Выборы в США: Трамп заявил, что у него пытаются украсть "большую победу"
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах и что он не позволит этому произойти.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы на большой высоте, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это. Голоса не могут быть подсчитаны после закрытия избирательных участков!" - написал он в "Твиттере".
Он пообещал сделать заявление.
"Большая победа!" - добавил Трамп.
Немногим ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что находится на пути к победе на выборах.
"Я уверен в том, что мы идем к победе на этих выборах", заявил Байден, обращаясь к своим сторонникам.
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