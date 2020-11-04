Порошенко обсудил конституционный кризис в Украине с послами стран G7 и ЕС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине, которая состоялась под председательством США в Группе.
Во время длительной и плодотворной беседы стороны обсудили ряд вопросов взаимного интереса. Они обменялись мнениями относительно результатов местных выборов в Украине, которые состоялись 25 октября 2020г. Пятый Президент Порошенко отметил, что партия "Европейская Солидарность" достигла положительных результатов во многих областях и будет представлена во всех областных советах по всей Украине, сообщает пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ.
Важное внимание было уделено конституционному кризису, вызванному решением Конституционного Суда Украины по антикоррупционному законодательству. Стороны договорились, что выход из кризиса следует искать незамедлительно, на основе объединения всех сторон в инклюзивном диалоге, уважения к верховенству права.
Петр Порошенко подчеркнул важность выполнения Минских договоренностей и поблагодарил партнеров за поддержку инициативы Украины относительно развития международной платформы по деоккупации Крыма.
Президент Порошенко также выразил благодарность за помощь Украине со стороны стран "Группы семи" и ЕС в вопросе борьбы с коронавирусом.
Стороны подчеркнули необходимость продолжения реформ в Украине с особым акцентом на реформе правосудия, борьбе с коррупцией, включая гарантии независимости деятельности Национального антикоррупционного бюро, а также на верховенстве права и обеспечении свободы СМИ.
Стороны договорились продолжать этот диалог в интересах Украины и международного единства и солидарности с нашим государством.
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Кста, на днях Совет Европы таки собирался отменить безвиз - и перевесило то, что Порох лично попросил пока этого не делать.
Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины. После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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тю, незрозумів де в нього центральний офіс партії - в країну приїзжають посли, і він з послами від партії зустрічається...
Спецслужбы Британии сообщили об охоте российских хакеров на разработки вакцин от COVID-19
Клоун решил повторить успех Рейгана, но ему никто не сказал, что для этого надо быть Личностью. А это не купишь даже за деньги бабы Бени.
По друге, він не косив від призиву в Армію. Рейган ветеран Другої Свтової.
По третє, Рейган до обрання Президентом вже десь 30 років був у політиці, займав посаду губернатора штату.
І головне, він не виступав на корпоративах у Москвє.
...Яке гнусне та позорне явище у історії країни...
«Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине, которая состоялась под председательством США в Группе. Источник: https://censor.net/ru/n3228961»
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И да, они сами нашли нужным с ним встретиться, если бы не захотели, считая его "жлобом и ворюгой", то сколько бы он их не просил о встрече, они бы на неё. не пришли.
Вывода делайте сами, если, конечно, есть чем.
с сербского языка слово "ПОРОШЕНКИ" переводится одинаково как на русский, так и на украинский языки - "ПОРОСЯТА"
(см. Google-переводчик)
Не, ну кому радостно, тот пускай радуется, а я - обильно блевать. Я ж не Макрон и не Галкин, у меня рвотный рефлекс наместе - стока дохрена Тошнотворного Порош(ен)ка мне не снести. Потому - блевать, причём, обильно.