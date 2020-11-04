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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин получил осколочное ранение вблизи Новолуганского. За сутки - шесть вражеских обстрелов, - штаб

Украинский воин получил осколочное ранение вблизи Новолуганского. За сутки - шесть вражеских обстрелов, - штаб

За прошедшие сутки, 3 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Водяного противник применил ручной противотанковый гранатомет, а на окраине Авдеевки - подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В районе Марьинки враг открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета.

Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенного пункта Гнутово. На этом участке противник применял стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь из автоматического станкового гранатомета российско-оккупационные войска открывали недалеко от населенного пункта Новолуганское.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 4 ноября, в полосах ответственности украинских бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

"Подразделения Объединенных сил, находясь в готовности адекватно реагировать на опасные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским воинами", - сообщили в пресс-центре ОС.

Украинский воин получил осколочное ранение вблизи Новолуганского. За сутки - шесть вражеских обстрелов, - штаб 01

обстрел (26891) ранение (3375) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
Украинский воин получил осколочное ранение вблизи Новолуганского. За сутки - шесть вражеских обстрелов, - штаб

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Я ЗАПУТАЛСЯ! ПОДСКАЖИТЕ: ЭТО ПРОВОКАЦИЯ И ПЕРЕМИРИЕ СТАБИЛЬНОЕ?
ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ЗЕЛЕСКИЙ ЗАПРЕТИЛ СТРЕЛЯТЬ В ОККУПАНТОВ, ПОКА ОН ПЛАНОМЕРНО РАЗВАЛИВАЕТ СТРАНУ?
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04.11.2020 09:30
+9
Вибори пройшли, ***** більше непотрібно підтримувати рейтинг Зеленського.
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04.11.2020 07:29
+8
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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04.11.2020 07:57
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Вибори пройшли, ***** більше непотрібно підтримувати рейтинг Зеленського.
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04.11.2020 07:29 Ответить
Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским воинами", - сообщили в пресс-центре ОС.Также сообщается, что с начала текущих суток, 4 ноября, в полосах ответственности украинских бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере. - то есть осколочное ранение в порядке вещей под контролем? а так в полной мере огня не было поэтому не считается и все ок и наши не будут созывать переговорную комиссию чтоб хотя бы обвинить о ранении?
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04.11.2020 07:32 Ответить
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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04.11.2020 07:57 Ответить
Зелебобіки, ви де? Пострєлівают????
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04.11.2020 08:01 Ответить
Необережне поводження зі зброєю? Чи порушення домовленностей про перемир*я?
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04.11.2020 08:05 Ответить
володенька, ты спишь? ...или как всегда...балдеешь? ....а там уже второй день раненные.. володенька, ау! ....хоть пошевелись...не пугай нас..
Український воїн зазнав осколкового поранення поблизу Новолуганського. За добу - шість ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 2806

..
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04.11.2020 08:18 Ответить
Українські воїни завдяки своєму вищому командування вже не контролюють ситуацію, лише фіксують її. Для контролю ситуації потрібно зпдіювати засоби вогневого ураження у тому числі і на випередження, щоб запобігати втрата і просуванню протвника вперед в тому числі і прокладенням у бік наших позцій ворожих захисних інженерних споруд і мінування, в тому числі і дистанційне територій, в тому числі і за нашими спинами. Як можна контролювати ситуацію, не відкриваючи вогонь!? Чим контролювати?
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04.11.2020 09:03 Ответить
Для недоразвитых Правителей -" вековая тишина".
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04.11.2020 09:18 Ответить
можно сказать ГОРБОВАЯ
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04.11.2020 10:22 Ответить
пиши хоть правильно, - "горбовая".
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04.11.2020 15:30 Ответить
Украинский воин получил осколочное ранение вблизи Новолуганского. За сутки - шесть вражеских обстрелов, - штаб

===============
Я ЗАПУТАЛСЯ! ПОДСКАЖИТЕ: ЭТО ПРОВОКАЦИЯ И ПЕРЕМИРИЕ СТАБИЛЬНОЕ?
ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ЗЕЛЕСКИЙ ЗАПРЕТИЛ СТРЕЛЯТЬ В ОККУПАНТОВ, ПОКА ОН ПЛАНОМЕРНО РАЗВАЛИВАЕТ СТРАНУ?
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04.11.2020 09:30 Ответить
А сколько хорошего Лозинский сделал, ну убил там кого-то, так то такє...
===
С таким наридом война на Донбассе будет вечной.
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04.11.2020 09:59 Ответить
Ще одна жертва зеленого "перемир'я".
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04.11.2020 10:14 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику.
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04.11.2020 10:41 Ответить
Скорейшего и полного выздоровления нашему воину!
«Гарантия мира: закопать топор войны вместе с врагом».© Станислав Ежи Лец
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04.11.2020 11:03 Ответить
 
 