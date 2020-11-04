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Выборы в США: Трамп обгоняет Байдена во Флориде - одном из самых важных из "колеблющихся штатов"

Выборы в США: Трамп обгоняет Байдена во Флориде - одном из самых важных из

Действующий президент Дональд Трамп обгоняет своего соперника - кандидата от Демократической партии Джо Байдена в штате Флорида, который считается одним из самых важных из "колеблющихся штатов". Там на кону 29 голосов выборщиков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, по данным Reuters, согласно подсчету 94% голосов, Трамп набирает 51,2% голосов, а Байден – 47,7%.

В штабе Трампа заранее начали праздновать победу. Как написал Сенатор-республиканец Рикк Скотт от штата Флорида в Twitter, "Трамп победил".

Напомним, в США завершилось голосование на участках в ряде штатов. 

Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Признаков иностранного вмешательства в выборы президента США не обнаружено, - министр внутренней безопасности Вольф

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

выборы (24722) США (26401) Трамп Дональд (5083)


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Топ комментарии
+5
Трамп- перший президент США про котрого росіяни з любов'ю кажуть ;Наш Трамп!; і моляться про його перемогу.
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04.11.2020 07:31
+3
Ещё не все бутылки заняты.
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04.11.2020 07:20
+2
можно подумать, зеленое чмо начнет при байдене стрелять в ватников...
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04.11.2020 07:36
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русские хакеры - не спать !
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04.11.2020 07:16 Ответить
Ещё не все бутылки заняты.
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04.11.2020 07:20 Ответить
Латиносы любят Трампа? Видно недостаточно он их унижает.
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04.11.2020 07:18 Ответить
Трамп уже выиграл выборы, а тут вспомнили про Флориду.
По числу голосов разница счёта идёт на миллионы, по числу выборщиков - минимум 14.
Байден готовиться к выступлению.
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04.11.2020 07:22 Ответить
Что-то голубых квадратиков на карте маловато для "большого отрыва"
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04.11.2020 07:30 Ответить
Даже если, Байден выиграет Флориду, Трами останется.
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04.11.2020 07:27 Ответить
ты перепутал голоса избирателей и голоса Комитета выборщиков
бегом учить матчасть!
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04.11.2020 07:55 Ответить
Я удалил поскольку это данные только ФоксНьюс. а они среди всех самые пессимичные для Байдена.

Матчасть уже давно изучил чего и тебе советую.
Смотри сколько голосов выборщиков делегирует каждый штат
https://www.foxnews.com/elections/2020/general-results
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04.11.2020 08:04 Ответить
непредсказуемо, как именно проголосуют выборщики
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04.11.2020 08:11 Ответить
https://censor.net/ru/news/3228936/vybory_v_ssha_bayiden_uhodit_v_otryv_ot_trampa_nabiraya_205_golosov_vyborschikov_protiv_136
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04.11.2020 08:14 Ответить
Это не отрыв
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04.11.2020 08:32 Ответить
у тебя с математикой проблемы?
136 больше чем 205???
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04.11.2020 08:37 Ответить
У меня нет проблём с математикой, зато у тебя есть проблемы со знаниями и логикой.
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04.11.2020 08:40 Ответить
у тебя реальные проблемы и с математикой, и с адекватностью, и со способностью высказывать твои мысли
твоя мысль ниже понятна, но ты ее не смог правильно высказать из-за попыток отрицать реальность
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04.11.2020 08:46 Ответить
Я не собираюсь и не собирался расписывать все нюансы для Дилетантов, при той информации, которая была на тот момент, НИКАКОГО отрыва не было, с учетом ключевых штатов.
Увянь.
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04.11.2020 08:56 Ответить
отрыв был на примерно 100, и это факт

ты - косноязычный болван, который отказывается воспринимать реальность
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04.11.2020 10:29 Ответить
При відсутності підрахунку по ключових штатах, ні про який відрив не маже йти мови.
В США так є і було ЗАВЖДИ.
Тому великий АНАЛітег іди далі колупай свій анал, може що корисне знайдеш)
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04.11.2020 10:36 Ответить
считают всегда на конкретный момент времени
и тогда, когда была новость - отрыв был около 100

послушай, ну это же у тебя просто детский сад какой-то!
ты упорно отказываешься принимать реальность
может, тебе галоперидол принимать?
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04.11.2020 10:40 Ответить
На конкретний час, ти рахуєш себе аналітиком (цитату треба?).
А взагалі ти повний бовдур.
То що має ключове значення?
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04.11.2020 10:46 Ответить
да, я - аналитик, а ты - кретин

Вибори в США: Трамп випереджає Байдена у Флориді - одному з найважливіших зі "штатів, які вагаються" - Цензор.НЕТ 2945
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06.11.2020 08:53 Ответить
До речі, на ДАНИЙ момент часу Байден випереджає Трампа, але виграв Трамп.
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04.11.2020 10:48 Ответить
нет, кретин, учи матчасть

все произошло именно так, как и ожидалось умными людьми (не тобой, лошара!)

Байден - выиграл, Трамп - лососнул тунца (и ты вместе с ним)

Вибори в США: Трамп випереджає Байдена у Флориді - одному з найважливіших зі "штатів, які вагаються" - Цензор.НЕТ 7577

после чего Трамп, понимая, что у него горит жопа, жалко визжит, останавливает подсчет и подает в суды...
ничего у него не выйдет
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06.11.2020 08:52 Ответить
твой трамп, понимая, что проигрывает, остановил подсчет и подает в суды
но это истерика проигравшего

сначала его вынесут из Белого Дома
а потом он присядет в тюрьму за неуплату налогов и долг твоему сцарю ***** в размере под 1 млрд. долларов

ну а ты, козломордый, в очередноц раз получишь биоматериал в твой рот и внутренности
ну да тебе ж не привыкать
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06.11.2020 08:55 Ответить
разжевываю
это я к тому, что выборщики голосуют, бывает, не так, как их избиратели
такое было уже минимум трижды
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04.11.2020 07:56 Ответить
Сам подтверждаешь что такое случается очень редко.
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04.11.2020 08:06 Ответить
редко, но случается
сам же помнишь, что было Трамп/Клинтон?
а Буш-мл., избранный через суд?
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04.11.2020 08:10 Ответить
Байден уходит в отрыв от Трампа, набирая 205 голосов выборщиков против 136

https://censor.net/ru/news/3228936/vybory_v_ssha_bayiden_uhodit_v_otryv_ot_trampa_nabiraya_205_golosov_vyborschikov_protiv_136
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04.11.2020 08:15 Ответить
Еще раз, это не отрыв ибо нет ключевых штатов с максимальным кол-вом выборщиков.
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04.11.2020 08:33 Ответить
нет, это таки отрыв
Байдену достаточно набрать еще 65 голосов - и все
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04.11.2020 08:36 Ответить
В очередной раз разжевываю, это не все. Выборщики еще будут избирать)
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04.11.2020 08:42 Ответить
и тем не менее на данный момент - это отрыв

учись правильно высказывать твою т.зр.
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04.11.2020 08:49 Ответить
Уйло протянуло Лохматое Чмо на царство. Что ж, поздравляю всех. Нам пздец. Украину оно добьет, а Америку разрушит. Спокойной всем ночи на дне.
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04.11.2020 07:30 Ответить
можно подумать, зеленое чмо начнет при байдене стрелять в ватников...
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04.11.2020 07:36 Ответить
Та уже ж не будет Байдена. Спасибо жителям Техаса...
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04.11.2020 08:02 Ответить
Трамп- перший президент США про котрого росіяни з любов'ю кажуть ;Наш Трамп!; і моляться про його перемогу.
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04.11.2020 07:31 Ответить
Ну да, иначе им придется тратиться на достройку северного потока и кацапской агентуры в Украине - типо бигусов, найомов, лещенков, сытников, семенченков, а демократы ее сами финансировали.
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04.11.2020 07:37 Ответить
кацап, иди в твой лаптестан
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04.11.2020 07:52 Ответить
А тебе с этих копеек сколько перепало?
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04.11.2020 08:03 Ответить
по себе не суди
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04.11.2020 08:13 Ответить
Откуда у тебя такие подробности?
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04.11.2020 07:55 Ответить
а ты только что проснулся?
4 года спал?
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04.11.2020 07:57 Ответить
Я не смотрю парашатв.
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04.11.2020 08:08 Ответить
да ты вообще мало что смотришь...
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04.11.2020 08:12 Ответить
нда...
выбор второй раз подряд популиста с диктаторскими замашками Трампа - это конец американской демократии
не потому что Трамп ее доразвалит (хотя и это тоже), а потому что американский избиратель оказывается неспособен делать ответственный выбор
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04.11.2020 07:52 Ответить
))) усьо вам не так ...Виборець не схилив голови перед величчу Гіганта Мислі, Батька української демократії - українці не такі, амеріканці не хочут бачити у керма політичного шантажиста та корупціонера - амеріканці не такі...
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04.11.2020 09:30 Ответить
есть украинцы, а есть кацапы и малоросы
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04.11.2020 10:18 Ответить
И у них есть активисты?
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04.11.2020 07:52 Ответить
активисты у них есть уже очень давно - лет 300 как минимум

но здесь речь идет о Комитете выборщиков
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04.11.2020 07:53 Ответить
Американскую демократию спасет только Майдан и переезд Трампа в Ростов.
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04.11.2020 07:56 Ответить
судя по тому, как оно идет, будет у них и цветной майдан, и, возможно, внутренняя война...
не сейчас, так годиков через 10
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04.11.2020 07:58 Ответить
Ты сегодня на бэквокале?
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04.11.2020 08:08 Ответить
по сути есть что возразить?
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04.11.2020 08:12 Ответить
По сути - бредовые прогнозы, это бредовые прогнозы.
Запаса прочности США, хватит минимум лет 50, это при неблагоприятных условиях.
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04.11.2020 08:38 Ответить
))) "цветной майдан" - це що, у країні запанують нігери, латіноси, азіати...?
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04.11.2020 09:37 Ответить
устроить майдан - это еще не значит победить
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04.11.2020 10:16 Ответить
 
 