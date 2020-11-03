Признаков иностранного вмешательства в выборы президента США не обнаружено, - министр внутренней безопасности Вольф

В США не зафиксировали свидетельств возможного вмешательства в голосованием на выборах президента со стороны иностранных государств. Эти выборы - "самые защищенные в истории".

Об этом заявил и.о. министра внутренней безопасности США Чэд Вольф, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, ни одна иностранная страна не повлияет на результаты голосования.

"У нас нет свидетельств успешного причинение вреда, либо изменений голосов на выборах из-за рубежа", - заявил Вольф.

Оптимистичные оценки по защите результатов голосования в день выборов дают чиновники Пентагона.

"Нет свидетельств того, что иностранный злоумышленник получил доступ к избирательной инфраструктуре. Учитывая размер, сложность и разнообразие американской системы выборов, ни одна страна не способна изменить результаты выборов", - заявили в Пентагоне.

Ранее глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристофер Кребс заявил, что никакие страны не смогут повлиять на выборы президента.

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