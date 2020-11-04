Выборы в США: Трамп обгоняет Байдена во Флориде - одном из самых важных из "колеблющихся штатов"
Действующий президент Дональд Трамп обгоняет своего соперника - кандидата от Демократической партии Джо Байдена в штате Флорида, который считается одним из самых важных из "колеблющихся штатов". Там на кону 29 голосов выборщиков.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, по данным Reuters, согласно подсчету 94% голосов, Трамп набирает 51,2% голосов, а Байден – 47,7%.
В штабе Трампа заранее начали праздновать победу. Как написал Сенатор-республиканец Рикк Скотт от штата Флорида в Twitter, "Трамп победил".
Напомним, в США завершилось голосование на участках в ряде штатов.
Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.
Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.
29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.
В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.
В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.
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По числу голосов разница счёта идёт на миллионы, по числу выборщиков - минимум 14.
Байден готовиться к выступлению.
бегом учить матчасть!
Матчасть уже давно изучил чего и тебе советую.
Смотри сколько голосов выборщиков делегирует каждый штат
https://www.foxnews.com/elections/2020/general-results
136 больше чем 205???
твоя мысль ниже понятна, но ты ее не смог правильно высказать из-за попыток отрицать реальность
Увянь.
ты - косноязычный болван, который отказывается воспринимать реальность
В США так є і було ЗАВЖДИ.
Тому великий АНАЛітег іди далі колупай свій анал, може що корисне знайдеш)
и тогда, когда была новость - отрыв был около 100
послушай, ну это же у тебя просто детский сад какой-то!
ты упорно отказываешься принимать реальность
может, тебе галоперидол принимать?
А взагалі ти повний бовдур.
То що має ключове значення?
все произошло именно так, как и ожидалось умными людьми (не тобой, лошара!)
Байден - выиграл, Трамп - лососнул тунца (и ты вместе с ним)
после чего Трамп, понимая, что у него горит жопа, жалко визжит, останавливает подсчет и подает в суды...
ничего у него не выйдет
но это истерика проигравшего
сначала его вынесут из Белого Дома
а потом он присядет в тюрьму за неуплату налогов и долг твоему сцарю ***** в размере под 1 млрд. долларов
ну а ты, козломордый, в очередноц раз получишь биоматериал в твой рот и внутренности
ну да тебе ж не привыкать
это я к тому, что выборщики голосуют, бывает, не так, как их избиратели
такое было уже минимум трижды
сам же помнишь, что было Трамп/Клинтон?
а Буш-мл., избранный через суд?
https://censor.net/ru/news/3228936/vybory_v_ssha_bayiden_uhodit_v_otryv_ot_trampa_nabiraya_205_golosov_vyborschikov_protiv_136
Байдену достаточно набрать еще 65 голосов - и все
учись правильно высказывать твою т.зр.
4 года спал?
выбор второй раз подряд популиста с диктаторскими замашками Трампа - это конец американской демократии
не потому что Трамп ее доразвалит (хотя и это тоже), а потому что американский избиратель оказывается неспособен делать ответственный выбор
но здесь речь идет о Комитете выборщиков
не сейчас, так годиков через 10
Запаса прочности США, хватит минимум лет 50, это при неблагоприятных условиях.