Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов
В Министерстве здравоохранения не исключают введение в Украине карантина "выходного дня". Это нужно, чтобы разорвать цепь передачи болезни.
Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире "Сниданка с 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он предположил, что закроют большое количество магазинов, кафе и рестораны могут работать на "вынос".
"Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня" - когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни", - заявил он.
По словам министра, комендантского часа в Украине не будет, ведь для этого в стране нужно ввести чрезвычайное положение. На вопрос, рекомендует Минздрав это, Степанов подчеркнул: "Мы не рекомендуем".
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Потом - конечно, 95% - носители. Вот они все из Ломбардии приедут к нам в Венето на выходные , будет ещё хуже. А так у нас и сносно по сравнению с ними. Свои носители, да ещё и их!
Кстати, говорят о штаммах ломбардских, которые ещё более агрессивные.
Таки да - слышал уже несколько случаев, когда ребенок после школы почихает дня 2-3 - и здоров, а родители потом валятся с осложнениями, дай Бог если выживут.
Зараза начала галопировать после 1 сентября.
Реально - почему нельзя прикрыть очное обучение?! - у всех компы, пусть работают заочно.
Через школы разноситься вирус быстро
Но Кабмин - тупой.
в Словакии на месяц ученики перешли в онлайн . И это хорошо
1. Не возят детей в общественном транспорте
2. Дети утром высыпаются до 7 утра ( в 8.00школа онлайн)
3. А погода сейчас самая вирусная - лучше пересидеть дома
В Словакии теперь и Йога - он Лайн у меня. И дополнительные уроки рисования онлайн у ребенка. А Вы переведите ребёнка на дистанционное обучение сами . Ведь есть такие школы. Бо колошматить булет ещё пару лет .
Пилотный проект - Ливерпуль
Или таки каждый день?
В Словакии для пенсов сделали с 9-11 вход в супермаркеты . Остальных в это время не пускают .
КМУ даже в голову это не приходит
Вот и отличие от Европы
Помните , как под руководством Авакова украинские врачи работали в Италии ? Это было весной. Вот скажите - ВРАЧИ ВИДЕЛИ ЧТО БОЛЬНЫМ НУЖЕН КИСЛОРОД ? Видели точно.
Почему же они не доложили об жтом КАБМИНУ УКРАИНЫ? Почему с кислородом все переполошились только в сентябре? Короче, жуткая некомпетентность во власти
Вцепились в ИВЛ . Сколько 300 поделить на все больницы? На одного больного ? А он месяц под аппаратом
Большинству заболевших требуется ПРОСТО ПОДАЧА кислорода . То есть растянуть по стенам шланги и поставить насос . НО ШМЫГАЛЬ И СТЕПАНОВ И ЛЯШКО - тупари
В Австрии ввели с понедельника с 20.00- 6.00 утра
Вот запретить им этим пользоваться - пусть болеют на общих условиях , лежат в коридорах, без кислорода