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Признаков иностранного вмешательства в выборы президента США не обнаружено, - министр внутренней безопасности Вольф

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Признаков иностранного вмешательства в выборы президента США не обнаружено, - министр внутренней безопасности Вольф

В США не зафиксировали свидетельств возможного вмешательства в голосованием на выборах президента со стороны иностранных государств. Эти выборы - "самые защищенные в истории".

Об этом заявил и.о. министра внутренней безопасности США Чэд Вольф, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, ни одна иностранная страна не повлияет на результаты голосования.

"У нас нет свидетельств успешного причинение вреда, либо изменений голосов на выборах из-за рубежа", - заявил Вольф.

Оптимистичные оценки по защите результатов голосования в день выборов дают чиновники Пентагона.

"Нет свидетельств того, что иностранный злоумышленник получил доступ к избирательной инфраструктуре. Учитывая размер, сложность и разнообразие американской системы выборов, ни одна страна не способна изменить результаты выборов", - заявили в Пентагоне.

Ранее глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристофер Кребс заявил, что никакие страны не смогут повлиять на выборы президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По последним опросам, Байден обходит Трампа, в том числе в шести колеблющихся штатах. ИНФОГРАФИКА

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
Трамп- перший президент в історії США, про котрого росіяни кажуть ;Наш Трамп!;.
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03.11.2020 23:29
+6
Ознак іноземного втручання у вибори президента США не виявлено, - міністр внутрішньої безпеки Вольф - Цензор.НЕТ 586
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04.11.2020 00:23
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Не кажи гоп, поки не перескочеш (с)
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03.11.2020 23:21 Ответить
Признаков иностранного вмешательства в выборы президента США не обнаружено, - министр внутренней безопасности Вольф

Признаков иностранного вмешательства в выборы президента США не обнаружено, - министр внутренней безопасности Вольф - Цензор.НЕТ 9488 Значит, Трамп лидирует.
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03.11.2020 23:23 Ответить
Трамп- перший президент в історії США, про котрого росіяни кажуть ;Наш Трамп!;.
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03.11.2020 23:29 Ответить
"міністр внутрішньої безпеки Вольф", "суддя ОАСК Волк"... Співпадіння?
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03.11.2020 23:51 Ответить
Сейчас Коломойский в запое,а утром узнает что сталось.
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04.11.2020 00:03 Ответить
В Кремле все пальцы скрестили, а некоторые и руки с ногами Ознак іноземного втручання у вибори президента США не виявлено, - міністр внутрішньої безпеки Вольф - Цензор.НЕТ 5773
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04.11.2020 00:01 Ответить
Шпиёна в шпяпе , очках и макинтоше с " Известиями " не обнаружили ? А может не там искали .
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04.11.2020 00:05 Ответить
Теперь нам остается ждать результатов выборов в США. Если выберут Джо - он прихлопнет этот гадючник сам. Если Дональда - будем догнивать с презом-идиотом и парламентом предателей. (с)
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04.11.2020 00:20 Ответить
Ознак іноземного втручання у вибори президента США не виявлено, - міністр внутрішньої безпеки Вольф - Цензор.НЕТ 586
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04.11.2020 00:23 Ответить
Зе срочно должен поздравить Байдена с победой.
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04.11.2020 00:37 Ответить
Один украинский деятель на прошлых выборах в США уже поздравлял...
Правда не того, кто победил.
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04.11.2020 01:16 Ответить
да ладно! Трамп и есть вмешательство
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04.11.2020 01:37 Ответить
хакеры, безусловно, улучшили навыки и уже не палятся, как раньше
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04.11.2020 07:18 Ответить
тепер і таких би вичислили штати,чекісти та китайози не ризикнули
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04.11.2020 08:05 Ответить
 
 