Симптомы у гриппа и COVID-19 схожие, лабораторный тест - единственный способ подтвердить диагноз, - представитель ВОЗ Моэн
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Грипп и COVID-19 могут иметь схожие симптомы. Поэтому единственным однозначным способом установления точного диагноза для обеих болезней является лабораторный тест.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое заявление сделала руководитель группы Всемирной организации здравоохранения по обеспечению готовности и реагирования на грипп Энн Моэн на брифинге.
По ее словам, уникальным симптомом коронавирусной болезни COVID-19, что отличает ее от гриппа, является потеря обоняния и вкуса.
"Если вы имеете эти симптомы, тем выше вероятность, что у вас COVID-19, а не грипп", - отметила Моэн.
Однако, по ее словам, нет необходимости самостоятельно ставить диагноз. "Если вы имеете серьезные симптомы, такие как проблемы с дыханием и высокая температура, а также другие серьезные симптомы, вам нужно обратиться к врачу", - отметила представительница ВОЗ.
Напомним, по состоянию на утро 3 ноября в мире с начала пандемии подтвердили уже почти 47,33 млн случаев COVID-19, в частности 1,211 млн летальных. При этом число выздоровевших составляет 34,036 млн.
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Symptoms of influenza
Fever and chills
Cough
Nasal congestion
Runny nose
Sore throat
Hoarseness
Earache
Muscle pains
Fatigue
Headache
Irritated, watering eyes
Reddened eyes, skin (especially face), mouth, throat and nose
Petechial rash[28]
In children, gastrointestinal symptoms such as vomiting, diarrhea, and abdominal pain[29][30] (may be severe in children with influenza B)[31]
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza#Symptoms_of_influenza
Те, що у світі вважається смертельно небезпечним вірусом SARS-COV-2 і такою ж страшною хворобою від нього COVID-19, в Китаї поборено дуже швидко - за якихось півтора місяця.
Судіть самі. Десь з 20 чисел січня в Ухані починають реєструвати більш-менш значущі кількості хвороб на ковід (декілька сотень на 15-ти мільйонне місто, що насправді викликає сміх). Десь з цього ж часу з'являються перші смерті від корони в кількості більше однієї. 26 січня Ухань закривають на жорсткий карантин, а на початку березня, фактично, все закінчується.
Тільки 26 квітня з незрозумілих обставин Китай додає 325 нових випадків і перераховує кількість смертельних випадків на плюс 1290
Після 17 квітня в Китаї від корони взагалі якимсь дивом дивним помирати перестали. Абсолютно рівна лінія з цього числа на графіку смертей з ковідом в Китаї вам у доказ. Хоча, звісно, це китайський доказ. І це реальне диво, якщо не щось інше.
- Ніяких спеціальних ліків від ковіду, яких і досі не існує у світі, окремо у Китаї теж не з'явилося.
- Якоїсь специфічної до корони вакцини, над виготовленням якої й досі б'ються кращі фармацевтичні уми іншого, від Китаю, світу, в цій країні для перемоги над ковідькою теж не застосовувалося. Та китайська бодяга, яку китайські товариші почали потроху ставити населенню у якості вакцини від корони лише з кінця вересня, до березневої перемоги над короною відношення не має.
- Вважати, що китайці побороли ковід типу повним блокуванням епіцентру «пандемії' міста Ухань - це не володіти інформацією і не дружити з головою. Можливо, сьогодні багато хто забув, а, скоріше, не хоче згадувати, що перед оголошенням блокування Ухані, вже коли йшло роздмухування паніки в цьому місті та країні в цілому, з нього дриснуло аж 5 мільйонів жителів!
Це ж потенційні рознощики інфекції! І що, нічого не рознесли по всьому іншому Китаю? 5 мільйонів? Серйозно?
Це особливо смішно, коли читаєш «наукові» дослідження, як, наприклад, три італійці, які повернулися з Китаю, стали тими «нульовими» захворілими, від яких і заразилася вся Італія.
В цьому сенсі, також не витримують ніякої критики пояснення, що, мовляв, в таких країнах, як Італія, Іспанія і Франція, багато китайців і саме їх скупчення призвело до розповсюдження корони у Європі.
А знаєте, в якій країні більш за всього китайців? В Китаї. Там їх нереальне скупчення. І де там розповсюдження? А, ну да! Міста ж закривалися! Це врятувало.
Взагалі, як можна повністю заблокувати таке місто, як Ухань, яке є головним транспортним вузлом, що пов'язує північ і південь Китаю, незрозуміло. Там шалений залізничний та автомобільний трафік, там логістика, склади, перевантаження вантажів. Це все закрити від людських пересувань просто неможливо. Це, як сіткою Рабиця комарів зупиняти. Проте, можливо розказати всьому світу, що закрили.
А дехто у світі повірив у переможне закриття. І закрився. Допомогло? А китайцям, які в мегаполісах живуть зі щільністю мурашників, допомогло!
Ну, диво ж, сто відсотків! Для тих, хто в дива вірить. Адекватні ж люди в дива не вірять. Особливо у китайські. Але, що це тоді - китайська перемога над страшним вірусом, якщо це не диво, якого бути не може, не ліки, яких не існує і не вакцина, яку ще не розробили?
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Китай, з якого почалася "страшна пандемія", вже давно її поборов. Повністю. За дуже короткий термін. І без "другої хвилі". Це особливо дивує, бо в північні райони країни вже прийшло похолодання. Але вірус, який зараз знову руйнує інший світ, Європу і США, в Китаї зник і не з'являється. Це по перше.
По друге дуже дивує що з 1.5 мільярдів населення Китаю захворіло 90 тис. В той же час на 42 млн. Населення України вже понад 300 тис. інфікованих. Це нікого не дивує!?
Сказал же Президент Украины Степанов пару недель назад, что диагноз ковида в Украине нынче ставится по клиническим признакам только!
Пару недель назад сообение об этом эпохальном решении Президента Степанова было оглашено тут, на цензоре.
"Что же ты, фраер, сдал назад?"(С), представитель ВОЗ Моэн?