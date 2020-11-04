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Выборы в США: Трамп заявил, что у него пытаются украсть "большую победу"

Выборы в США: Трамп заявил, что у него пытаются украсть

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах и что он не позволит этому произойти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы на большой высоте, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это. Голоса не могут быть подсчитаны после закрытия избирательных участков!" - написал он в "Твиттере".

Он пообещал сделать заявление.

"Большая победа!" - добавил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в США: Байден уходит в отрыв от Трампа, набирая 205 голосов выборщиков против 136

Немногим ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что находится на пути к победе на выборах.

"Я уверен в том, что мы идем к победе на этих выборах", заявил Байден, обращаясь к своим сторонникам.

Байден Джо (2785) выборы (24722) США (26401) Трамп Дональд (5083)


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Топ комментарии
+19
Узурпируй власть как Лукашенка, рыжый клован, американцы будут тебе носить цветы и водить хороводы, инфа соточька
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04.11.2020 08:34
+15
И в штате Мордовия?
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04.11.2020 08:38
+13
последние 4 года тоже байден правил???

кацапы, какие только у вас однотипные методички...
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04.11.2020 08:43
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Трамп выиграл Джорджию, где говорили что победит Байден, хотя всё было за Трампа. Теперь победа в одном из оставшихся сомнительных штатов и он президент.
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04.11.2020 09:19 Ответить
Осталось 5 штатов где выигрывает Трамп которые должны все решить. Но они просто застыли. Происходит что-то неладное.
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04.11.2020 09:21 Ответить
Причем выиграть он должен только на половине из них. И это при том что он там везде ведет.
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04.11.2020 09:23 Ответить
Ага. GOP вопреки решению суда тормозит подсчет mail-in бюллетеней.
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04.11.2020 09:31 Ответить
Вибори в США: Трамп заявив, що в нього намагаються вкрасти "велику перемогу" - Цензор.НЕТ 7165
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04.11.2020 09:27 Ответить
Трамп прям Лука какой то...
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04.11.2020 09:30 Ответить
В любом случае победит Путин. Он никогда не складывает яйца в одну корзину.
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04.11.2020 09:30 Ответить
есть один плюс. прикольно читать, как по всех своих никах, под омериканские выборы взрываются тутошние парашные бомбажные консервы ))
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04.11.2020 09:32 Ответить
Введение в курс дела агента Дональд по перестройке США а начались еще в 1987 году.
Вибори в США: Трамп заявив, що в нього намагаються вкрасти "велику перемогу" - Цензор.НЕТ 3918
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04.11.2020 09:34 Ответить
поставил вечером 500гр на трампа..хоть не люблю его...на выходе получилось 1500гр)))
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04.11.2020 09:35 Ответить
500 грамм чего поставил то?? Бояры??
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04.11.2020 09:37 Ответить
а у тебя в башке одна бояра..вата..
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04.11.2020 09:45 Ответить
Запомни тупица...гривна сокращенно пишется вот так.. ГРН... причем уже давно...с й1996-го года...и только бараны пишут...гр..
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04.11.2020 09:51 Ответить
К сожалению, кажется идет к тому, что американцы переизбрали путинского агента на второй срок. Хотя может еще случится чудо в Северной Каролине и Джоржии. В следующие четыре года Орда уусилит давление на Украину, все же думаю психологически мы готовы к этому.
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04.11.2020 09:38 Ответить
Трампушка, на Майдан!
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04.11.2020 09:40 Ответить
Малахольный полудурок...
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04.11.2020 09:48 Ответить
Кто такие "они"? Не та ли "старая элита", которая второй год гадит Зеленскому?
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04.11.2020 09:52 Ответить
Только что Трамп выступил по телевидению, с заявлением что он победил и не позволит продолжать подсчёт голосов дальше. Запасаемся попкорном😁
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04.11.2020 10:00 Ответить
Подивіться на вибори не з точки зору кріпака,який судачить котрий господар кращий,а з точки зору вільної білої людини...І тоді побачите,що альтернативи Трампу нема...
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04.11.2020 10:06 Ответить
избрание короля.
миллиарды затаили дыхание
пулеметные трели СМИ
и только Путин показывает, что он занимается ледоколами
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04.11.2020 10:41 Ответить
В Великобритании какой-то богач сделал ставку на победу Трампа на $5 миллионов
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04.11.2020 12:50 Ответить
PS А может то Байден был. Типа, выиграю выборы - отобью ставку, проиграю, так денежек заработаю
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04.11.2020 12:51 Ответить
байден - это коррупция, хаос и "социализм".
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04.11.2020 14:11 Ответить
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