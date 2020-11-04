РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15796 посетителей онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины
8 080 26
Азербайджан (746) Армения (799) ООН (3936) Нагорный Карабах (470) Бачелет Мишель (13)

Война в Нагорном Карабахе: Около 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Война в Нагорном Карабахе: Около 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома

Неоднократные призывы к Армении и Азербайджану избегать гибели мирных жителей и ущерба гражданской инфраструктуре остались без внимания.

Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Вместо этого разрушаются дома, улицы превращены в руины, а люди вынуждены искать убежища в подвалах, – заявила она. – Подобные атаки должны прекратиться, а виновные в их осуществлении или отдаче приказов должны быть привлечены к ответственности".

Ссылаясь на данные, полученные от обеих сторон конфликта, Бачелет заявила, что около 40 тысяч граждан Азербайджана были вынуждены временно покинуть свои дома из-за последних боевых действий. В то же время около 90 тысяч этнических армян покинули Нагорный Карабах и в настоящее время находятся в Армении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки на гражданские районы в Нагорном Карабахе могут быть причислены к военным преступлениям, - Верховный комиссар ООН Бачелет

Бачелет повторила призыв к Азербайджану и Армении прекратить атаки на города, школы и больницы в горном анклаве.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Карабах--это территория Азербайджана (общепризнанная). Все несогласные с этим должны покинуть эту территорию.
Все просто и все будут живы...
лугандона и Крыма тоже касается.
показать весь комментарий
04.11.2020 01:17
+17
"Вместо этого разрушаются дома, улицы превращены в руины"
Это она про Физули, Джебраил и Агдам??? Неужели гугл карты посмотрела и ужаснулась, что этих городов больше нет, там одни фундаменты???.... 30 лет как их больше нет... Источник: https://censor.net/ru/n3228931
показать весь комментарий
04.11.2020 01:32
+10
Брось Карабах!
Война в Нагорном Карабахе: Около 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома - Цензор.НЕТ 1712

Там взору экипажа «Антилопы» представилась странная картина. С площади, по направлению к шоссе, согнувшись, бежал человек с белым гусем под мышкой. Левой рукой он придерживал на голове твердую соломенную шляпу. За ним с криком бежала большая толпа. Убегавший часто оглядывался назад, и на его благообразном актерском лице можно было разглядеть выражение ужаса.
- Паниковский бежит! - закричал Балаганов.
показать весь комментарий
04.11.2020 01:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Карабах--это территория Азербайджана (общепризнанная). Все несогласные с этим должны покинуть эту территорию.
Все просто и все будут живы...
лугандона и Крыма тоже касается.
показать весь комментарий
04.11.2020 01:17 Ответить
Війна в Нагірному Карабасі: Майже 130 тисяч мирних мешканців були змушені залишити свої будинки - Цензор.НЕТ 8388
показать весь комментарий
04.11.2020 14:30 Ответить
Ну... все становится на свои места..(армяне вернулись а Армению). А когда "этнические рашки" покинут Крым, и вернуться в свою засрашку?
показать весь комментарий
04.11.2020 01:18 Ответить
Брось Карабах!
Война в Нагорном Карабахе: Около 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома - Цензор.НЕТ 1712

Там взору экипажа «Антилопы» представилась странная картина. С площади, по направлению к шоссе, согнувшись, бежал человек с белым гусем под мышкой. Левой рукой он придерживал на голове твердую соломенную шляпу. За ним с криком бежала большая толпа. Убегавший часто оглядывался назад, и на его благообразном актерском лице можно было разглядеть выражение ужаса.
- Паниковский бежит! - закричал Балаганов.
показать весь комментарий
04.11.2020 01:22 Ответить
"Вместо этого разрушаются дома, улицы превращены в руины"
Это она про Физули, Джебраил и Агдам??? Неужели гугл карты посмотрела и ужаснулась, что этих городов больше нет, там одни фундаменты???.... 30 лет как их больше нет... Источник: https://censor.net/ru/n3228931
показать весь комментарий
04.11.2020 01:32 Ответить
АГДАМ.Війна в Нагірному Карабасі: Майже 130 тисяч мирних мешканців були змушені залишити свої будинки - Цензор.НЕТ 7223Там жило 39 000 населення. Зараз,після 30 років вірменської окупації -0. (
показать весь комментарий
04.11.2020 09:16 Ответить
Заткни свой озабоченный рот!
показать весь комментарий
04.11.2020 01:35 Ответить
о цене договоров с Москвой.
показать весь комментарий
04.11.2020 01:41 Ответить
Время на примирение давно упущено. Армяне и азербайджанцы смогут худо-бедно в мире жить только разделенные границей. Не представляю, как они смогут уживаться в пределах одного населенного пункта в Карабахе. Там градус ненависти зашкаливает, только смерти друг другу и желают. Тут или Карабах как-то поделят, в смысле, какую-то автономию в пределах каких-то территорий дадут, и пусть там одни армяне живут под контролем азербайджанской полиции, или армян в Карабахе почти не останется, потому что сами уедут, если проиграют.
показать весь комментарий
04.11.2020 01:54 Ответить
Такого градуса ненависти добивается российская пропаганда в отношениях между Украиной и РФ. И это у них получается. Только зачем?
показать весь комментарий
04.11.2020 06:57 Ответить
кацапам завжди потрібен ворог, але у випадку з кацапами, то вони ворогами і є для всіх
показать весь комментарий
04.11.2020 10:41 Ответить
40 тысяч граждан Азербайджана были вынуждены временно покинуть свои дома из-за последних боевых действий. И тысяча молодых азербайджанских солдат погибла.

Алиеву всё пох. Он кайфует.
показать весь комментарий
04.11.2020 02:21 Ответить
Там не прийнято верещати про зраду,пафосно співаючи про цінність кожного життя,коли йдеться про державні інтереси.
Розумні люди розуміють причинно-логічні зв'язки.Загинули-покинули не тому що Алієв напав на Карабах ,а тому що Вірменія окупувала частину Азербайджану.
показать весь комментарий
04.11.2020 09:30 Ответить
О...чилийская коммунистическая консерва-друг ху@ла вскрылась
показать весь комментарий
04.11.2020 05:30 Ответить
А чого пані Бачелет ні словом не згадала десятки тисяч азербайджанців, які покинули свої будинки у Нагірному Караьюбасі і у так званій "зоні безпеки", яку створила Вірменія навколо нього у попередні роки? Яму пані Бачелет рахувати починає не з одиниці, а з шістки?
показать весь комментарий
04.11.2020 05:45 Ответить
Так организуйте возврат территорий в соответствии с международным правом
показать весь комментарий
04.11.2020 06:27 Ответить
у нас в городе очень много новых чёрных появилось .. ведут себя нагло.. дети гор дикий народ ..
показать весь комментарий
04.11.2020 06:47 Ответить
Пусть звездуют в Ереван , не хотели мирно жить в Баку ,подавай им Карабах в 90-х ,за все надо платить 😠😡😡😡
показать весь комментарий
04.11.2020 07:29 Ответить
у населення Карабаху,що ще залишилось буде вибір -стати громадянином Азербайджану,або переїхати у вірменію (або ще кудись)..

Формалізація військової поразки Вірменії -вже лише питання часу.....
согласно армянским источникам, азербайджанские военные вышли на расстояние трех километров от города Шуша. Собственно говоря, кроме самого населенного пункта, который имеет для азербайджанцев важное значение, чисто с военной точки зрения важно другое.Через этот город проходит автомобильная дорога от города Лачин и соответственно, «Лачинского коридора», связывающего оккупационную группировку и центр Карабаха Ханкенди с Арменией. Мы уже ожидали что до конца дня эта дорога будет перерезана, но этого не произошло и отсюда следует вывод о том, что не делается это намеренно.
https://defence-line.org/2020/11/azerbajdzhan-v-shage-ot-reshitelnogo-pereloma/
 пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов подтвердил, что существует программа, согласно которой их вооруженные силы без риска для жизни армянских военнослужащих принимают тех в плен. Всем армянским военным, которых силой или обманом пригнали на войну, даны гарантии жизни и безопасности и потому такие военные охотно сдаются в плен, а не дезертируют в свой тыл, где активно действуют специальные команды, которые вылавливают дезертиров.
показать весь комментарий
04.11.2020 09:19 Ответить
глибока "озабоченність" ООН,Пасе,Меркель і Макрона,звичайно ,взятва до уваги.. Війна в Нагірному Карабасі: Майже 130 тисяч мирних мешканців були змушені залишити свої будинки - Цензор.НЕТ 87
показать весь комментарий
04.11.2020 09:22 Ответить
Гм.В Азербайджан в 90-х з Карабаху і окупованих районів втекло десь до 900 тис. мирного населення. (А ООН і тоді було дуже стурбоване,резолюції друкувало).
Трохи не вистачає для балансу...
показать весь комментарий
04.11.2020 09:22 Ответить
ajaks
Уверен, что из-за засилья в небе Карабаха неистребимых турецких безпилотников, в Генштабе РФ сейчас активно занимаются поиском экстренных мер противодействия этой неожиданной угрозе. Вариантом выхода из сложившейся ситуации, который придёт в их головы, может стать решение о возврате к применению кавалерийских войск на поле боя и вьючных животных в задачах военной логистики. Ведь, как любят говорить на Московщине: "Клин клином вишибают", а на неожиданную и хитрую угрозу всегда найдётся ответ "с винтом". Кроме того, русские военные традиции изобилуют славными примерами использования подобной тактики ещё со времён Второй Мировой Войны.Поэтому, внезапная и дерзкая атака кавалерийского эскадрона может реально застать врасплох и сильно озадачить операторов барражирующего азербайджанского безпилотника. При этом, не исключено возникновение проблем в системах наведения высокоточных управляемых боеприпасов, поскольку их алгоритмы распознавания образов могут оказаться не оптимизированы для работы с подобными целями. Эффективность применения тепловизоров в этом случае также будет снижена, поскольку ИК метка у скачущего всадника, предположительно, несколько меньше, чем у работающего двигателя автомобиля, а тем более танка или БМП. Нельзя недооценивать и психологический фактор: внезапный прилив ярких позитивных эмоций у операторов ударного безпилотника неизбежно окажет деморализующий эффект и заметно осложнит им процесс своевременной идентификации мишеней для дальнейшего прицеливания.Становится вероятным и появление новых, нетрадиционных форм ведения боевых действий силами специальных операций ГРУ ГШ РФ. Так, например, замаскированный в табуне пасущихся горных козлов отряд росийских вагнеровцев способен коварно просочиться в тыл наступающих азербайджанских войск, провести там дерзкую атаку и сорвать тщательно спланированную операцию по деоккупации Ханкенди.В случае же нанесения по таким целям артиллерийского удара, росия совместно с Международным фондом защиты животных, подаст многомиллиардный иск в суд против Азербайджана и тем самым спровоцирует крах его экономики.Всё это в совокупности обеспечит наступающим армянским войскам определённый выигрыш во времени, который может стать решающим фактором успеха крупной контратаки, что даст возможность переломить ход войны и отбросить азербайджанцев на их первоначальные позиции.Гибридную хитрость кремлёвских генералов и дипломатов нельзя недооценивать ни в коем случае!
показать весь комментарий
04.11.2020 09:30 Ответить
А что делали мирные жители когда азербайджанских мирных жителей выгоняли
показать весь комментарий
04.11.2020 09:37 Ответить
Ага , надо обязательно приравнять ОБЕ стороны друг к другу и призвать не есть мальчиков в трусиках . Это вредно для здоровья .
показать весь комментарий
04.11.2020 13:27 Ответить
 
 