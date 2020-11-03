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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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Законопроект Разумкова переходной и не решает ситуацию с КС глобально, как президентский, - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект Разумкова переходной и не решает ситуацию с КС глобально, как президентский, -

Рассмотренный профильным комитетом Верховной Рады законопроект авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента Дмитрием Разумковым является переходным, но не решает глобально кризисную ситуацию, возникшую после решения Конституционного суда Украины.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет и близко никакой интриги по рассматриваемым на комитете законопроектам. Депутаты ищут варианты оптимального выхода из кризиса. Есть более мягкий вариант. А есть более ответственный и жесткий. Сегодня соответствующий парламентский комитет рассматривал только законопроект о немедленном возврате деклараций. Как своего рода переходный проект, позволяющий хоть отчасти вернуть всё в правовое русло. Хотя мы прекрасно понимаем, что этот проект не решает глобальную проблему", - сказал Арахамия.

По его мнению, президентский законопроект об отставке нынешнего состава КС более четко расставляет акценты и более правильно решает ключевую задачу восстановления законности.

Арахамия отметил, что законопроект президента сегодня на комитете вообще не рассматривался так как, по мнению депутатов, это "крайне эффективное воспитательное оружие, но уже для тотального исправления ситуации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный кризис: комитет Рады поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал

Глава фракции СН сообщил, что за последние несколько дней появился целый арсенал законодательных инициатив по предотвращению дальнейших антигосударственных решений КС. Среди них "процедурный путь" по изменению пропорции голосов при принятии решений КС или по изменению минимальной квоты при принятии решений.

"Или даже можно изменить бюджетное финансирование КС. Хотя, все это, безусловно, полумеры, которые не позволяют до конца восстановить безукоризненность системы. Эту проблему решает только законопроект президента о полной перезагрузке КС", - убежден нардеп.

Арахамия пояснил, что сегодня парламент идёт одновременно по нескольким сценариям. "Возвращаем в срочном порядке электронные декларации. Делаем политическое заявление к КСУ с призывом добровольно сложить полномочия. Это бы устроило всех. А также начинаем работать над процедурой прохождения в законном порядке всех других инициатив", - подчеркнул глава фракции СН.

Смотрите: Депутаты с трибуны Рады призвали судей КС уйти в отставку. ВИДЕО

Арахамия также добавил, что парламент внимательно отслеживает заседания КС и "готов немедленно перейти к более решительным мерам в случае появления новых угроз антикоррупционной инфраструктуре или ключевым реформам страны".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+24
Марківа ВИПРАВДАЛИ Законопроект Разумкова переходной и не решает ситуацию с КС глобально, как президентский, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1780
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03.11.2020 21:09
+20
Найкраща новина на сьогодні!
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03.11.2020 21:10
+18
сумна обезьянка продолжает топить за зе не понимая что отсчет уже начался
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03.11.2020 21:10
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Марківа ВИПРАВДАЛИ Законопроект Разумкова переходной и не решает ситуацию с КС глобально, как президентский, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1780
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03.11.2020 21:09 Ответить
Найкраща новина на сьогодні!
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03.11.2020 21:10 Ответить
Це дійсно добра новина.
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03.11.2020 21:11 Ответить
Слава Україні
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03.11.2020 21:13 Ответить

Антон Геращенко
 разом з
Arsen Avakov.
4 хв ·

Перемога !

Рішенням апеляційного суду Мілану Віталій Марків звільнений від всіх обвинувачень !

Слава Україні !!!!!!!!!

Ми всі ішли до цього 3 роки, 4 місяця в 4 дня!

Україна перемогла !!!!

Президент України Володимир Зеленский, Міністр МВС Арсен Аваков, Людмила Денисова, адвокати, волонтери, журналісти, всі українці в Україні, в Італії, в усьому світи - величезна Вам шана і подяка !

Віталій Марків вільний і повертається в Україну!
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03.11.2020 21:15 Ответить
а зелох тут при чем
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03.11.2020 22:01 Ответить
сумна обезьянка продолжает топить за зе не понимая что отсчет уже начался
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03.11.2020 21:10 Ответить
Може гроші взяв і відробляє?
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03.11.2020 21:12 Ответить
То не сумна дешева мавпочка-лемур, то гвгіни конституційного права, єдиний справжній тлумач Конституції, простіше кажучи майбутній сусід Зєлєнского по кімнаті у таборі десь під Житомиром. Як ви розумієте, то не піонерський табір, а виправний - у простонародді - "зона".
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03.11.2020 21:34 Ответить
Ахламідія, вовочка тебе в оман не забере, в нього стільки бабла нема. І в Ростов тобі дорога закрита: там СІЗО - не отель...
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03.11.2020 21:12 Ответить
Держим кулаки!Законопроект Разумкова переходной и не решает ситуацию с КС глобально, как президентский, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8546
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03.11.2020 21:13 Ответить
По нему давно дурка плачет. Как в ФСБ держат таких идиотов?
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03.11.2020 21:14 Ответить
Дєрьжють,бо у пацана очінь умнає і чєснає лєцо умнава русккава.
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03.11.2020 22:14 Ответить
спасибо, геноцвали, мы уже давно готовы встречать Кровавую Хунту цветами ! Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 4033
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03.11.2020 22:30 Ответить
Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 583
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03.11.2020 23:35 Ответить
Слуги в ведомстве Малюськи Законопроект Разумкова переходной и не решает ситуацию с КС глобально, как президентский, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9850
Законопроект Разумкова переходной и не решает ситуацию с КС глобально, как президентский, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1214
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03.11.2020 21:20 Ответить
73% -ные овощи Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 4945
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03.11.2020 22:31 Ответить
Уже сухофрукты Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 2200
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04.11.2020 00:49 Ответить
Законопроект скота разумкова хотя бы соответствует Конституции...в отличии от законопроекта осла...
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03.11.2020 21:21 Ответить
Арахамия в суматохе потерялся, потому решил вставить свой пятак, и напомнить о себе.
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03.11.2020 21:22 Ответить
Больше всего мне понравилось не то что пролетел Зеленский со своим законопроектом.
Понравилось, что выявлен неслабый раскол среди слуг-уродов!
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03.11.2020 21:25 Ответить
⚡️Кадровые перестановки в Офисе и партии!

Заместитель руководителя Офиса Сергей Трофимов - уволен.
Заместитель руководителя Офиса Кирилл Тимошенко - переведён на должность Трофимова.
Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель - назначена заместителем руководителя Офиса.
Народный депутат Ирина Верещук - назначена руководителем фракции Слуга Народа.
Народный депутат Давид Арахамия - просто лох.
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03.11.2020 21:26 Ответить
Плохая примета выставлять на скачки лошадь, которая проиграла...
Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 492
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03.11.2020 21:35 Ответить
ТРОФІМОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Перший заступник Керівника Офісу Президента України.
Народився у 1983 році.
Освіта: закінчив Запорізький будівельний технікум, Бізнес школу «Міжнародний інститут менеджменту» (МІМ-Київ).
У 2005 році розпочав трудову діяльність у ТОВ «Студія Квартал 95».
З 2007 року працював виконавчим продюсером ТОВ «Студія Квартал 95».

Указом Президента України 21 травня 2019 року призначений Першим заступником Глави Адміністрації Президента України (ТОВ «Студія Квартал 95»). Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 9342
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03.11.2020 22:36 Ответить
15 років у Кварталі і викинув ЗЕля як шавку, хоча, чому як ? Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 7757
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03.11.2020 22:37 Ответить
Народный депутат Давид Арахамия - просто лох.?

це так ?
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03.11.2020 22:39 Ответить
Шавка - не шавка. Не зміг - гуляй. Чи требя було, як Петя, підшукати іншу хлібну посаду?
Та й може не все так погано. Можливо йому вже політики дістала, то й пішов.
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04.11.2020 10:53 Ответить
Я не доверяю Разумкову, скорее всего он с 5-й колоны Кремля.
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03.11.2020 21:34 Ответить
Зеля спекся. Нет у него воли к победе. Для этого нужно порвать своих хитрожопых слуг в клочья.
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03.11.2020 21:37 Ответить
ара и химия -"Сегодня соответствующий парламентский комитет рассматривал только законопроект о немедленном возврате деклараций. Как своего рода переходный проект, позволяющий хоть отчасти вернуть всё в правовое русло. Хотя мы прекрасно понимаем, что этот проект не решает глобальную проблему", - сказал Арахамия ,именно возврат деклараций есть та глобальная проблема для Украины которую ЕС указал решить до 16 декабря ,иначе "его по морде били чайником и научили танцевать" Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1171
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03.11.2020 21:43 Ответить
Та мы в курсе,Додик! По закону зели весь КС-в топку,а на его место-квартал95 А чё,прикольно было бы Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1156
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03.11.2020 21:53 Ответить
Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 9387
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03.11.2020 22:10 Ответить
Хлммидия , это не твоя страна!
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03.11.2020 22:38 Ответить
Этого шимпанзе и в Абхазии не примут. Украина для него единственный шанс.
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04.11.2020 08:55 Ответить
Глобально надо решать со шмарклей. Я думаю импичмент уже не за горами.
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04.11.2020 08:54 Ответить
Ти думаєш, що ти думаєш, але це не так.
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04.11.2020 11:24 Ответить
 
 