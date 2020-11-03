Глава ОАСК Вовк об объявлении его в розыск: НАБУ продолжает устраивать цирк
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Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк прокомментировал то, что Национальное антикоррупционное бюро из-за неявок на допросы второй раз объявило его в розыск.
Свое мнение он изложил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Узнал из СМИ, что меня снова объявили в розыск - второй раз за два месяца. По делу, в котором я даже не являюсь подозреваемым. То, что я не подозреваемый в деле, которое расследует НАБУ, уже подтверждено и решениями Высшего совета правосудия, и судов.
В НАБУ о них прекрасно знают, но, тем не менее, продолжают устраивать цирк. Продолжают делать то, что они начали 5 лет назад, когда впервые пришли ко мне с претензиями по надуманным обстоятельствам. Продолжают попытки взять под контроль судебную систему. Сначала в интересах Порошенко, теперь в интересах иностранных хозяев", - отметил судья.
Он выразил уверенность, что в стране - "не конституционный кризис", а "кризис здравого смысла".
"Так бывает, когда законы подменяются "революционной целесообразностью", а главный антикоррупционный орган превращается в медиакиллера и дешевое пиар-агентство", - пишет Вовк.
Он также дал свои рекомендации по выходу из ситуации: "Я вижу, что Президенту болит то, что происходит в стране и, в том числе, в сфере борьбы с коррупцией. Он очень правильно сказал про необходимость перезагрузки. И начать ее нужно с перезагрузки структур, которые плюют на законы, которые управляются извне и действуют в непонятно чьих, но не в украинских, интересах. Это - единственный путь, который приведет нас к правому европейскому государству".
Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
3 ноября НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка "в связи с систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действиях".
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только что по ящику срочная новость
страна живет в 95 Квартале
Зе сейчас помогает реализовать сценарий, разыгрывая негодование, даже Ермак подписался на бек вокал, что лишний раз доказывает , что банда действует заодно.
насправді, усе саме так і є. погоджуюсь з кожним словом. хіба люди цього не розуміють? чи чекають на патріотів? поправлюсь, на прикормлених патріотів? вони вже "пристроїлись" і максимум на що здатні це проявляти "рішучу стурбованість" з середовища відвойованого комфорту і достатку.
в такій ситуації дочекатися можна лише гупання у двері прикладів автоматів непрошеного "старшого брата" у нічну пору.
3 ч. ·
Театр абсурду набирає обертів. Спецназ НАБУ вже виїхав в маєток Вовка? Чи БТР не заводиться? Щось мені здається, що розшук буде висіти собі, у той час, як Вовк буде спокійно приїжджати у суд, ходити у ресторани та солодко спати у себе в маєтку без жодної тривоги, що ось-ось браві хлопці зі спецназу НАБУ його заламають...
Це ж не звичайний підприємець, або ветеран, волонтер чи військовий медик...