Законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей на год внесен в Раду

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и представители всех фракций и групп, согласно достигнутой 3 октября договоренности, зарегистрировали в Раде законопроект (№43136) об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов (РРО) "упрощенцами" на 9 месяцев - год – до 1 января 2022 года.

"Целью указанного законопроекта является перенос норм об обязательном применении РРО и/или программного РРО субъектами хозяйствования при осуществлении расчетных операций, а также специального порядка рассмотрения жалоб покупателей "кэшбек" до 01.01.2020 года", – говорится в пояснительной записке к документу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, согласно ранее принятым законам, с 2021 года РРО обязаны использовать физлица-предприниматели второй-четвертой групп в определенных видах деятельности, а с 1 апреля 2021-го – независимо от видов деятельности. Помимо того с 1 января 2021 года запланирован старт механизма кешбека, когда покупатели получают часть стоимости покупки или услуги, если продавец выдал фиктивный фискальный чек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отсрочка введения фискализации для ФОПов свидетельствует о подготовке к досрочным парламентским выборам, - журналист Плинский

Для упрощения и удешевления работы с кассовыми аппаратами 1 августа был запущен программный РРО, который можно установить в любой гаджет, однако это не остановило протесты. В частности, 3 ноября под Верховной Радой были очередные протесты, и хотя параллельно проходила акция сторонников использования кассовых аппаратов, лидеры фракций решили отложить срок их обязательного введения.

Разумков спрогнозировал, что соответствующий законопроект будет поддержан за основу и в целом уже 4 ноября.