В Украине сразу три рекорда COVID-19: умерли 199 человек, 7 536 - выздоровели, выявлены 9 524 новых случая

В Украине по состоянию на утро среды, 4 ноября, зафиксированы 9524 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. За сутки умерли 199 человек, что также является самым высоким показателем в Украине с начала пандемии. Выздоровели за сутки 7 536 человек, что также является самым высоким показателем для Украины с начала пандемии.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 9 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 313, медработников - 408).

Также за последние сутки

госпитализированы - 1 514 человек;

летальных случаев - 199;

выздоровели - 7 536 человек;

осуществлено тестирований за сутки -72 442, в т. ч. методом ПЦР - 42 278, методом ИФА - 30 164.

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За все время пандемии в стране:

заболели - 420 617 человек;

выздоровели - 176 404 человека;

летальных исходов - 7 731;

проведения ПЦР-тестов - 3 386 489", - рассказал Степанов.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (856 случаев), Харьковской (850 случаев), Донецкой (636 случаев), Одесской (547 случаев) и Хмельницкой (511 случаев) областях.



