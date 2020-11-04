Украинский воин получил осколочное ранение вблизи Новолуганского. За сутки - шесть вражеских обстрелов, - штаб
За прошедшие сутки, 3 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Водяного противник применил ручной противотанковый гранатомет, а на окраине Авдеевки - подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В районе Марьинки враг открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета.
Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенного пункта Гнутово. На этом участке противник применял стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь из автоматического станкового гранатомета российско-оккупационные войска открывали недалеко от населенного пункта Новолуганское.
"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 4 ноября, в полосах ответственности украинских бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.
"Подразделения Объединенных сил, находясь в готовности адекватно реагировать на опасные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским воинами", - сообщили в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
..
===============
Я ЗАПУТАЛСЯ! ПОДСКАЖИТЕ: ЭТО ПРОВОКАЦИЯ И ПЕРЕМИРИЕ СТАБИЛЬНОЕ?
ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ЗЕЛЕСКИЙ ЗАПРЕТИЛ СТРЕЛЯТЬ В ОККУПАНТОВ, ПОКА ОН ПЛАНОМЕРНО РАЗВАЛИВАЕТ СТРАНУ?
===
С таким наридом война на Донбассе будет вечной.
«Гарантия мира: закопать топор войны вместе с врагом».© Станислав Ежи Лец