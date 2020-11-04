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Порошенко обсудил конституционный кризис в Украине с послами стран G7 и ЕС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко обсудил конституционный кризис в Украине с послами стран G7 и ЕС

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине, которая состоялась под председательством США в Группе.

Во время длительной и плодотворной беседы стороны обсудили ряд вопросов взаимного интереса. Они обменялись мнениями относительно результатов местных выборов в Украине, которые состоялись 25 октября 2020г. Пятый Президент Порошенко отметил, что партия "Европейская Солидарность" достигла положительных результатов во многих областях и будет представлена ​​во всех областных советах по всей Украине, сообщает пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ.

Важное внимание было уделено конституционному кризису, вызванному решением Конституционного Суда Украины по антикоррупционному законодательству. Стороны договорились, что выход из кризиса следует искать незамедлительно, на основе объединения всех сторон в инклюзивном диалоге, уважения к верховенству права.

Петр Порошенко подчеркнул важность выполнения Минских договоренностей и поблагодарил партнеров за поддержку инициативы Украины относительно развития международной платформы по деоккупации Крыма.

Президент Порошенко также выразил благодарность за помощь Украине со стороны стран "Группы семи" и ЕС в вопросе борьбы с коронавирусом.

Стороны подчеркнули необходимость продолжения реформ в Украине с особым акцентом на реформе правосудия, борьбе с коррупцией, включая гарантии независимости деятельности Национального антикоррупционного бюро, а также на верховенстве права и обеспечении свободы СМИ.

Стороны договорились продолжать этот диалог в интересах Украины и международного единства и солидарности с нашим государством.

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Топ комментарии
+45
Порошенко обсудил с послами стран G7 и ЕС в Украине ситуацию с КС, результаты местных выборов и борьбу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9885
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04.11.2020 10:07
+35
Видите, ЗеДолбоДятлы и прочии ОпЖописты, ПРЕЗИДЕНТ обсудил с послами стран G7 и ЕС в Украине ситуацию с КС, результаты местных выборов и борьбу с COVID-19. А недопрезидент, чем занят? А оно бабло фонда борьбы с коронавирусом расхищает.
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04.11.2020 10:09
+31
Порошенко обговорив із послами країн G7 і ЄС в Україні ситуацію з КС, результати місцевих виборів і боротьбу з COVID-19 - Цензор.НЕТ 7133
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04.11.2020 10:25
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Страница 2 из 2
Треба писати : Президент України Петро Порошенко .
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04.11.2020 10:11 Ответить
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Правильно! Только еще добавить "бывший".
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04.11.2020 10:28 Ответить
Следующий.
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04.11.2020 11:28 Ответить
Президент України!
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04.11.2020 10:12 Ответить
СЬОМИЙ !!!!!!!
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04.11.2020 10:30 Ответить
Настоящий президент занимается делами, пока клоун чешет за отбитые роялем ....принадлежности! Порошенко обсудил с послами стран G7 и ЕС в Украине ситуацию с КС, результаты местных выборов и борьбу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7264
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04.11.2020 10:12 Ответить
Та да... Теперь отложит свои дела в сторону и займется Украиной, но только если это принесет прибыль....
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04.11.2020 11:08 Ответить
В вот и еще один 73-х процентный! Ты же не кум, сват или квартальный для бубочки. Не бабушка! Навряд ли перепадет от клоуна доходная должность,если, только, Ермаку проплатил разве. Жди, надейся, но время не на пользу залетевшего с клоуном беспардонного ворья работает. Можешь не успеть!
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04.11.2020 11:41 Ответить
Это Вы на луценка намекаете? Или на алешеньку депутата? Или на сына мишку - большого поклонника параши?
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05.11.2020 10:32 Ответить
На вас, обожателя таланта мастера игры членом на рояле. На вас, из стада овец, начинающих блеяния, услышав 1+1 от Бени или 112 от Кума...
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05.11.2020 10:42 Ответить
У нас сейчас двоевластие,президент Порошенко и ********** Зеленский.
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04.11.2020 10:12 Ответить
Просто зе - воно себе саме так назвало , я нічого не придумав .
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04.11.2020 10:14 Ответить
Так кто у нас президент? С Порошенко послы ведущих стран обсуждают ситуацию в Украине, а Зеленского просто ставят перед фактом принятых решений. ЗЕпозор.
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04.11.2020 10:14 Ответить
Ждем !!! Петр Алексеевич!!!!
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04.11.2020 10:14 Ответить
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В дурдоме.
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04.11.2020 10:29 Ответить
Та вони просто знають, хто буде наступним президентом. Хоча "мудрий нарід" може знову таке утнути...
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04.11.2020 10:15 Ответить
Вся надежда на НАСТОЯЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА.
Кста, на днях Совет Европы таки собирался отменить безвиз - и перевесило то, что Порох лично попросил пока этого не делать.

Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины. После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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04.11.2020 10:17 Ответить
Порошенко обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн G7 і ЄС - Цензор.НЕТ 9395
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04.11.2020 10:52 Ответить
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скоріше "Банк" української політики......... . а з послами країн обговорив би краще провал своїх "сотень" дутих реформ, "завдячуючи" яким просрав вибори і просрав на деякий час пів країни доморощеним рашапоїдам під керівництвом кремля.
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04.11.2020 10:19 Ответить
А ви особисто за кого голосували в другому турі виборів президента 2019?
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04.11.2020 10:22 Ответить
За зелененьке гівно воно голимсувало.
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04.11.2020 10:54 Ответить
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Все нормальные люди голосовали против Падлашенки!
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04.11.2020 14:26 Ответить
Порошенко провел встречу с послами... и ЕС в Украине....Источник: https://censor.net/ru/n3228961

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тю, незрозумів де в нього центральний офіс партії - в країну приїзжають посли, і він з послами від партії зустрічається...
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04.11.2020 10:23 Ответить
Уговаривал не поддерживать разгон подконтрольного ему КС.
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04.11.2020 10:28 Ответить
На росії немає вакцини від ковіду,російські хакери полюють за іноземними розробками.
Спецслужбы Британии сообщили об охоте российских хакеров на разработки вакцин от COVID-19
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04.11.2020 10:32 Ответить
не помню других экспрезидентов чтоб так активно продолжал политические действия после своего президенства.
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04.11.2020 10:36 Ответить
причем результаты его （Петра Алексеевича） работы приносят больше пользы для Украины, чем нынешний обитатель Банковой.
Клоун решил повторить успех Рейгана, но ему никто не сказал, что для этого надо быть Личностью. А это не купишь даже за деньги бабы Бени.
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04.11.2020 10:52 Ответить
Рональд по перше не був актором клоуном.
По друге, він не косив від призиву в Армію. Рейган ветеран Другої Свтової.
По третє, Рейган до обрання Президентом вже десь 30 років був у політиці, займав посаду губернатора штату.
І головне, він не виступав на корпоративах у Москвє.
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04.11.2020 11:09 Ответить
+++ и я об этом!
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04.11.2020 11:10 Ответить
До Свына никак не дойдёт, что не его избрали в 2019....
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04.11.2020 14:25 Ответить
Суть не в том, что Порошенко захотел встречаться с послами Г-7, а в том что послы Г-7 посчитали нужным с ним встретились!
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04.11.2020 10:42 Ответить
именно так, ведь бурную активность может проявлять или изобрежать может любой, н но не факт что на это обратят внимание другие.
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04.11.2020 10:47 Ответить
Свнсбк под прокси, ты снова зашкварился, перелогинься. Порошенко обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн G7 і ЄС - Цензор.НЕТ 7999 Страной, походу, управляет завхоз Ермак - именно он встречался с послами 7ки, вместо Галабародьки.
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04.11.2020 12:20 Ответить
Что-то не похоже, что Петр Алексеевич БЫВШИЙ президент Украины, скорее, тот, сегодняшний, НЕНАСТОЯЩИЙ.
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04.11.2020 10:48 Ответить
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Это да! он поджопупнутый!
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04.11.2020 14:23 Ответить
А тим часом зюзя розводить хохлосрач в Телеграм, вояка рояльний.
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04.11.2020 10:56 Ответить
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Порошенко обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн G7 і ЄС - Цензор.НЕТ 4812 адепти другого (третього, четвертого, п*ятого...Булава - нащадку) приходу почувши збуджуючі мотики почали сінхронно покачуватись у такт мотиву...Раз за разом хтось підіймав руки з бубном та викрикивав :"О, приди, приди, приди О, дух, явись, явись! Явись - ми исполним всё, что ти прикажеш!"...

Порошенко обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн G7 і ЄС - Цензор.НЕТ 5360 ...Яке гнусне та позорне явище у історії країни...
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04.11.2020 11:06 Ответить
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У Пороха манія величі.Немолода особа, а...
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04.11.2020 11:07 Ответить
А у цих шо тоді:
«Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине, которая состоялась под председательством США в Группе. Источник: https://censor.net/ru/n3228961»
?
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04.11.2020 11:22 Ответить
А посли абнаглєлі в край...
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04.11.2020 11:50 Ответить
И в чем же, опущенный ботяра?
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04.11.2020 12:21 Ответить
правильно. общаться по важным вопросам нужно со взрослыми, а не с детворой скудоумной.
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04.11.2020 11:20 Ответить
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Жлоб и ворюга обсуждает с послами g7 ситуацию - на кой хрен нам эта лабуда?
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04.11.2020 11:33 Ответить
вам лучше вовку с валдая слушать)))
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04.11.2020 11:51 Ответить
Ну, видно, эти послы так не считают и они не наивные дети, чтобы не знать, кем на самом деле является Порошенко. Видимо, это вы заблуждаетесь.
И да, они сами нашли нужным с ним встретиться, если бы не захотели, считая его "жлобом и ворюгой", то сколько бы он их не просил о встрече, они бы на неё. не пришли.
Вывода делайте сами, если, конечно, есть чем.
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04.11.2020 11:52 Ответить
Не тратьте свое время на полоумного бота
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04.11.2020 12:06 Ответить
А з зеленою шмарклею хто що обговорює? Його пацанчики з КВНа? Порошенко обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн G7 і ЄС - Цензор.НЕТ 2229
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04.11.2020 11:52 Ответить
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Опять этот шизофреник шоколадый вылез!!!!!
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04.11.2020 11:45 Ответить
Посли G7 теж шизофреніки?
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04.11.2020 11:49 Ответить
Нет,они- сочувствующие))))
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04.11.2020 11:57 Ответить
А что, послы бабки не любят? Порошенко обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн G7 і ЄС - Цензор.НЕТ 7425
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04.11.2020 14:18 Ответить
На этой встрече не хватало посла Сербии, который внёс бы оживление в переговоры, презентовавши послам G-7 минутку занимательной лингвистики:
с сербского языка слово "ПОРОШЕНКИ" переводится одинаково как на русский, так и на украинский языки - "ПОРОСЯТА"
(см. Google-переводчик)
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04.11.2020 12:02 Ответить
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Переклад з порошенківської: попив стоячи кави з помічниками якихось послів )))
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04.11.2020 12:04 Ответить
А з вашою зє ніхто навіть каву пити не буде .
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04.11.2020 12:07 Ответить
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Обсудил-обсудил. Ещё как обсудил. Когда послы G7 пошли в нужник слабиться Сывочолый Гетьман как Ихтиандр из писсуара вынырнул и всё-всё с послами подробно обсудил.
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04.11.2020 13:44 Ответить
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Меня терзают смутные сомнения - куда подевались все порохоботы? Филонят гады - не отрабатывают надлежащим образом халявные сосательные леденцы «Рошен». Или случилось немыслимое(?) - Порохатый Барыга снял с довольствия порохоботов?
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04.11.2020 13:54 Ответить
Петя нарешті пойняв, шо Юра розвів його на бабки )))
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04.11.2020 14:46 Ответить
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Куда же без этого козла....
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04.11.2020 14:21 Ответить
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Видимо послы "сказали "спасибо" вяликому и не превзойденному,за 144 рехформы.
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04.11.2020 15:41 Ответить
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Вот только не он провёл,а скорее они провели встречу и высекли ПАПу.
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04.11.2020 15:52 Ответить
Опять зебилов корежит в конвульсиях.
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05.11.2020 00:20 Ответить
жаль... что не удалось услышать начальника транспортного цеха Зеленского... весь в труде...
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05.11.2020 04:47 Ответить
Спасает Украину! Всё время спасает. Только то и делает, что спасает. Сидя в шкафу под толстым слоем нафталина "отставной козы барабанщик"© лучезарный светоч демократии Пётр Алексеевич Порошенко спасает Украину. Даже из шкафа спасает! От прямо из шкафа берёт и спасает. Никто не спасает, а он спасает. Причём, из шкафа!
Не, ну кому радостно, тот пускай радуется, а я - обильно блевать. Я ж не Макрон и не Галкин, у меня рвотный рефлекс наместе - стока дохрена Тошнотворного Порош(ен)ка мне не снести. Потому - блевать, причём, обильно.
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06.11.2020 22:51 Ответить
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