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Новости Агрессия России против Украины
15 632 200

Украине сегодня "не нужно вооружаться до зубов, чтобы остановить врага", нужно просто заставить РФ покинуть Донбасс, - Кравчук

Украине сегодня

Для Украины важно, чтобы Россия ушла с временно оккупированного Донбасса, поэтому помощь со стороны США будет означать мобилизацию международного сообщества для оказания давления на РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в интервью экс-послу США в Украине, директору Евразийского центра Атлантического совета Джону Хербст заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, отвечая на вопрос, что Америка должна сделать сейчас, чтобы помочь Украине.

"В этом есть два аспекта. Это могло просто помочь Украине. Мол, первый вариант: Америка сконцентрировала (свои усилия) и помогает Украине, но этим не помогает разрешить конфликт. Второй вариант: Америка помогает Украине в более широком смысле, но она также играет ведущую роль в оказании давления на Россию", – отметил Кравчук.

По его словам, сегодня Украине "не нужно вооружаться до зубов, чтобы остановить врага".

"Нам нужно заставить врага покинуть Донбасс. Чтобы они просто ушли. Пусть Россия – ее вооружение, ее войска, ее спецназ – покинет Донбасс. И тогда мы позаботимся обо всем, мы найдем решение, как я уже сказал, мы реализуем в соответствии с законом особенности местного самоуправления, мы предоставим этим людям более широкие права, более широкую экономическую свободу, возможно, мы даже подумаем о создании для этих регионов особой экономической зоны", – объяснил Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В школьных учебниках ОРДЛО нет слова "Украина", за шесть лет там перекосили сознание пропагандой из Москвы, - Кравчук

Он подчеркнул – необходимо, чтобы Россия перестала помогать "как прямым, так и гибридным способом, в организации войны против Украины".

"Таким образом, для меня помощь со стороны Соединенных Штатов будет означать мобилизацию международного сообщества для оказания давления на Россию и предоставление не только военной, но, прежде всего, экономической помощи Украине", – подчеркнул Кравчук.

Напомним, 21 октября Кравчук заявил, что вопрос реинтеграции Донбасса комплексный и включает в себя четыре этапа.

Кравчук Леонид (1226) россия (95365) США (26401) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+50
Маразм крепчал .
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04.11.2020 10:17
+44
Да, да, Лёня, мы в курсе за твое "не вооружаться". Кстати, ты уже бумажкой которую подписал в Будапеште, подтёрся? Ну, той, по которой мы разоружились до резинки от трусов и которую ты гордо именовал мемораднум.
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04.11.2020 10:17
+41
нужно просто заставить РФ покинуть Донбасс, нужно просто сдать ядерное оружие, нужно просто пєрєстать стрєлять, нужно просто.....Уловлюєте риторику?
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04.11.2020 10:18
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"Кравчучно-Візочний комплекс"! Відміно! "Ядерно-ракетний" стратєх поміняв на "Кравчучно-візочний"!
Отце "многоходовочка"!
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04.11.2020 12:40 Ответить
Выживший из ума старый маразматик .
Неплохо живущий за наш с вами счёт .
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04.11.2020 10:47 Ответить
Тот самый случай, когда старость пришла сама, без мудрости.
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04.11.2020 16:47 Ответить
этот старый маразмарик.который сдал кацапии ядрен батон,еще что то вякает?..надо вводить ограничение по возрасту.
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04.11.2020 10:48 Ответить
З обов'язковою перевіркою на схильність до старечої деменції. Звісно, якщо цю схильність можна прослідкувати, взагалі? Але те, що цього старого пердуна треба гнати звідусіль сраною мітлою - факт беззаперечаний і він не обговорюється.
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04.11.2020 23:28 Ответить
****** уже на пенсию, старый идиот! По хорошему если, так тебя вообще посадить нужно, за то, что ты сотворил со страной в 90-х.
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04.11.2020 10:50 Ответить
!!!
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04.11.2020 13:29 Ответить
Ну, не совсем за бесплатно. Думаю, там на карман кое-каким таварисчам трошки капнуло.
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04.11.2020 10:54 Ответить
а платить на восстановление бамбаса кто будет? я лично не собираюсь ни кормить ни строить за свои бабки там никого и ничего. в жопу пусть идут!
приполярная нигерия должна не просто уйти из Украины. она должна компенсировать все те затраты которые понесла моя Родина.
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04.11.2020 10:52 Ответить
Выйдет такой кравчук на ноль, покажет сепарам голую задницу, пустит ветров, а те от такого вида и запаха тут же сбегут в засрашку. ********.
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04.11.2020 10:53 Ответить
ага, давайте разоружимся совсем и покажем врагам наши абсолютно мирные намерения..., они посмотрят на все это и скажут, ну какого хрена мы тут делаем 7-ой год подряд, развернутся и уйдут, а мы дружно, всей страной начнем восстанавливать донбасс, выплатим каждому компенсацию, построим им дома, школы, больницы, дороги и сделаем им свободную экономическую зону, чтобы было совсем как у людей..., а забыла еще... и заплатим рашке компенсацию - за разбитую технику, за потери, за моральный ущерб... и вот тогда - заживем...
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04.11.2020 10:54 Ответить
Очередной перл!
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04.11.2020 10:54 Ответить
Заставить пряниками?
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04.11.2020 10:55 Ответить
Кравчук,а шо ты вже уверен,що москали не попрут дальше,що размышляешь вже о том,що они должны покинуть Домбабве?Для тебя война уже закончилась?Или даже не начиналась?Сидит такой дуру гонит философ!Вот ты уверен,що как только ты перестанешь вооружаться,так москали не то,шо из Домбабве уйти,...А тупо двинут на Херсон за водой для Крыма.И вообще смешно слышать о разоружении от того,кто спит с ружьём
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04.11.2020 10:55 Ответить
Дедушка у нас теперь спикер № 1!
Менделя ему нужно!
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04.11.2020 10:55 Ответить
Тормоз...
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04.11.2020 10:56 Ответить
Слова истинного коммуниста, другими словами Россия наш брат с ними нужно мирится, по.ер как!
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04.11.2020 10:58 Ответить
Арестович что свалил он же спикер
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04.11.2020 10:59 Ответить
Согласен со стариком, даже если все мы будем работать за тарелку риса, как в КНДР, нам не превзойти агрессора в оружии, ну нет у нас нефти и людей меньше.
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04.11.2020 10:59 Ответить
И что с того? Финляндия вон смогла нанести агрессору потери, которые заставили его отказаться от большей части его намерений. Но они вооружались, а не ждали манны небесной.
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04.11.2020 11:18 Ответить
Вот и мы также как фины - отбили наступление, но потеряли территории. Пора как фины строить успешную страну.
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04.11.2020 11:19 Ответить
За Финляндией был европейский промышленный капитал. И в конце концов, 10% территории минус. А Сталину другого и не надо было. Вывели Питер из зоны досягаемости артиллерии.
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04.11.2020 11:41 Ответить
Глупости только про артиллерию не пишите.
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04.11.2020 11:45 Ответить
Вы это сами придумали?) Или по раша тв услышали, что сралину больше ничего не нужно было?) Вы бы хоть документы почитали... Ну к примеру переговоры молотова с адиком осенью 40-го года... Там молотов целый день талдычил адику атдайнамфинляндиюфинляндиянаш... Адик ему: нах вам Финляндия, я вам всю Азию поделить предлагаю... А молотов как попугай: мы с вами договорились, что финляндиянаш...
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04.11.2020 15:12 Ответить
ошейник раба, легче доспехов воина...
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04.11.2020 11:23 Ответить
Ты , пропагандон, и грузинам такое точно лепишь, и молдаванам, и азербайджанцам лепил. А если перейти к активным мероприятим, Лошадь с трибуны ООН тут же заявит , что они всегда считали Донбасс и Крым украинским. А если ждать милости от расеи, то ее в истории не было еще. И вы все ссыкливые,доказано много раз
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04.11.2020 11:37 Ответить
Совок умер не от недостатка оружия.
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04.11.2020 11:57 Ответить
Зато , посмотри,Армения скукоживается не глазах,от недостатка оружия, падение целой страньі -в ближайшие дни, если не часьі. Банально нечем ваивать
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04.11.2020 12:37 Ответить
Подтверждение моих слов - только окрепнув экономически и став сильнее врага военно, можно браться за возвращение оккупированных территорий.
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04.11.2020 12:42 Ответить
Одно другому не мешает. Нужно и союзников искать и экономику поднимать.
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04.11.2020 12:50 Ответить
Союзники всегда ситуативні. 30+ лет назад Украина бьіла союзником Росии,и врагом НАТО.
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04.11.2020 12:56 Ответить
Оккупировала 20% Азербайджана для них - раша. Теперь без рашаванек удержать оккупированное не могут. И отправить ванек раша не может,потому,что в ответ турция отправит своих хасанов,с НАТОвским оружием,и хрен его знает где они остановяться сами.
А сами за 30 лет не ушли,и не собирались.
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04.11.2020 12:49 Ответить
Почему тогда Украина граничит с РФ,а не КНР?! У КНР и людей больше ,чем у РФ в 1.000 РАЗ, и вооружений болше и лучше чем у РФ?
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04.11.2020 12:06 Ответить
А почему Канада существует рядом с США?
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04.11.2020 12:17 Ответить
Из-за недостатка оружия и людей у США!
НЕ?
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04.11.2020 12:53 Ответить
не тормоз он , мразь обыкновенная...
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04.11.2020 10:59 Ответить
По его словам, сегодня Украине "не нужно вооружаться до зубов, чтобы остановить врага".
"Нам нужно заставить врага покинуть Донбасс. Чтобы они просто ушли. Пусть Россия - ее вооружение, ее войска, ее спецназ - покинет Донбасс.
============
Конечно...,понятно как их заставить,-надо просто перестать стрелять...
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04.11.2020 11:03 Ответить
Ги!
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04.11.2020 12:07 Ответить
та й армію розпустити, "руськіймір" в кожну хату й **********. все вірно, зеленське падло?
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04.11.2020 11:05 Ответить
Коло звершилося.
Перший президент - "нужно просто заставить РФ покинуть Донбасс"
Останній (на зараз) "нужно просто перестать стрелять".
Отже, "нужно просто"" знести голови першому й останньому - і все піде на краще.
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04.11.2020 11:05 Ответить
А в чому ви бачите спільність закликів? Вони диаметрально протилежні.
Перший- заклик примусити покинути територію країни.
Другий- заклик капітулювати.
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04.11.2020 11:10 Ответить
Жирним виділена схожість. Але вам уточню "ПРОСТО" - це не для політиків, а для дурнів.
Обидва закликають не чинити опору агресору, що автоматично означає капітуляцію, якщо агресор не адекватний.
Просто (знову це клята "просто") перший більш кручений (пропагандист як ні як) за клована, і його спічі більш продумані і не такі прямі, мають приховані натяки та смисли.
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04.11.2020 11:22 Ответить
"ПРОСТО", це лише слово. Суть цього "просто", в складі речень, абсолютно різна. І навіть дурень ладен це зрозуміти.
"нужно просто заставить РФ покинуть Донбасс"
"нужно просто перестать стрелять"
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04.11.2020 11:31 Ответить
Авжеж, "навіть дурень ладен це зрозуміти." І ти цьому доказ.

Суть цього "просто" в спічах обох - легко, не напружуючи сил, без від'ємних наслідків.
А якщо ти вже розбираєш склад речень, то бери вже й контекст..
Як кравчукча збирається "заставить", та ще й просто?

А янелох хотів лише зупинити, а не примусити. Тому й виділені жирним тобою слова різняться.
Я знайшов схожість, ти розбіжності. В нас, як і вних схожість "знайшов", різність цілей.
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04.11.2020 11:56 Ответить
Навздогін

Трехсторонняя контактная группа утвердила участки на линии разграничения, Источник: https://censor.net/ru/p3229006

От "просто" в розумінні твого кравчука.чим воно відрізняється від янелоховського, га, Україні сьогодні "не потрібно озброюватися до зубів, щоб зупинити ворога", необхідно просто змусити РФ залишити Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4796 https://censor.net/ru/user/88110?
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04.11.2020 13:14 Ответить
У тому то і справа, що ці процеси просто закінчити не можна.
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04.11.2020 12:07 Ответить
Чим примусити? Відказом від ЯЗ він ВЖЕ примусив розпочати оккупацію!
Для продовженя такого примусу треба утілізувати зброю?!
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04.11.2020 12:11 Ответить
Для кравчука, цієї старої комуняцької потвори, так і є.
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04.11.2020 12:49 Ответить
Ці МЕНШОВАРТІСНІ паскуди, плазують перед кацапами в пошуку способу довести, що Україна слабка і не становить для них загрози. Можна виводити війська, бо Україна готова (на компроміси) співпацювати з загарбником. Відновити "добросусідські" стосунки, забрати ордло, зняти санкції.
Оце і є пліснява ідея миралюбойценой, яку вони півтора роки втілюють.
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04.11.2020 11:06 Ответить
прально . зачем ходить на работу и зарабатывать деньги . нехай она сама приходит и деньги дает . такую ***** б"
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04.11.2020 11:07 Ответить
"Заставить врага покинуть Донбасс. Чтобы они просто ушли. Пусть Россия - ... покинет Донбасс. И тогда..." -Как-? В глаза Путину посмотреть?
Все логично. Для Зе . который "не лох" и " зуб даю". всякий, кто самостоятельно может сложить фразу длиннее 10 слов, кажется ну о-очень. умным, а если тот еще титулованный и на одной с ним малоросской волне..
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04.11.2020 11:08 Ответить
Этот старый ******* собирается пригласить шаманов чтобы те били в бубны и заклинали "Путин уходи"? Это его рецепт как заставить врага освободить наши территории? И почему Украине так не везет на президентов каждый первый из которых если не *******, то скотина???
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04.11.2020 11:08 Ответить
Бла бла бла старого маразматика!!! А решение проблемы Карабаха Азейбарджаном на практике говорят обратное!
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04.11.2020 11:09 Ответить
Тупой и еще тупее
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04.11.2020 11:12 Ответить
Цей Нафталін Злодій-кравчук вже дістав зі своїми "проповідями".... пам`ятаю, як це Цно таскали медведчуки по всіх каналах в 2014 році...:"....існує міжнародне Право... і... раSSія Ніколи не нападе на Украіну або відбере Крим...." переконував цей Злодій усіх невіруючих... в"міжнродне право"...
На щастя, одного єрмаковсього нафталіна факіна вже відсторонили...
у раSSії горить земля під ногами...і Зебіли йдуть в атаку по всіх напрямках...і пробують потягнути час і заплутати сліди...поки їх адепти на кшталт медведчуків, партнових, бужанських, шуфричів, рабіновичів, мураєвих з єрмаками та іншi будуть "відбілювати" руSSкій мір...
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04.11.2020 11:14 Ответить
Дядя Лёня ....ты дурак?
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04.11.2020 11:16 Ответить
"Просто заставить Россию уйти", "просто перестав стрелять". Сюрреализм какой-то. Поверить сложно, что такую дичь могут во всеуслышание нести люди, находящиеся у руля страны. Иногда мне кажется, что я сплю и мне снится кошмар.
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04.11.2020 11:17 Ответить
Один раз уже этого старпера послушались...
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04.11.2020 11:28 Ответить
300 років чекали українці поки Моськовське царство піде з України і ще 300 почекаємо. Але є одна проблема, москалі можуть заблукати і підуть не на Ростов, а на Київ. І тут головне не мати зброї, не провокувати Путіна, не чинити опір, і головне не спричинити шкоду москальському війську, а наполеглево, разом з міжнародною спільнотою, можливо уже з Лондона, 600 років вимагати від Росії вийти з Донбасу. Приблизно це сказав товаріщь Кравчук. Де вороже військо безсиле, все може вирішити купка зрадниківі деверсантів.
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04.11.2020 11:29 Ответить
Де б ти вже подівся,старий смердючий тхір!
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04.11.2020 11:31 Ответить
ну, "помощь" вообще-то нужно давать как минимум при изоляции от оккупантов, а то получается классический разводняк - бабло дают на "помощь", чтобы не сдохли, а всякие условные "судьи", "депутаты" а-ля Медвечук и олигархи, распилив бюджет, спонсируют кацапскую войну на эти деньги.
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04.11.2020 11:31 Ответить
Як вже цей Кравчук набрид,хто вже повчав саме цей негідник заклав фундамент кримінально олігархічної країни ,плоди якої пожинаєм і понині,олігархи ,корупційні судди,розвалена економіка країна не розвиваєтся. ,
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04.11.2020 11:33 Ответить
Необходимо просто заставить РФ оставить Донбасс...

Звучит как:
Необходимо просто уговорить лисицу цыплят не красть
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04.11.2020 11:36 Ответить
Друга серія серіалу "Перестать стрелять".
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04.11.2020 11:43 Ответить
https://www.facebook.com/skrepohistory/ Еще раз про переговоры с росиянскими властями
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04.11.2020 11:43 Ответить
мы тебя поняли, дедуля! Надо просто перестать воевать. И акупанты сами уйдут. Потом. Может быть. Ну там, сесть у вышневому садочку над Днипром и ждать когда по Днепру проплывут их трупы.
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04.11.2020 11:49 Ответить
маразм крепчает..
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04.11.2020 11:51 Ответить
Та нах та армия вобще раз можно вооруженную до зубов Роисю одним Кравчуком заставить уйти с Донбаса?

Кравчу круче и страшнее атомной бомбы.
И главное все ж видят потрясающие результаты миротворческой деятельности ЗЕ и Кравчука.
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04.11.2020 11:51 Ответить
Старый комуняка продолжает тестировать общественное мнение на умственную усталость ... давайте пожелаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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04.11.2020 11:55 Ответить
Якраз навпаки-Україні треба максимально переозброюватись і посилювати ЗСУ.а про ордло краще забути.ну немає там України,немає і не було всі ці 30 років.який сенс повертати їх в Україну,якщо вони завтра ж виберуть собі керівниками терористів?🤔...терористи це ж не лише ті хто стріляв,але і ті хто віддавав накази,але за домовленностями їх не те що переслідувати не можна,вони навіть не втратять права бути обранними до органів влади,і навіть до вру.🤔😕
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04.11.2020 12:14 Ответить
Дебил,***...
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04.11.2020 12:14 Ответить
разоружиться потом всегда проще,чем вооружиться
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04.11.2020 12:16 Ответить
Абсурд включается в кризисные моменты, чтобы у оппонентов мозги свернулись в трубочку.
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04.11.2020 12:18 Ответить
ми надамо цим людям більш широкі права Джерело: https://censor.net/ua/n3228964
направду? більш широких ніж в інших українців? й це за те, що вони вбивали українців, зазіхнули на територіальну цілісність України та співпрацювали з окупантом? це ж, *****, чудово!

що треба зробити після звільнення окупованих територій, то це, окрім притягнення до кримінальної відповідальності колаборантів, уразити в виборчих правах всіх тих, хто перебував в окупації.
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04.11.2020 12:20 Ответить
Пусть этот дебил приведет хоть один пример откуда рашка ушла добровольно?Приднестровье,Осетия,Абхазия?
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04.11.2020 12:26 Ответить
В такому віці вже садівництвом займатися потрібно, до землі принюхуватися.
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04.11.2020 12:28 Ответить
еще 1 консерва пр-ва рашки федерашки просит 111 ст.УК Украины.
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04.11.2020 12:41 Ответить
Нужно просто пірістать ̶с̶т̶р̶і̶л̶я̶т̶ь̶ звіздєть...
Кримняш він також голим задом "деокупоаувати" пропонує?
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04.11.2020 12:56 Ответить
Це та сама наволоч, яка віддала ворогу ядерну зброю, а тепер розпатякує, як без зброї перемогти цього ворога.
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04.11.2020 12:58 Ответить
Так думает зеленое ничтожество, такими оно и окружает себя.
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04.11.2020 13:04 Ответить
Деменция?
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04.11.2020 13:14 Ответить
По его словам, сегодня Украине "не нужно вооружаться до зубов, чтобы остановить врага".

Старый дебил...
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04.11.2020 13:22 Ответить
Не слушайте этого старого, брехливого, комуняку и предателя Украины Кравчука!! Все нынешние политические и экономические и приграничные беды Украины это результат неумелого бывшего коммунистического руководство Украины!! А именно этого неадеквата-коммуниста Кравчука, и хитрожопого "красного директора"-ворюгу Кучмы!! Которые десятилетиями, после обретения Украиной независимости, ездили к пьянчужке Ельцину на поклон, пьянствовали с ним и его кодлой, сдавая при этом интересы Украины и конкретно Крыма и Севастополя, лишь бы удержаться у власти Украины президентами!! Украине нужно вооружатся и как можно лучше !! Посмотрите на Айжербаджан!! Если бы не их современная армия сумели бы они добиться таких результатов в войне с Арменией?? Забудьте этот бред Зеленского, "Надо просто перестать стрелять"". Этот жидёнок Зеленский, ни разу в жизни не держал в руках автомат, .. Четырежды драпал от призыва военкомата, имеет (купил) липовый диплом, и при этом учит всю Украину, как правильно жить.
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04.11.2020 13:26 Ответить
Я не сумніваюсь , що разом з зе бєня придумує ще й таких персонсжів , як ця стара комуняка , щоб знущатися над Українцями . Спочатку була кучка , яка замовила Гонгадзе , а зараз повний трандєц ! Воно здало все , що тільки можна кацапам , закінчивши ядерною зброєю і повинне у в'язниці повчати як жити зеків , якщо вони дозволять .
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04.11.2020 13:39 Ответить
Пришелепкуватий старий комуняка!!!
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04.11.2020 13:44 Ответить
Слов нет, дабы осудить эту старческую особу, которая приложила немало усилий для лишения Украиной стопроцентного "оружия сдерживания" ,а теперь еще призывает к ограничению обычного вооружения...На дыбу его,на палю!
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04.11.2020 14:08 Ответить
Якщо "просто", тоді нема питань - візьми й примусь. Тобі хтось не дає? Хто?
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04.11.2020 14:19 Ответить
И. Губерман:
Опомнилась российская держава
Расплакались ее святые лекари,
А тут еще свинья конем заржала,
И лошади в ответ закукарекали".
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04.11.2020 14:20 Ответить
**** альцгеймерная верни ЯО Украины.
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04.11.2020 14:22 Ответить
Разлагающий мозги и волю заразный вирус "Офиса простых решений" имени жалкого пиз*дуна Саакашвили: нужно просто...(нужное подставить)
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04.11.2020 14:39 Ответить
Ти старий пердун вже розуружав країну, віддав флот і всі ракети і якраз цього було потрібно мокшам. Тільки вооружатися, тільки нарощувати міць - тоді засрашка піде і забуде про Україну.
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04.11.2020 14:42 Ответить
Так возьми меморандум , скрути в трубочку , вместо палки и выгони .
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04.11.2020 15:09 Ответить
Скрытая реклама "Байрактаров"?
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04.11.2020 15:33 Ответить
кравчук це таємний агент пукіна.
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04.11.2020 16:08 Ответить
Заставить?А что еще не покинула?Леня,ты сьезди посмотри,уже ж 100 дней как по вашему указанию "просто перестали стрелять".Заодно и флаги Украины там поразвешивай,вместо ихних с курицой двухголовой.Не боись!!!😊
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04.11.2020 16:47 Ответить
От общения экс президента Кравчука и Зеленского,тот не становится президентом,но Кравчук уже стал клоуном.Нужно это срочно прекращать,имхо.,.
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04.11.2020 16:52 Ответить
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