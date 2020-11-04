Во Львовский горсовет проходят "Европейская Солидарность", "Самопомич", "Свобода", "Голос" и "Варта"
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Львовская городская территориальная избирательная комиссия обнародовала результаты местных выборов в горсовет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на протокол, в городской совет восьмого созыва проходят пять партий: "Европейская Солидарность" (26 депутатов), "Самопомич" (17), "Голос" (8), "Варта" (7), "Свобода" (6).
Всего в горсовете будет 64 депутата.
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+23 Myko
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+22 Алексей Достоевский
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Пожалуйста, подождите...
А остальные малоросы будут голосовать за пэзэжэ,за майбах и прочую херомантию...
Безпартиные : 2580 .
Потом - "Слуги" : 1280,
а третья "Батьківщина" : 960 .
У "ЗаМайбаха" : 870 ...
ЖОПа : 710 .
"ПЄС" : 529 ...
Голос-истые , всюду обявившие про свои успехи взяли пока аж 43 мандата .
А по городкам (менее 10 тысяч) , посёлкам и сёлам результаты пока такие :
Беспартийные : 2457
"Батьківщина" : 34
"Аграрная" : 18
"ПЭС" : 15
"Свобода" : 9
"Народный Рух" : 8
Ляшко : 7
Мураев : 5
Даже "Правый сектор" взял 2 мандата , столько же и ЖОПа : 2 ...
А вот про "Голоса" жители сёл , посёлков и мистечек знать не знают .. "Слуг" наверное знают , но хер явно положили -- как и с "Голосом" : пока нуль депутатов выбрали !
Смысл -- если пока оне кандидаты клянуться в верности и просят поддержку , а потом ложаться под рыгов , как было в Запорожье ?
А вот в Сумах выиграли как мера , так и по депутатам . Кстати в Ужгороде - похожие результаты .
Кстати , именно показатели по маленьким городам и районам , да и сёлам тоже -- это индикатор того , кто есть партия , а кто олигархический временный проект под денежные потоки . Большие города это всегда зомбоящик ... где каналы все принадлежать олигархам и топят за свои олигархические проекты .
Ещё тут сыграл фактор позиции по скупке земли иностранными банками !
В Ужгородский горсовет прошли 6 партий: "ОПЗЖ" обошла "ЄС"
ВО "Батькивщина" (4244 голосов , 12,56%);
"Слуга народа" (3894 голосов, 11,52%);
"Родное Закарпатье" (2814 голосов, 8,33%);
"Оппозиционная платформа - За жизнь" (2784 голосов, 8,24%);
"Европейская солидарность" (2722, 8,05%);
"Партия твоего города" (2524 голосов, 7,47%).
Нет никаких "много" у "Слуг" -- в радах до 10 тысяч у них аж 1 депутат пока . А "Батькивщины" аж 34 и это тоже не много , бо "беспартиных" аж 2457 ...
Ну а насчёт "выигрыша" ЕС в больших городах ?! Шансов на своего мэра в областных центрах пока нет ниодного где больше 40% , а в тех же Сумах , повторяю кандидат от "Батькивщины" 44.2% получил, и второй тур с кандидатом от ЕС , у которого 14.7% , т.е. в 3 раза меньше . У Синютки больше всего шансов из всех "победителй" от ЕС ... но и это аж 31% против 39.96% у Садового ... А ещё почти 10% у Кошулинского , что делает выигрыш Синютки лишь теоритическим , бо "Свободе" ближе "Самопомоч" и Садовий , чем ББП .
ПыСы и за Шария не голосонули . совсем с ума сошли
Андрій Москаленко (заступник міського голови Львова з питань розвитку)\Молодий,енергійний "Гебельс"...
обіцяв людям Макдональдс, який збудувати на Сихові неможливо(Приватна іноземна фірма має певні власні критерії запуску Макдональдса,які на Сихові поки що реалізувати неможливо).Народне Толк-Шоу - дивіться повний випуск тут https://www.youtube.com/watch?v=JK-KOo9DO1E
а тим часом .....з 1.11.2020 ціна на ГАЗ для населення ...8.83..гр\куб + 1.44 гр\куб доставка = 10.27... Українці Ви перемогли ..Себе ... голосуйте далі за представників БАНДИ сіоністів злодійського племені .. " слуг .." ЄС - вальцмана-порошенка , Голос , Платформу громад ..і таких ПРОЕКТІВ у них щоби ОБДУРИТИ і ОБІКРАСТИ більше 300 ... .. тих хто намагається Побудувати СОЦІАЛЬНУ правову Державу Ви під-ноги ..цькуєте .. що це з Вами .. Розум де ? ..до-поки Ви цих ЗЛОДІЇВ -УБЛЮДКІВ НЕ викините з влади .. Ви Ваші Діти і Онуки НЕмають НІЯКИХ шансів на Життя... СМЕРТНІСТЬ вдвічі перевищує народжуваність .. ...так і НАМОРДНИК Вам ..щоби НЕбухтіли ... ... МАТИ таку Землю , Ресурси ..і ВСЕ про....П"ЄМОНД .. жах .. ГАНЬБА
Євген Бойко (директор департаменту "Адміністрація міського голови")
Парасковія Дворянин-скандалістка-депутатка Львівської облради від СамопомочіНагадаємо, Парасковія Дворянин була директором з інформаційних проектів ПрАТ "ТРК Люкс"(радіостанція жінки Садового). На місцевих виборах у 2015 році, згідно з виборчим списком політичної партії "Об'єднання "Самопоміч", була першим номером до Львівської обласної ради.
19 листопада 2015 року на першій сесії депутати обрали її першим заступником голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, а вже 5 квітня на позачерговій сесії депутати Львівської облради визнали її роботу незадовільною та достроково припинила її повноваженняПонеділок, 3 лютого 2020, Верховний Суд підтвердив законність звільнення з посади першої заступниці голови Львівської облради Парасковії Дворянин.==================7 "заслужених" депутатів з минулого ,коли Самопоміч була при кориті...==================1 Довжик В.В.2. Динік О.В.3. Федишин Р.С.("шувар") 5. Шевців А.В.6. Хомчин Ю.В.7. Василишин О.М.8. Мельник Ю.М.==================================== = випадкові ,поки що не "оброблені" "Бандою Садового" ...... ========================1)Гнат Герич (завідувач відділення Першої хірургії Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги),2)Виконавчий директор і ведучий ефіру «Львівської хвилі» Володимир (Влодко) Лучишин3)Андрій Закалюк - історик, директор ліцею "Львівський", на попередній посаді керував реформуванням львівської школи-інтернату №2 5)КОЛЕСНИК ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧРЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ ОСАННА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА ЛЬВОВА
Про це повідомляє UA: Львів.
Дебати між кандидатами на посаду голови Львівської ОТГ Андрієм Садовим та Олегом Синюткою, якщо вони погодяться взяти у них участь, відбудуться у прямому ефірі на телеканалі UA: Львів 18 листопада, початок трансляції - о 19:25 год.
За словами продюсерки Суспільного Львів Ірини Сандуляк, формат токшоу "Виборчий округ. Дебати" передбачає вступні виступи кандидатів, запитання та дискусію між ними, відповіді на запитання авторитетних у Львові осіб та підсумкові виступи кандидатів.
Натомість журналісти телеканалу виконуватимуть лише роль модераторів
Один від претендентів на крісло мера наголошував, що він уже готовий керувати Львовом, що він його буде змінювати. Це із великою пересторогою сприйняли львів'яни, бо звикли до свого міста, не піддались на казкові мрії, де він тепер?
Небезпека і в порошенківській "ЄС", бо за патріотичними лозунгами від олігарха, красивими словами, надією, сутність у їх справах в парламенті - голосування за продаж землі, підтримка олігархічних проектів Зе-команди, а ще кілька років тому і "війни" з львів'янами(блокування порошенківською владою вивозу сміття). Байдуже, що вони там в Києві та всій країні ********* за переділ мільярдів, тут вони виглядають такими гарними і пухнастими, милими і добрими вірянами християнами. Але і в цій фракції, думаю, є адекватні львів'яни, які може і послужать громаді.
Надія на "Самопоміч" та самого Садового А., який не здається ніякій владі, будує, маневрує, помиляється, виправляє, але служить громаді.
Самопомич 17
Голос 8
Варта 7
Cвобода 6
Для коалиции нужно 33 депутата. Если ЕС не объединяется с Голосом или Вартой - вместо победы окажется в оппозиции. К тому же при таком малом перевесе коалиции необходимо каждый раз обеспечивать 100% явку депутатов, иначе всего 1 "за" может не хватить для принятия нужных партии решений.
а тим часом .....з 1.11.2020 ціна на ГАЗ для населення ...8.83..гр\куб + 1.44 гр\куб доставка = 10.27... Українці Ви перемогли ..Себе ... голосуйте далі за представників БАНДИ сіоністів злодійського племені .. " слуг .." ЄС - вальцмана-порошенка , Голос , Платформу громад ..і таких ПРОЕКТІВ у них щоби ОБДУРИТИ і ОБІКРАСТИ більше 300 ... .. тих хто намагається Побудувати СОЦІАЛЬНУ правову Державу Ви під-ноги ..цькуєте .. що це з Вами .. Розум де ? ..до-поки Ви цих ЗЛОДІЇВ -УБЛЮДКІВ НЕ викините з влади .. Ви Ваші Діти і Онуки НЕмають НІЯКИХ шансів на Життя... СМЕРТНІСТЬ вдвічі перевищує народжуваність .. ...так і НАМОРДНИК Вам ..щоби НЕбухтіли ... ... МАТИ таку Землю , Ресурси ..і ВСЕ про....П"ЄМОНД .. жах .. ГАНЬБА