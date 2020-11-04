Война в Нагорном Карабахе: Около 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома

Неоднократные призывы к Армении и Азербайджану избегать гибели мирных жителей и ущерба гражданской инфраструктуре остались без внимания.

Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Вместо этого разрушаются дома, улицы превращены в руины, а люди вынуждены искать убежища в подвалах, – заявила она. – Подобные атаки должны прекратиться, а виновные в их осуществлении или отдаче приказов должны быть привлечены к ответственности".

Ссылаясь на данные, полученные от обеих сторон конфликта, Бачелет заявила, что около 40 тысяч граждан Азербайджана были вынуждены временно покинуть свои дома из-за последних боевых действий. В то же время около 90 тысяч этнических армян покинули Нагорный Карабах и в настоящее время находятся в Армении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки на гражданские районы в Нагорном Карабахе могут быть причислены к военным преступлениям, - Верховный комиссар ООН Бачелет

Бачелет повторила призыв к Азербайджану и Армении прекратить атаки на города, школы и больницы в горном анклаве.