТ 4159
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03.11.2020 22:14 Ответить
ахах)) иксперт
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03.11.2020 23:12 Ответить
Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США - Цензор.НЕТ 270
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04.11.2020 00:00 Ответить
Схоже Трампу - трампєц Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США - Цензор.НЕТ 6251 .. Пишуть що Байден забирає його голоси навіть в традиційно республіканських штатах .
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03.11.2020 21:04 Ответить
Сразу вспомнилась Хилари...
Она тоже где-то у кого-то что-то забирала. Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США - Цензор.НЕТ 2581
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03.11.2020 22:20 Ответить
Коломойский переводит все активы в Мордовию и в Китай. Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США - Цензор.НЕТ 1081
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03.11.2020 21:10 Ответить
ось мені цікаво а яка наку# їм різниця хто там буде керувати, ***** як ті дві шалави, може мені перепаде...
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03.11.2020 21:24 Ответить
Всім пропонентам байдена пропоную подивитися новини Fox News з шеріфом з Тенессі, який пропонує всім celebrities які підтримують байдена забратися геть з США. Шеріфа треба слухать.
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03.11.2020 21:24 Ответить
От ти і слухай, копрофіл
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03.11.2020 21:28 Ответить
Напряженный момент, как будто, Житомир голосовал за Байдена, а Бурлачья Балка за Трампа.
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03.11.2020 21:32 Ответить
А Крыжопль за кого?
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03.11.2020 22:17 Ответить
А Крыжополь это не Куршавель?
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03.11.2020 22:23 Ответить
Нет.
Куршавель это Жмеринка.
А Крыжопль это .... Крыжопль.
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03.11.2020 22:29 Ответить
Мы наблюдаем, кто же там победит?Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США - Цензор.НЕТ 5685
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03.11.2020 21:34 Ответить
Мой прогноз- трамп победит с разгромным счетом- примерно в 320 голосов выборцев! Техас, Флорида за Трампа, впервые, скорее всего Мичиган станет республиканским, далее Нью Йорк сити- за республиканцев! Все будет ок! Кстати, наш губернатор Техаса уже разместил национальную гвардию в 4 крупных городах Техаса- Остин, Сан Антонио, Даллас , и Хьюстон! По 1000 нацгвардейцев с техникой! На всякий случай!
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03.11.2020 21:48 Ответить
👍
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03.11.2020 21:59 Ответить
Вот, действительно, информация из гущи событий.
Спасибо.
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03.11.2020 22:16 Ответить
Дай Бог ! Більшість українців в Україні користуються москальскою пропагандою, яка пов'язує Трампа з путіним. Що не має ніякого стосунку до реальності.
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03.11.2020 22:41 Ответить
Это бред сивой кобылы! Да Трамп своеобразный человек, что думает, то и говорит! Но, очень часто его высказывания вырываются из контекста. Взять ,например идею Стены с Мексикой! Все ржут над ним, а когда начинаешь слушать о чем он говорит в полном обьеме, в полном интервью или пресс релизе, то понимаешь насколько эти хитрожопые журнашлюхи из СНН или других новостных каналов, просто манипулируют сознанием американцев. В оригинале, и в полном интервью Трамп говорит- что проблема трафика женщин и детей через границу с США и попадание их в рабство, в том числе и сексуальное, особенно женщин нелегалов, не допустимо в 21 веке! И строительство стены должно остановить этот поток! Я был на границе и я знаю как она устроена! Там тысячи миль - проходной жвор, и погранцы и спецслужбы просто физически не способны закрыть это все!
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03.11.2020 22:50 Ответить
Ну-да, ну-да...
И побережье обнести стеной.
Че уж там...
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04.11.2020 00:18 Ответить
Это их дело.
Твои бредни их, точно, не интересуют.
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04.11.2020 05:39 Ответить
знайди спочатку хоч один приклад коли Трамп сказав що небудь проти х@йла, а потім вже поговоримо про реальність....
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04.11.2020 07:31 Ответить
Не неси маячню......🤷‍♂️
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04.11.2020 07:30 Ответить
Greg Abbott is a real jerk ... that's a fact! 🤣
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04.11.2020 07:36 Ответить
 
 