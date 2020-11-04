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Законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей на год внесен в Раду

Законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей на год внесен в Раду

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и представители всех фракций и групп, согласно достигнутой 3 октября договоренности, зарегистрировали в Раде законопроект (№43136) об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов (РРО) "упрощенцами" на 9 месяцев - год – до 1 января 2022 года.

"Целью указанного законопроекта является перенос норм об обязательном применении РРО и/или программного РРО субъектами хозяйствования при осуществлении расчетных операций, а также специального порядка рассмотрения жалоб покупателей "кэшбек" до 01.01.2020 года", – говорится в пояснительной записке к документу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, согласно ранее принятым законам, с 2021 года РРО обязаны использовать физлица-предприниматели второй-четвертой групп в определенных видах деятельности, а с 1 апреля 2021-го – независимо от видов деятельности. Помимо того с 1 января 2021 года запланирован старт механизма кешбека, когда покупатели получают часть стоимости покупки или услуги, если продавец выдал фиктивный фискальный чек.

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Для упрощения и удешевления работы с кассовыми аппаратами 1 августа был запущен программный РРО, который можно установить в любой гаджет, однако это не остановило протесты. В частности, 3 ноября под Верховной Радой были очередные протесты, и хотя параллельно проходила акция сторонников использования кассовых аппаратов, лидеры фракций решили отложить срок их обязательного введения.

Разумков спрогнозировал, что соответствующий законопроект будет поддержан за основу и в целом уже 4 ноября.

Автор: 

ВР (29227) предприниматели (1234)


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Топ комментарии
+7
Этот закон вообще нужно отменить.
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04.11.2020 10:30
+4
Отменяйте этот бредовый закон вместе с Гетманцевым!!!!
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04.11.2020 10:34
+3
Чому в маленькій бідної Албанії скрізь видають касові чеки, навіть у таксі? Ніхто не питає потрібно це тобі чи ні, а в нас ґвалт "ви хочете знищити малий бізнес".
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04.11.2020 10:44
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Этот закон вообще нужно отменить.
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04.11.2020 10:30 Ответить
Почеиу? Куча ФОПов с миллионными оборотами сидят на едином налоге. Пусть платят по-полной.
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04.11.2020 10:56 Ответить
Умник ты был ФОПом, если нет, тебе этого не понять. Когда власть тебя общипывает как липку, с учетом, что сейчас торговля у малого и среднего бизнеса никакая изза ковида, то эти еще кассовые аппараты, как кость в горле.
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04.11.2020 11:11 Ответить
Кассовьій аппарат стоит не очень дорого и купить его может каждьій ФОПовец- проблема лишь в том, что станут известньі доходьі каждого , вот єто и есть для вас настоящая кость в горле.
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04.11.2020 11:38 Ответить
А то такоєєє... Вирішили потроху відповзати? Плили плили, а біля берега всрались!
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04.11.2020 10:31 Ответить
ермак готовит новую коалицию. энтот готовит новые выборы. Каждый что-то готовит. А нам к чему готовиться?
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04.11.2020 10:33 Ответить
Отменяйте этот бредовый закон вместе с Гетманцевым!!!!
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04.11.2020 10:34 Ответить
Спершу купи козу, потім продай козу.
І буде вам щастя...
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04.11.2020 10:42 Ответить
Как с боксами для новорожденных)))
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04.11.2020 10:47 Ответить
Чому в маленькій бідної Албанії скрізь видають касові чеки, навіть у таксі? Ніхто не питає потрібно це тобі чи ні, а в нас ґвалт "ви хочете знищити малий бізнес".
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04.11.2020 10:44 Ответить
Тамушта хочеццо водовку и сигареты без уплаты акцыза загонять. Очень.
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04.11.2020 10:51 Ответить
Там нет таких налогов,которые у нас висят на чеках,как и нет взяточников-проверяльщиков чеков,работающих только ради взяток.
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04.11.2020 10:52 Ответить
І найцікавіше те, що в нас після всього хочуть щоб усе було безкоштовним
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04.11.2020 10:53 Ответить
потому что людиу нас любят халяву,как евробляхеры которые не хотят растаможки авто и платить налоги,как дальнобойщики против того чтобы их взвешывали на дорогах чтобы тоже не платить штрафы,так и тут не хотят чтобы были касссовые апараты и чтобы никто не платил никакие налоги как в других цивилизованных странах,одним словом эта страна обречена с такими вот индивидуумами,они хотят от страны все,инфраструктуру,медецины,уровень жизни но при этом ничего давать взамен не будут
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04.11.2020 10:54 Ответить
Это еще раз говорит, что все , что не делают зеленые утырки, все делается через большую Третьяковскую задницу.
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04.11.2020 10:46 Ответить
А за год зеленые ишаки может отчистят зал от своего присутствия.
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04.11.2020 10:49 Ответить
Как же так? В ********** давно ввели.
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04.11.2020 10:53 Ответить
во всех нормальных странах ввели.
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04.11.2020 10:58 Ответить
Во всех нормальных странах дают бизнесу развиваться, а не душить его.
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04.11.2020 11:14 Ответить
Что произойдет плохого если в маршрутке или такси будут вьідаваться чеки за оплату проезда или при покупке на рьінке торговец будет вьідавать чек? Если тьі сможешь мне ВНЯТНО растолковать єто, то я может бьіть и соглашусь что с твоим мнением.
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04.11.2020 11:31 Ответить
развиваться - это значит зарабатывать и платить налоги. Пусть платят, те у кого обороты больше 1 млн.
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04.11.2020 11:58 Ответить
тебе дебилу вопрос задали конкретный, ответь, пшел вон))) что плохого в чеках?
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04.11.2020 12:03 Ответить
ты сам дебил, не на тот камент нажал кнопку "ответить"
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04.11.2020 12:20 Ответить
Гетманцев лоббирует интересы олигархов, для уничтожения малого бизнеса. Ему за этот закон заплатили огромные деньги, и ему наплевать на экономику Украины и на малый бизнес.
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04.11.2020 11:13 Ответить
где малый бизнес пересекается с олигархами? только конкретно
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04.11.2020 12:05 Ответить
в головах у люмпенов.
А если серьезно, то пересекается еще и как.
Например олигархам принаждежат заведения относящиеся к марке "Козырная карта", всякие "Автогрили", огромные комплексы вокруг Киева в которых обычного украинца не пустят даже на порог а завтрак стоит как средняя пенсия - все по бумагам ФОПы. Причем завку продает один ФОП, выпивку - другой. Вот это и есть "малый бизнес" который "контролируется олигархами".
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04.11.2020 12:25 Ответить
это делается все для того что бы меньше платить налогов, и все. а если будут рро то фоп на 3й группе сможет пропустить через себя 1 млн. тобишь работать только 2 недели в год
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04.11.2020 14:02 Ответить
правильно, и таким образом хотяевам ресторанов придется регистрировать 54/2=27 ФОПов на хавку и 27 ФОПов на бухло в год. Итого сбор с ФОПов возрастет в 27 раз, что уже очень неплохо. Или так, или пусть регистрируются как фирма и платят налоги по-нормальному.
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04.11.2020 14:44 Ответить
ну вот видишь, все ты понимаешь)))) фоп должен платить маленькие налоги если он имеет ларек по починке обуви или изготовлению ключей. я знаю что фопы на 7м километре имеют выручку в день от 500 тыс и платят 2000 в мес налогов и торгуют только контрабандой. а с рро они должны показать где они купили товар
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04.11.2020 14:51 Ответить
так я это сразу писал, какие вопросы?
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04.11.2020 15:06 Ответить
ок
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04.11.2020 15:14 Ответить
антиватник черниговский ты дятел конкретный . Один пример и больше я с тобой спорить не буду - Епицентр Гереги и рынки.
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04.11.2020 14:50 Ответить
и??? у епицентра есть тысячи конкурентов. ни одна строительная фирма не скупается в епицентре, так как оптовые фирмы предлагают лучшие цены. на рынках цены выше чем в любом магазине а качество товара самое низкое
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04.11.2020 14:54 Ответить
в Эпицентре тебе дают фискальный чек, в каждом чеке есть НДС - 20%. Какого Герега должна платить НДС а Вася Пупкин - нет?
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04.11.2020 15:07 Ответить
Помимо того с 1 января 2021 года запланирован старт механизма кешбека, когда покупатели получают часть стоимости покупки или услуги, если продавец выдал фиктивный фискальный чек

Если выдан фиктивный чек, то как доказать, что ты купил товар именно у этого предпринимателя?
Так, можно пройтись по магазинам (для пущей достоверности), собрать образцы ихних чеков, наштамповать фиктивных и получить "кешбек".
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04.11.2020 11:58 Ответить
еще не весь контрабас продали через фопов)))) взяли еще год
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04.11.2020 12:01 Ответить
 
 