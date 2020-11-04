COVID-19: за сутки в мире заболели почти полмиллиона человек, умерли - 8,2 тыс.

По состоянию на утро 4 ноября в мире зарегистрировали 484 509 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 201 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 47 854 042 случаев инфицирования, из них 484 509 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 220 535 человек, из них 8 201 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 34,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина находится на 22-м месте мирового рейтинга и на 9-м в Европе.