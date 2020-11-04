Алиев: Мы готовы сегодня же остановить войну в Карабахе, если Пашинян возьмет на себя определенные обязательства
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности остановить войну в Нагорном Карабахе. Для этого Армения должна вывести войска из региона.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
По его словам, чем скорее закончится война в Карабахе, тем будет лучше.
"Я неоднократно говорил… и могу еще раз повторить, что... если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств", - сказал Алиев.
Он заявил, что единственным компромиссом Еревана должно быть "полное освобождение всех оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и исполнением их основных принципов".
"В базовых принципах говорится, что в начале должны быть освобождены пять районов, а затем два. Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он (премьер Армении Никол Пашинян - ред.) должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны", - добавил Алиев.
Ранее Алиев сообщал, что готов остановить боевые действия в Карабахе, если Армения выведет войска и прекратит обстрелы.
Напомним, в конце октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором запросил помощи в решении конфликта в Карабахе.
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но при всей привлекательности дронов это оружие не на все случаи жизни . пока что у азеров все получается в южной . степной части Карабаха . в горах не все так просто . еще с 90-ых годов с первой ( то бишь второй ) войны армяне для противодействия авиации натянули там поперек ущелий тросы . теперь они и дронам мешают . поэтому на первый план в горах придется выходить горно-пехотным подразделениям Азербайджана . или артиллерии . снимут тросы тогда и дроны прилетят
с какого перепугу именно от 3-х км ? барражируют допустим . а наносить удар приходится опускаться . а еще есть дроны-камикадзе они тоже не опускаются ?
Скажи шефу, пусть тебя уволит за тупость.
Яка Ваша версія?
Кацап, посмотри на карту.
Вот это и есть условие премирия. После этого "можно прекратить стрелять" и все это поймут и поддержат.
Буде як і про що домовлятися
Он делает то, что считает нужным. В этом смысле Алиев весьма последователен.
А то что у азербайджанцев есть потери, в засады там попадают, ну да, но это же не показатель перелома ситуации в пользу армян. Если бы там сейчас американская армия на армян в Карабахе наступала, их бы локально тоже крошили. Есть показатель продвижения вперед, и пока Азербайджан движется вперед, пусть сейчас малыми шажками, он ведет.
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Украина оказалась на пороге крупного скандала с Азербайджаном из-за негласного решения Зеленского приостановить выполнение контракта "Укрспецэкспорта" с Азербайджаном по поставкам комплектующих для радиолокационных станций П-18.
Так, по данным источников ZN.UA, поручение приостановить выполнение контракта с Азербайджаном Зеленский дал устно около месяца назад, после того как Баку начал военную кампанию по восстановлению суверенитета над Нагорным Карабахом и окружающим его "поясом безопасности".
В результате нанесен удар по репутации Украины как надежного партнера Азербайджана в сфере военно-технического сотрудничества.
Впереди - перспектива ухудшения украино-азербайджанских отношений и исчезающие надежды получить у Баку кредит на 300 млн долларов.
Х-мм... Может, просто решил Сарику сделать приятное?
СЛАВА УКРАИНЕ ,СЛАВА АЗЕРБАЙДЖАНУ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!