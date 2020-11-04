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Рада сегодня рассмотрит законопроекты о бесплатном питании детей погибших военных, усилении защиты журналистов и поддержке культуры

Рада сегодня рассмотрит законопроекты о бесплатном питании детей погибших военных, усилении защиты журналистов и поддержке культуры

Верховная Рада на заседании в среду, 4 ноября, планирует рассмотреть законопроект об обеспечении бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости Украины.

Законопроект №4130, инициатором которого является Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, запланирован к рассмотрению в первом чтении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Повесткой дня также предусмотрено рассмотрение правительственного проекта закона №3987 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины".

Парламентарии планируют рассмотреть в первом чтении законопроекты №3576 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых" и №3911 "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан".

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В повестке дня также законопроект №3633 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов".

Во втором чтении народные депутаты рассмотрят законопроекты №3851 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" и №3486 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Парламентарии также рассмотрят проект постановления №4047, которым предусмотрено обратиться в Кабинет Министров по осуществлению мероприятий, направленных на включение Национального дендрологического парка "Софиевка" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Повесткой дня предусмотрена и ратификация нескольких международных договоров.

Автор: 

ВР (29227) граница (5258) журналистика (3286) ратификация (413) сироты (123)


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Топ комментарии
+2
Рада сегодня рассмотрит законопроекты о бесплатном питании детей погибших военных, усилении защиты журналистов и поддержке культуры - Цензор.НЕТ 5585
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04.11.2020 10:01
+2
534-й День Плача.
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04.11.2020 10:05
+1
Рада сегодня рассмотрит законопроекты о бесплатном питании детей погибших военных, усилении защиты журналистов и поддержке культуры - Цензор.НЕТ 3759

Внедряйте Защищайте культурку!
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04.11.2020 09:54
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в будку, свинособака лаптеногая!
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04.11.2020 10:10 Ответить
Рада сегодня рассмотрит законопроекты о бесплатном питании детей погибших военных, усилении защиты журналистов и поддержке культуры - Цензор.НЕТ 3759

Внедряйте Защищайте культурку!
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04.11.2020 09:54 Ответить
Рада сегодня рассмотрит законопроекты о бесплатном питании детей погибших военных, усилении защиты журналистов и поддержке культуры - Цензор.НЕТ 5585
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04.11.2020 10:01 Ответить
534-й День Плача.
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04.11.2020 10:05 Ответить
Хустинку дати?
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04.11.2020 10:06 Ответить
Утирайся сам.
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04.11.2020 10:08 Ответить
Обязательно гениальному режиссёру Сенцову на новый шедевр.
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04.11.2020 10:07 Ответить
Рада сегодня рассмотрит законопроекты о бесплатном питании детей погибших военных, усилении защиты журналистов и поддержке культуры
===================
вообще-то детей погибших за Украину военнослужащих нужно обеспечить полным пенсионом за счет государства: минимум 75% денежного содержания погибшего, бесплатное питание, обучение и льгота за коммуналку до окончания учёбы.
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04.11.2020 10:08 Ответить
имитация деятельности - точнее - полная бездеятельность основного органа Украины в критический момент...

жопа пришла...
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04.11.2020 10:20 Ответить
У депутатов в голове коммунизм. Государство должно помогать деньгами, а не всякими унизительными "льготами".
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04.11.2020 11:00 Ответить
розмовляла з хлопцем----п'ятий клас.В школі еормлять часто гречкою з котлетою. Ні те,ні те він не їсть. Зато кухарі накормлять домашніх тварин.
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04.11.2020 12:23 Ответить
Вот именно по-этому. Чтобы имея на руках деньги, они могли выбирать - покупать у вороватых поваров или в другом месте.

Блин, это-же элементарные вещи! Почему-же чиновники высшего ранга позволяют себе впаривать нам такую дичь? Неужели каждый раз нужен Майдан?
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04.11.2020 12:31 Ответить
 
 