ВОЗ сообщила о рекордном числе COVID-19 за неделю: только в Европе заболеваемость выросла на 22%, а летальность на 46%
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю выросло более чем на 3,3 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом во вторник, 3 ноября, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Сообщается, что количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 45 тысяч, что на 9 тысяч больше, чем неделей раньше.
В общем, по состоянию на 1 ноября, в мире было зарегистрировано около 46 млн заразившихся и 1,2 млн летальных исходов.
"Дальнейшее ускорение темпов заболеваемости было особенно заметным в Европейском регионе, из которого пришли сообщения о половине всех новых случаев заболевания в мире - более 1,7 млн, что представляет собой 22-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей. Более того, этот регион информировал также об устойчивом росте числа смертей - 46-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей", - указывает организация.
Отмечается, что в Северной и Южной Америке с 26 октября по 1 ноября заразились более 999 тыс. человек, а общее число инфицированных превысило 20 млн. За семь дней зарегистрированы более 17 тыс. смертей, на 1 ноября общее число летальных исходов составило более 639 тыс.
В Европе число заразившихся выросло более чем на 1,7 млн. до более 11 млн. За неделю умерли более 17 тыс. человек, а общее число умерших превысило 285 тыс.
В регионе Юго-Восточной Азии за неделю заразились более 381 тыс. человек, и их общее число превысило 9 млн. Количество умерших превысило 144 тыс., что на 4,6 тыс. больше, чем неделей раньше.
В США число заразившихся увеличилось за неделю почти на 549 тыс., в Индии - более чем 319 тыс., в Бразилии - более чем на 163 тыс.
Напомним, единственным однозначным способом подтвердить диагноз COVID-19 является лабораторный тест. Об этом заявила глава группы ВОЗ по обеспечению готовности и реагирования на грипп Энн Моэн.
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Учись подавать свою информацию не оскорбляя людей.
Не все такие умные и образованные как ты, не у всех есть медицинское образование как у тебя, и по тому они прислушиваются к рекомендациям врачей.
Короче, скажу твоими словами, иди в бан БАРАНИ
Но не спорю с фактом что коронавирус и информационная волна есть элементом гибридной войны.
И знаю, что это чмо - погонщик верблюдов без медицинского образования, кумир быдла, поставленное паРашкой и Китаем - тоже элемент гибридной войны.
Если бы следил, то знал бы что японцы провели опыты для проверки степени полезности различного рода масок и респираторов, в процессе которых выяснили что простая медицинская или тканевая маска надетая на одном здоровом человеке уменьшает количество переваемого возбудителя на 40%, а проф. медицинский респиратор на 97%.
А если бы не был лишнехромосомен, то вместо отрицания всех медсредств из-за несоответствия их твоим завышенным ожиданиям, понял бы что каждое из них уменьшает вероятность распространения вируса на какую-то долю. В случае с масками уже конкретную.
Прогрессия распространения Ковид - арифметическая х2 (И это намного лучше чем х3 или х4 которые могли бы быть, если бы медики не научились бороться и лечить ковид).
По общему плану развития заболевания при прогрессии x2 (если медики не откроют ничего совершенно нового), в Украине к концу ноября будет 16 000 больных в день, и тогда медики будут работать на крытых стадионах.
В конце декабря стоит ожидать 16000х2=32000 заболевших в сутки. МОЗ уже сообщил что при самом оптимистичном прогнозе система здравоохранения ляжет при заболеваемости 20000 в сутки.
Т.е., если за 1,5 месяца врачи не научаться еще лучше бороться и еще лучше лечить ковид, будут включены протоколы сортировки, т.е. тяжело больных не будут принимать в больницы. Максимум - могут создать умирательный стадион где им могут колоть обезбаливающую наркоту чтобы они умерли быстрее и безболезненее.