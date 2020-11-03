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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Митрополит Климент: Не собираюсь сносить храм ПЦУ в оккупированной Евпатории, вопрос включен в резолюцию ООН

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Митрополит Климент: Не собираюсь сносить храм ПЦУ в оккупированной Евпатории, вопрос включен в резолюцию ООН

Митрополит Крымской епархии Православной церкви Украины Климент утверждает, что не собирается сносить храм успения образа Божией Матери "Неопалимая Купина" в Евпатории, несмотря на требования, полученные им 3 ноября от российской Федеральной службы судебных приставов по Крыму.

Об этом митрополит Климент сообщил в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас этим вопросом занимается адвокат Сергей Заяц. Он формирует пакет с соответствующими документами. Я не собираюсь сносить церковь. Как заявил представитель президента (представитель президента Украины в АРК. - Ред.), этот вопрос включен в резолюцию ООН, поэтому буду ждать. Единственное, что завтра 4 ноября - в России День народного единства. А сегодня к вечеру до начала праздника мы должны снести храм", - сообщил митрополит Климент.

Напомним, в Представительстве президента Украины в АР Крым сообщили, что 3 ноября митрополит Крымской епархии Православной церкви Украины Климент получил пакет документов от российской Федеральной службы судебных приставов по оккупированному Крыму с требованием демонтировать храм в честь успения образа Божией Матери "Неопалимая Купина" в Евпатории до 3 ноября 2020 года и выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополит Климент обратился к генсеку ООН из-за притеснений в ПЦУ в оккупированном Крыму: "Обеспокоенность - это не путь решения проблемы"

У президента Зеленского осудили нарушения России против Крымской епархии Православной Церкви Украины и ее верующих и заявили, что эти решения "направлены на вытеснение Украинской Церкви с временно оккупированного Крымского полуострова".

Автор: Анна Судак
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Бережи вас Господь, Отче.
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03.11.2020 20:14 Ответить
Мокшане завтра все уединяться будут?
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03.11.2020 20:20 Ответить
Это единственный храм канонической Православной Церкви Украины на канонической территории Православной Церкви Украины в Крыму. Его надо беречь.
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03.11.2020 21:13 Ответить
Начать что-ли отстреливать кацапскую правослабнутую падаль?
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03.11.2020 21:32 Ответить
Отстреливать?
Я что-то в Евангелии пропустил? Не могу вспомнить там такого слова.
Вы собираетесь отстреливать верующих украинцев, которые за 400 лет россиянской власти привыкли ходить к Гундяеву и его предшественникам?
А может проще объяснить им разницу между церковью кириллической и православной?
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03.11.2020 22:01 Ответить
Да?
Ну тогда флаг в руки
Вэлкам! Приезжай и займись миссионерской деятельностью.Просто интересно, на сколько хватит запала.
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03.11.2020 22:13 Ответить
Дякуй прокацапському бидлу,яке ходить молитися чужим їзьєккомь кривавого окупанта-ворога,за його чурбана-гомика Гундяйку,мордвинського мільярдера-нехриста.Церква ворожа,антиукраїнська.кликала дикунські орди на нашу землю.Навіть загиблих українців не хоронить.Є там таке у Євангелії?Хіба у гундяйських діях.
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03.11.2020 22:35 Ответить
Пане Арьтьйомєй Астровскай, 30 лет назад ПЦУ начиналась с нескольких сот прихожан, которые первыми пришли в Украинскую Автокефальную Церковь, которая тогда была не признана. Не так много времени с тех пор прошло. Сейчас в ПЦУ ходят миллионы и это признанная православным миром церковь.
Не стоит торопить события. Время неумолимо.
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03.11.2020 22:51 Ответить
Прикро,що українці ходять у храми ,збудовані за їх гроші,а там їм плюють в писок.А вони--наче так і треба.А як кацапські попища з тітуханами кацапськими ж протидіють переходу до української церкви.І успішно.Паства мовчить і підкоряється.Як у Євангелії писано?І ще: не пан я,а газпадьїн,раз по-їхньому шкребете...
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03.11.2020 23:25 Ответить
 
 