Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 856 случаев, а Донетчина - по смертям

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Донецкой областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 4 ноября в Киеве коронавирусом заболели 856 человек.

Общее количество инфицированных составляет 40 390 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 816 человек, за прошедшие сутки - 17. С начала эпидемии выздоровели 13 421 пациент.

По состоянию на 4 ноября количество активных больных в Киеве составляет 26 153 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 3 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 789.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Донецкая области.

Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 850 человек. Общее количество инфицированных - 39 559. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 546 человек, за минувшие сутки - 9. С начала эпидемии выздоровели 7 295 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 31 718.

В Донецкой области коронавирусом заболели 636 человек. Общее количество инфицированных составляет 12 367 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 161 человек, за минувшие сутки - 26. С начала эпидемии выздоровели 2 204 пациента. Количество активных больных на Донетчине составляет 10 002 человека.