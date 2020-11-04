Twitter и Facebook пометили сообщения Трампа о "великой победе" как ложные. СКРИНШОТ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Администрации соцсетей обозначили сообщения, в которых президент США Дональд Трамп заявляет, что у него собираются украсть "великую победу", как ложные.
Об этом говорится в сообщениях администраций Facebook и Twitter, размещенных рядом с постами Трампа, информирует Цензор.НЕТ.
"Окончательные результаты могут отличаться от первоначального подсчета голосов, поскольку подсчет бюллетеней будет продолжаться в течение нескольких дней или недель", - сказано в сообщении, которое администрация Facebook прикрепила к нескольким последним постам президента США.
Twitter вообще скрыл твит Трампа, чтобы увидеть его, нужно дополнительно нажать на дополнительную кнопку.
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"Определенный или весь контент, распространенный в этом twitter-сообщении, является сомнительным или может вводить в заблуждение относительно выборов и других общественных процессов", - сказано в сообщении Twitter.
Пожалуйста, подождите...
Сейчас вопрос хватит ли у них наглости в том, чтобы сфальсифицировать достаточный для себя результат.
віскансин - тут навіть немає сумнівів, що за проголосували за репів
песільванія - вже не важливо
перемога в 2-х із 3-х цих штатів забезпечить перемогу вцілому...
а ти вже мабуть накидався? чи ще також в очікуванні?
завжди на результат впливали САМЕ ТІ штати, які історично не є або одноначно червоними (центр, та південь), або синіми (захід та схід)
саме в цих невизначившихся штатах (які мали СТАТИ червоними) і провернули аферу з поштовими бюлетенями та раптом ожили мерці і також проголосували виключно за Бідона...
*** суды будут только для галочки *** - очевидно, що ти ніколи не ЖИВ в США, а скоріш за все навіть там ніколи не був, просто чув собі, що є якісь там за океаном США... --- supreme court ще так витра хає мозги демонам, що аферистам мало не здастся...
ця виборча компанія - це справжня ганьба для США і сфальсифікована перемога Бідона завжди залишиться ганебною, навіть якщо результати виборів supreme court залишить без змін.
xnews.com/elections/2020/general-results
Але - Трамп2020!
У Донні такий істеричний та сучий характер, шо іноді здається, шо це поведінка психічнохвороі жінки.