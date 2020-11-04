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Twitter и Facebook пометили сообщения Трампа о "великой победе" как ложные. СКРИНШОТ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Twitter и Facebook пометили сообщения Трампа о "великой победе" как ложные. СКРИНШОТ

Администрации соцсетей обозначили сообщения, в которых президент США Дональд Трамп заявляет, что у него собираются украсть "великую победу", как ложные.

Об этом говорится в сообщениях администраций Facebook и Twitter, размещенных рядом с постами Трампа, информирует Цензор.НЕТ.

"Окончательные результаты могут отличаться от первоначального подсчета голосов, поскольку подсчет бюллетеней будет продолжаться в течение нескольких дней или недель", - сказано в сообщении, которое администрация Facebook прикрепила к нескольким последним постам президента США.

Twitter и Facebook пометили сообщения Трампа о великой победе как ложные 01

Twitter вообще скрыл твит Трампа, чтобы увидеть его, нужно дополнительно нажать на дополнительную кнопку.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы в США: Трамп сокращает разрыв с Байденом, увеличивая шансы на победу (обновлено)

"Определенный или весь контент, распространенный в этом twitter-сообщении, является сомнительным или может вводить в заблуждение относительно выборов и других общественных процессов", - сказано в сообщении Twitter.


Twitter и Facebook пометили сообщения Трампа о великой победе как ложные 02

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Топ комментарии
+9
Твіттер й Фейс належать лівачкам. Чого дивуватись?
Але - Трамп2020!
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04.11.2020 10:33
+5
При Трампе на Росию введено столько санкций, сколько не вводили все американские президенты вместе взятые.
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04.11.2020 10:34
+4
Штаты где он проигрывает. Но каким-то образом именно в них остановилось голосование.
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04.11.2020 10:30
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Правила форума Совет форумчан
там баланс может качнуться на 1 штат +/-20 голосов и уже ничего не ясно
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04.11.2020 10:27 Ответить
Можно было посчитать до конца и всё было бы ясно.
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04.11.2020 10:28 Ответить
так не посчитали не объявили... каждый несет свои бумажечки
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04.11.2020 10:30 Ответить
Куда несет? Голосование закончилось десять часов назад. Журналисты отмазывают эту отмашку тем, что "устали считать". Над ними смеются. Так как все всё понимают.
Сейчас вопрос хватит ли у них наглости в том, чтобы сфальсифицировать достаточный для себя результат.
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04.11.2020 10:32 Ответить
подсчет еще идет 7 штатов
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04.11.2020 10:33 Ответить
а пенс уже бумажечки носит на сцену
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04.11.2020 10:33 Ответить
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Конечно ложные. Ведь можно добросить голоса.
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04.11.2020 10:28 Ответить
238 голосов у Байдена и 7 штатов еще на кону
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04.11.2020 10:29 Ответить
комментарий отмечен как спам
Штаты где он проигрывает. Но каким-то образом именно в них остановилось голосование.
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04.11.2020 10:30 Ответить
Делайте что хотите -для Украины Трампуша должен быть в пролете
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04.11.2020 10:30 Ответить
Скажи еще,что Трампуша резко стал Маккейном
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04.11.2020 10:38 Ответить
Да пох на твой "список",идиот
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04.11.2020 10:43 Ответить
Еще напиши :"ударь меняяяя!",пнх,идиот
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04.11.2020 10:54 Ответить
В Мичигане, Висконсине и Пенсильвании не поступили данные от крупных городов и плюс бюллетени по почте будут три дня считать.
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04.11.2020 10:30 Ответить
мічіган вже за трампа
віскансин - тут навіть немає сумнівів, що за проголосували за репів
песільванія - вже не важливо

перемога в 2-х із 3-х цих штатів забезпечить перемогу вцілому...
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04.11.2020 10:35 Ответить
В Пенсильвании Трампу нужно набрать четверть голосов из оставшихся и он победит. В Джорджии схожая картина. Но они не дают подсчитывать. Почему?
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04.11.2020 10:38 Ответить
IRYNA BOIKO, Ириша ты уже как отпраздновала победу Джо в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании?
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07.11.2020 13:32 Ответить
спочатку дочекаємось перерахунку голосів, відсіву кілотон фальсифікованих вкинутих бюлетенів, включаючи голосів небіщиків..., рішення Верховного суду США -- а вже потім будемо святкувати

а ти вже мабуть накидався? чи ще також в очікуванні?
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07.11.2020 14:15 Ответить
Ирина я не пьющий, тем более сейчас когда делаю реабилитацию позвоночнику, ещё две недели нужно ходить на процедуры. А Трамп уже всё, он на данный момент отработанный материал, там сейчас отцы договариваются между собой о дальнейших шагах, суды будут только для галочки, Байден выиграл не в одном штате, и не возможно заставить пересчитывать во всех этих штатах. Если бы ты внимательнее следила за ходом выборов, то заметила бы, что в начале начался подсчёт бюллетений которые были напрямую проголосованы, здесь сторонников Трампа было больше, он сам же орал, чтобы его сторонники шли голосовать так, а потом подсчёт шёл почтовых. Поэтому сначала Трамп лидировал, а потом когда начали считать почту разрыв начал стремительно сокращаться так как тут подавляющая часть сторонников Байдена. Тамп поэтому и ставил своего чела в почтовую службу, чтобы он максимально затруднил работу почты.https://electproject.github.io/Early-Vote-2020G/index.html
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07.11.2020 17:43 Ответить
а до чого тут всі штати?
завжди на результат впливали САМЕ ТІ штати, які історично не є або одноначно червоними (центр, та південь), або синіми (захід та схід)

саме в цих невизначившихся штатах (які мали СТАТИ червоними) і провернули аферу з поштовими бюлетенями та раптом ожили мерці і також проголосували виключно за Бідона...

*** суды будут только для галочки *** - очевидно, що ти ніколи не ЖИВ в США, а скоріш за все навіть там ніколи не був, просто чув собі, що є якісь там за океаном США... --- supreme court ще так витра хає мозги демонам, що аферистам мало не здастся...

ця виборча компанія - це справжня ганьба для США і сфальсифікована перемога Бідона завжди залишиться ганебною, навіть якщо результати виборів supreme court залишить без змін.
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07.11.2020 19:17 Ответить
Канал Трампа Fox специально для тебя:https://www.fo
xnews.com/elections/2020/general-results
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07.11.2020 19:40 Ответить
В Пенсильвании и Висконсине Байдену уже необходимо победить не Трампа, а математику.
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04.11.2020 10:49 Ответить
Трампыч чемпион мира. Twitter и Facebook пометили сообщения Трампа о "великой победе" как ложные - Цензор.НЕТ 9385Северное дерьмо РАБссии закрыл
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04.11.2020 10:31 Ответить
Это вам не в Украине обертки менять - партия регионов дальше ОПЗЖ потом жополизы и т.д. )
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04.11.2020 10:31 Ответить
Твіттер й Фейс належать лівачкам. Чого дивуватись?
Але - Трамп2020!
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04.11.2020 10:33 Ответить
кацапчик хочеца шоб ватный трамп был да???
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04.11.2020 11:21 Ответить
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При Трампе на Росию введено столько санкций, сколько не вводили все американские президенты вместе взятые.
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04.11.2020 10:34 Ответить
При Трампе против московии санкций не вводилось, только снимались как например с Дерипаской.
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04.11.2020 10:46 Ответить
Нє нє! Досить псувати США! Най їдуть у біловд чайна й там бунтують.
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04.11.2020 10:35 Ответить
Фальстарт. В одном шаге до беспорядков.
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04.11.2020 10:33 Ответить
Трамп строит 3 базы НАТО в Украине,это для РАБссии смерть похлеще 1991 года.... Twitter і Facebook позначили повідомлення Трампа про "велику перемогу" як неправдиві - Цензор.НЕТ 4132
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04.11.2020 10:39 Ответить
Кремлёвский Фюрер позвонил Трампу , Трамп сонный говорит ,что ещё не ясно и бросил трубку. Twitter і Facebook позначили повідомлення Трампа про "велику перемогу" як неправдиві - Цензор.НЕТ 7183
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04.11.2020 10:43 Ответить
А вы знаете... что знаменитый омериканский Великий Гранд-каньон в штате Аризона находится в Азии,недалеко от границы Казахстана,где есть точно такой же каньон...,больше нигде в Мире таких каньонов нет в природе....Странно...правда...США находятся в Азии....,а говорили Колумб открыл Омерику.... Twitter і Facebook позначили повідомлення Трампа про "велику перемогу" як неправдиві - Цензор.НЕТ 1182плывя через Казахстан....
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04.11.2020 10:47 Ответить
Twitter і Facebook позначили повідомлення Трампа про "велику перемогу" як неправдиві - Цензор.НЕТ 624
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04.11.2020 11:24 Ответить
Да уж,смотрю по веткам аншлаг кацапских тролей, особенно сегодня в ударе Ваня 573014ый.
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04.11.2020 10:53 Ответить
Лично я против хаоса, но еще больше против социализма.
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04.11.2020 10:56 Ответить
Фирма Apple уже сегодня продает свою продукцию на РАБссии по курсу 1 бакс =100 ********* РАБссии...,фирма что то знает.... Twitter і Facebook позначили повідомлення Трампа про "велику перемогу" як неправдиві - Цензор.НЕТ 1970
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04.11.2020 11:01 Ответить
На позитивных новостях о сокращении разрыва, поползли вверх американские промышленные индексы. Бизнес за Трампа.
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04.11.2020 11:04 Ответить
При ничейном результате все решит Коллегия выборщиков 14 декабря...,Клинтонша однажды победила Трампыча набрав на 3 лимона голосов больше.... Twitter і Facebook позначили повідомлення Трампа про "велику перемогу" як неправдиві - Цензор.НЕТ 9835
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04.11.2020 11:08 Ответить
В коментах перекличка кацапов-трамподрочеров Twitter і Facebook позначили повідомлення Трампа про "велику перемогу" як неправдиві - Цензор.НЕТ 7506 Twitter і Facebook позначили повідомлення Трампа про "велику перемогу" як неправдиві - Цензор.НЕТ 6157
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04.11.2020 11:14 Ответить
виграш тримпа - питання часу...
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04.11.2020 11:19 Ответить
да да винторогое чучелло мечтаешь о Раисюшке в джи 8 как Трапм её тута тянул..
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04.11.2020 11:23 Ответить
То что США находятся в Азии,я догадался очень давно,когда всплыли настоящие данные по Перл-Харбору и войне Японии и США......,но то совсем другая история... Twitter і Facebook позначили повідомлення Трампа про "велику перемогу" як неправдиві - Цензор.НЕТ 4939
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04.11.2020 11:22 Ответить
Twitter і Facebook позначили повідомлення Трампа про "велику перемогу" як неправдиві - Цензор.НЕТ 3141
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04.11.2020 11:31 Ответить
При любом раскладе выиграет Илан Маск. Twitter і Facebook позначили повідомлення Трампа про "велику перемогу" як неправдиві - Цензор.НЕТ 3183Зуб даю....
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04.11.2020 11:35 Ответить
Twitter ще після його «covfefe» сміється. Twitter і Facebook позначили повідомлення Трампа про "велику перемогу" як неправдиві - Цензор.НЕТ 1416

У Донні такий істеричний та сучий характер, шо іноді здається, шо це поведінка психічнохвороі жінки.
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07.11.2020 17:56 Ответить
 
 