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Глобальную морскую систему связи планируют построить на острове Змеиный до конца 2022 года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глобальную морскую систему связи планируют построить на острове Змеиный до конца 2022 года

Государственное предприятие "Морская поисково-спасательная служба" объявило тендер на строительство глобальной морской системы связи для обеспечения безопасности мореплавания.

Об этом стало известно из системы публичных закупок Prozorro, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Береговую радиостанцию ​​планируют построить в селе Белое на острове Змеиный, что в Одесской области. Ожидаемая стоимость работ составляет 68 265 872 гривни.

Аукцион должен состояться 19 ноября 2020 года. Срок выполнения работ, указанный в тендере, - 31 декабря 2022 года.

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Издание отмечает, что Морская поисково-спасательная служба объявила еще четыре тендера на проведение различных работ, касающихся строительства береговой радиостанции. Их общая стоимость составляет 2 128 666 гривен.

Еще один тендер объявлен предприятием на острове Змеиный - услуги по анализу геотехнической подоплеки почвы. Их стоимость составляет 28 300 гривен.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Та куда нам до ваших мокшанских пердовых технологий.
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04.11.2020 06:20
+3
Больше проектов хороших и разных!
Из дырыщи в бюджете можно построить даже замок из "хрювсталя".
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04.11.2020 04:48
+3
Глобальную морскую систему связи планируют построить на острове Змеиный до конца 2022 года - Цензор.НЕТ 3500 Глобальную морскую систему связи планируют построить на острове Змеиный до конца 2022 года - Цензор.НЕТ 2685
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04.11.2020 07:11
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це шо, намечается станция далекого обнаружения с пусковыми установками... Давно бы так.Да и дружественный нэви флот из средмземки встречать с почестями.
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04.11.2020 02:10 Ответить
не з нашим щастям Глобальную морскую систему связи планируют построить на острове Змеиный до конца 2022 года - Цензор.НЕТ 8003 на даний момент
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04.11.2020 05:34 Ответить
Больше проектов хороших и разных!
Из дырыщи в бюджете можно построить даже замок из "хрювсталя".
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04.11.2020 04:48 Ответить
А что, уже сигнальщиков с флажками не хватает?
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04.11.2020 05:55 Ответить
Та куда нам до ваших мокшанских пердовых технологий.
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04.11.2020 06:20 Ответить
Не так уж долго ждать.
А там или падишах помрёт, или Ишак сдохнет.
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04.11.2020 06:23 Ответить
Глобальную морскую систему связи планируют построить на острове Змеиный до конца 2022 года - Цензор.НЕТ 3500 Глобальную морскую систему связи планируют построить на острове Змеиный до конца 2022 года - Цензор.НЕТ 2685
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04.11.2020 07:11 Ответить
антену поставити, мобыльнік херово ловить, спорім? тендер почитайте
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04.11.2020 07:43 Ответить
на скале Змеиный Глобальную морскую систему связи планируют построить на острове Змеиный до конца 2022 года - Цензор.НЕТ 2578
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04.11.2020 07:45 Ответить
Да там ж/к элитный построить можно, вместо села... 700 на 400 хватит
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04.11.2020 08:21 Ответить
"велике будівництво" від Вовія Сцикливого, не має меж... Готовий стверджувати, що острів Зміїний- це найкраща резиденція для главЗе!біла, бажано з пожиттєвою охороною... Глобальну морську систему зв'язку планують побудувати на острові Зміїний до кінця 2022 року - Цензор.НЕТ 4575
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04.11.2020 10:15 Ответить
 
 