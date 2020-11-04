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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ сообщила о рекордном числе COVID-19 за неделю: только в Европе заболеваемость выросла на 22%, а летальность на 46%

ВОЗ сообщила о рекордном числе COVID-19 за неделю: только в Европе заболеваемость выросла на 22%, а летальность на 46%

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю выросло более чем на 3,3 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом во вторник, 3 ноября, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Сообщается, что количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 45 тысяч, что на 9 тысяч больше, чем неделей раньше.

В общем, по состоянию на 1 ноября, в мире было зарегистрировано около 46 млн заразившихся и 1,2 млн летальных исходов.

"Дальнейшее ускорение темпов заболеваемости было особенно заметным в Европейском регионе, из которого пришли сообщения о половине всех новых случаев заболевания в мире - более 1,7 млн, что представляет собой 22-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей. Более того, этот регион информировал также об устойчивом росте числа смертей - 46-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей", - указывает организация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Симптомы у гриппа и COVID-19 схожие, лабораторный тест - единственный способ подтвердить диагноз, - представитель ВОЗ Моэн

Отмечается, что в Северной и Южной Америке с 26 октября по 1 ноября заразились более 999 тыс. человек, а общее число инфицированных превысило 20 млн. За семь дней зарегистрированы более 17 тыс. смертей, на 1 ноября общее число летальных исходов составило более 639 тыс.

В Европе число заразившихся выросло более чем на 1,7 млн. до более 11 млн. За неделю умерли более 17 тыс. человек, а общее число умерших превысило 285 тыс.

В регионе Юго-Восточной Азии за неделю заразились более 381 тыс. человек, и их общее число превысило 9 млн. Количество умерших превысило 144 тыс., что на 4,6 тыс. больше, чем неделей раньше.

В США число заразившихся увеличилось за неделю почти на 549 тыс., в Индии - более чем 319 тыс., в Бразилии - более чем на 163 тыс.

Напомним, единственным однозначным способом подтвердить диагноз COVID-19 является лабораторный тест. Об этом заявила глава группы ВОЗ по обеспечению готовности и реагирования на грипп Энн Моэн.

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Долбень ты .
Учись подавать свою информацию не оскорбляя людей.
Не все такие умные и образованные как ты, не у всех есть медицинское образование как у тебя, и по тому они прислушиваются к рекомендациям врачей.
Короче, скажу твоими словами, иди в бан БАРАНИ
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04.11.2020 08:13
+1
За почти 9 месяцев "пандемии" можно было нагуглить учебник по инфекционным болезням и историю предыдущих пандемий гриппа. Кто не догадался или не умеет - ну, я не спец разъяснять что-то обладателям лишней хромосомы
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04.11.2020 08:17
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Привет тем баранам, которые еще верят, что намордники, дистанция и тотальная дезинфекция всего и вся защищают от ОРВИ. Казалось бы еще летом должно было дойти, что нет. И не защищало со времен испанского гриппа.
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04.11.2020 08:00 Ответить
Долбень ты .
Учись подавать свою информацию не оскорбляя людей.
Не все такие умные и образованные как ты, не у всех есть медицинское образование как у тебя, и по тому они прислушиваются к рекомендациям врачей.
Короче, скажу твоими словами, иди в бан БАРАНИ
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04.11.2020 08:13 Ответить
За почти 9 месяцев "пандемии" можно было нагуглить учебник по инфекционным болезням и историю предыдущих пандемий гриппа. Кто не догадался или не умеет - ну, я не спец разъяснять что-то обладателям лишней хромосомы
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04.11.2020 08:17 Ответить
Чукча, намордники защищают от инфекции...

Но не спорю с фактом что коронавирус и информационная волна есть элементом гибридной войны.

И знаю, что это чмо - погонщик верблюдов без медицинского образования, кумир быдла, поставленное паРашкой и Китаем - тоже элемент гибридной войны.

ВООЗ повідомила про рекордну кількість випадків COVID-19 за тиждень: лише в Європі захворюваність зросла на 22%, а летальність на 46% - Цензор.НЕТ 102
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04.11.2020 08:26 Ответить
Вот я и говорю, что мы скатились даже не в средневековье, а в эпоху симпатической магии. Только вместо оберега - намордник. С тем же эффектом, хотя казалось бы провал Испании, Израиля и Бельгии должен был поставить точку в этом вопросе
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04.11.2020 08:32 Ответить
Я вижу что ты не спец разъяснять что-то обладателям лишней хромосомы, потому что за новостями науки ты не следишь и сам себе разъяснить ты ничего не способен.
Если бы следил, то знал бы что японцы провели опыты для проверки степени полезности различного рода масок и респираторов, в процессе которых выяснили что простая медицинская или тканевая маска надетая на одном здоровом человеке уменьшает количество переваемого возбудителя на 40%, а проф. медицинский респиратор на 97%.
А если бы не был лишнехромосомен, то вместо отрицания всех медсредств из-за несоответствия их твоим завышенным ожиданиям, понял бы что каждое из них уменьшает вероятность распространения вируса на какую-то долю. В случае с масками уже конкретную.
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04.11.2020 10:10 Ответить
Заболеваемость выросла на 22% а смертность на 46%.. А как рассказывали.., что мол мы "научились бороться и лечить ковид" за прошедшие 9 -10 месяцев.. Не сходится что то.Или все сказанное " туфта", или вирус "обиделся" за такое пренебрежительное к нему отношение.. А может и то и то вместе взятое. ( Получите и распишитесь, как раньше говорили).
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04.11.2020 09:18 Ответить
Правду говорили, и все сходится. Просто есть люди которые в 5 классе алгебру учили, а есть люди которые в 5 классе в туалете дрочили. Первые умеют просчитывать графики и способны понять логику распространения заболевания. Вторые не способны. Поэтому вместо того чтобы пытаться что-либо объяснить мракобесам я говорю так: Или открывайте алгебру и учите то что не доучили, или молча слушайте образованных людей которые знают свое дело и работают.
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04.11.2020 10:14 Ответить
Хотя... ладно... снизойду разок до мракобеса...
Прогрессия распространения Ковид - арифметическая х2 (И это намного лучше чем х3 или х4 которые могли бы быть, если бы медики не научились бороться и лечить ковид).
По общему плану развития заболевания при прогрессии x2 (если медики не откроют ничего совершенно нового), в Украине к концу ноября будет 16 000 больных в день, и тогда медики будут работать на крытых стадионах.
В конце декабря стоит ожидать 16000х2=32000 заболевших в сутки. МОЗ уже сообщил что при самом оптимистичном прогнозе система здравоохранения ляжет при заболеваемости 20000 в сутки.
Т.е., если за 1,5 месяца врачи не научаться еще лучше бороться и еще лучше лечить ковид, будут включены протоколы сортировки, т.е. тяжело больных не будут принимать в больницы. Максимум - могут создать умирательный стадион где им могут колоть обезбаливающую наркоту чтобы они умерли быстрее и безболезненее.
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04.11.2020 10:25 Ответить
Поэтому закрой варешку и перестань жаловаться на людей которые делают за тебя грязную и тяжелую работу по лечению сограждан пока ты и пальцем не шевелишься, а если верующий - молись чтобы за 1,5 месяца врачи научились бороться с ковидом еще лучше и лечить ковид еще лучше.
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04.11.2020 10:27 Ответить
Ну ты точно дебил однако, хотя изображаешь умного ну а то что хамло, то это к родителям претензии. Вместе с твоей разинутой" варешкой" и никому не нужного "снизойду".. Самомнение как у кучи дер-а... ( ну это что бы понятнее в стиле " математика") Так что гуляй Вася.. ГУЛЯЙ !!! А то тебя так прорвала.. что удержа нет.
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04.11.2020 10:34 Ответить
Поздравляю. Ты в очередной раз подтвердил что объяснять что-либо умственно неполноценным бесполезно. Мало того что думать своей головой ты не способен, так еще и на правду о себе обижаешься.
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04.11.2020 10:37 Ответить
 
 