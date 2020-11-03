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Глава ОАСК Вовк об объявлении его в розыск: НАБУ продолжает устраивать цирк

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Глава ОАСК Вовк об объявлении его в розыск: НАБУ продолжает устраивать цирк

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк прокомментировал то, что Национальное антикоррупционное бюро из-за неявок на допросы второй раз объявило его в розыск.

Свое мнение он изложил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Узнал из СМИ, что меня снова объявили в розыск - второй раз за два месяца. По делу, в котором я даже не являюсь подозреваемым. То, что я не подозреваемый в деле, которое расследует НАБУ, уже подтверждено и решениями Высшего совета правосудия, и судов.

В НАБУ о них прекрасно знают, но, тем не менее, продолжают устраивать цирк. Продолжают делать то, что они начали 5 лет назад, когда впервые пришли ко мне с претензиями по надуманным обстоятельствам. Продолжают попытки взять под контроль судебную систему. Сначала в интересах Порошенко, теперь в интересах иностранных хозяев", - отметил судья.

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Он выразил уверенность, что в стране - "не конституционный кризис", а "кризис здравого смысла".

"Так бывает, когда законы подменяются "революционной целесообразностью", а главный антикоррупционный орган превращается в медиакиллера и дешевое пиар-агентство", - пишет Вовк.

Он также дал свои рекомендации по выходу из ситуации: "Я вижу, что Президенту болит то, что происходит в стране и, в том числе, в сфере борьбы с коррупцией. Он очень правильно сказал про необходимость перезагрузки. И начать ее нужно с перезагрузки структур, которые плюют на законы, которые управляются извне и действуют в непонятно чьих, но не в украинских, интересах. Это - единственный путь, который приведет нас к правому европейскому государству".

Глава ОАСК Вовк об объявлении его в розыск: НАБУ продолжает устраивать цирк 01

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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

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Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также смотрите: "Нарадча кімната-2", - журналисты "Слідство Інфо" опубликовали вторую часть расследования о связях судьи Вовка в офисе Генпрокурора. ВИДЕО

3 ноября НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка "в связи с систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действиях".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+23
Надеюсь єтого сепара таки посадят.
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03.11.2020 21:02
+18
зеленский, договорись с тупицким - и подайте оба в отставку
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03.11.2020 21:00
+17
В країні цирк-шапіто. Ну як і замовляли 73%.
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03.11.2020 21:02
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зеленский, договорись с тупицким - и подайте оба в отставку
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03.11.2020 21:00 Ответить
раціонально
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03.11.2020 21:06 Ответить
Тобто, як і казали Вовк сидів собі попивав віскі в якомусь київському генделику і взнав з новин, що він в міжнародному розшуку. Глава ОАСК Вовк об объявлении его в розыск: НАБУ продолжает устраивать цирк - Цензор.НЕТ 4982
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03.11.2020 21:01 Ответить
В країні цирк-шапіто. Ну як і замовляли 73%.
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03.11.2020 21:02 Ответить
Кожне замазане корупцією, як свиня болотом ототожнюй свої інтереси з інтересами України. От і Вовк теж. Але я ще хочу звернути увагу шановного товариства на той факт, що Вовк оце витер ноги не лише об Україну, але й у першу чергу об Зєлєнского. Це зрозуміло з того, як він гаранту поради роздає.
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03.11.2020 21:12 Ответить
Вовкам місце у лісі. Ну а за цим -в"язничка заброньована.(?)
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03.11.2020 22:16 Ответить
Надеюсь єтого сепара таки посадят.
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03.11.2020 21:02 Ответить
".... теперь в интересах иностранных хозяев" Какая знакомая риторика))Источник: https://censor.net/ru/n3228905
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03.11.2020 21:02 Ответить
Это, наверное, про посольство, что запретило нам использовать чужую вакцину! Глава ОАСК Вовк об объявлении его в розыск: НАБУ продолжает устраивать цирк - Цензор.НЕТ 3555
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03.11.2020 21:08 Ответить
Какое посольство и что запретило?)
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03.11.2020 22:13 Ответить
Троллит клоунскую шайку?
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03.11.2020 21:02 Ответить
Все рационально. Еще пару неявок и будет СИЗО без права внесения залога.
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03.11.2020 21:05 Ответить
Ця бидлятина суддівська гадає, що йому зійде та... ХРЕНА! Чекай падло приходу... ніщо суку не врятує....
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03.11.2020 21:06 Ответить
Ну-ну...
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03.11.2020 22:17 Ответить
чо ты паришься? бубочка вчера сказал что пока он не создаст новую комиссию судей ***** ничего не угрожает. это КС можно по беспределу разогнать по команде. а вас трогать нельзя
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03.11.2020 21:07 Ответить
Італійський апеляційний суд виправдав Віталія Марківа, визнав його невинним.
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03.11.2020 21:09 Ответить
суд в италии оправдал нашего бойца!
только что по ящику срочная новость
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03.11.2020 21:09 Ответить
руцким миром заваняло после "иностранных хозяев"(спустить с вовка шкуру пора)
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03.11.2020 21:11 Ответить
не надо ля-ля..

страна живет в 95 Квартале
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03.11.2020 21:12 Ответить
Ах ти ж ,батюшкі , особистий суддя Бєні похвалив Ваву . Що б це значило . ?? Глава ОАСК Вовк об объявлении его в розыск: НАБУ продолжает устраивать цирк - Цензор.НЕТ 1814 . Це на сніг ,, чи на мороз ?
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03.11.2020 21:13 Ответить
Він думав, що буде Пороха "шемити" безкарно, а тут раптом...
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03.11.2020 21:15 Ответить
Никогда мне не было так стыдно носить украинский паспорт, как при этих тварях!
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03.11.2020 21:17 Ответить
Вивчи укр. мову--може полегшає сором.
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03.11.2020 22:19 Ответить
А тобі мова сором зменшує??? Чи тобі однаково якою мовою бєнє сраку лизати?
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04.11.2020 08:16 Ответить
До чого тут твій Беньо?Тобі,лакузо,все одно кому лизати.
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04.11.2020 21:52 Ответить
Обложите этого сероманца флажками и при попытке вырваться из окружения стреляйте картечью. Допускается и серебряная пуля.
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03.11.2020 21:23 Ответить
Пора с Вовком не цирк, а ТИР устроить. Невозможно спокойно смотреть, как кучка выродков в мантиях, под режиссуру агента Портнова гробит большую страну. Да их не судить, а стрелять надо, это именно тот случай когда нет возможности сиси мять и действовать в рамках законодательства ибо закнодательство сегодня - это господин Портнов. Реально по факту это именно так!. Они сознательно загнали нас, загнали Украину в этот судебно-конституционный тупик, на кону будущее целой страны, наших детей и внуков!
Зе сейчас помогает реализовать сценарий, разыгрывая негодование, даже Ермак подписался на бек вокал, что лишний раз доказывает , что банда действует заодно.
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03.11.2020 21:28 Ответить
так ото ж!
насправді, усе саме так і є. погоджуюсь з кожним словом. хіба люди цього не розуміють? чи чекають на патріотів? поправлюсь, на прикормлених патріотів? вони вже "пристроїлись" і максимум на що здатні це проявляти "рішучу стурбованість" з середовища відвойованого комфорту і достатку.
в такій ситуації дочекатися можна лише гупання у двері прикладів автоматів непрошеного "старшого брата" у нічну пору.
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04.11.2020 09:50 Ответить
Не нравится мне лицо этого Вовка. Скользкий и мерзкий типок.
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03.11.2020 21:33 Ответить
Мерзотна хитра підла пика русккава гопника.
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03.11.2020 22:21 Ответить
вовк дограєшся! Може шкірка вовка підійде? Не цілий?
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03.11.2020 21:36 Ответить
это мафиозо... поэтому он такой наглый
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03.11.2020 21:53 Ответить
когда Народ на улице потянет етого Вовка на гиляку, он поймет что ето уже не цирк,но будет поздно
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03.11.2020 21:57 Ответить
На мій погляд, цирк влаштовує не НАБУ, а як раз "суддя" Вовк разом з корумпованою ВРП та іншими корумпованими суддями. Треба цей цирк жорстко припинити, бо вже настільки зганьбили державу, що виглядають більшими блазнями, ніж сам зелений Блазень.
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03.11.2020 22:02 Ответить
Голова ОАСК Вовк про оголошення його в розшук: НАБУ продовжує влаштовувати цирк - Цензор.НЕТ 7386 кавопролітци ковбасяться нипадецкі...
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03.11.2020 22:04 Ответить
Alex N Alex Noyt

3 ч. ·

Театр абсурду набирає обертів. Спецназ НАБУ вже виїхав в маєток Вовка? Чи БТР не заводиться? Щось мені здається, що розшук буде висіти собі, у той час, як Вовк буде спокійно приїжджати у суд, ходити у ресторани та солодко спати у себе в маєтку без жодної тривоги, що ось-ось браві хлопці зі спецназу НАБУ його заламають...

Це ж не звичайний підприємець, або ветеран, волонтер чи військовий медик...
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03.11.2020 22:11 Ответить
Уже должен червей кормить а он еще заявления делает какие то
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03.11.2020 22:49 Ответить
Что же остаётся загнанному волку как не оскаливать пасть.
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04.11.2020 06:55 Ответить
Нужен бачок и электросварщик. Для надёжности.
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04.11.2020 13:05 Ответить
 
 