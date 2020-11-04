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Новости Конституционный кризис
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Зеленский не мог не знать о подготовке КС скандального решения, а его инициатива о роспуске суда может быть основанием для импичмента, - Богдан

Зеленский не мог не знать о подготовке КС скандального решения, а его инициатива о роспуске суда может быть основанием для импичмента, - Богдан

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что окружение президента Владимира Зеленского знало о подготовке решения Конституционного суда по антикоррупционным положениям. Он утверждает, что его должны были предупредить об этом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации УП "Андрей Богдан: Они ищут, где был системный сбой на выборах. Ребята, системный сбой – это вы"

"Президент же заявляет, что это диверсия против Украины, да? Так диверсия против Украины – это преступление. То есть у тебя есть спецслужбы, которые точно тебя информировали, что готовится такое преступление. Какая твоя была реакция? Никакой. Какая работа проводилась? Никакой.

Это же уголовная статья, если ты знаешь о подготовке преступления и не реагируешь. Правильно? То есть надо реагировать, в то время, когда ты довел до того, что молчишь и делаешь вид, что все нормально, и таким образом даешь сигнал, что ты не против. Публично даже".

Богдан утверждает, что о подготовке соответствующего решения должен был знать представитель президента в КС Федор Вениславский.

"Он не мог не знать. Это его работа, он не мог не предупредить об угрозе", – говорит экс-глава Офиса президента.

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Кроме того, Богдан уверен, что о таком решении знали и в спецслужбах.

"Это невозможно, нет такого варианта, чтобы они не доложили (Зеленскому. – Ред.)", – заявил он.

В то же время Богдан считает, что решение КС "противоречит логике" и не имеет соответствующего обоснования.

"Но лечить болезнь расстрелом не вариант", – говорит он об инициативе Зеленского прекратить полномочия судей Конституционного суда.

По мнению Богдана, инициатива президента о роспуске КС может быть основанием для импичмента, поскольку то, что он делает – это уголовная статья.

"Это может быть основанием для процедуры импичмента. Политически президент действует правильно. Но ты должен это понимать, ты должен к этому готовиться, ты должен это делать заблаговременно", – сказал бывший соратник Зеленского.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Богдан (75) Зеленский Владимир (20224) КС (2248)


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Топ комментарии
+51
Я считаю сто Ты морда чувашская должен быть в СИЗО с Вовками и остальными коррумпированными выродками
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04.11.2020 08:01
+24
Нет страшнее врага, чем бывшая любовница... Я ни на что не намекаю, вы сами обо всем догадались.
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04.11.2020 08:09
+22
Зебілушку поливає помоями колишній. 😂😂😂
Але по суті він має рацію. Зебіл османський не міг не знати про цю диверсію проти України.
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04.11.2020 08:15
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Давно пора лечить больную голову!
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04.11.2020 09:12 Ответить
И М П И Ч М Е Н Т !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.11.2020 09:12 Ответить
Зеленський не міг не знати про підготовку КС скандального рішення, а його ініціатива про розпуск суду може бути підставою для імпічменту, - Богдан - Цензор.НЕТ 7933
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04.11.2020 09:18 Ответить
Если у нас дважды судимый стал президентом. То в этой стране на конституцию и законы плевали. Сколько лет в парламенте нагло голосуют чужими картами. Статья 85 конституции. И.т.д. зелёный хотят полностью узурпировать власть
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04.11.2020 09:22 Ответить
Зеля молодець, - вигнав цього га*дона.
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04.11.2020 09:27 Ответить
Зеля твой, вообще презерватив , использованный дедушкой Каломоем
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04.11.2020 09:58 Ответить
Марионетка Коломойши завыла как "мадам брошкина". Шо в кое-чем он прав, у ЗЕли в КС есть представитель, принимающий участие в подготовке заседаний и ознакомленный со всеми материалами. Вот только такой реакции народа он не ожидал, а теперь хочет попиариться.
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04.11.2020 09:31 Ответить
Диверсию против Украины провели 73% черни,плебеев,хохлов и наивных дурачков.
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04.11.2020 09:33 Ответить
это ты перекидываешь поговорку - Революцию семнадцатого года совершили на еврейских мозгах, латышских стрелках и русских дураках?
Евреи всегда занимались плагиатом))
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04.11.2020 09:40 Ответить
Зараз вважають, в усякому випадку у нас, це переворотом, а не революцією.
Відносно плагіату євреїв, так це хибне твердження. Починаючи з Христа, далі Маркс і Енгельс, далі Ротшильди і Гейтси ...
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04.11.2020 11:09 Ответить
Бурят прав. И бурят в этом деле -играл не последнюю роль. Это они с Портновым и Вовком садили Тупицкого в кресло.
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04.11.2020 09:33 Ответить
вобка будет делать все что ему скажут.
иначе кирдык не тока КС.
но и вобкам, беням, пецям)
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04.11.2020 09:38 Ответить
Судя по виду, ему бі похмелиться не мешало.
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04.11.2020 09:38 Ответить
он в этом не виноват,что с таким @блом родился,вон глава НБУ Шевченко,то ваще гуманоид
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04.11.2020 13:11 Ответить
в чому в чому, а тут я повністю згоден з пупсом. В предидента там є представник, як мінімум один з тих суддів які були проти про це попереджали, но це ж судді були призначені порошенко значить їм типу вірити не можна. А тут хопа і жопа.
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04.11.2020 09:43 Ответить
Рассказывал один "сбитый летчик" как надо пилотировать ...
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04.11.2020 09:47 Ответить
Бодька міцно тримає за маленькі зелені...
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04.11.2020 09:51 Ответить
Знал Бубочка, знал и выжидал чтобы устроить этот цирк.
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04.11.2020 10:41 Ответить
Как бы распальцовывал Богдан оставшись , история теперь не узнает. Но судя какой при его рапальцовках создали закон об импичменте , можно сказать он спас тогда еще своего ублюдочного шефа.
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04.11.2020 10:57 Ответить
Шпана есть среди них тупая а есть вумнообразованная - но все думают что каждый из них хитрее . Такы палае хата у этих сволочей и это хороший урок для украинцев , если он еще успеет им помочь, как урок а не приговор
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04.11.2020 11:00 Ответить
З заяви Богдана бачу що Зеленський втратив свого найкращого дружбана Богдана назавжди. А як же Богдан йому допомагав, як багато зробив , щоб він сів на трон... І отакої...
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04.11.2020 10:58 Ответить
Як тільки забрали корито у продажної шлюхи, зразу полізла гниль, який він Зеленському дружбан! У таких друзів немає, в них тільки бабло в мізках!!! Продасть любого і разумков точнісінько такий самий, його те ж саме жде, що і богдана!!!
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04.11.2020 11:12 Ответить
это вы привели к корыту зеленского иуду ,за спинами народа , пообещавшему ***** подарить всю Украину , втирают мрази про «перемирие «, при котором убивают и ранят ,безоружных молодых солдат , поджигают луганскую обл , издеваются над медиками , во время пандемии грабят все ,что возможно
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05.11.2020 05:11 Ответить
Зеленський не міг не знати про підготовку КС скандального рішення, а його ініціатива про розпуск суду може бути підставою для імпічменту, - Богдан - Цензор.НЕТ 9269
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04.11.2020 11:14 Ответить
Вот только с народом Парашенке не повезло, в душу просто наплевали!
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04.11.2020 20:52 Ответить
Не повезло с наридом , а с народом все в порядке)))
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05.11.2020 00:35 Ответить
, не тебе судить ,лох «нелоха»🤢🤡 --🤮
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05.11.2020 05:16 Ответить
Вот что значит гормоны! В связи с утратой Богданом доступа к источнику ублажающих ЗЕ-гормонов счастья, извлекаемых языком во время глубинного проникновения промеж субтильных ЗЕ-полужопий, у вышеупомянутого Богдана случился гормональный срыв, именуемый в народе "от любви до ненависти один шаг". В долгу, в неоплатном долгу биохимия перед Богданом, так и не синтезировавшая требуемый гормон. Да и БлаЗЕнь хорош - мог бы в утешение другу баночку ЗЕлёных соплей прислать или по-дружески пёрднуть под нос мимоходом.
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04.11.2020 11:28 Ответить
Зеленский таки понял, какое говно этот Богдан, и сдыхался от него.
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04.11.2020 11:32 Ответить
а может наоборот, Богдан понял какое это говно зеленский и сбежал от него?
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04.11.2020 12:51 Ответить
нет. его выгнали
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04.11.2020 17:49 Ответить
Факт в том , что 🤢иуда давно знало, имея своих 5 судей и своего представителя ,об этом сговоре и просило перенести оглашение после выборов ! Причём , конкретно к преступлению 🤡 , Богдан в этой ситуации
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05.11.2020 05:24 Ответить
Гівно притягує собі подібних, по іншому не буває.
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04.11.2020 19:29 Ответить
ти,прищурена гнида,підстилка бородатої баби каломойші,твій друг портнов,така ж гнида та ворог України, це ж ви стояли за призначенням мордатої даунбасської сволоти головою КСУ. І ви,мразота, також все добре знали про антиукраїнські рішення, що готуються, так саме добре,як і недолуга шмаркля, ще одна гнида з оточення хуцпатої баби каломойші, все знали і раділи цьому.
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04.11.2020 11:51 Ответить
Все правильно ,но ГАРАНТ КОНСТИТУЦИИ - Зеленский , а не Богдан или Ермак ! И отвечать ему , А не секретуткам или уборщицам ! Как на корабле во всем виноват - капитан !
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05.11.2020 05:29 Ответить
Коротше, вся ця історія з судом - многа-ходов-очка від зебуїна, розрахована на його малороський лохторат.
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04.11.2020 12:06 Ответить
Богдан правий. причому аж двічі...
ось тільки якось він забув, як за завданням Зелі, нагибав КСУ і протягував узаконення злочину при розпуску ВРУ? Це не була підстава для імпічменту?
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04.11.2020 12:37 Ответить
о, богдан - пнутый под зад обиженный алкаш выполз.
каждое его слово - брехня.
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04.11.2020 13:55 Ответить
Логічні речі не стають менш логічними від того що їх виголошує сволота
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04.11.2020 14:04 Ответить
Иди нахрен шавка бабломойского.
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04.11.2020 14:58 Ответить
🤢🤡💩🎪🐒👿🐲🤑 так все слуги шавки из бенькиной псарни
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05.11.2020 05:33 Ответить
с двух сторон наезжают на Зеленского: с одной стороны Порошенко и его люди, с другой - Коломойский и его люди...
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04.11.2020 17:51 Ответить
ЯК ЩО ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ НЕНВИДЯТЬ ЗАКОН, ТО ТАКА В НЬОГО БУДЕ І ВЛАДА.
МОЖЕ ВЖЕ ПОЧАТИ ПОВАЖАТИТ ЗАКОН, А НЄ "ПОРЄШАЄМ" ЯК ПРИЙНЯТО У РУЦКОМУ МІРЄ
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04.11.2020 17:58 Ответить
Прям пьеса. Я же тебе помог туда залезть сладкий, я же тебя и вымету))
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04.11.2020 18:10 Ответить
Сразу видно -настоящий друг Зели, говном поливает как из пушки
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04.11.2020 23:06 Ответить
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