Порошенко обсудил конституционный кризис в Украине с послами стран G7 и ЕС

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине, которая состоялась под председательством США в Группе.

Во время длительной и плодотворной беседы стороны обсудили ряд вопросов взаимного интереса. Они обменялись мнениями относительно результатов местных выборов в Украине, которые состоялись 25 октября 2020г. Пятый Президент Порошенко отметил, что партия "Европейская Солидарность" достигла положительных результатов во многих областях и будет представлена ​​во всех областных советах по всей Украине, сообщает пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ.

Важное внимание было уделено конституционному кризису, вызванному решением Конституционного Суда Украины по антикоррупционному законодательству. Стороны договорились, что выход из кризиса следует искать незамедлительно, на основе объединения всех сторон в инклюзивном диалоге, уважения к верховенству права.

Петр Порошенко подчеркнул важность выполнения Минских договоренностей и поблагодарил партнеров за поддержку инициативы Украины относительно развития международной платформы по деоккупации Крыма.

Президент Порошенко также выразил благодарность за помощь Украине со стороны стран "Группы семи" и ЕС в вопросе борьбы с коронавирусом.

Стороны подчеркнули необходимость продолжения реформ в Украине с особым акцентом на реформе правосудия, борьбе с коррупцией, включая гарантии независимости деятельности Национального антикоррупционного бюро, а также на верховенстве права и обеспечении свободы СМИ.

Стороны договорились продолжать этот диалог в интересах Украины и международного единства и солидарности с нашим государством.