ВОЗ сообщила о рекордном числе COVID-19 за неделю: только в Европе заболеваемость выросла на 22%, а летальность на 46%

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю выросло более чем на 3,3 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом во вторник, 3 ноября, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Сообщается, что количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 45 тысяч, что на 9 тысяч больше, чем неделей раньше.

В общем, по состоянию на 1 ноября, в мире было зарегистрировано около 46 млн заразившихся и 1,2 млн летальных исходов.

"Дальнейшее ускорение темпов заболеваемости было особенно заметным в Европейском регионе, из которого пришли сообщения о половине всех новых случаев заболевания в мире - более 1,7 млн, что представляет собой 22-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей. Более того, этот регион информировал также об устойчивом росте числа смертей - 46-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей", - указывает организация.

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Отмечается, что в Северной и Южной Америке с 26 октября по 1 ноября заразились более 999 тыс. человек, а общее число инфицированных превысило 20 млн. За семь дней зарегистрированы более 17 тыс. смертей, на 1 ноября общее число летальных исходов составило более 639 тыс.

В Европе число заразившихся выросло более чем на 1,7 млн. до более 11 млн. За неделю умерли более 17 тыс. человек, а общее число умерших превысило 285 тыс.

В регионе Юго-Восточной Азии за неделю заразились более 381 тыс. человек, и их общее число превысило 9 млн. Количество умерших превысило 144 тыс., что на 4,6 тыс. больше, чем неделей раньше.

В США число заразившихся увеличилось за неделю почти на 549 тыс., в Индии - более чем 319 тыс., в Бразилии - более чем на 163 тыс.

Напомним, единственным однозначным способом подтвердить диагноз COVID-19 является лабораторный тест. Об этом заявила глава группы ВОЗ по обеспечению готовности и реагирования на грипп Энн Моэн.