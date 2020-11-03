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Ранение бойца на Донбассе: Украина направила ноту СММ ОБСЕ и поднимет вопрос на заседании ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Ранение бойца на Донбассе: Украина направила ноту СММ ОБСЕ и поднимет вопрос на заседании ТКГ

В связи с нарушением российско-террористическими войсками режима прекращения огня украинские представители в Совместном центре контроля и координации направили письменную ноту в СММ ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что вопрос очередного нарушения перемирия будет обсуждаться на следующем заседании Трехсторонней контактной группы.

"Украинская делегация еще раз предлагает российской стороне осознать, к каким последствиям может привести срыв договоренностей, достигнутых на высшем уровне в нормандской формате", - говорится в сообщении.

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Ранение бойца на Донбассе: Украина направила ноту СММ ОБСЕ и поднимет вопрос на заседании ТКГ 01

Напомним, 3 ноября боевики дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. После этого он был госпитализирован.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
терпилы
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03.11.2020 19:53
+7
"Украинская делегация еще раз предлагает российской стороне осознать, к каким последствиям может привести срыв договоренностей, достигнутых на высшем уровне в нормандской формате", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3228898

К каким?
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03.11.2020 19:55
+5
Звертайтесь в Спортлото.
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03.11.2020 19:55
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терпилы
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03.11.2020 19:53 Ответить
В Совместном центре контроля и координации Раша не участвует, отозвав своих представителей. Кому ЗЕ отправил ноту, самому себе?
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03.11.2020 19:53 Ответить
Той сторонє.
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03.11.2020 20:53 Ответить
В жопу отимели, а они жаловаться на попытку изнасилования собираются.
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03.11.2020 19:55 Ответить
"Украинская делегация еще раз предлагает российской стороне осознать, к каким последствиям может привести срыв договоренностей, достигнутых на высшем уровне в нормандской формате", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3228898

К каким?
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03.11.2020 19:55 Ответить
Звертайтесь в Спортлото.
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03.11.2020 19:55 Ответить
стыд
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03.11.2020 19:55 Ответить
Шура, тобто Зєля, пішітє пісьма мєлкім почерком.
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03.11.2020 19:56 Ответить
Нещодавно вбили двох - ніяких нот не було.
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03.11.2020 19:59 Ответить
Продолжайте дальше «считать» дни «тишины» импотенты..........😡
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03.11.2020 20:01 Ответить
При Порошенко зразу відповідь була чергою з кулемета чи гранатомета, а при шуту--бумажкою з чеговим сценарієм 95 квароталу. Вам зебіли це подобається?
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03.11.2020 20:05 Ответить
а как насчет артой отутюжить в ответ? причем не дожидаясь приглашения от кацапов?
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03.11.2020 20:06 Ответить
и толку от ваших нот
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03.11.2020 20:15 Ответить
Это получается что по нашим бойцам стреляют несколько дней назад двоих убили, сегодня одного ранили , а Украина в ответ пишет ноты в ОБСЕ и всё ?!! Поранення бійця на Донбасі: Україна направила ноту СММ ОБСЄ і порушить питання на засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 1571
ПУСТЬ ВСЯ ЭТА ТКГ ВМЕСТЕ С КРАВЧУКОМ И АРЕССТОВИЧЕМ СЯДУТ В ОКОПЫ И ТАМ РАССКАЗЫВАЕТ ПРО РЕЖИМ ТЕШИНЫ И ИЗ ОКОПА ПУСТЬ ШЛЮТ В ОБСЕ СВОИ НОТЫ ! Поранення бійця на Донбасі: Україна направила ноту СММ ОБСЄ і порушить питання на засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 1571 Поранення бійця на Донбасі: Україна направила ноту СММ ОБСЄ і порушить питання на засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 1571
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03.11.2020 20:15 Ответить
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." (с)
спочатку тре було знести позиції фєдєрастів артою, а після робити заяви...
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03.11.2020 20:20 Ответить
В посольство Азербайджана пробовали писать?
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03.11.2020 20:22 Ответить
позорище Поранення бійця на Донбасі: Україна направила ноту СММ ОБСЄ і порушить питання на засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 4818
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03.11.2020 20:24 Ответить
''Обратитесь в лигу сексуальних реформ'' О.Бендер, там допоможуть. Арєстович блазнює про день артилерії)))
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03.11.2020 20:54 Ответить
Еще в лотто -забаву и в приемную х-ла. Вместо ,того что бы дать ответ,что бы лугандонцы с кацарылыми больше не стреляли, я уже не говорю про освобождение земель. Просто издеваются и деморализуют ВСУ.
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03.11.2020 20:55 Ответить
Армию превращают в терпил и нытиков.Кляузу они в ОБСЕ накатали.Ответка которую мы заслужили выбрав зебила президентом.
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03.11.2020 22:59 Ответить
 
 