Объявленный НАБУ в розыск судья Вовк находится на больничном из-за заболевания COVID-19, - ОАСК

Объявленный НАБУ в розыск председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"В связи с появлением в СМИ информации об объявлении в розыск Павла Вовка сообщаем, что председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк с 2 ноября 2020 г. находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19. Обязанности председателя суда исполняет его заместитель Владимир Келеберда", - говорится в сообщении.

В ОАСК отметили, что информация НАБУ о систематическом игнорированием вызовов, очевидно, не соответствует действительности.

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