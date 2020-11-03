Законопроект Разумкова переходной и не решает ситуацию с КС глобально, как президентский, - "слуга народа" Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Рассмотренный профильным комитетом Верховной Рады законопроект авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента Дмитрием Разумковым является переходным, но не решает глобально кризисную ситуацию, возникшую после решения Конституционного суда Украины.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нет и близко никакой интриги по рассматриваемым на комитете законопроектам. Депутаты ищут варианты оптимального выхода из кризиса. Есть более мягкий вариант. А есть более ответственный и жесткий. Сегодня соответствующий парламентский комитет рассматривал только законопроект о немедленном возврате деклараций. Как своего рода переходный проект, позволяющий хоть отчасти вернуть всё в правовое русло. Хотя мы прекрасно понимаем, что этот проект не решает глобальную проблему", - сказал Арахамия.
По его мнению, президентский законопроект об отставке нынешнего состава КС более четко расставляет акценты и более правильно решает ключевую задачу восстановления законности.
Арахамия отметил, что законопроект президента сегодня на комитете вообще не рассматривался так как, по мнению депутатов, это "крайне эффективное воспитательное оружие, но уже для тотального исправления ситуации".
Глава фракции СН сообщил, что за последние несколько дней появился целый арсенал законодательных инициатив по предотвращению дальнейших антигосударственных решений КС. Среди них "процедурный путь" по изменению пропорции голосов при принятии решений КС или по изменению минимальной квоты при принятии решений.
"Или даже можно изменить бюджетное финансирование КС. Хотя, все это, безусловно, полумеры, которые не позволяют до конца восстановить безукоризненность системы. Эту проблему решает только законопроект президента о полной перезагрузке КС", - убежден нардеп.
Арахамия пояснил, что сегодня парламент идёт одновременно по нескольким сценариям. "Возвращаем в срочном порядке электронные декларации. Делаем политическое заявление к КСУ с призывом добровольно сложить полномочия. Это бы устроило всех. А также начинаем работать над процедурой прохождения в законном порядке всех других инициатив", - подчеркнул глава фракции СН.
Арахамия также добавил, что парламент внимательно отслеживает заседания КС и "готов немедленно перейти к более решительным мерам в случае появления новых угроз антикоррупционной инфраструктуре или ключевым реформам страны".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Антон Геращенко
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Arsen Avakov.
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Перемога !
Рішенням апеляційного суду Мілану Віталій Марків звільнений від всіх обвинувачень !
Слава Україні !!!!!!!!!
Ми всі ішли до цього 3 роки, 4 місяця в 4 дня!
Україна перемогла !!!!
Президент України Володимир Зеленский, Міністр МВС Арсен Аваков, Людмила Денисова, адвокати, волонтери, журналісти, всі українці в Україні, в Італії, в усьому світи - величезна Вам шана і подяка !
Віталій Марків вільний і повертається в Україну!
Понравилось, что выявлен неслабый раскол среди слуг-уродов!
Заместитель руководителя Офиса Сергей Трофимов - уволен.
Заместитель руководителя Офиса Кирилл Тимошенко - переведён на должность Трофимова.
Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель - назначена заместителем руководителя Офиса.
Народный депутат Ирина Верещук - назначена руководителем фракции Слуга Народа.
Народный депутат Давид Арахамия - просто лох.
Перший заступник Керівника Офісу Президента України.
Народився у 1983 році.
Освіта: закінчив Запорізький будівельний технікум, Бізнес школу «Міжнародний інститут менеджменту» (МІМ-Київ).
У 2005 році розпочав трудову діяльність у ТОВ «Студія Квартал 95».
З 2007 року працював виконавчим продюсером ТОВ «Студія Квартал 95».
Указом Президента України 21 травня 2019 року призначений Першим заступником Глави Адміністрації Президента України (ТОВ «Студія Квартал 95»).
це так ?
Та й може не все так погано. Можливо йому вже політики дістала, то й пішов.