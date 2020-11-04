Выборы в США: Трамп заявил, что у него пытаются украсть "большую победу"

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах и что он не позволит этому произойти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы на большой высоте, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это. Голоса не могут быть подсчитаны после закрытия избирательных участков!" - написал он в "Твиттере".

Он пообещал сделать заявление.

"Большая победа!" - добавил Трамп.

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Немногим ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что находится на пути к победе на выборах.

"Я уверен в том, что мы идем к победе на этих выборах", заявил Байден, обращаясь к своим сторонникам.