Украине сегодня "не нужно вооружаться до зубов, чтобы остановить врага", нужно просто заставить РФ покинуть Донбасс, - Кравчук
Для Украины важно, чтобы Россия ушла с временно оккупированного Донбасса, поэтому помощь со стороны США будет означать мобилизацию международного сообщества для оказания давления на РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в интервью экс-послу США в Украине, директору Евразийского центра Атлантического совета Джону Хербст заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, отвечая на вопрос, что Америка должна сделать сейчас, чтобы помочь Украине.
"В этом есть два аспекта. Это могло просто помочь Украине. Мол, первый вариант: Америка сконцентрировала (свои усилия) и помогает Украине, но этим не помогает разрешить конфликт. Второй вариант: Америка помогает Украине в более широком смысле, но она также играет ведущую роль в оказании давления на Россию", – отметил Кравчук.
По его словам, сегодня Украине "не нужно вооружаться до зубов, чтобы остановить врага".
"Нам нужно заставить врага покинуть Донбасс. Чтобы они просто ушли. Пусть Россия – ее вооружение, ее войска, ее спецназ – покинет Донбасс. И тогда мы позаботимся обо всем, мы найдем решение, как я уже сказал, мы реализуем в соответствии с законом особенности местного самоуправления, мы предоставим этим людям более широкие права, более широкую экономическую свободу, возможно, мы даже подумаем о создании для этих регионов особой экономической зоны", – объяснил Кравчук.
Он подчеркнул – необходимо, чтобы Россия перестала помогать "как прямым, так и гибридным способом, в организации войны против Украины".
"Таким образом, для меня помощь со стороны Соединенных Штатов будет означать мобилизацию международного сообщества для оказания давления на Россию и предоставление не только военной, но, прежде всего, экономической помощи Украине", – подчеркнул Кравчук.
Напомним, 21 октября Кравчук заявил, что вопрос реинтеграции Донбасса комплексный и включает в себя четыре этапа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Отце "многоходовочка"!
Неплохо живущий за наш с вами счёт .
приполярная нигерия должна не просто уйти из Украины. она должна компенсировать все те затраты которые понесла моя Родина.
Менделя ему нужно!
А сами за 30 лет не ушли,и не собирались.
НЕ?
"Нам нужно заставить врага покинуть Донбасс. Чтобы они просто ушли. Пусть Россия - ее вооружение, ее войска, ее спецназ - покинет Донбасс.
============
Конечно...,понятно как их заставить,-надо просто перестать стрелять...
Перший президент - "нужно просто заставить РФ покинуть Донбасс"
Останній (на зараз) "нужно просто перестать стрелять".
Отже, "нужно просто"" знести голови першому й останньому - і все піде на краще.
Перший- заклик примусити покинути територію країни.
Другий- заклик капітулювати.
Обидва закликають не чинити опору агресору, що автоматично означає капітуляцію, якщо агресор не адекватний.
Просто (знову це клята "просто") перший більш кручений (пропагандист як ні як) за клована, і його спічі більш продумані і не такі прямі, мають приховані натяки та смисли.
"нужно просто заставить РФ покинуть Донбасс"
"нужно просто перестать стрелять"
Суть цього "просто" в спічах обох - легко, не напружуючи сил, без від'ємних наслідків.
А якщо ти вже розбираєш склад речень, то бери вже й контекст..
Як кравчукча збирається "заставить", та ще й просто?
А янелох хотів лише зупинити, а не примусити. Тому й виділені жирним тобою слова різняться.
Я знайшов схожість, ти розбіжності. В нас, як і вних схожість "знайшов", різність цілей.
Трехсторонняя контактная группа утвердила участки на линии разграничения, Источник: https://censor.net/ru/p3229006
От "просто" в розумінні твого кравчука.чим воно відрізняється від янелоховського, га, https://censor.net/ru/user/88110?
Для продовженя такого примусу треба утілізувати зброю?!
Оце і є пліснява ідея миралюбойценой, яку вони півтора роки втілюють.
Все логично. Для Зе . который "не лох" и " зуб даю". всякий, кто самостоятельно может сложить фразу длиннее 10 слов, кажется ну о-очень. умным, а если тот еще титулованный и на одной с ним малоросской волне..
На щастя, одного єрмаковсього нафталіна факіна вже відсторонили...
у раSSії горить земля під ногами...і Зебіли йдуть в атаку по всіх напрямках...і пробують потягнути час і заплутати сліди...поки їх адепти на кшталт медведчуків, партнових, бужанських, шуфричів, рабіновичів, мураєвих з єрмаками та іншi будуть "відбілювати" руSSкій мір...
Звучит как:
Необходимо просто уговорить лисицу цыплят не красть
Кравчу круче и страшнее атомной бомбы.
И главное все ж видят потрясающие результаты миротворческой деятельности ЗЕ и Кравчука.
направду? більш широких ніж в інших українців? й це за те, що вони вбивали українців, зазіхнули на територіальну цілісність України та співпрацювали з окупантом? це ж, *****, чудово!
що треба зробити після звільнення окупованих територій, то це, окрім притягнення до кримінальної відповідальності колаборантів, уразити в виборчих правах всіх тих, хто перебував в окупації.
Кримняш він також голим задом "деокупоаувати" пропонує?
Старый дебил...
Опомнилась российская держава
Расплакались ее святые лекари,
А тут еще свинья конем заржала,
И лошади в ответ закукарекали".