Вся делегация "Динамо" сдала негативные тесты на коронавирус, матч Лиги чемпионов с "Барселоной" состоится

Игроки и персонал первой команды киевского "Динамо" сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с "Барселоной", которые дали необходимые результаты для проведения матча 4 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Динамо.

"К счастью, все тесты членов делегации оказались отрицательными, поэтому коронавирус не помешает проведению завтрашнего поединка", - сообщает сайт.

Согласно протоколу УЕФА, из-за отсутствия определенного количества футболистов в заявке команды матчи могут переноситься.

Как сообщалось, 1 ноября шесть футболистов основного состава киевского "Динамо", ассистент главного тренера и четыре представители персонала команды сдали положительные тесты на COVID-19 накануне вылета в Барселону.

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