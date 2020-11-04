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Новости Коронавирус и карантин
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Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов

Я не исключаю, что предложим карантин

В Министерстве здравоохранения не исключают введение в Украине карантина "выходного дня". Это нужно, чтобы разорвать цепь передачи болезни.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире "Сниданка с 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он предположил, что закроют большое количество магазинов, кафе и рестораны могут работать на "вынос".

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"Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня" - когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни", - заявил он.

По словам министра, комендантского часа в Украине не будет, ведь для этого в стране нужно ввести чрезвычайное положение. На вопрос, рекомендует Минздрав это, Степанов подчеркнул: "Мы не рекомендуем".

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
ну т.е. я правильно понимаю, что когда в день по 100 человек болело то "самоизоляция, десяток ментов мужика с реки доставали, грозные штрафы каждый день, всё закрыто, в маршрутках по 10 человек, метро закрыто" итд итп, а когда ~10000 в день то они собрались "карантин выходного дня"? Скажите прямо - мы просрали все деньги с фонда на популизм, мы бездари и у нас дыра в бюджете невиданных масштабов! изоляцию мы просто не переживём как государство, а потому дохните из-за нас, раз уж выбрали нас. Фронт теперь - каждый город, умирает больше десятикратно, чем на фронте в самые активные фазы!!! Твари.
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04.11.2020 09:20
+9
Переводьте дітeй на дистанційнe! Трeтини дітeй нeма в класах - всі кашляють, а потім нeсуть ковід до батьків і дідів
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04.11.2020 09:10
+9
Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 5989
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04.11.2020 09:17
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какую глупость еще придумает Степанов
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04.11.2020 09:09 Ответить
Такая "глупость* действует во многих европейских странах - в week end всё закрыто. В Италии вдобавок готовится декрет о камендантском часе (с 21 до 5), который уже активный в 3-х регионах и в опр. евространах, как Франция, к примеру..
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04.11.2020 10:04 Ответить
сперва нужно заставить людей носить маски толку все закрывать в выходные когда в рабочие дни не соблюдается элементарные нормы самосохранения
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04.11.2020 10:30 Ответить
То вы не знаете особенности западной жизни. Всю неделю люди работают, а на выходные едут в людные места - покупки, развлечения, для детей в т.ч. В Ломбардии, Калабрии и Лацио уже месяц назад закрыли всё в воскресенье. Соседние регионы были в ужасе - толпа ломанётся туда. У нас в Венето всё открыто, комендантского часа пока нет. Только бары и рестораны работают до 18 час.
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04.11.2020 10:45 Ответить
Кстати, ношение масок обязательно даже на воздухе. В помещениях - было всегда обязат.
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04.11.2020 11:06 Ответить
И шо, сильно помогло?
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04.11.2020 11:04 Ответить
Во-первых, корона имеет таки сезонность, как и ост. вирусы инфлюэнцы. Т.е. набирает обороты к зиме.
Потом - конечно, 95% - носители. Вот они все из Ломбардии приедут к нам в Венето на выходные , будет ещё хуже. А так у нас и сносно по сравнению с ними. Свои носители, да ещё и их!
Кстати, говорят о штаммах ломбардских, которые ещё более агрессивные.
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04.11.2020 11:11 Ответить
Переводьте дітeй на дистанційнe! Трeтини дітeй нeма в класах - всі кашляють, а потім нeсуть ковід до батьків і дідів
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04.11.2020 09:10 Ответить
"а какжи мамка и папка работать будуд?" (с) сейчас понесется ко-ко-ко
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04.11.2020 09:15 Ответить
примерно как летом работали.

Таки да - слышал уже несколько случаев, когда ребенок после школы почихает дня 2-3 - и здоров, а родители потом валятся с осложнениями, дай Бог если выживут.
Зараза начала галопировать после 1 сентября.

Реально - почему нельзя прикрыть очное обучение?! - у всех компы, пусть работают заочно.
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04.11.2020 09:23 Ответить
Поддерживаю
Через школы разноситься вирус быстро
Но Кабмин - тупой.
в Словакии на месяц ученики перешли в онлайн . И это хорошо
1. Не возят детей в общественном транспорте
2. Дети утром высыпаются до 7 утра ( в 8.00школа онлайн)
3. А погода сейчас самая вирусная - лучше пересидеть дома
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04.11.2020 09:17 Ответить
у меня работа на дому, жена в декрете с грудничком, ездим только на машине, избегаем общ.мест, круг общения максимально ограничен, постоянно на природе если погода позволяет, витамины, маски, антисептики - всё как положено, боимся мелкую заразить. Риск заразиться казалосьбы - минимальный. НО.... что толку, если старший ходит в школу (1 класс) и за ~2 месяца уже третий раз болеет (при этом имея нормальный иммунитет) т.к. в школу тащат и с температурой и с кашлем и с соплями другие родятлы и всем пофиг, мы уже вкруг по разу переболели... Вот какой смысл первоклашкам ходить в школу если в этом возрасте они только тем и занимаются, что лепят гербарии и рисуют!! Дайте возможность детям учиться дома, хотябы тем, у кого есть такая возможность! Дык нет...
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04.11.2020 09:27 Ответить
Кабмин тупит
В Словакии теперь и Йога - он Лайн у меня. И дополнительные уроки рисования онлайн у ребенка. А Вы переведите ребёнка на дистанционное обучение сами . Ведь есть такие школы. Бо колошматить булет ещё пару лет .
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04.11.2020 09:39 Ответить
У сына в школе около полкласса болеют непонятно чем. Кашляют, чихают, но дети легко переносят в отличие от членов их семей. После школы внучок побежит к любимым бабушке и дедушке ...
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04.11.2020 09:57 Ответить
Ещё со старшими классами - не проблема. Но в Италии младших не переводят на онлайн - обучение, чтоб дать родителям возможность работать. Во Франции все школьники учатся. По той же проблеме.
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04.11.2020 10:07 Ответить
Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 6724
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04.11.2020 09:11 Ответить
Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 5989
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04.11.2020 09:17 Ответить
Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 6249
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04.11.2020 09:12 Ответить
Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 1808
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04.11.2020 09:22 Ответить
Великобритания вроде готовится делать всеобщее тестирование население
Пилотный проект - Ливерпуль
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04.11.2020 09:12 Ответить
Кожен день ці уїбні несуть якусь дурню!!!Тобто цілий тиждень всі товкуться в переповненому транспорті, а на вихідних різко всі по домах зачинені?А може скажемо чесно, що з ковідом ні комендандською годиною ні карантином вихідного дня не борються.Це про обмеження прав і свобод,не допущення протестів проти зрадливої політики Бубочкі.
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04.11.2020 09:15 Ответить
Израиль 3 недели назад по 10000 заражённых, сейчас по 200-300, Локдаун работает
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04.11.2020 09:17 Ответить
У изь локдаун только в шабат объявляли?
Или таки каждый день?
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04.11.2020 10:16 Ответить
Испугался дегенерат?
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04.11.2020 10:07 Ответить
Тикай рогом в монитор быдло,лучше не попадайся,я тебе её пришью к хлебалу.
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04.11.2020 10:28 Ответить
Лучше суперклей Bison
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04.11.2020 11:01 Ответить
Ви і спите в масці?
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04.11.2020 10:04 Ответить
Не мы второй день в очереди за больничным.
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04.11.2020 10:11 Ответить
Ніт,одягаю у магазині,щоб не наражати на небезпеку оточуючих,це елементарна повага до людей,але у дегенеративного бидла ця опція відсутня,тому буду бити.
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04.11.2020 10:24 Ответить
Степанов, учитесь немного у соседей
В Словакии для пенсов сделали с 9-11 вход в супермаркеты . Остальных в это время не пускают .
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04.11.2020 09:19 Ответить
Это вроде немного , но какая забота о пожилых людях
КМУ даже в голову это не приходит
Вот и отличие от Европы
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04.11.2020 09:21 Ответить
В АТБ такое было весной потом похерили нашим пенсам пох!
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04.11.2020 09:24 Ответить
ну т.е. я правильно понимаю, что когда в день по 100 человек болело то "самоизоляция, десяток ментов мужика с реки доставали, грозные штрафы каждый день, всё закрыто, в маршрутках по 10 человек, метро закрыто" итд итп, а когда ~10000 в день то они собрались "карантин выходного дня"? Скажите прямо - мы просрали все деньги с фонда на популизм, мы бездари и у нас дыра в бюджете невиданных масштабов! изоляцию мы просто не переживём как государство, а потому дохните из-за нас, раз уж выбрали нас. Фронт теперь - каждый город, умирает больше десятикратно, чем на фронте в самые активные фазы!!! Твари.
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04.11.2020 09:20 Ответить
Проблема в том , что умные люди хотя бы учатся на чужих ошибках . Эти учиться не хотят
Помните , как под руководством Авакова украинские врачи работали в Италии ? Это было весной. Вот скажите - ВРАЧИ ВИДЕЛИ ЧТО БОЛЬНЫМ НУЖЕН КИСЛОРОД ? Видели точно.
Почему же они не доложили об жтом КАБМИНУ УКРАИНЫ? Почему с кислородом все переполошились только в сентябре? Короче, жуткая некомпетентность во власти
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04.11.2020 09:26 Ответить
Вы не в курсе, там при закупках был заговор прозоро против правительства, президента и министра, а так штук 300 хотели закупить ивл
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04.11.2020 09:52 Ответить
Да они редкие тупари
Вцепились в ИВЛ . Сколько 300 поделить на все больницы? На одного больного ? А он месяц под аппаратом
Большинству заболевших требуется ПРОСТО ПОДАЧА кислорода . То есть растянуть по стенам шланги и поставить насос . НО ШМЫГАЛЬ И СТЕПАНОВ И ЛЯШКО - тупари
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04.11.2020 09:57 Ответить
Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 3280
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04.11.2020 09:22 Ответить
Ещё можно ввести ночной карантин
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04.11.2020 09:22 Ответить
А еще лцчше как у нас в Хаобкове сделали увеличили интервал в транспорте!
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04.11.2020 09:25 Ответить
Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 8451
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04.11.2020 09:24 Ответить
Митенька кацапаныш помнится мне ты за эту власть голосовал! Что не нравиться?
Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 2392
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04.11.2020 09:26 Ответить
В выходные сидите дома, смотрите сватов и квартал, и будет вам счастье
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04.11.2020 09:24 Ответить
Карантин то, ладно- нормальна річ. Але, я ржу з комендантського часу. Таке враження що, дехто уявляє собі коронавірус таким собі партизаном, який під покровом ночі вилазить зі сховку і розклеює листівки чи чинить диверсії. В нічну пору, особливо в осінньо-зимовий час на вулицях і без того карантин більш жорстокий ніж в день. Врядчи коронавірус під покровом ночі пролізе в вашу хату посеред ночі з підробним дозволом на пересування під час комендантського часу.
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04.11.2020 09:24 Ответить
В Словакии комендантский час с 1-5 утра
В Австрии ввели с понедельника с 20.00- 6.00 утра
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04.11.2020 09:28 Ответить
У нас министр здоровья с женой Участвовали в программе тестирования населения - БРАЛИ ТЕСТЫ . А в Украине только пистят с экранов . Но себе , любимым , они приготовили и кислород и палаты и лекарства
Вот запретить им этим пользоваться - пусть болеют на общих условиях , лежат в коридорах, без кислорода
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04.11.2020 09:31 Ответить
Бред, это все полумеры, либо делайте полный карантин либо оставляйте все как есть. А так ничего не будет кроме удара по малому бизнесу, проходили уже это весной. Но если делать полный карантин то только с закрытием границ.
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04.11.2020 09:29 Ответить
В Словакии въезд в страну с тестами не позднее 72 часов , после въезда -5 дней самоизоляция ( проверка в любой момент по домашнему адресу через телефон - ВОТ ВАМ МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ) . После 5 дней - повторный тест . И никто не возмущается- все придерживаются правил . Если самоизоляция дома- то все домашние сидят дома тоже .
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04.11.2020 09:35 Ответить
Cейчас в Китае и Sud Корее спокойно. В Wuhan всё открыто, ночные бары, дискотеки, маски не носят... Удивительно.
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04.11.2020 10:20 Ответить
Введите КЧ и я побегу в ЕСПЧ 10 К евро отсудить за уменьшение прав и свобод челавека
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04.11.2020 09:54 Ответить
Таке враження,що найчастіше хворіють ті,що найбільше оберігаються...Мої хороші знайомі,малженство,з весни нікого у свій особняк не пускали,син раз в тиждень привозив їдзення,приїхала сестра його - їй навіть браму не відкрили...І - обоє зараз хворі...Може,не треба від вірусу відмахуватись шапкою,не поможе,а "забити на нього болт"(цитата Зєлі)..."Куля в лоб так куля в лоб"(цитата Яйценюка)...
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04.11.2020 09:58 Ответить
Вы не понимаете - не хватает коек и персонала , зачем же рисковать?
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04.11.2020 10:00 Ответить
Вирус пришел к ним посмотреть: "и что это они так тщательно прячут"?
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04.11.2020 10:09 Ответить
Привязать степанова к позорному столбу возле любой поликлиники страны.
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04.11.2020 10:04 Ответить
...и харкать ему в морду через маску ...
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04.11.2020 10:29 Ответить
Если перед рептилоидом Степанов поставить банки, получится Чумак
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04.11.2020 10:06 Ответить
 
 