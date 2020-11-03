Законопроект Разумкова переходной и не решает ситуацию с КС глобально, как президентский, - "слуга народа" Арахамия

Рассмотренный профильным комитетом Верховной Рады законопроект авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента Дмитрием Разумковым является переходным, но не решает глобально кризисную ситуацию, возникшую после решения Конституционного суда Украины.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет и близко никакой интриги по рассматриваемым на комитете законопроектам. Депутаты ищут варианты оптимального выхода из кризиса. Есть более мягкий вариант. А есть более ответственный и жесткий. Сегодня соответствующий парламентский комитет рассматривал только законопроект о немедленном возврате деклараций. Как своего рода переходный проект, позволяющий хоть отчасти вернуть всё в правовое русло. Хотя мы прекрасно понимаем, что этот проект не решает глобальную проблему", - сказал Арахамия.

По его мнению, президентский законопроект об отставке нынешнего состава КС более четко расставляет акценты и более правильно решает ключевую задачу восстановления законности.

Арахамия отметил, что законопроект президента сегодня на комитете вообще не рассматривался так как, по мнению депутатов, это "крайне эффективное воспитательное оружие, но уже для тотального исправления ситуации".

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Глава фракции СН сообщил, что за последние несколько дней появился целый арсенал законодательных инициатив по предотвращению дальнейших антигосударственных решений КС. Среди них "процедурный путь" по изменению пропорции голосов при принятии решений КС или по изменению минимальной квоты при принятии решений.

"Или даже можно изменить бюджетное финансирование КС. Хотя, все это, безусловно, полумеры, которые не позволяют до конца восстановить безукоризненность системы. Эту проблему решает только законопроект президента о полной перезагрузке КС", - убежден нардеп.

Арахамия пояснил, что сегодня парламент идёт одновременно по нескольким сценариям. "Возвращаем в срочном порядке электронные декларации. Делаем политическое заявление к КСУ с призывом добровольно сложить полномочия. Это бы устроило всех. А также начинаем работать над процедурой прохождения в законном порядке всех других инициатив", - подчеркнул глава фракции СН.

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Арахамия также добавил, что парламент внимательно отслеживает заседания КС и "готов немедленно перейти к более решительным мерам в случае появления новых угроз антикоррупционной инфраструктуре или ключевым реформам страны".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.