Симптомы у гриппа и COVID-19 схожие, лабораторный тест - единственный способ подтвердить диагноз, - представитель ВОЗ Моэн

Грипп и COVID-19 могут иметь схожие симптомы. Поэтому единственным однозначным способом установления точного диагноза для обеих болезней является лабораторный тест.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое заявление сделала руководитель группы Всемирной организации здравоохранения по обеспечению готовности и реагирования на грипп Энн Моэн на брифинге.

По ее словам, уникальным симптомом коронавирусной болезни COVID-19, что отличает ее от гриппа, является потеря обоняния и вкуса.

"Если вы имеете эти симптомы, тем выше вероятность, что у вас COVID-19, а не грипп", - отметила Моэн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Минздраве назвали признаки COVID-19, с которыми показана госпитализация. ВИДЕО

Однако, по ее словам, нет необходимости самостоятельно ставить диагноз. "Если вы имеете серьезные симптомы, такие как проблемы с дыханием и высокая температура, а также другие серьезные симптомы, вам нужно обратиться к врачу", - отметила представительница ВОЗ.

Напомним, по состоянию на утро 3 ноября в мире с начала пандемии подтвердили уже почти 47,33 млн случаев COVID-19, в частности 1,211 млн летальных. При этом число выздоровевших составляет 34,036 млн.