Зеленский не мог не знать о подготовке КС скандального решения, а его инициатива о роспуске суда может быть основанием для импичмента, - Богдан

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что окружение президента Владимира Зеленского знало о подготовке решения Конституционного суда по антикоррупционным положениям. Он утверждает, что его должны были предупредить об этом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации УП "Андрей Богдан: Они ищут, где был системный сбой на выборах. Ребята, системный сбой – это вы"

"Президент же заявляет, что это диверсия против Украины, да? Так диверсия против Украины – это преступление. То есть у тебя есть спецслужбы, которые точно тебя информировали, что готовится такое преступление. Какая твоя была реакция? Никакой. Какая работа проводилась? Никакой.

Это же уголовная статья, если ты знаешь о подготовке преступления и не реагируешь. Правильно? То есть надо реагировать, в то время, когда ты довел до того, что молчишь и делаешь вид, что все нормально, и таким образом даешь сигнал, что ты не против. Публично даже".

Богдан утверждает, что о подготовке соответствующего решения должен был знать представитель президента в КС Федор Вениславский.

"Он не мог не знать. Это его работа, он не мог не предупредить об угрозе", – говорит экс-глава Офиса президента.

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Кроме того, Богдан уверен, что о таком решении знали и в спецслужбах.

"Это невозможно, нет такого варианта, чтобы они не доложили (Зеленскому. – Ред.)", – заявил он.

В то же время Богдан считает, что решение КС "противоречит логике" и не имеет соответствующего обоснования.

"Но лечить болезнь расстрелом не вариант", – говорит он об инициативе Зеленского прекратить полномочия судей Конституционного суда.

По мнению Богдана, инициатива президента о роспуске КС может быть основанием для импичмента, поскольку то, что он делает – это уголовная статья.

"Это может быть основанием для процедуры импичмента. Политически президент действует правильно. Но ты должен это понимать, ты должен к этому готовиться, ты должен это делать заблаговременно", – сказал бывший соратник Зеленского.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.