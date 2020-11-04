Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 856 случаев, а Донетчина - по смертям
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Донецкой областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 4 ноября в Киеве коронавирусом заболели 856 человек.
Общее количество инфицированных составляет 40 390 человека.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 816 человек, за прошедшие сутки - 17. С начала эпидемии выздоровели 13 421 пациент.
По состоянию на 4 ноября количество активных больных в Киеве составляет 26 153 человек.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 3 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 789.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Донецкая области.
Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 850 человек. Общее количество инфицированных - 39 559. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 546 человек, за минувшие сутки - 9. С начала эпидемии выздоровели 7 295 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 31 718.
В Донецкой области коронавирусом заболели 636 человек. Общее количество инфицированных составляет 12 367 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 161 человек, за минувшие сутки - 26. С начала эпидемии выздоровели 2 204 пациента. Количество активных больных на Донетчине составляет 10 002 человека.
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Жаль что такие ...
Яке там КСУ, НБУ.. Ковід .... 1.5 роки президенства, а він сидить на російьких форумах. І використовує офіційну сторінку щоб перегавкуватись з росіянами.
Нічого, Володя, скоро возз'єднаєшся з росіянами і буде тобі щастя !
Дети вот сейчас на карантине сидели дольше обычного а на ковид мегаускорился, возможо еще и потому что вне школы дети больше общаются с дедушками и бабушками.
Она и сейчас мне кажется вилами по воде писанная.
В реалии по более будет ...
не прошло и двух недель...вопиющий глас в пустыне..а в меня тут камни кидали
а я орала..бессимптомная..у меня ковид..я чуть не здохла..скорая не ехала..лечиласть по протоколу военномедицинской. академии белоруссии...*****....
вопрос когда я здохну..на на 20 день 25
и мои данные уже в числе выявленных
на вас будут смотреть как на умалишенную..и ржать!!!! что вы идиотка
которые будут пить парацетамол и здыхать..у нас нет страны..нет медицины..ничего нет...
и рассказывать сказки что ковид это грипп..так почему людей умерших пакуют в пакеты???
где алгоритмы действий!? счас любой орви надо рассматривать как потенциальный ковид!!
контактов!!!! я орала что здыхаю! одышка зашкаливала!37.8!!!скорая пейте ипарацетамол!!!!!
пейте..авось поможет
у меня все..
а счас..что счас..как говорила моя бабушка бог дал бо взял...только у меня семья..семья..на этой территории