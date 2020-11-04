Война в Нагорном Карабахе: Около 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Неоднократные призывы к Армении и Азербайджану избегать гибели мирных жителей и ущерба гражданской инфраструктуре остались без внимания.
Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Вместо этого разрушаются дома, улицы превращены в руины, а люди вынуждены искать убежища в подвалах, – заявила она. – Подобные атаки должны прекратиться, а виновные в их осуществлении или отдаче приказов должны быть привлечены к ответственности".
Ссылаясь на данные, полученные от обеих сторон конфликта, Бачелет заявила, что около 40 тысяч граждан Азербайджана были вынуждены временно покинуть свои дома из-за последних боевых действий. В то же время около 90 тысяч этнических армян покинули Нагорный Карабах и в настоящее время находятся в Армении.
Бачелет повторила призыв к Азербайджану и Армении прекратить атаки на города, школы и больницы в горном анклаве.
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Все просто и все будут живы...
лугандона и Крыма тоже касается.
Там взору экипажа «Антилопы» представилась странная картина. С площади, по направлению к шоссе, согнувшись, бежал человек с белым гусем под мышкой. Левой рукой он придерживал на голове твердую соломенную шляпу. За ним с криком бежала большая толпа. Убегавший часто оглядывался назад, и на его благообразном актерском лице можно было разглядеть выражение ужаса.
- Паниковский бежит! - закричал Балаганов.
Это она про Физули, Джебраил и Агдам??? Неужели гугл карты посмотрела и ужаснулась, что этих городов больше нет, там одни фундаменты???.... 30 лет как их больше нет... Источник: https://censor.net/ru/n3228931
Алиеву всё пох. Он кайфует.
Розумні люди розуміють причинно-логічні зв'язки.Загинули-покинули не тому що Алієв напав на Карабах ,а тому що Вірменія окупувала частину Азербайджану.
Формалізація військової поразки Вірменії -вже лише питання часу.....
согласно армянским источникам, азербайджанские военные вышли на расстояние трех километров от города Шуша. Собственно говоря, кроме самого населенного пункта, который имеет для азербайджанцев важное значение, чисто с военной точки зрения важно другое.Через этот город проходит автомобильная дорога от города Лачин и соответственно, «Лачинского коридора», связывающего оккупационную группировку и центр Карабаха Ханкенди с Арменией. Мы уже ожидали что до конца дня эта дорога будет перерезана, но этого не произошло и отсюда следует вывод о том, что не делается это намеренно.
https://defence-line.org/2020/11/azerbajdzhan-v-shage-ot-reshitelnogo-pereloma/
пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов подтвердил, что существует программа, согласно которой их вооруженные силы без риска для жизни армянских военнослужащих принимают тех в плен. Всем армянским военным, которых силой или обманом пригнали на войну, даны гарантии жизни и безопасности и потому такие военные охотно сдаются в плен, а не дезертируют в свой тыл, где активно действуют специальные команды, которые вылавливают дезертиров.
Трохи не вистачає для балансу...
Уверен, что из-за засилья в небе Карабаха неистребимых турецких безпилотников, в Генштабе РФ сейчас активно занимаются поиском экстренных мер противодействия этой неожиданной угрозе. Вариантом выхода из сложившейся ситуации, который придёт в их головы, может стать решение о возврате к применению кавалерийских войск на поле боя и вьючных животных в задачах военной логистики. Ведь, как любят говорить на Московщине: "Клин клином вишибают", а на неожиданную и хитрую угрозу всегда найдётся ответ "с винтом". Кроме того, русские военные традиции изобилуют славными примерами использования подобной тактики ещё со времён Второй Мировой Войны.Поэтому, внезапная и дерзкая атака кавалерийского эскадрона может реально застать врасплох и сильно озадачить операторов барражирующего азербайджанского безпилотника. При этом, не исключено возникновение проблем в системах наведения высокоточных управляемых боеприпасов, поскольку их алгоритмы распознавания образов могут оказаться не оптимизированы для работы с подобными целями. Эффективность применения тепловизоров в этом случае также будет снижена, поскольку ИК метка у скачущего всадника, предположительно, несколько меньше, чем у работающего двигателя автомобиля, а тем более танка или БМП. Нельзя недооценивать и психологический фактор: внезапный прилив ярких позитивных эмоций у операторов ударного безпилотника неизбежно окажет деморализующий эффект и заметно осложнит им процесс своевременной идентификации мишеней для дальнейшего прицеливания.Становится вероятным и появление новых, нетрадиционных форм ведения боевых действий силами специальных операций ГРУ ГШ РФ. Так, например, замаскированный в табуне пасущихся горных козлов отряд росийских вагнеровцев способен коварно просочиться в тыл наступающих азербайджанских войск, провести там дерзкую атаку и сорвать тщательно спланированную операцию по деоккупации Ханкенди.В случае же нанесения по таким целям артиллерийского удара, росия совместно с Международным фондом защиты животных, подаст многомиллиардный иск в суд против Азербайджана и тем самым спровоцирует крах его экономики.Всё это в совокупности обеспечит наступающим армянским войскам определённый выигрыш во времени, который может стать решающим фактором успеха крупной контратаки, что даст возможность переломить ход войны и отбросить азербайджанцев на их первоначальные позиции.Гибридную хитрость кремлёвских генералов и дипломатов нельзя недооценивать ни в коем случае!
Украина оказалась на пороге крупного скандала с Азербайджаном из-за негласного решения президента Владимира Зеленского приостановить выполнение контракта «Укрспецэкспорта» с Азербайджаном по поставкам комплектующих для радиолокационных станций П-18.