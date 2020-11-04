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Новости Агрессия России против Украины Война
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Алиев: Мы готовы сегодня же остановить войну в Карабахе, если Пашинян возьмет на себя определенные обязательства

Алиев: Мы готовы сегодня же остановить войну в Карабахе, если Пашинян возьмет на себя определенные обязательства
Фото: АПА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности остановить войну в Нагорном Карабахе. Для этого Армения должна вывести войска из региона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

По его словам, чем скорее закончится война в Карабахе, тем будет лучше.

"Я неоднократно говорил… и могу еще раз повторить, что... если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств", - сказал Алиев.

Он заявил, что единственным компромиссом Еревана должно быть "полное освобождение всех оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и исполнением их основных принципов".

"В базовых принципах говорится, что в начале должны быть освобождены пять районов, а затем два. Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он (премьер Армении Никол Пашинян - ред.) должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны", - добавил Алиев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Нагорном Карабахе: Около 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома

Ранее Алиев сообщал, что готов остановить боевые действия в Карабахе, если Армения выведет войска и прекратит обстрелы.

Напомним, в конце октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором запросил помощи в решении конфликта в Карабахе.

Азербайджан (790) Алиев Ильхам (161) Армения (829) Нагорный Карабах (471) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+26
Алиев: Мы готовы сегодня же остановить войну в Карабахе, если Пашинян возьмет на себя определенные обязательства - Цензор.НЕТ 7531
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04.11.2020 09:43
+22
все по честному . или армяне сами покидают Карабах ( на своих двоих ) или их от туда вынесут . на саму Армению азера не претендуют
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04.11.2020 09:37
+14
"полное освобождение всех оккупированных территорий"
Вот это и есть условие премирия. После этого "можно прекратить стрелять" и все это поймут и поддержат.
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04.11.2020 09:41
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В горах стало труднее воевать, просто. Ну, теоретически победить можно и там, у азербайджанцев все еще тактическое и ситуативное превосходство, армяне лишь в глухой обороне, но это бессмысленным закидыванием телами.
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04.11.2020 09:36 Ответить
Да. безсмысленно армянам сидеть в окопах и ждать прилета бпла. Так и армян в Армении не хватит. Из Америки привозить надо будет.
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04.11.2020 09:41 Ответить
Впишится за Хачикянию Раша, армяне из Турции придут. В составе ВС Турции. Как ни, как, а 7 миллионов армян живёт в Турции и на историческую родину их и калачём рязанским не заманить.
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04.11.2020 09:58 Ответить
горы есть горы . вроде и обороняться легче но при желании всегда можно найти обход . нужно лишь желание и подготовленные для войны в горах войска
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04.11.2020 09:42 Ответить
Обход всегда есть. Посмотри видео как ракеты в обход залетают с тыла прям в блиндажи армян. Закапываться там в горы - нужна специальная буровая техника.
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04.11.2020 09:47 Ответить
Ну закопаються. Отрежут от основной группировки и вход в нору забетонируют.
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04.11.2020 09:49 Ответить
У азербайджанцев еще нет бетонирующих БПЛА, Летающий миксер.
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04.11.2020 09:51 Ответить
А разве я сказал, что нужен бетонобойный БПЛА? Нет. Нужно корыто, вода, тазик, цемент, песок и три солдата азербайджанского стройбата.
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04.11.2020 09:55 Ответить
а то я не смотрел
но при всей привлекательности дронов это оружие не на все случаи жизни . пока что у азеров все получается в южной . степной части Карабаха . в горах не все так просто . еще с 90-ых годов с первой ( то бишь второй ) войны армяне для противодействия авиации натянули там поперек ущелий тросы . теперь они и дронам мешают . поэтому на первый план в горах придется выходить горно-пехотным подразделениям Азербайджана . или артиллерии . снимут тросы тогда и дроны прилетят
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04.11.2020 09:59 Ответить
Интересный момэнт, не знал.
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04.11.2020 10:21 Ответить
сам недавно узнал . стало интересно почему у азеров на юге получается а на севере не очень . в байки про суперустойчивую армянскую пехоту я как то сразу не верил
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04.11.2020 10:26 Ответить
Тем не менее, факт что "армяне воюют" и причем недурственно, для меня реальное открытие. Стереотип о торгашах, интриганах и обманщиках у меня уже не такой незыблемый.
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04.11.2020 10:32 Ответить
воюют . но в 90-ых воевали лучше . с другой стороны приятно удивили азера . тогда они скажем честно продули . но сделали правильные выводы и к этой войне пришли с не плохой и достаточно современной по нынешним меркам армией . а армяне все это время почивали на лаврах . вот теперь и огребают
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04.11.2020 11:06 Ответить
По-честному, за азербайджанцами - Турция. Их роль никак нельзя игнорировать.
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04.11.2020 11:10 Ответить
но и преувеличивать роль Турции тоже не стоит . в конце концов воюют то все равно азербайджанские солдаты
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04.11.2020 11:12 Ответить
Нет там никаких тросов. Вообще-то, БПЛА висят на высоте от 3км, Как вы представляте тросы на этой высоте , если средняя высота там1100м, ну пусть отдельные горы до 3000м?
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04.11.2020 14:14 Ответить
тросы есть

с какого перепугу именно от 3-х км ? барражируют допустим . а наносить удар приходится опускаться . а еще есть дроны-камикадзе они тоже не опускаются ?
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04.11.2020 15:56 Ответить
У вас позавчерашний взгляд на современную войну.
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04.11.2020 09:48 Ответить
Это он со второй мировой. Ветеран. Немецкий горный егерь.
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04.11.2020 09:53 Ответить
Как вы говорите, - немецкий горный еврей?
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04.11.2020 09:55 Ответить
горскій
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04.11.2020 10:00 Ответить
гордый
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04.11.2020 10:12 Ответить
Там кроме гор и сложного рельефа есть леса, но это не остановит наступление нашей армии. Сегодня наши взяли Дашалты, это населенный пункт под Шушой, примерно 500 метров у подножия Шуши, сама Шуша в осаде, будут брать завтра или послезавтра. Шуша находится на вершине горы.
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04.11.2020 10:00 Ответить
Ну вершина горы это сложно. Если только авиацию подключить. Но это уже другая история, с непредвиденными гуманитарными и международными последствиями.
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04.11.2020 10:30 Ответить
все по честному . или армяне сами покидают Карабах ( на своих двоих ) или их от туда вынесут . на саму Армению азера не претендуют
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04.11.2020 09:37 Ответить
А що йому заважає?
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04.11.2020 09:43 Ответить
Програвша сторона умов не ставить
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04.11.2020 09:44 Ответить
Переверни страничку методички.
Скажи шефу, пусть тебя уволит за тупость.
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04.11.2020 09:47 Ответить
А хто ще має ставити умови на власній території?
Яка Ваша версія?
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04.11.2020 09:43 Ответить
Карабах - не його власна територія
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04.11.2020 09:45 Ответить
Карабах - это территория Азербайджана.
Кацап, посмотри на карту.
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04.11.2020 09:49 Ответить
Карабах в Азербайджані, це як, наприклад, Полтавська обл. в Україні, тільки там Карабах в горах, а територію між Карабахом і Вірменією зайняли вірмени, як зону "відчуження".
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04.11.2020 10:25 Ответить
Соррі, переплутав президентів )
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04.11.2020 11:48 Ответить
Киев и Москву построили армяне https://www.youtube.com/watch?v=ue3KxeQ3qg4&t=70s
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04.11.2020 10:03 Ответить
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04.11.2020 10:36 Ответить
Я представляю как это скребок из МММ Пушилин буде ставити нам умови по Донбасу
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04.11.2020 09:44 Ответить
Кацапи і підкацапники ******* на понт брати
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04.11.2020 09:46 Ответить
Что значит "будет"? Он и ставит. И на 100% уверен, что мы не будем освобождать Донбасс, как Алиев Карабах. А уверен, т.к. ********* гарантировала помощь "в случае чего".
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04.11.2020 09:58 Ответить
"полное освобождение всех оккупированных территорий"
Вот это и есть условие премирия. После этого "можно прекратить стрелять" и все это поймут и поддержат.
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04.11.2020 09:41 Ответить
Алиев: Мы готовы сегодня же остановить войну в Карабахе, если Пашинян возьмет на себя определенные обязательства - Цензор.НЕТ 7531
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04.11.2020 09:43 Ответить
И мама распятого мальчика
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04.11.2020 09:46 Ответить
і внучка запіниної паралітичної бабушки.
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04.11.2020 09:48 Ответить
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04.11.2020 09:52 Ответить
Ну що армяни,допомогли вам ваші кацапські свинособаки?йдіть додому,поки ноги цілі...
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04.11.2020 09:46 Ответить
Сколько раз говорено, да хоть США были союзником армян, но вписываться на данный момент не будет никто (пока). Де-факто воюют НК и Азербайджан.
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04.11.2020 10:25 Ответить
Так я и не понял.. Алиев согласен на то что Азрбайджану будет возвращена только территория районов входивших в состав Азербайджанской ССР без учета территории Нагорно Карабахской автономной области.. или нет. Но тогда по логике Азербайджан должен вывести свои войска из территории этой области занятые в результате не только нынешних военных действий но и занятые ими еще в 29 лет назад ( там есть и такие участки территории НКАО) Или он это так просто мутит для мирового сообщества.. типа " я то за мир конечно.. но вот не складывается", а я то двумя руками за... Не говорит же он что требует у Пашиняна ( Армении) ухода на линию государственной границы Азербайджана - Армении.. вроде как нет. Восток дело тонкое.. византийщина одним словом..
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04.11.2020 09:50 Ответить
Ну если отдать все районы - то Карабах окажется в окружении. И как это поможет армянам? Даже уехать на родину не смогут.
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04.11.2020 09:56 Ответить
От і буде великий компроміс, азербаджанцям теж через армян треба їздити.
Буде як і про що домовлятися
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04.11.2020 10:05 Ответить
Алиев мину под Азербайджан подводить не будет., широкой автономии Карабах не получит, а одной культурной армянам будет недостаточно, они просто покинут эти территории перебравшись в Армению. Как грузины ушли в Грузию из Абхазии и Юж. Осетии.
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04.11.2020 13:49 Ответить
"Не говорит же он что требует у Пашиняна ( Армении)...."
Он делает то, что считает нужным. В этом смысле Алиев весьма последователен.
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04.11.2020 09:59 Ответить
Там все понятно как раз. Это отделение двух проблем из одной. Была изначально проблема по Нагорно-Карабахской АО. Ее предлагается решать политическими методами - какие полномочия в рамках региона хотят армяне, какие полномочия им готов дать Баку, но естественно при полном суверенитете Азербайджана над Карабахом. А 5 районов вокруг НКАО - это другая проблема, по ним не будет никаких обсуждений по особым правам для армян - культурной автономии или еще что другого. Что касается войск, то тут тоже все понятно. Азербайджан прекращает стрелять как только в Армению уходят вооруженные люди. Ведь необходимость стрелять тогда отпадет сама собой.
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04.11.2020 13:18 Ответить
Это все верно.. но если бы это решалось 29 лет назад. Сейчас это просто слова и перебрасывания мяча из рук в руки.. Алиев уже сказал что "готов" дать армянам Карабаха лишь "культурную автономию " ( а это только язык ну максимум школы и "хоровое пение") Понятно и то что армяне Карабаха , а они только они там остались после ухода азербайджанского населения 29 лет назад, не останутся под властью Азербайджана и будут уходить в большую Армению ( кстати смотрел по численности населения их там максимум тысяч 60, ну если сравнить с беженцами из Крыма и особенно ОРДЛО это совсем не много.), они покинут эту территорию по примеру ухода грузин из Абхазии и Юж. Осетии в Грузию, азербайджанцев из Карабаха и т.д. в Азербайджан. Поэтому слова Алиева это больше "туман", или Азербайджан вернет эти территории силой и вернет своих беженцев туда а армяне вынужденно покинут эту территорию, либо Армения отстоит хотя бы часть Карабаха под своим контролем и все останется как прежде ( но в урезанных границах) Так что все упирается только в одно готов и может ли Азербайджан закончить это полной победой или конфликт опять заморозят на новых рубежах и на этот раз еще на больший срок. Вот и все. А приведенное высказывание Алиева, это полная "византийщина", мол уходите все военные а кто хочет из мирных пусть остаются.,. да все они уйдут вслед за военными и тогда Алиев займет совершенно пустой Карабах. и главное что все это понимают, ВСЕ.
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04.11.2020 13:47 Ответить
У Алиева уже громадные планы инвестирования в освобожденные земли, он не пойдет на новую заморозку, когда все инвестиции окажутся в зоне риска новой войны. В 2016 году они тормознулись по разным причинам: может поняли где-то ошибку, может момент не настал (турки были еще сильно заняты в Сирии) или другие. Сейчас раз поперли так, то будут переть дальше. Разве что силы иссякнут. А далее возможен буфер вдоль госграницы, может с миротворцами в этом буфере. Открывать границу там все равно не планируют - пограничного движения, торговли, транзита как не было, так и не предвидится. В теории может быть какое-то подобие заморозки, если зимой будут проблемы, но по весне продолжат. Нарисовать провокацию ведь не проблема, даже если ее не будет, а юридически Азербайджан проводит операцию против сепаратистов в пределах своей признанной миром территории. Руки развязаны.

А то что у азербайджанцев есть потери, в засады там попадают, ну да, но это же не показатель перелома ситуации в пользу армян. Если бы там сейчас американская армия на армян в Карабахе наступала, их бы локально тоже крошили. Есть показатель продвижения вперед, и пока Азербайджан движется вперед, пусть сейчас малыми шажками, он ведет.
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04.11.2020 23:55 Ответить
Все верно.. но " откладывать на весну" это потерять стратегическое преимущество и главное может измениться геополитическая ситуация и многое что может произойти в нашем турбулентном мире. Поэтому либо сейчас, либо никогда. Я немного был удивлен что подобную глобальную операцию начали поздновато по времени года, нужно было бы хотя бы на месяц-полтора раньше. Но то такое. Я предупреждал что война в зимних условиях в горах ( тем более основная ударная силы безпилотники могут оказаться " вне игры") , плюс в горах легче вести оборонительные бои, плюс это "их территория" где они каждый камень знают и полная поддержка населения. Не просто при таких составляющих входить в зимнюю стадию войны , это не степь , где зима это плюс. Да и на сколько у Азербайджана хватит ресурса вести продолжительную войну, там тоже не все просто, по нынешним временам такие вопросы нужно решать в 2- 2,5 месяца максимум. Но как говориться доживем увидим. Запутанный узел но по ходу его можно решить только разрубив.
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05.11.2020 07:57 Ответить
А вот хрен, полный вывод всех войск со всей территории, включая сам Карабах, ну и, если себя хорошо поведут культурная автономия. Это наша страна и никто не может указывать где и как размещать армия, чего и желаю Украине.
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04.11.2020 14:19 Ответить
Это идеальный вариант для Азербайджана, никто с этим не спорит ( Армения как то выдвигала требования что бы в передаваемых районах не находились азербайджанские войска.. но это не суверенитет это пародия, это то что хочет Украине втюхать Раша на Донбассе., суверенитет он или есть или его нет.. Но ясно и другое что после 29 лет не просто раздельной жизни но и враждебной и последующей горячей стадии войны, армянское население Карабаха не останется там жить при азербайджанском суверенитете и уйдет в Армению ( поголовно т.е. все) и это тоже все знают. и Пашинян и Алиев и все остальные. Ведь ушли азербайджанцы из Карабаха и соседних занятыми армянами районов - ушли.., ушли грузины из Абхазии и Юж. Осетии после их оккупации Рашей - ушли, тоже самое будет и здесь, армяне уйдут И это правда жизни, что бы кто что не говорил или обещал. Слова о "культурной автономии" это просто красивые слова не более того.. Если конечно Азербайджан не остановится или его не остановят. Все решается на поле боя ( это решающий аргумент) и в кабинетах геополитических игроков.
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04.11.2020 14:34 Ответить
Тут всё просто. 27 лет назад ООН квалифицировал вытеснение азербайджанцев как оккупацию. В дальнейшем Азербайджан всё это время пытался решать данный вопрос политическим путём. ОБСЕ (США, Россия и Франция, остальные не в счёт) практически стояла на стороне Армении, предлагая руководствоваться исходя из сложившихся реалий (имелось в виду 7 прилегающих к Карабаху районов, подконтрольных Армении). Замороженный конфликт устраивал всех сопредседателей: США не призывали миротворцев из викингов, Франция в открытую поддерживала Армению, а Россия поддерживала военный паритет. Именно этот факт демонстрирует "византийщину", а не то что вы имеете в виду. На сегодняшний день Азербайджан изменил реалии и все вокруг начали верещать, а это уже примитивная "византийщина". Президент Азербайджана заявляет, что не будет заниматься этнической чисткой, как это делали армянские варвары, гарантируя армянскому населению Карабаха все их права, как гражданам Азербайджана. Президент Азербайджана слов на ветер не бросает, как это делали и делают его коллеги из других стран.
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04.11.2020 22:34 Ответить
Я не спорю с вами Я говорю только что в случае установки полного суверенитета Азербайджана над всей своей территорией , включая территорию Нагорного Карабаха, армянское население покинет эту территорию и уйдет с армянскими военными или самостоятельно в Армению. Они в этом случае там не останутся и это есть факт.. Да еще про военный "паритет" Раши.. он только потому что в Армении в результате революции свергли полностью пророссийский так называемый" карабахский клан" и к власти пришел Пашинят и его команда, и Раша решила наказать Армению. Если бы в Армении оставалась прежняя власть, Алиев даже и не пытался бы что то предпринимать в Карабахе ( как и предыдущие 27 лет) понимая что Раша вмешается или просто пригрозит применением "принуждения к миру". И это есть факт. Так что Алиев понимает что создавшейся ситуацией грех не воспользоваться, потому что потом ее может больше и не быть. Если Пашиняна вдруг сместят в результате переворота и придут к власти люди Путина.. сразу "окно возможностей" для Азербайджана захлопнется. И это тоже факт. Но ваше право соглашаться с этим или нет. Как говорит " Куй железо, пока оно горячо" У Азербайджана появился шанс он им воспользовался, остается понять будет ли он его реализовывать до конца и сможет ли.. Вот и все. Несмотря на так называемый "мировой порядок" все по прежнему решается при помощи силы, и желания и возможности ее применить.
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04.11.2020 22:57 Ответить
Могу согласиться с вашими выводами частично, но не как фактами не свершившихся событий.
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05.11.2020 16:52 Ответить
Вчора бачив як в касі банку азери переказували доляри в Баку. Не знаю яку суму, але за переказ заплатили 1600 гривень.
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04.11.2020 09:54 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.sharp.1?__cft__%5b0%5d=AZV-z2D4h5kwI5CXfLJ6_1LmrFwORbgbQ7GxEd2xerdpMr-fZOLyCznXivcv-iWNjjO2ViXUSGRZdNdkEbpKjt68tRsK6Y0fTkVPJgdgp7LPJIL7MhRYU8YjwFB77D-N6EA&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.sharp.1?__cft__%5b0%5d=AZV-z2D4h5kwI5CXfLJ6_1LmrFwORbgbQ7GxEd2xerdpMr-fZOLyCznXivcv-iWNjjO2ViXUSGRZdNdkEbpKjt68tRsK6Y0fTkVPJgdgp7LPJIL7MhRYU8YjwFB77D-N6EA&__tn__=-%5dC%2CP-R Ol Sharp

Украина оказалась на пороге крупного скандала с Азербайджаном из-за негласного решения Зеленского приостановить выполнение контракта "Укрспецэкспорта" с Азербайджаном по поставкам комплектующих для радиолокационных станций П-18.

Так, по данным источников ZN.UA, поручение приостановить выполнение контракта с Азербайджаном Зеленский дал устно около месяца назад, после того как Баку начал военную кампанию по восстановлению суверенитета над Нагорным Карабахом и окружающим его "поясом безопасности".

В результате нанесен удар по репутации Украины как надежного партнера Азербайджана в сфере военно-технического сотрудничества.


Впереди - перспектива ухудшения украино-азербайджанских отношений и исчезающие надежды получить у Баку кредит на 300 млн долларов.


Х-мм... Может, просто решил Сарику сделать приятное?
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04.11.2020 09:57 Ответить
...блаЗЄнськак нікчема й тут працює проти України.
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04.11.2020 10:20 Ответить
Здорово тычет мордой в дерьмо Пашуна, а заоодно и его плешивого дедушку=) Браво, Алиев!
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04.11.2020 10:00 Ответить
Спасибо УКРАИНА за понемание и поддершку Азербайджана .армяни это проста стая рабов как их братя русские.они подченяютса кремлевским вождям.
СЛАВА УКРАИНЕ ,СЛАВА АЗЕРБАЙДЖАНУ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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04.11.2020 10:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5e1A8yWciKY&feature Сегодняшнее видео армян в горных окопах.
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04.11.2020 10:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=60kVh-8MviI Армяне героически отбивают снаряды азербайджанцев.
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04.11.2020 10:37 Ответить
в ютуб мне один азербайджанец на мой пост скинул вот ссылку как поступают армяне со своими погибшими военными...я глянул потом ещё что посмотрю ветку видео. это пиз...дец. вы будите шокированы. просто берут и ковшом трактора сгребают трупы с кузова грузовика как умерших животный просто в канаву какую то...шок! https://www.youtube.com/watch?v=XyI7H7YX2cM
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04.11.2020 10:39 Ответить
Такое видео раньше шло как армяне закапывают убитых азербайджанцев.
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04.11.2020 13:23 Ответить
 
 