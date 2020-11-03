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Объявленный НАБУ в розыск судья Вовк находится на больничном из-за заболевания COVID-19, - ОАСК
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Объявленный НАБУ в розыск председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"В связи с появлением в СМИ информации об объявлении в розыск Павла Вовка сообщаем, что председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк с 2 ноября 2020 г. находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19. Обязанности председателя суда исполняет его заместитель Владимир Келеберда", - говорится в сообщении.
В ОАСК отметили, что информация НАБУ о систематическом игнорированием вызовов, очевидно, не соответствует действительности.
Топ комментарии
+25 Яр Холодний
показать весь комментарий03.11.2020 22:13
+19 Серый Вовк
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+12 Andre2014
показать весь комментарий03.11.2020 22:15
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Смирись, пернатый
Прости врагам своим
- Наконец-то я вижу человека с приличной болезнью. Нате Вам опиум. [протягивает пилюлю]
- Ещё четыре пилюли...
- С ума сошли! Слона можно убить такой дозой!
- Или ты мне сейчас их дашь, или я тебе отолью такую пилюлю.... [угрожает револьвером]
- Сейчас, сейчас! Я уже вижу - у Вас есть рецепт!" (с)
Лежит в памперсе без сознания...
Не нахожу у себя никакого смирения и человеколюбия, чтоб ему посочуствовать.
Его ищут везде, а он, видите-ли, болеет!
То чому він не в тюремному лазареті, га?
Невиправні.