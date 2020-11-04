Рада сегодня рассмотрит законопроекты о бесплатном питании детей погибших военных, усилении защиты журналистов и поддержке культуры

Верховная Рада на заседании в среду, 4 ноября, планирует рассмотреть законопроект об обеспечении бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости Украины.

Законопроект №4130, инициатором которого является Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, запланирован к рассмотрению в первом чтении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Повесткой дня также предусмотрено рассмотрение правительственного проекта закона №3987 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины".

Парламентарии планируют рассмотреть в первом чтении законопроекты №3576 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых" и №3911 "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан".

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В повестке дня также законопроект №3633 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов".

Во втором чтении народные депутаты рассмотрят законопроекты №3851 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" и №3486 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Парламентарии также рассмотрят проект постановления №4047, которым предусмотрено обратиться в Кабинет Министров по осуществлению мероприятий, направленных на включение Национального дендрологического парка "Софиевка" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Повесткой дня предусмотрена и ратификация нескольких международных договоров.