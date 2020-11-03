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Вся делегация "Динамо" сдала негативные тесты на коронавирус, матч Лиги чемпионов с "Барселоной" состоится

Новости Цензор.НЕТ Спорт Здоровье

Вся делегация

Игроки и персонал первой команды киевского "Динамо" сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с "Барселоной", которые дали необходимые результаты для проведения матча 4 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Динамо.

"К счастью, все тесты членов делегации оказались отрицательными, поэтому коронавирус не помешает проведению завтрашнего поединка", - сообщает сайт.

Согласно протоколу УЕФА, из-за отсутствия определенного количества футболистов в заявке команды матчи могут переноситься.

Как сообщалось, 1 ноября шесть футболистов основного состава киевского "Динамо", ассистент главного тренера и четыре представители персонала команды сдали положительные тесты на COVID-19 накануне вылета в Барселону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка COVID-19 в "Динамо": коронавирус обнаружили у 6 футболистов и помощника тренера

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+1
...а кудой она сдала позітіфниє?
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03.11.2020 19:42
+1
подивився перші 13 звилин 2 голи пас докупи связати не можуть нема оборони таке враження інша команда не впізнаю шахту
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03.11.2020 20:41
+1
Уже 6:0 в пользу немцев ! Кроты приятно удивляют .Настоящие фошизды .....мать их Вся делегація "Динамо" здала негативні тести на коронавірус, матч Ліги чемпіонів із "Барселоною" відбудеться - Цензор.НЕТ 1668
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03.11.2020 21:36
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...а кудой она сдала позітіфниє?
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03.11.2020 19:42 Ответить
в клубну касу, в розхідний ордер.
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03.11.2020 20:15 Ответить
это еще будет тот матч... издевательство
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03.11.2020 20:11 Ответить
А...может...повезет..?
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03.11.2020 20:19 Ответить
9:0
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03.11.2020 20:26 Ответить
Кроти, поки-що, програють Борусії 3-0. Далі буде
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03.11.2020 20:35 Ответить
подивився перші 13 звилин 2 голи пас докупи связати не можуть нема оборони таке враження інша команда не впізнаю шахту
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03.11.2020 20:41 Ответить
Вже 6-0
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03.11.2020 21:36 Ответить
Цікаво як "Динамо" перевершить кротиків.
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03.11.2020 21:37 Ответить
ТАК БАРСЕЛОНА ЗАРАЗНЕЕ !?)
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03.11.2020 20:35 Ответить
Хочу сказати, що заслуги степашки та ляшко тут немає. Вся делегація "Динамо" здала негативні тести на коронавірус, матч Ліги чемпіонів із "Барселоною" відбудеться - Цензор.НЕТ 4287
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03.11.2020 20:54 Ответить
Уже 6:0 в пользу немцев ! Кроты приятно удивляют .Настоящие фошизды .....мать их Вся делегація "Динамо" здала негативні тести на коронавірус, матч Ліги чемпіонів із "Барселоною" відбудеться - Цензор.НЕТ 1668
показать весь комментарий
03.11.2020 21:36 Ответить
 
 