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Новости Коронавирус и карантин
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Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 856 случаев, а Донетчина - по смертям

Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 856 случаев, а Донетчина - по смертям

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Донецкой областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 4 ноября в Киеве коронавирусом заболели 856 человек.

Общее количество инфицированных составляет 40 390 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 816 человек, за прошедшие сутки - 17. С начала эпидемии выздоровели 13 421 пациент.

По состоянию на 4 ноября количество активных больных в Киеве составляет 26 153 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 3 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 789.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели, выявлены рекордные 8 899 новых случаев

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Донецкая области.

Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 850 человек. Общее количество инфицированных - 39 559. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 546 человек, за минувшие сутки - 9. С начала эпидемии выздоровели 7 295 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 31 718.

В Донецкой области коронавирусом заболели 636 человек. Общее количество инфицированных составляет 12 367 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 161 человек, за минувшие сутки - 26. С начала эпидемии выздоровели 2 204 пациента. Количество активных больных на Донетчине составляет 10 002 человека.

карантин (16729) Киев (25472) статистика (2310) Харьковщина (5577) Донецкая область (9505) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Фонд Ковид истрачен на дороги, мусоров и сериалы, а вы не переживайте.
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04.11.2020 09:24
+3
Когда все под личным контролем президента, то страна всегда делает рекорды
Жаль что такие ...
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04.11.2020 09:00
+3
не осенний сезон? Не отсуствие витаминизации населения, физкультуры, запрета пагубных привычек, - курения, алкоголя? Не спизженные правительством деньги? Не халатность должностных лиц? Не закуплен ни один аппарат ИВЛ! Виноваты дети. Мы так скоро будем ведьм сжигать
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04.11.2020 09:27
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Когда все под личным контролем президента, то страна всегда делает рекорды
Жаль что такие ...
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04.11.2020 09:00 Ответить
Розумієте, єдине, що цього покидька цікавить в цьому житті, це російська поп-тусовочка.
Яке там КСУ, НБУ.. Ковід .... 1.5 роки президенства, а він сидить на російьких форумах. І використовує офіційну сторінку щоб перегавкуватись з росіянами.
Нічого, Володя, скоро возз'єднаєшся з росіянами і буде тобі щастя !
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04.11.2020 09:36 Ответить
Зебилы, закройте школы! Хотя бы среднюю и старшую - ладно с теми вечно ноющими родителями младшекласников, мамашам которых мелкие мешают сидеть в фейсбуках и инстаграммах. Наплодили личинок - теперь рады здыхаться!
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04.11.2020 09:59 Ответить
Джeрeло заражeння - школи. Спалах співпав із виходом школярів на навчання. Трeба місяць карантину, щоб збити цю хвилю, інакшe будe злe всім
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04.11.2020 09:12 Ответить
не осенний сезон? Не отсуствие витаминизации населения, физкультуры, запрета пагубных привычек, - курения, алкоголя? Не спизженные правительством деньги? Не халатность должностных лиц? Не закуплен ни один аппарат ИВЛ! Виноваты дети. Мы так скоро будем ведьм сжигать
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04.11.2020 09:27 Ответить
СТопудово дети, особенно дети жидов те специально заражают учителей славян, чтоб все предохли (иронизирую))
Дети вот сейчас на карантине сидели дольше обычного а на ковид мегаускорился, возможо еще и потому что вне школы дети больше общаются с дедушками и бабушками.
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04.11.2020 09:35 Ответить
коли діти були на канікулах влітку, то було було заражeнь. Як вийшли - пішов спалах. Те, що восени були довші канікули в два тижня то чeрeз дeякий час побачитe затримку нових випадків, алe зараз діти знову в пeрeповнeних класах...
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04.11.2020 09:39 Ответить
Фонд Ковид истрачен на дороги, мусоров и сериалы, а вы не переживайте.
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04.11.2020 09:24 Ответить
9524 чел. за сутки в Украине!
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04.11.2020 09:26 Ответить
Ну до 15000 ще маємо час.
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04.11.2020 09:47 Ответить
Будет такая статистика, какая нужно .
Она и сейчас мне кажется вилами по воде писанная.
В реалии по более будет ...
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04.11.2020 10:00 Ответить
пцр плюс
не прошло и двух недель...вопиющий глас в пустыне..а в меня тут камни кидали
а я орала..бессимптомная..у меня ковид..я чуть не здохла..скорая не ехала..лечиласть по протоколу военномедицинской. академии белоруссии...*****....
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04.11.2020 09:35 Ответить
и продолжаю лечение..по телефону меня консультиируют..да
вопрос когда я здохну..на на 20 день 25
и мои данные уже в числе выявленных
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04.11.2020 09:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2cm70y2oXEM Это не пипец!
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04.11.2020 09:41 Ответить
это ******..а сколько таких...
на вас будут смотреть как на умалишенную..и ржать!!!! что вы идиотка
которые будут пить парацетамол и здыхать..у нас нет страны..нет медицины..ничего нет...
и рассказывать сказки что ковид это грипп..так почему людей умерших пакуют в пакеты???
где алгоритмы действий!? счас любой орви надо рассматривать как потенциальный ковид!!
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04.11.2020 09:51 Ответить
а потом орать мне в трубку никаких контактов!!!!!
контактов!!!! я орала что здыхаю! одышка зашкаливала!37.8!!!скорая пейте ипарацетамол!!!!!
пейте..авось поможет
у меня все..
а счас..что счас..как говорила моя бабушка бог дал бо взял...только у меня семья..семья..на этой территории
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04.11.2020 09:54 Ответить
 
 