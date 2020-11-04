Посол Великобритании Симмонс об освобождении Маркива: "Справедливость есть, и за нее стоит бороться"

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отреагировала на освобождение украинского военнослужащего Виталия Маркива. Она назвала это решение справедливым.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом посол написала в своем Twitter.

Симмонс поздравила всех причастных, кто боролся за освобождение украинца.

"Поздравляю новость об оправдании украинского нацгвардейца Виталия Маркива в Италии. Приветствую всех причастных к этому результату. Справедливость есть и за нее стоит бороться!", - написала посол.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.